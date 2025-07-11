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Парипа Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|Ferrum IT Group и ОТР 2000 объявляют о партнерстве в сфере гибридных облаков 1
|26.08.2024
|Интегратор Ferrum IT Group объединил 10 российских ИT-решений в единый ПАК 1
Парипа Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 10 1
|TrueConf - ТруКонф 410 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2164 1
|Microsoft Corporation 24936 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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