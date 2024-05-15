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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux ALD Pro

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro

ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.


15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro

щенной платформы виртуализации «Брест» 3.2 и программного комплекса для управления объектами домена ALD Pro 2.2.1 — востребованными на рынке решениями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили пре
14.05.2024 Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro

овместимости корпоративной почтовой системы Mailion с системой централизованного управления доменом ALD Pro 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе тестовых испытаний п
29.03.2024 Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0

«Группа Астра» объявила о выходе новой версии системы для централизованного управления ИТ-инфраструктурой — ALD Pro 2.3.0. Релиз включает в себя усовершенствованные механизмы взаимодействия между доменами и ряд существенных доработок и нововведений, произведенных на основе обратной связи от партнеров
05.02.2024 Новая версия ALD Pro работает быстрее

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии системы для централизованного управления доменом ALD Pro 2.2.0 — универсального решения, ориентированного на крупные корпорации, средний и мал
27.12.2023 ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI

Программный комплекс ALD Pro (продукт «Группы Астра») и решение для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI
26.12.2023 Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»

tra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2022 г. руково
03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro

«Астра» завершили серию испытаний корректности совместной работы собственных разработок Ankey IDM и ALD Pro. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат, выданный в рамках програ
16.08.2023 ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft

программного обеспечения, объявляет о выходе новой версии системы для управления службы каталогов – ALD Pro 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». ALD Pro – это инструме
02.08.2023 Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»

Кроме того, реализовано внедрение программного комплекса для централизованного управления доменами ALD Pro от ГК «Астра» и отечественного офисного ПО «Мойофис». Наряду с желанием перевести всю
24.07.2023 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro

ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы

14.07.2023 Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA

ГК «Астра» и «Аладдин» завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов Aladdin Enterprise CA и ALD Pro. Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает, что корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA полностью контролирует подлинность учетных записей к
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

Взлет ALD Pro Группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС Astra Linux, предварительно договорилась с заказчиками о контрактах, связанных с внедрением ее продукта ALD Pr
29.11.2022 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro

ГК «Астра» объявила о выходе ALD Pro версии 1.2.0, в которой реализовано более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением информационной безопасности. Изменения коснулись наиболее востребованной функциональнос
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux

ществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает синхронизацию изменений на прот
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС

Аналог Microsoft AD под Astra Linux Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС AstraLinux, разработала программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы ката

Публикаций - 287, упоминаний - 321

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1576 273
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Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 84 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 213 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 133 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1899 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1048 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1329 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 754 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1433 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 905 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16471 3
Россия - СФО - Новосибирск 4138 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2550 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 678 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1627 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1842 3
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Россия - ПФО - Самарская область 1254 2
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Узбекистан - Республика 1665 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 861 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1334 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7239 240
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2023 219
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13267 183
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27697 148
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12694 45
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 511 2
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КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 19 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 35 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 88 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 31 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 8 1
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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
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Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 4 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 403 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1456 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 928 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 223 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 54 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 74 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 67 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 344 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 237 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 776 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 42 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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