РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux ALD Pro
ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.
|15.05.2024
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Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro
щенной платформы виртуализации «Брест» 3.2 и программного комплекса для управления объектами домена ALD Pro 2.2.1 — востребованными на рынке решениями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили пре
|14.05.2024
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Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro
овместимости корпоративной почтовой системы Mailion с системой централизованного управления доменом ALD Pro 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе тестовых испытаний п
|29.03.2024
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Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0
«Группа Астра» объявила о выходе новой версии системы для централизованного управления ИТ-инфраструктурой — ALD Pro 2.3.0. Релиз включает в себя усовершенствованные механизмы взаимодействия между доменами и ряд существенных доработок и нововведений, произведенных на основе обратной связи от партнеров
|05.02.2024
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Новая версия ALD Pro работает быстрее
«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии системы для централизованного управления доменом ALD Pro 2.2.0 — универсального решения, ориентированного на крупные корпорации, средний и мал
|27.12.2023
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ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI
Программный комплекс ALD Pro (продукт «Группы Астра») и решение для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI
|26.12.2023
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Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»
tra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2022 г. руково
|03.10.2023
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Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro
«Астра» завершили серию испытаний корректности совместной работы собственных разработок Ankey IDM и ALD Pro. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат, выданный в рамках програ
|16.08.2023
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ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft
программного обеспечения, объявляет о выходе новой версии системы для управления службы каталогов – ALD Pro 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». ALD Pro – это инструме
|02.08.2023
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Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»
Кроме того, реализовано внедрение программного комплекса для централизованного управления доменами ALD Pro от ГК «Астра» и отечественного офисного ПО «Мойофис». Наряду с желанием перевести всю
|24.07.2023
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ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro
ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы
|14.07.2023
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Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA
ГК «Астра» и «Аладдин» завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов Aladdin Enterprise CA и ALD Pro. Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает, что корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA полностью контролирует подлинность учетных записей к
|26.06.2023
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«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард
Взлет ALD Pro Группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС Astra Linux, предварительно договорилась с заказчиками о контрактах, связанных с внедрением ее продукта ALD Pr
|29.11.2022
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ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro
ГК «Астра» объявила о выходе ALD Pro версии 1.2.0, в которой реализовано более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением информационной безопасности. Изменения коснулись наиболее востребованной функциональнос
|08.07.2022
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ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux
ществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает синхронизацию изменений на прот
|24.11.2021
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Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС
Аналог Microsoft AD под Astra Linux Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС AstraLinux, разработала программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы ката
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|Сивцев Илья 134 35
|Тараканов Дмитрий 51 28
|Яценко Вадим 34 23
|Рудевский Антон 38 21
|Синьков Кирилл 24 13
|Трубочев Алексей 15 10
|Бугрецов Антон 22 10
|Солдатов Андрей 18 9
|Орлик Сергей 83 9
|Кирдяшов Федор 27 9
|Геллерман Михаил 14 9
|Мухин Денис 20 7
|Паутов Евгений 8 7
|Кузнецов Андрей 67 6
|Климов Андрей 65 6
|Головарян Захар 5 5
|Гуральник Павел 12 5
|Козлов Максим 19 5
|Фоменко Алексей 7 5
|Мылицын Роман 108 5
|Борисов Роман 15 5
|Путин Владимир 3057 4
|Соснин Юрий 8 4
|Султангалиев Тимурбулат 6 4
|Хомутов Дмитрий 26 4
|Шмаков Антон 25 4
|Игнатьев Дмитрий 6 3
|Кудж Станислав 17 3
|Арефьев Андрей 40 3
|Агасиев Михаил 4 3
|Орловский Михаил 11 2
|Степанюк Михаил 62 2
|Карпов Роман 54 2
|Петров Дмитрий 56 2
|Степанов Павел 13 2
|Федосеев Евгений 4 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Спирин Антон 54 2
|Яценко Виктор 18 2
|Девянин Петр 10 2
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