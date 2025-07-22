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Якутские Авиалинии Якутия Авиакомпания
Авиакомпания «Якутия» была создана в 2002 году по указу президента Республики Саха (Якутия). Основной вид деятельности предприятия – транспортные авиаперевозки пассажиров и грузов. По объемам перевозок авиакомпания «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. В основном авиакомпания выполняет рейсы в (из) столицы республики – г. Якутск и является основным национальным авиаперевозчиком Республики Саха (Якутия), играя значительную роль в социально-экономическом развитии региона.
УПОМИНАНИЯ
Якутские Авиалинии и организации, системы, технологии, персоны:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
|Петровский Игорь 2 2
|Храмов Александр 6 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Путин Владимир 3273 1
|Емец Олег 1 1
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