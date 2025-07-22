Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания

Авиакомпания «Якутия» была создана в 2002 году по указу президента Республики Саха (Якутия). Основной вид деятельности предприятия – транспортные авиаперевозки пассажиров и грузов. По объемам перевозок авиакомпания «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. В основном авиакомпания выполняет рейсы в (из) столицы республики – г. Якутск и является основным национальным авиаперевозчиком Республики Саха (Якутия), играя значительную роль в социально-экономическом развитии региона.