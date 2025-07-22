Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

Якутские Авиалинии Якутия Авиакомпания

Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания

Авиакомпания «Якутия» была создана в 2002 году по указу президента Республики Саха (Якутия). Основной вид деятельности предприятия – транспортные авиаперевозки пассажиров и грузов. По объемам перевозок авиакомпания «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. В основном авиакомпания выполняет рейсы в (из) столицы республики – г. Якутск и является основным национальным авиаперевозчиком Республики Саха (Якутия), играя значительную роль в социально-экономическом развитии региона.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра» 1
12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 1
02.03.2023 ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» 1
25.07.2011 ChronoPay открывает офис в Бразилии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Якутские Авиалинии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24959 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2186 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
Softline - Софтлайн 3049 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 222 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
Visa International 1957 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 5 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
ЧукотАВИА 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 823 1
Полярные авиалинии 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 69 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6427 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12541 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 741 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 279 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2121 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1007 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6032 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 158 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 384 1
Программный стек 219 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1907 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 243 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 377 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 891 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 301 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Softline Assessment 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Linux OS 10371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Softline - Премьер сервисы 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Петровский Игорь 2 2
Храмов Александр 6 1
Бугрецов Антон 22 1
Путин Владимир 3273 1
Емец Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 2
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Америка Латинская 1853 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 936 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 926 1
Китай - Пекин - Beijing 1019 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 490 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 960 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 63 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 954 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1457 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1768 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5233 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 1
Паспорт - Паспортные данные 2628 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2725 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2680 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще