РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост

10.12.2025 «Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре 1
28.11.2025 «Росчат» и WorksPad: больше возможностей для безопасной корпоративной мобильной коммуникации 1
20.11.2025 «РуПост» представила универсальное цифровое рабочее место нового поколения Desktop X 2.0 1
19.11.2025 Поддержка геокластеризации и обновленная архитектура в обновлении RuPost 4.0 1
29.10.2025 В WorksPad появился новый ИИ-ассистент для работы с документами 1
28.10.2025 Решение Bi.Zone Mail Security получило сертификат совместимости с RuPost 1
22.10.2025 RuPost второй год подряд признан лучшим российским корпоративным почтовым решением по версии CNews 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
23.09.2025 Аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на российскую почтовую систему 1
22.09.2025 «Стройпроект» внедряет WorksPad для безопасной мобильной работы и управления корпоративными устройствами 1
Михаил Геллерман, «РуПост» 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
08.09.2025 Корпоративная мобильность для бизнеса: Inventive DLM и «Группа Астра» представляют комплексное решение 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.07.2025 Почтовый сервер RuPost теперь доступен в облаке Astra Cloud по подписке 1
17.07.2025 RuPost стал доступен в K2 Cloud 1
11.07.2025 Платформа «МТС Линк» интегрирована с супераппом WorksPad 1
09.07.2025 Национальный расчетный депозитарий внедрил российский суперапп WorksPad 1
03.07.2025 Capital Group выбрала суперапп WorksPad для мобильного доступа к корпоративным сервисам 1
22.05.2025 Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз 2
15.05.2025 Почтовый сервер RuPost обновился до версии 3.3 1
05.05.2025 WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T 1
20.03.2025 Холдинг «ТАГРАС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost 1
26.02.2025 Почтовый сервер RuPost обогатился новыми функциями для пользователей и администраторов 1
06.02.2025 «РуПост» и ГК «Солар» интегрировали Solar Dozor и WorksPad для защиты данных на мобильных устройствах 1
04.02.2025 Подтверждена совместимость Solar Dozor и WorksPad 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
21.01.2025 Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
24.12.2024 Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost 1
20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1

Публикаций - 240, упоминаний - 242

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2483 235
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 173
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 170
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 168
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 168
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 112
8984 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 24
Microsoft Corporation 25237 23
Ростелеком 10308 18
Ростелеком - TData - ТДата 48 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 119 17
R-Vision - Р-Вижн 215 16
CoWork - Коворкинг Платформ 19 15
Diasoft - Диасофт 1021 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 14
SAP SE 5427 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 26 8
Oracle Corporation 6867 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 8
Broadcom - VMware 2491 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 4
Telegram Group 2573 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 349 4
Т1 Иннотех 198 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Softline - Софтлайн 3262 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Yandex - Яндекс 8435 3
Intel Corporation 12541 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 18
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 15
Кофемания 70 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 12
РЖД - Российские железные дороги 2002 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 5
Альфа-Банк 1868 4
Альфа-Капитал УК 138 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
ГПБ - Газпромбанк 1174 3
Газпром ПАО 1416 2
Газпром нефть 670 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 17 2
ФосАгро 151 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 2
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
Вкусно — и точка 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 180
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2003 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Linux Foundation 189 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 221
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 210
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 192
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 192
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6689 187
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 177
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 172
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 170
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 169
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2049 167
Программный стек 234 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 33
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 31
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1692 30
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7280 24
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 21
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5596 18
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 192
Linux OS 10897 183
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 170
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 170
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 167
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 244 48
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 45
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 24
Новые облачные технологии - МойОфис 891 23
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 20
Microsoft Windows 16328 19
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 16
Google Android 14680 15
Apple iOS 8242 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 15
1С:ERP Управление предприятием 712 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 11
Microsoft Outlook 1421 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 6
Microsoft Windows 2000 8662 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 5
Ansible 123 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 4
Oracle Java - язык программирования 3328 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 4
Геллерман Михаил 56 37
Тараканов Дмитрий 51 22
Сивцев Илья 164 21
Яценко Вадим 87 20
Желтухин Вадим 64 17
Шадаев Максут 1146 17
Урусов Виктор 149 17
Лазуков Станислав 43 17
Закоржевский Вячеслав 73 17
Панченко Иван 172 16
Агеев Денис 38 16
Аникин Дмитрий 65 15
Анпилов Антон 19 15
Шустрова Наталья 18 15
Филипиди Анна 17 15
Галкин Николай 121 15
Суровец Дмитрий 101 15
Ермаков Валерий 136 15
Глазков Александр 148 15
Козырев Алексей 326 15
Кирьянова Александра 155 15
Ермаков Иван 30 15
Трандин Сергей 104 15
Глухов Иван 29 15
Давиденко Алексей 16 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Семенов Михаил 26 14
Масляный Константин 20 14
Самойленко Дмитрий 17 14
Синьков Кирилл 69 13
Макарьин Сергей 30 12
Пирогова Ирина 31 12
Богдашов Валерий 26 12
Нестеров Алексей 169 12
Мельникова Алиса 96 12
Шарак Андрей 66 12
Кубарев Алексей 56 12
Ларин Андрей 23 12
Орлик Сергей 83 11
Трубочев Алексей 34 10
Россия - РФ - Российская федерация 156860 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 5
Беларусь - Белоруссия 6024 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 3
Европа 24635 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Узбекистан - Республика 1869 2
Европа Восточная 3121 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 2
Россия - ПФО - Самарская область 1451 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 2
Россия - УФО - Свердловская область 1737 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Беларусь - Минск 674 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2195 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 196
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 185
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 183
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 37
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 17
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 421 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 10
Энергетика - Energy - Energetically 5525 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 9
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 8
Образование в России 2560 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1545 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 5
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Фонтанка 34 1
Ведомости 1233 1
Forbes - Форбс 911 1
Neowin 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
Gartner - Гартнер 3608 2
A2:Research 11 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
Т1 Цифровая академия 49 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 4 1
Томский консорциум - Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций 1 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 6 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 18
CNews AWARDS - награда 549 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Red Dot Design Award 57 1
ИнфоКом 118 1
Docflow 147 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
