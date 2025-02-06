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Новые облачные технологии МойОфис Squadus Сквадус
Squadus – единое цифровое рабочее пространство, которое включает все привычные функции корпоративных мессенджеров. Этот продукт структурирует корпоративные коммуникации, обеспечивает их безопасность и конфиденциальность, а также делает командную работу еще более удобной и эффективной. Продукт признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews Awards и TAdviser IT PRIZE.
|06.02.2025
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Мессенджер Squadus стал доступен в облаке «МТС Web Services»
«МТС Web Services» (MWS) сообщила, что в сервис «Офис МWS» теперь включен Squadus – российский корпоративный мессенджер с функциями работы с документами и автоматизации типовых действий с помощью ботов. Экосистема облачных решений «Офис MWS» дает возможность компания
|17.12.2024
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Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов
азработчик офисного программного обеспечения, представил обновленные версии корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus PRO 1.7, «МойОфис Частное Облако» 3.2 и «МойОфис Стандартный». Но
|17.12.2024
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«Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза
офис» (ООО «Новые облачные технологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный».
|15.10.2024
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«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»
с», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus. Продукт позво
|18.04.2024
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«Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus»
дставила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus. Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность п
|18.04.2024
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Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании
Крупнейшее внедрение Squadus Как стало известно CNews, российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающе
|23.01.2024
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Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams
Обновление Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») выпу
|02.11.2023
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Squadus признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews
Решение Squadus от «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойофи
|12.10.2023
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«Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus
ий, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для рабо
|05.09.2023
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«Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus
ого обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске федераций в Squadus 1.2. Федерации Squadus – это специальный режим работы, который позволяет соеди
|05.09.2023
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В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail
Крупный апдейт «Моего офиса» и Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила крупное обновление собственной экосистемы российского офисного ПО. Релизы «Мой офис 2.6» и S
|10.07.2023
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«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность
Первый крупный апдейт Squadus Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочег
|19.04.2023
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«МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews
Какую задачу решает Squadus В современных организациях количество каналов коммуникаций исчисляется сотнями — бесчисленные чаты, онлайн-встречи, письма и корпоративные файлы. Сотрудники компаний тратят слишком мног
|18.04.2023
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«Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus
«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 131 41
|Шадаев Максут 1037 41
|Нестеров Алексей 145 41
|Аникин Дмитрий 47 41
|Калякин Павел 66 32
|Цыганков Дмитрий 37 29
|Суровец Дмитрий 79 29
|Глазков Александр 141 29
|Галкин Николай 110 29
|Кирьянова Александра 140 28
|Глухов Иван 29 27
|Пирогова Ирина 29 27
|Желтухин Вадим 33 27
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 37 26
|Абакумов Евгений 206 26
|Аксенов Олег 46 26
|Врацкий Андрей 141 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Ульянов Николай 116 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Нальский Максим 36 26
|Милованов Андрей 31 26
|Натрусов Артем 285 26
|Чаркин Евгений 298 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 75 26
|Новикова Елена 89 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Воронин Павел 144 26
|Петухов Антон 47 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 46 26
|Шаев Виталий 43 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 45 26
|Козырев Алексей 324 23
|Мобильные системы 117 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|Ведомости 1064 1
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