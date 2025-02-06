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Новые облачные технологии МойОфис Squadus Сквадус

Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, которое включает все привычные функции корпоративных мессенджеров. Этот продукт структурирует корпоративные коммуникации, обеспечивает их безопасность и конфиденциальность, а также делает командную работу еще более удобной и эффективной. Продукт признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews Awards и TAdviser IT PRIZE.


06.02.2025 Мессенджер Squadus стал доступен в облаке «МТС Web Services»

«МТС Web Services» (MWS) сообщила, что в сервис «Офис МWS» теперь включен Squadus – российский корпоративный мессенджер с функциями работы с документами и автоматизации типовых действий с помощью ботов. Экосистема облачных решений «Офис MWS» дает возможность компания
17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов

азработчик офисного программного обеспечения, представил обновленные версии корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus PRO 1.7, «МойОфис Частное Облако» 3.2 и «МойОфис Стандартный». Но
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза

офис» (ООО «Новые облачные технологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный».

15.10.2024 «МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

с», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus. Продукт позво
18.04.2024 «Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus»

дставила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus. Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность п
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании

Крупнейшее внедрение Squadus Как стало известно CNews, российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающе
23.01.2024 Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams

Обновление Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») выпу
02.11.2023 Squadus признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews

Решение Squadus от «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойофи
12.10.2023 «Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus

ий, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для рабо
05.09.2023 «Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus

ого обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске федераций в Squadus 1.2. Федерации Squadus – это специальный режим работы, который позволяет соеди
05.09.2023 В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Крупный апдейт «Моего офиса» и Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила крупное обновление собственной экосистемы российского офисного ПО. Релизы «Мой офис 2.6» и S
10.07.2023 «Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

Первый крупный апдейт Squadus Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочег
19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews

Какую задачу решает Squadus В современных организациях количество каналов коммуникаций исчисляется сотнями — бесчисленные чаты, онлайн-встречи, письма и корпоративные файлы. Сотрудники компаний тратят слишком мног
18.04.2023 «Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество

Публикаций - 77, упоминаний - 85

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

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Скала^р - ранее InterLab IBS 203 41
R-Vision - Р-Вижн 167 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
Diasoft - Диасофт 918 29
Сбер - СберБизнес Софт 60 27
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Ланит Интеграция 195 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 26
Газинформсервис - ГИС 301 26
Polymedia - Полимедиа 140 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 26
Аусферр ИТЦ 28 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2015 21
Ростелеком 9873 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 16
Ланит - Lansoft - Лансофт 62 15
Базальт СПО - BaseALT 686 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 55 15
МСК Групп - Даком М 80 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 15
Ростелеком - TData - ТДата 30 15
CoWork - Коворкинг Платформ 18 15
Microsoft Corporation 24796 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1266 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 13
Северсталь Инфоком 70 13
SAP SE 5321 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 10
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
Новые облачные технологии (НОТ) 455 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 285 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 7
МегаФон 9176 7
Telegram Group 2152 7
Picvario - Пикварио 15 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 41
Кофемания 57 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 29
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 28
РЖД - Российские железные дороги 1935 27
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 27
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 27
ВТБ - Почта Банк 470 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 15
ФосАгро 127 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Альфа-Банк 1790 15
Cotton Club - Коттон Клаб 22 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 13
Восток-Сервис ГК 53 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Северсталь ПАО - Severstal 490 12
Hansa - Ханса 114 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Альфа-Капитал УК 108 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 92 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 41
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 26
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3397 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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