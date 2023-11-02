Squadus признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews

Решение Squadus от «Мойсфис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойсфис» признана лучшим решением 2023 г. в номинации «Цифровое рабочее пространство». Главными критериями определения победителя стали значимость проекта для ИТ-отрасли, повышение эффективности бизнеса и использование передовых технологий в разработке продукта.

Squadus выпущен на рынок в апреле 2023 г. Продукт создан для общения и совместной работы над документами сотрудников компаний любого размера. Решение обеспечивает управление информационными потоками, структурирование чатов, поиск и систематизацию документов, а также организацию видеоконференций, что ускоряет бизнес-процессы организации. Продукт взаимодействует с корпоративным каталогом, позволяет находить сотрудников организации и создавать рабочие группы. Также в Squadus реализована функциональность федераций – специальный режим работы, который позволяет соединить команды разных организаций и обеспечить возможность сквозных коммуникаций между ними. Squadus доступен на всех платформах (веб, десктоп, мобильные) и поддерживает ОС «Альт», Astra Linux, «Ред ОС», а также macOS, Windows, iOS и Android.

«Мы развиваем Squadus для команд, которым нужен эффективный инструмент для общения и совместной работы. Наш продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО, а значит – его можно использоваться в рамках проектов импортозамещения. Для таких случаев мы проработали сценарии миграции с популярных зарубежных решений, а также выстроили программу обучения сотрудников работе на новом ПО. Мы рады, что в первый год коммерческого использования Squadus уже получил признание от ИТ-сообщества», – сказал Павел Калякин, генеральный директор «Мойсфис».

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CNews Awards – авторитетная премия в сфере ИТ-технологий. Победителями премии становятся компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций. В течение года аналитики CNews Analytics обрабатывают информацию о тысячах ИТ-продуктов и проектах цифровизации. В результате отсева путем голосования отбираются лидеры. В некоторых случаях, когда победитель не очевиден, проводится электронное голосование среди участников CNews FORUM непосредственно перед награждением. Главные цели премии – определение наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях и выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационых технологий.

«Мойсфис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойсфис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойсфис» создает продукты с 2013 г. Более 9000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойсфис». В партнерскую сеть компании входит более 2700 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойсфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.