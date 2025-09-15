ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting

Минцифры: итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали б

Минцифры: на платформе ДЭГ проголосовали уже более миллиона человек Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) 12 сентября 2025 г. стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе прог

Почти 2 млн россиян на «Госуслугах» выбрали удобный способ голосования На «Госуслугах» завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и на выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались сумма

Уже более 1 млн человек зарегистрировались на ДЭГ В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах планирует принять участие более одного млн человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, нужно подать заявление на «

Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование ионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Меньше чем за две недели сервисом вос

Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум» низации и проведения электронного голосования, реализованный в ЛКИ, позволит подготовить и провести электронные голосования инвестиционного комитета паевого инвестиционного фонда и общих собран

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 Электронное голосование: проект года Награду в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Департамент информационных технологий города Мо

Единый день голосования: итоговая явка ДЭГ составила почти 90% льной платформе ДЭГ. Они выбирали глав и парламенты своих регионов, органы местного самоуправления. Голосование в Москве проводилось на портале mos.ru.

Принять участие в ДЭГ планирует почти миллион россиян В России с 6 по 8 сентября 2024 г. пройдут выборы разных уровней. На «Госуслугах» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 946 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. ДЭГ в 2024 г. проводится в 25 регионах. Курская и Ярославская области применяют ДЭГ ежегодно, начиная

На «Госуслугах» открыт прием заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование В 83 регионах России в единый день голосования восьмого сентября пройдут выборы разных уровней. Голосование может длиться до трех дней в зависимости от региона. На «Госуслугах» можно выбрат

Минцифры: явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94% 225 тыс.; Челябинская область – 216 тыс.; Пермский край – 182 тыс.; Воронежская область – 178 тыс. Голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 г., но на президент

На «Госуслугах» стартовал прием заявок на голосование на дому 11 марта 23:59 по московскому времени. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как проходит голосование на дому Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности го

На «Госуслугах» подано уже более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ спользовались уже более 3 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов. Москвичи смогут отдать голос на региональном

Минцифры: на участие в ДЭГ подано более 2 млн заявок ральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов России. Для москвичей дистанционное голосование будет организовано на региональном портале. Узнать о кандидатах и посмотреть инфо

На участие в тренировке ДЭГ подано более 3,8 млн заявлений Минцифры сообщило о том, что на участие в тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подано более 3,8 млн заявлений. Зарегистрироваться на тестирование федеральной платформы

«Ростелеком-ЦОД» обеспечил бесперебойную работу федеральной системы ДЭГ (ЕДГ) в 24 субъектах РФ использовалась федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Работоспособность инфраструктуры обеспечивал сервис-провайдер ИТ полного цикла «Ростеле

Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88% В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Мос

Минцифры: в ДЭГ приняли участие уже больше половины зарегистрированных онлайн-избирателей орах: депутатов Госдумы; глав субъектов; региональных парламентов; органов местного самоуправления. Голосование на платформе ДЭГ проводится с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. В каждом реги

«Криптонит» проверил надежность криптографической защиты федеральной системы ДЭГ ости трех криптографических механизмов федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к единому дню голосования — 2023. Цель исследования — повышение уров

В России стартовало дистанционное электронное голосование Минцифры сообщило о том, что в 5 регионах открылось дистанционное электронное голосование на федеральном портале ДЭГ. На данный момент в электронном голосовани

Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования ирование системы дистанционного электронного голосования. Принять участие в «тренировке» на портале ДЭГ смогут избиратели, подавшие заявления для участия в ДЭГ и получившие статус «‎Учте

На «Госуслугах» подано 50 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании на «Госуслугах» удобный участок для голосования выбрали 25 тыс. граждан. Где пройдет дистанционное электронное голосование В 2022 г. в рамках Единого дня голосования 11 сентября федеральное ре

На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании ройдет 11 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Где пройдет дистанционное электронное голосование В 2022 г. ДЭГ будет применяться в 7 регионах: Калининградская область

Минцифры рассказало о новациях в ДЭГ в 2022 году т голосовать дистанционно. Какие новации ждут избирателей на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2022 г., в рамках круглого стола ЦИК России рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком той причине в России решили отказаться от использования данного способа волеизъявления избирателей. Электронное голосование в избирательных системах США и России Несмотря на то, что USPS сверну

Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов. Об этом соо

В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию ционное голосование: международный опыт и тенденции», которое прошло в Агентстве инноваций Москвы. «Электронное голосование стало альтернативным способом реализовать свои гражданские права в де

DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены ает, что с 8:00 по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки. Первая а

К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» и Ярославской областях). Сейчас «Госуслуги» успешно справляются с нагрузкой. В 6 регионах страны на электронное голосование, которое обеспечивается через портал Госуслуг, записалось чуть более

«Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих сии и Минцифры России для применения в единый день голосования, который пройдет 19 сентября 2021 г. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, М

«Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования цифры России для применения в единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 19 сентября 2021 года. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, М

«Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ цифры России для применения в единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 19 сентября 2021 года. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, М

На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать ание, как он сам хочет», — говорит он. Владислав Шишмарев: Наша основная цель сделать дистанционное электронное голосование для пользователя таким же простым, как электронный платеж Впервые это

«Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы электронного голосования ратория Касперского» займется развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Компания стала победителем соответствующего открытого конкурса в сфере государственных

«Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве ие 160 календарных дней с момента его подписания. Модернизируемая система ДЭГ призвана обеспечивать голосование без использования бумажного бюллетеня — через интернет. Как рассказали CNews пред

«Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования елеком» подвел итоги технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое состоялось в рамках подготовки к использованию ДЭГ на общероссийской тре

На Госуслугах стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале приема заявлений через портал Госуслуг на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Прием заявлений от

Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы» связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о старте подготовительного этапа общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Этап продлится с 17 марта по 2 апреля 2021 года. Целью общероссийской тренировки является проверка готовности избирател

Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета го» и предоставляется Академии при Президенте Российской Федерации бесплатно. РАНХиГС уже проводила электронное голосование посредством Polys два года назад, и тогда система подтвердила свои уд