Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил очередной этап проекта по развитию личного кабинета инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Новый модуль для организации и проведения электронного голосования, реализованный в ЛКИ, позволит подготовить и провести электронные голосования инвестиционного комитета паевого инвестиционного фонда и общих собраний владельцев инвестиционных паев в дистанционном формате из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"» — российский специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективных инвестиций: негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, государственные корпорации, страховые компании, банки и другие институциональные инвесторы.

Компания постоянно работает над расширением функциональности ЛКИ, при помощи которого пользователи могут в режиме онлайн получать актуальную информацию об открытии лицевого счета владельца инвестиционных паев, сведения о счетах, остатках и операциях. Реализация модуля электронного голосования стала очередным этапом развития ЛКИ. Его по индивидуальному проекту разработал и развернул системный интегратор и разработчик Navicon.

Модуль электронного голосования — инструмент для организации и проведения электронных голосований. Он позволяет автоматизировать полный цикл бизнес-процесса — от создания собрания с вопросами, материалами и списком участников до подсчета и публикации итогов, формирования типового протокола.

В рамках проекта специалисты Navicon спроектировали функциональность модуля на базе СУБД PostgreSQL, а также обеспечили интеграцию с системой управления доступом RooX UIDM, почтовым сервером для отправки SMS и email (SMSC) и внутрикорпоративными системами заказчика.

Участвовать в голосовании смогут как физические, так и юридические лица. В новом модуле предусмотрена загрузка участников из файлов Excel/xml, а также формирование печатных форм протоколов и бюллетеней в формате Word. Специалисты Navicon также реализовали подтверждение подписания заполненного бюллетеня простой электронной подписью.

«Наша компания уже много лет помогает «Инфинитум» развивать его цифровой ландшафт и дополнять его уникальными инструментами кастомной разработки. Успех текущего проекта во многом зависел от слаженной работы объединенной команды системного интегратора и заказчика, а также от эффективного распределения задач. Так, разработку, аналитику и тестирование back-end части осуществила команда Navicon, в то время как весь front-end и его тестирование были выполнены командой «Инфинитум». Это был новый вектор в нашем взаимодействии. Данное сотрудничество позволило заказчику быстрее реализовать модуль, снизив затраты на разработку, и в короткие сроки предложить своим клиентам востребованный цифровой сервис», — сказал Вячеслав Филиппов, руководитель проектов Navicon.

«Модуль электронного голосования предлагает участникам голосования простой и удобный доступ к голосованиям с гарантией высокого уровня информационной безопасности. Полученное решение облегчает взаимодействие участников процесса и создает возможность для более активного участия инвесторов в принятии решений и повышения прозрачности процесса совместного управления активами, — отметил Виктор Ковернинский, руководитель направления внешних систем «Инфинитум».

Проведение собраний в модуле электронного голосования полностью соответствует Положению Центробанка России «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».