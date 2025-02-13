Разделы

W3C XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки RSS Rich Site Summary RDF site summary Really Simple Syndication протокол передачи данных

W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных

XML (с англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки, который применяется для хранения и транспортировки информации. Его довольно часто путают с HTML, хотят этот язык применяется исключительно для разметки и показа информации. XML довольно сильно похож на HTML, но его теги не имеют предопределений — они определяются пользователем.

Многие ошибочно полагают, что XML это некая замена HTML. В реальности же это далеко не так, ведь оба языка созданы для решения принципиально разных задач:

  • HTML отображает информацию, опираясь на то, как эта информация выглядит.
  • XML может хранить и транспортировать определенные виды данных, опираясь на то, что собой представляют эти данные.
  • Парсинг

HTML показывает информацию, а XML отвечает за ее перемещение. XML совершенно ничего не делает, ведь он был разработан исключительно для структурирования данных.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


13.02.2025 «К2Тех» за месяц перевел Федеральное дорожное агентство на работу с цифровыми поручениям

«К2Тех» перевел электронный документооборот Федерального дорожного агентства (ФДА) с формата PDF на XML. Такой переход позволил ФДА упростить работу с электронными документами, ускорить обработ
10.04.2024 Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя

сийское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства Росси
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД

об электронной подписи, сам файл доверенности хранится в информационной системе третьей стороны. В XML-файл УПД и УКД пока невозможно добавить сведения об электронной доверенности, потому что

27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков

а сбора и обработки отчетности НФО в ЦБ Ольги Гончаровой, с 1 января 2018 г. сдача отчетности в Банк России в новом формате станет обязательной для большинства НФО. Напомним, сейчас ЦБ принимает ее в XML и еще более старом формате EDIFACT.Запуску проекта предшествовало двухлетнее масштабное исследование ЦБ, по результатам которого XBRL получил наилучшую комплексную оценку при сравнении его

09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016

Компания Mindcore выпустила обновленную версию XML-DEM (XML — Data Exchange Manager) с увеличенной скоростью выгрузки операций. Об эт
03.12.2015 RSS займется обслуживанием серверов и систем хранения данных Inspur в России, Казахстане и Беларуси

Компании Inspur и RSS заключили соглашение о предоставлении технической поддержки конечным пользователям серверов и систем хранения данных Inspur на территории России, Казахстана и Беларуси. Об этом CNews сообщи
04.08.2015 Новое решение Positive Technologies защитит информационное взаимодействие бизнес-приложений с использованием XML

истемами заказчиков. Как сообщили CNews в Positive Technologies, передовые компоненты модуля защиты XML-трафика позволяют повысить безопасность внутренних и внешних бизнес-процессов, значительн
12.11.2014 Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах RSS

Федеральная сеть сервисных центров RSS, партнер компании Delta Electronics, открывает свои филиалы в Минске (Беларусь) и Атырау (Казахстан), где будет производиться техническое обслуживание источников бесперебойного питания с ис
17.06.2013 Facebook запустит замену Google Reader

На мероприятии 20 июня 2013 г. социальная сеть Facebook может запустить функцию агрегирования RSS-подписок, сообщает TechCrunch со ссылкой на разработчика Тома Вэддингтона (Tom Waddington
07.02.2013 RSS будет предоставлять услуги техподдержки принтеров Zebra в России

Компания Zebra Technologies сообщила о заключении партнерского соглашения с российской специализированной сервисной компанией RSS, оказывающей услуги по профессиональному ремонту и технической поддержке ИТ-оборудования мировых производителей. По условиям соглашения, RSS будет обеспечивать послепродажное обслужи
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему

P-систему, где используются многочисленные эксплойты, включая уязвимость нулевого дня под названием XML Tunneling — один из подвидов атаки класса SSRF (Server Side Request Forgery — англ. «подд
21.06.2012 Trend Micro закрывает новые уязвимости Internet Explorer

народовала информацию об уязвимости IE, для которой пока еще не вышло исправление. В частности, в советах по безопасности Microsoft (2719615) сообщается, что уязвимость обнаружена в службах Microsoft XML (MSXML) Core Services. MSXML предлагает набор W3C-совместимых API на основе XML, которые позволяют использовать JScript, VBScript и средства Microsoft для разработки приложений станд
20.04.2012 Toshiba TEC приобретает бизнес IBM по производству кассовых терминалов за $850 млн

Корпорация IBM и компания Toshiba TEC Corporation объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией Toshiba TEC подразделения IBM Retail Store Solutions (RSS), поставляющего POS-решения для розничной сферы во всем мире. После закрытия сделки Toshiba TEC станет крупнейшим мировым поставщиком POS-терминалов для розничной торговли, предлагающим обо
10.08.2011 Demand Media купила компании IndieClick и RSS Graffiti

Компания Demand Media, которой принадлежит множество крупных контент-ресурсов, объявила о двух новых приобретениях. Demand Media приобрела компанию RSS Graffiti, сервис которой помогает издателям и брендам заполнять свои страницы в соцсети Facebook контентом с сайтов, блогов, Twitter, YouTube и других источников. Основная функция стартапа

11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений

Корпорация Oracle представила XML-шлюз для ускорения обработки и защиты информации Oracle Enterprise Gateway, который обесп
22.09.2009 Вышли новые версии встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB с открытым кодом

Корпорация Oracle объявила о выпуске новых версий Oracle Berkeley DB и Oracle Oracle Berkeley DB XML – встраиваемых СУБД с открытым исходным кодом из семейства Oracle Berkeley DB. В новых ве
20.08.2009 Google Wave: а будет ли революция?

работы с использованием различных "социальных инструментов" (синхронизация данных, лент активности, RSS-потоков, вики-документов, микроблоггинга) достигла такого уровня, что крупные интернет-ко
12.08.2009 Microsoft запретили продавать Word

. Данное решение связано с незаконным использованием запатентованных технологий в работе с форматом XML. Инициатором иска выступила американская компания i4i, сообщает seattlepi. Напомним, что

10.08.2009 Microsoft запатентовала формат XML

9 информации, Microsoft выдано разрешение на "текстовый документ, хранящийся в едином файле формата XML, которым может быть использован приложениями, понимающими XML". Иными словами, теп
04.02.2009 Yahoo закрыла свой рекламный сервис Ads in RSS

Компания Yahoo 2 февраля закрыла свой сервис Ads in RSS, с помощью которого владельцы сайтов могли размещать контекстную рекламу в RSS-потоках и получать прибыль. Как говорится в заявлении Yahoo, компания решила отказаться от поддержки Ad
29.08.2008 В Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент

Компания «Рамблер» объявила о том, что в рейтинге Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент лучших российских сайтов. Новый сервис Top 100 поможет пользователям сформировать пе
19.08.2008 ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты

Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации по стандартизации (ISO, ИСО) и Международной электротехнической комиссии (IEC, МЭК), ни одна из четырех апелляц
25.06.2008 Mac научился понимать новый MS Office

Корпорация Microsoft выпустила первую рабочую версию конвертера Open XML-файлов (файлы с расширением .docx) для пользователей компьютеров Macintosh. Он позволяет владельцам старых офисов Office 2004 и Office X for Mac открывать, редактировать и сохранять докумен
02.06.2008 В Рунете пройдет День RSS

1 июля в Рунете пройдет День RSS. Он создается, чтобы помочь как можно большему числу российских пользователей ознакомиться с RSS форматом и его преимуществами. Об этом объявил блог Miku.ws. Чтобы поучаствовать в ко
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов

а обновлений для Office 2007, этот список пополнится еще четырьмя форматами. Таковыми будут: формат XML Paper Specification (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и
10.04.2008 На «Яндекс.Картинках» появился xml-импорт изображений

Компания «Яндекс» объявила о том, что у сервиса «Яндекс.Картинки» появился xml-импорт изображений. Теперь фотографии с популярных фотохостингов быстрее попадают в поиск, более точно соответствуют запросу и чаще обновляются. Благодаря более точному и полному индексиров
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом

14 месяцев внимательного изучения Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) вынесли решение о принятии формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта. Несмотря на то, что последние голоса еще не были подсчитаны, формат OOXML уже преодолел барьер в необходимое количество голосов. В соответствии

12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML

rosoft и Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук (ГНЦ РАМН) объявили о начале совместной работы над созданием автоматизированной системы генерации эпикризов в формате Open XML. Новая система позволит создавать макет эпикриза в формате Open XML, автоматически вставлять необходимые сведения о пациенте из базы данных и будет содержать подсказки и рекомендации
27.12.2007 RSS Bandit 1.6.0.0: чтение RSS-новостей

RSS Bandit – бесплатная программа с открытым исходным кодом, предназначенная для чтения RSS-новостей. RSS Bandit поддерживает формат Atom 1.0 и все версии RSS, позволяет работать через прокси-сервер, а также может автоматически находить новостные каналы на выбранном

20.12.2007 Microsoft помогает ЭОС освоить Open XML

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) при поддержке специалистов корпорации Microsoft начала работы по внедрению формата ECMA Open XML в свои продукты. На первом этапе работ (декабрь 2007 г.): Реализуются технические решения по использованию формата Open XML в процессах обмена, хранения и отображения информации в пр
12.12.2007 Установки ботам даются через RSS-агрегаторы

ast Flux, хакеры могут отправлять инструкции и получать сообщения ботов, передаваемые через блоги и RSS-агрегаторы. Нападающий при помощи троянов инфицирует подходящее число компьютеров, причем
10.12.2007 GoGo.Ru бесплатно раздает свой поиск веб-мастерам

В поисковой системе GoGo.Ru началось открытое подключение к услуге XML-поиска (http://gogo.ru/wmaster/xml). Новый сервис дает веб-мастерам возможность по
04.12.2007 Intel выпускает XML-пакет для предприятий SOA

Intel выпускает XML Software Suite и SOA Security Toolkit – пакеты для разработки XML–приложений, испо
08.11.2007 GoGo.Ru сделал поиск по фотографиям более полным

ировать свои обновления с индексной базой. Сайты генерируют по предоставленному поисковиком шаблону XML-файлы, в которых содержится информация о новом контенте. Эти файлы собираются роботом GoG
08.10.2007 Китай заблокировал FeedBurner

Правительство Китая продолжает усиление цензуры в Сети. На этот раз были заблокированы RSS-потоки популярного сервиса управления RSS-подписками FeedBurner. Также в Китае был
04.10.2007 Рунет: RSS не знают 70% пользователей

Компания «Исследовательский центр портала SuperJob» провела исследование, по результатам которого оказалось, что 70% пользователей Сети в России не знают, что такое RSS. Специалисты компании опросили более 3,6 тыс. пользователей в семи округах РФ в мае 2007 г. На вопрос «используете ли Вы RSS?» только 7% респондентов ответили утвердительно. 23% опро
08.08.2007 Black Hat: цифровые подписи XML не спасают от хакеров

Системы проверки целостности XML-данных на базе цифровых подписей (XMLDSIG) могут стать вектором атаки удалённого выполнения произвольного кода, заявил Брэд Хилл (Brad Hill) из iSec на конференции Black Hat 2007. Синтаксис
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией

Really Simple Syndication (RSS) названа самой ценной среди Web 2.0 технологий, согласно отчету исследовательской компани
19.07.2007 Oracle анонсирует новую версию СУБД Oracle Database 11g

ю пакетов обновлений без остановки СУБД. Oracle Database 11g предлагает оптимизированную технологию XML DB, позволяющую клиентам хранить XML-данные в своем собственным формате и управлят
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML

Microsoft разработает транслятор с открытым кодом для двустороннего преобразования документов китайского формата документов офисных приложений, Unified Office Format (UOF), и Ecma Open XML File Formats. В понедельник должна была быть представлена бета-версия транслятора форматов для PowerPoint и Excel в OpenDocument Format (ODF). Китайский стандарт UOF разрабатывается «Софтве

