Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79401
ИКТ 7319
Организации 5450
Ведомства 1288
Ассоциации 616
Технологии 2734
Системы 16091
Персоны 26290
География 1401
Статьи 992
Пресса 823
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1359
Мероприятия 796

Инвестиции Брокерское обслуживание брокерские услуги брокерский счет



23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию 1
28.04.2022 «Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали 1
28.04.2022 «Тинькофф инвестиции» перезапустили сервис для алготрейдеров Tinkoff Invest API 1
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» 1
30.03.2022 Чем торгуют брокеры данных? 2
28.03.2022 ИФК «Солид» внедрила ПО «Синтегс ОСБУ» 1
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии 1
14.02.2022 «Мегафон» запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России 1
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России 1
28.12.2021 CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности 1
27.12.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер» 1
22.12.2021 Облака — головная боль для отдела ИБ 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
30.11.2021 «Диасофт» представляет решение «Управление рыночными данными» для сбора и обработки информации о финансовых инструментах 1
25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU 1
23.11.2021 ИТ в страховании 2021 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания 3
06.08.2021 Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке 1
07.07.2021 ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
17.06.2021 Тестовая статья - образование 1
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 2
22.04.2021 Альфа-Банк выпустил новое приложение для инвестиций 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1

Публикаций - 156, упоминаний - 176

Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 16
Softline - Софтлайн 1870 8
Intel Corporation 11262 6
Ростех - Ростехнологии 2532 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Huawei 3222 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Diasoft - Диасофт 534 2
Инфосистемы Джет 865 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Alphabet 85 1
Vodafone Group 1318 1
Lifecell - Лайфселл - life:) - Украинский оператор мобильной связи 20 1
AMD - Advanced Micro Devices 3661 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 1
ЦМД-Софт 31 1
Xsolla - Иксолла 9 1
Orange France Télécom 654 1
Nortel Networks 1287 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
Navicon - Навикон 232 1
Xiaomi 1095 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 16 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Apple Inc 10683 1
Custis 84 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 1
Orange S.A. 982 1
1С-Рарус 742 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 1
Cisco Systems 4720 1
Программный продукт ГК 3960 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Газпром ПАО 1008 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 2
Visa International 1809 2
Альфа-Банк 1476 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Самолёт ГК 216 1
ITI Capital 4 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Росводоканал 69 1
БКС Мир инвестиций 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Глобэкс банк 32 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Merrill Lynch 427 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 125 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
РТС - Фондовая биржа 354 1
Qiwi 878 1
БКС Брокер 9 1
Банк Зенит 215 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Русский стандарт Банк 370 1
Восточный Банк 232 1
X5 Group 709 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 36
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
Мобильное приложение - Mobile app 4966 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
Data monetization - Монетизация данных 550 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 3
Website - Вебсайт 9736 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 2
Социальные сети - Соцсети 4447 2
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 30 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 1
ВТБ Мои Инвестиции 46 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Google Android 11959 5
Apple - App Store 2437 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Тинькофф Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 34 4
Apple iOS 6422 4
ВТБ Онлайн 160 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Diasoft FA# АБС 47 2
Orbus Software iServer 5 2
Apple iPhone 6 2649 2
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 2
ПСБ PSB-Retail 38 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 1
Terrasoft Creatio 77 1
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
Wargaming World of Tanks 160 1
1С-Рарус Бэк-офис 12 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 27 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 10 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 1
Webmoney Transfer 147 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 1
R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 1
Альфа-Мобайл 72 1
Райффайзен Онлайн 37 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 1
Потапов Владимир 40 6
Емешев Александр 10 3
Новак Татьяна 4 1
Жилко Сергей 1 1
Мартынов Михаил 10 1
Константинов Михаил 6 1
Степочкин Максим 3 1
Дробышевский Михаил 53 1
Данилов Эдуард 1 1
Гаврилов Борис 2 1
Кузнецов Александр 85 1
Иванов Александр 83 1
Тихомиров Сергей 12 1
Иванников Дмитрий 41 1
Чугунов Никита 59 1
Головин Александр 5 1
Курникова Варвара 9 1
Пятков Иван 25 1
Буланцев Игорь 11 1
Золотых Кирилл 12 1
Киричек Алексей 66 1
Кучугин Илья 42 1
Панченко Дмитрий 3 1
Нестеренко Александр 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Россия - РФ - Российская федерация 108428 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Нидерланды 2197 2
Европа Восточная 2927 2
Канада 3319 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Япония 10069 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 343 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 256 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
Африка - Африканский регион 2928 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 162 1
Россия - УФО - Челябинская область 932 1
США - Нью-Йорк 2616 1
Хорватия - Республика 209 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Венгрия 615 1
Словакия - Словацкая Республика 354 1
Россия - ПФО - Казань 2085 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 333 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 7
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 40 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Cashback - Кэшбэк 199 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Денежные переводы 775 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 14 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Аутсорсинг 1351 1
FT - Financial Times 1118 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Moody's Investors Service 135 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще