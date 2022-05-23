Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инвестиции Брокерское обслуживание брокерские услуги брокерский счет
Публикаций - 156, упоминаний - 176
Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
|Потапов Владимир 40 6
|Емешев Александр 10 3
|Новак Татьяна 4 1
|Жилко Сергей 1 1
|Мартынов Михаил 10 1
|Константинов Михаил 6 1
|Степочкин Максим 3 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Данилов Эдуард 1 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Иванов Александр 83 1
|Тихомиров Сергей 12 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Чугунов Никита 59 1
|Головин Александр 5 1
|Курникова Варвара 9 1
|Пятков Иван 25 1
|Буланцев Игорь 11 1
|Золотых Кирилл 12 1
|Киричек Алексей 66 1
|Кучугин Илья 42 1
|Панченко Дмитрий 3 1
|Нестеренко Александр 2 1
|FT - Financial Times 1118 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru