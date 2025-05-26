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Инвестиции Брокерское обслуживание брокерские услуги брокерский счет

Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет

СОБЫТИЯ


26.05.2025 «Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech

Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первые месяцы 2
06.11.2024 ПО «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт» поддерживает счета типа «С»

Компания «Диасофт» доработала продукт «Брокерское обслуживание» для поддержки требований законодательства Российской Федерации, связ
16.09.2024 В Москве появился GPT-брокер для быстрого подбора офисов

ить подбор офисов для стартапов, среднего и крупного бизнеса столицы. Умный ИИ-помощник Rentify GPT-брокер за несколько секунд формирует для клиентов бесплатные подборки офисов по заданным пара
17.07.2024 В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ

Подбор недвижимости в Таиланде становится проще — в Kalinka Thailand появился виртуальный брокер, который работает на основе ИИ. Чат-бот запущен в Telegram и бесплатно отвечает на любые вопросы о Таиланде и недвижимости в нем. В дальнейшем функционал ИИ-брокера расширится. Об этом C
15.07.2024 «Авито Работа»: брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов в I полугодии 2024 года

го года оказалась профессия брокера. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Для соискателей на должность брокера средние зарплатные предложения составили 174,4 тыс. руб. в месяц (+24% за год). Брокеры – это профессиональные посредники между продавцом и покупателем, отвечающие за осуществление сделки и получающие комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и друг
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro

«Цифра брокер» и «Цифра Банк», входящие в финансовую группу «Цифра», успешно завершили проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service De
22.02.2024 «Диасофт» ускорит обработку поручений на перечисление средств на брокерский счет и их снятие

Компания «Диасофт» перевела продукт «Брокерское обслуживание» на микросервисную архитектуру, развернутую на импортонезависимом технологическом стеке. Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, автоматизирует вед
21.02.2024 Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбербанке

ых брокерских счетов в Сбербанке составила 82%. С 2023 г. корпоративные клиенты банка могут открыть брокерский счет онлайн в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сб
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

й сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения тра
20.01.2023 ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер»

В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности п
17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

Российский брокер «АЛОР брокер» перевел процессы своего бэк-офиса на платформу «Турбо Х» для обработки клиентских поручений, что позволило заметно ускорить этот процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.К
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний

В конце октября 2022 г. эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однак, такие мощные атаки на брокерские компании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций. Эксперты считают, что DDoS-атаки на

30.03.2022 Чем торгуют брокеры данных?

на продаже информации о пользователях интернета. Чем именно они торгуют и кому продают свой товар? Брокер данных — это обычно компания, которая собирает и продает персональные данные пользоват
27.12.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер»

Таможенный представитель «СКС электрон брокер» получил аттестат соответствия, который обеспечивает третий (из четырех) уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (ПД). Аттестационные испытания проводил «Национальный атт
25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, максимальная стоимость сделки — 2222222 ₽, средний срок — 3 месяца. Сделки заключаются успешно в 90% случаев. Как устроен «Доменный брокер» Пользователь о
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО

«Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 05.02.20
20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ

Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) по каналам Банка России. Решение позволя
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет данные об услуге «Доменный брокер» за 2019-2020 год. Количество заказов достигает 2500 в год, а сделки заключаются в 80% случаев. Больше всего сделок стоимостью до 50000 рублей, а наиболее востребованы домены с общеупотр
16.07.2020 «Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия

«Открытие Брокер», российская брокерская компания, завершила первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компан
24.12.2019 Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП

е инвесторы, клиенты членов Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей (СБП). С помощью обновленного приложения «Мой Брокер» пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет происходить практически мгновенно. Сейчас проводятся тестовые платежи в закрытой группе пользователей. После заверш
18.09.2019 «БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте»

«БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте». Главная страница нового пр
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»

обы ею воспользоваться, нужно в приложении «Яндекс.денег» открыть раздел «Инвестиции БКС» и создать брокерский счет. После этого можно вкладываться в ценные бумаги или зарубежную валюту. Минима
22.01.2019 Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов. Услуги оказывает партнер Сбербанка — «Инвест технолоджи брокер». Сервис «Таможенный брокер» включает в себя следующие услуги: подготовку товара
19.12.2018 «Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ

«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета в «Ренессанс Брокер» в соответствии с новыми требованиями Центрального банка РФ. «Ренессанс Брокер» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 1998 года, имеет лицензии на осуществление депозит
15.10.2018 ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты

ВТБ объявил о том, что пользователи интернет-банка могут открыть брокерский счет без посещения офиса. Далее автоматически происходит онлайн-регистрация счета

17.07.2018 «Тинькофф инвестиции» запустили робота-советника для управления инвестиционным портфелем

ькофф инвестиции» стала доступна услуга робота-советника (робо-эдвайзера), с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в «Тинькофф инвестициях», могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки). Робо-эдвайзер «Тинькофф» интегрирован непосредственно в моби
17.04.2018 Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн

имальным суммам при покупке ценных бумаг нет.   Открытие брокерского счета происходит онлайн, инвестировать затем можно прямо в приложении «Восточный VIP». Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в разделе «Инвестиции». Пополнить его можно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Для совершения сделок по покупке инвестиционных инструментов и в целом для и
13.04.2018 «Открытие Брокер» запустил мобильную версию личного кабинета

«Открытие Брокер» представил версию личного кабинета для мобильных устройств на базе iOS. Теперь клиенты компании могут следить за состоянием счета, просматривать биржевые котировки, управлять сервисами

22.12.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM

салтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения опер
03.10.2016 «Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил сервис «Тинькофф Инвестиции»

иции», необходимо пройти Tinkoff.ru/invest и отправить заявку на открытие брокерского счета. Единый брокерский счет, открытый клиентами «Тинькофф Инвестиций», дает доступ сразу ко всем валютам

18.01.2016 «КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра

Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных D
02.03.2015 Через два года роль дата-брокеров сильно возрастет

ховой компании, записаться на техобслуживание. В соответствии со вторым прогнозом, к 2017 г. более 30% корпоративного доступа к внешним источникам больших данных будет осуществляться посредством дата-брокеров, поставляющих информацию для принятия бизнес-решений. Сегодня бизнес нуждается в постоянном мониторинге ситуации на рынке и внутри организации. Анализа данных, накопленных внутри орган
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.

Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных
01.03.2013 Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок

На международный финансовый рынок вышел новый форекс-брокер Gaincy, работающий на основе торговой платформы dxFX Suite — комплексного решения, соз
12.02.2013 Онлайн-брокер Car-Fin привлек $400 тыс. инвестиций

, а также расширение списка партнеров (до не менее 6 дилеров, 10 банков и лизинговых компаний, 10 автосайтов и не менее одной страховой компании). Отметим, что Car-Fin — это автоматизированный онлайн-брокер, который позволяет покупателю: провести сравнительный анализ и выбор автомобиля на основе стоимости владения, сравнить предложения банков и лизинговых компаний по выбранным автомобилям,

29.11.2012 Проект «Контекстный брокер» получил $400 тыс. инвестиций

Moscow Seed Fund совместно с Softline Venture Partners проинвестировали компанию «Контекстный брокер» — проект, представляющий собой единую интеллектуальную систему управления контекстной рекламой. Сумма сделки составила $400 тыс. Как рассказал CNews Алексей Костров, исполнительный дире
14.06.2012 «Универ Капитал» организовала дистанционное брокерское обслуживание с помощью BSS

», входящей в инвестиционную группу ««Универ». В целях развития услуг, предоставляемых клиентам в сфере брокерского и депозитарного обслуживания, «Универ Капитал» приняла решение о внедрении системы «Брокер-Клиент», разработанной компанией BSS, разработчика и интегратора автоматизированных систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. Выбор был сделан на основ
19.04.2012 Registratura.ru разработала конструктор для крупных рекламных кампаний

Интернет-агентство Registratura.ru объявило о том, что в апреле 2012 г. запускает тестирование нового функционала сервиса «R-брокер» – триггеры и эффекторы - разработанного, в первую очередь, для крупных рекламодателей, которым необходима индивидуальная настройка рекламных кампаний. Генеральный директор компаний R-

11.11.2011 Клиенты Finam Limited теперь могут пополнять брокерский счет через «QIWI Кошелька»

внести средства на счет с помощью «QIWI Кошелька». В рамках сотрудничества Finam Limited и «QIWI Кошелька» клиенты брокера получили возможность сделать процесс зачисления денежных средств на рублевый брокерский счет еще удобнее и быстрее. Для пополнения счета достаточно выбрать «QIWI Кошелек» в качестве источника оплаты счета за услуги, выставленного компанией Finam Limited. Клиент может оп
15.10.2009 «Страховой брокер Аксиом Инре» автоматизирует деятельность с помощью Digital Design

объявила о старте консалтингового проекта по комплексной автоматизации деятельности «Страхового брокера Аксиом Инре». В настоящее время заказчик рассматривает возможность внедрения решения «Страховой брокер» от Digital Design. Перед руководством «Страхового брокера Аксиом Инре» стоят задачи не только по оптимизации процесса работы с клиентами в целом, но и усилению контроля исполнительской


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АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Verdi 4 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
OPA - Open Patent Alliance 2 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 236
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 172
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 114
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 107
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 101
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 95
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 85
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 76
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 75
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 67
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 57
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 57
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 56
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 54
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 53
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 45
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 44
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 39
Google Android 15243 37
Microsoft Windows 16882 37
Apple iOS 8583 36
Linux OS 11533 35
Microsoft Windows 2000 8678 28
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 20
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 16
Apple - App Store 3109 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
Microsoft Office 4170 14
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 13
Apple iPhone 6 4861 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
ВТБ Мои Инвестиции 61 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 11
FreePik 1841 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 7
Цифровые решения НПП - DS Integrity 16 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 6
Путин Владимир 3454 24
Рейман Леонид 1065 20
Мильнер Юрий 137 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Шалманов Сергей 202 9
Греф Герман 485 8
Потапов Владимир 43 8
Галицкий Александр 123 7
Смирнов Дмитрий 112 7
Фридман Михаил 146 7
Щеголев Игорь 699 6
Богуславский Леонид 38 6
Емешев Александр 10 6
Кочетков Владислав 248 6
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Плотко Сергей 12 5
Аммосов Юрий 46 5
Шилов Борис 18 5
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 5
Белоусов Сергей 254 5
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Водясов Алексей 222 4
Малофеев Константин 118 4
Мишустин Михаил 787 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 249
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 155
Европа 24962 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 67
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
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ОЦНТ - Обнинский центр науки и технологий 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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