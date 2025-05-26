Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет

«Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первые месяцы 2

ПО «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт» поддерживает счета типа «С» Компания «Диасофт» доработала продукт «Брокерское обслуживание» для поддержки требований законодательства Российской Федерации, связ

В Москве появился GPT-брокер для быстрого подбора офисов ить подбор офисов для стартапов, среднего и крупного бизнеса столицы. Умный ИИ-помощник Rentify GPT-брокер за несколько секунд формирует для клиентов бесплатные подборки офисов по заданным пара

В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ Подбор недвижимости в Таиланде становится проще — в Kalinka Thailand появился виртуальный брокер, который работает на основе ИИ. Чат-бот запущен в Telegram и бесплатно отвечает на любые вопросы о Таиланде и недвижимости в нем. В дальнейшем функционал ИИ-брокера расширится. Об этом C

«Авито Работа»: брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов в I полугодии 2024 года го года оказалась профессия брокера. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Для соискателей на должность брокера средние зарплатные предложения составили 174,4 тыс. руб. в месяц (+24% за год). Брокеры – это профессиональные посредники между продавцом и покупателем, отвечающие за осуществление сделки и получающие комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и друг

«Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro «Цифра брокер» и «Цифра Банк», входящие в финансовую группу «Цифра», успешно завершили проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service De

«Диасофт» ускорит обработку поручений на перечисление средств на брокерский счет и их снятие Компания «Диасофт» перевела продукт «Брокерское обслуживание» на микросервисную архитектуру, развернутую на импортонезависимом технологическом стеке. Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, автоматизирует вед

Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбербанке ых брокерских счетов в Сбербанке составила 82%. С 2023 г. корпоративные клиенты банка могут открыть брокерский счет онлайн в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сб

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети й сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения тра

ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер» В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности п

«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х Российский брокер «АЛОР брокер» перевел процессы своего бэк-офиса на платформу «Турбо Х» для обработки клиентских поручений, что позволило заметно ускорить этот процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.К

В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний В конце октября 2022 г. эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однак, такие мощные атаки на брокерские компании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций. Эксперты считают, что DDoS-атаки на

Чем торгуют брокеры данных? на продаже информации о пользователях интернета. Чем именно они торгуют и кому продают свой товар? Брокер данных — это обычно компания, которая собирает и продает персональные данные пользоват

Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер» Таможенный представитель «СКС электрон брокер» получил аттестат соответствия, который обеспечивает третий (из четырех) уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (ПД). Аттестационные испытания проводил «Национальный атт

Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, максимальная стоимость сделки — 2222222 ₽, средний срок — 3 месяца. Сделки заключаются успешно в 90% случаев. Как устроен «Доменный брокер» Пользователь о

«Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО «Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 05.02.20

«Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) по каналам Банка России. Решение позволя

2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет данные об услуге «Доменный брокер» за 2019-2020 год. Количество заказов достигает 2500 в год, а сделки заключаются в 80% случаев. Больше всего сделок стоимостью до 50000 рублей, а наиболее востребованы домены с общеупотр

«Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия «Открытие Брокер», российская брокерская компания, завершила первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компан

Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП е инвесторы, клиенты членов Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей (СБП). С помощью обновленного приложения «Мой Брокер» пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет происходить практически мгновенно. Сейчас проводятся тестовые платежи в закрытой группе пользователей. После заверш

«БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте» «БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте». Главная страница нового пр

В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» обы ею воспользоваться, нужно в приложении «Яндекс.денег» открыть раздел «Инвестиции БКС» и создать брокерский счет. После этого можно вкладываться в ценные бумаги или зарубежную валюту. Минима

Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов. Услуги оказывает партнер Сбербанка — «Инвест технолоджи брокер». Сервис «Таможенный брокер» включает в себя следующие услуги: подготовку товара

«Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ «1С-Рарус» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета в «Ренессанс Брокер» в соответствии с новыми требованиями Центрального банка РФ. «Ренессанс Брокер» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 1998 года, имеет лицензии на осуществление депозит

ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты ВТБ объявил о том, что пользователи интернет-банка могут открыть брокерский счет без посещения офиса. Далее автоматически происходит онлайн-регистрация счета

«Тинькофф инвестиции» запустили робота-советника для управления инвестиционным портфелем ькофф инвестиции» стала доступна услуга робота-советника (робо-эдвайзера), с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в «Тинькофф инвестициях», могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки). Робо-эдвайзер «Тинькофф» интегрирован непосредственно в моби

Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн имальным суммам при покупке ценных бумаг нет. Открытие брокерского счета происходит онлайн, инвестировать затем можно прямо в приложении «Восточный VIP». Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в разделе «Инвестиции». Пополнить его можно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Для совершения сделок по покупке инвестиционных инструментов и в целом для и

«Открытие Брокер» запустил мобильную версию личного кабинета «Открытие Брокер» представил версию личного кабинета для мобильных устройств на базе iOS. Теперь клиенты компании могут следить за состоянием счета, просматривать биржевые котировки, управлять сервисами

«Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM салтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения опер

«Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил сервис «Тинькофф Инвестиции» иции», необходимо пройти Tinkoff.ru/invest и отправить заявку на открытие брокерского счета. Единый брокерский счет, открытый клиентами «Тинькофф Инвестиций», дает доступ сразу ко всем валютам

«КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных D

Через два года роль дата-брокеров сильно возрастет ховой компании, записаться на техобслуживание. В соответствии со вторым прогнозом, к 2017 г. более 30% корпоративного доступа к внешним источникам больших данных будет осуществляться посредством дата-брокеров, поставляющих информацию для принятия бизнес-решений. Сегодня бизнес нуждается в постоянном мониторинге ситуации на рынке и внутри организации. Анализа данных, накопленных внутри орган

FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных

Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок На международный финансовый рынок вышел новый форекс-брокер Gaincy, работающий на основе торговой платформы dxFX Suite — комплексного решения, соз

Онлайн-брокер Car-Fin привлек $400 тыс. инвестиций , а также расширение списка партнеров (до не менее 6 дилеров, 10 банков и лизинговых компаний, 10 автосайтов и не менее одной страховой компании). Отметим, что Car-Fin — это автоматизированный онлайн-брокер, который позволяет покупателю: провести сравнительный анализ и выбор автомобиля на основе стоимости владения, сравнить предложения банков и лизинговых компаний по выбранным автомобилям,

Проект «Контекстный брокер» получил $400 тыс. инвестиций Moscow Seed Fund совместно с Softline Venture Partners проинвестировали компанию «Контекстный брокер» — проект, представляющий собой единую интеллектуальную систему управления контекстной рекламой. Сумма сделки составила $400 тыс. Как рассказал CNews Алексей Костров, исполнительный дире

«Универ Капитал» организовала дистанционное брокерское обслуживание с помощью BSS », входящей в инвестиционную группу ««Универ». В целях развития услуг, предоставляемых клиентам в сфере брокерского и депозитарного обслуживания, «Универ Капитал» приняла решение о внедрении системы «Брокер-Клиент», разработанной компанией BSS, разработчика и интегратора автоматизированных систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. Выбор был сделан на основ

Registratura.ru разработала конструктор для крупных рекламных кампаний Интернет-агентство Registratura.ru объявило о том, что в апреле 2012 г. запускает тестирование нового функционала сервиса «R-брокер» – триггеры и эффекторы - разработанного, в первую очередь, для крупных рекламодателей, которым необходима индивидуальная настройка рекламных кампаний. Генеральный директор компаний R-

Клиенты Finam Limited теперь могут пополнять брокерский счет через «QIWI Кошелька» внести средства на счет с помощью «QIWI Кошелька». В рамках сотрудничества Finam Limited и «QIWI Кошелька» клиенты брокера получили возможность сделать процесс зачисления денежных средств на рублевый брокерский счет еще удобнее и быстрее. Для пополнения счета достаточно выбрать «QIWI Кошелек» в качестве источника оплаты счета за услуги, выставленного компанией Finam Limited. Клиент может оп