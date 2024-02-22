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«Диасофт» ускорит обработку поручений на перечисление средств на брокерский счет и их снятие

Компания «Диасофт» перевела продукт «Брокерское обслуживание» на микросервисную архитектуру, развернутую на импортонезависимом технологическом стеке. Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, автоматизирует ведение договорных отношений по брокерскому обслуживанию и обработку поручений на пополнение брокерского счета и вывод денежных средств с него. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Перевод продукта на микросервисную архитектуру дает возможность обрабатывать вводы и выводы денежных средств клиентов брокерского обслуживания с изменением лимитов в модуле неторговых поручений системы QUIK в любое время периода доступности торговой системы. Это позволяет организациям, осуществляющим брокерскую деятельность, предоставлять удобный сервис своим клиентам.

Как правило, процессы ввода-вывода денежных средств требуют выстраивания сложной структуры интеграционных решений. В продукте «Брокерское обслуживание» предусмотрена сквозная обработка неторговых поручений, начиная от запроса клиента брокерского обслуживания на ввод-вывод денежных средств до изменения лимитов в торговой системе QUIK.

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Безопасность

В том числе при обработке ввода денежных средств клиента продукт «Брокерское обслуживание» контролирует лимит зачислений на договоры ИИС, формирует бухгалтерский учет, а также отправляет информацию для дальнейшего отражения во внутреннем учете.

При обработке вывода денежных средств, за счет интеграции с продуктом «Налоговый агент по операциям брокерского обслуживания», осуществляется онлайн-расчет и удержание налога.

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