ИИС Индивидуальный инвестиционный счет
|05.08.2024
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«Диасофт» автоматизирует ведение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа
Компания «Диасофт» поддержала операции по открытию и учету счетов ИИС-3 в продукте «Брокерское обслуживание», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». С 1 января 2024 г. клиентам – физиче
|30.09.2022
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«БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик
«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один
|29.07.2021
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Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) без посещения отделения банка. Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своеврем
|21.05.2021
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Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по ИИС. С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис
|23.07.2020
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УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов
Управляющая компания «Промсвязь» запускает стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депо
|30.03.2020
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Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами»
Сбербанк расширил возможности дистанционного инвестирования. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами». Минимальная сумма вложений при открытии ИИС в «Сбербанк Онлайн» составляет 10 тыс. руб. (в отделениях — 90 т
|22.10.2019
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«Автоматика» представила ИИС «Ермак-6» для правоохранительных органов на базе платформы «Эльбрус»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил интегрированную информационную систему (ИИС) для правоохранительных органов «Ермак-6» на базе платформы «Эльбрус». Система позволяет осуществлять сбор, систематизацию и обработку данных в рамках информационного обеспечения деятельнос
|12.12.2018
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Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги
Пользователи мобильного приложения ВТБ-Онлайн получили возможность оформить брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с телефона или планшета. Брокерский счет открывается бесплатно. Клиент подписывает все документы дистанционно в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, дополнительного посещения офиса не требуетс
|19.11.2018
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В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета
Пользователям онлайн-платформы «Тинькофф инвестиции» стали доступны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами. Владельцам ИИС будут доступны два варианта налогового вычета. Первы
|01.02.2016
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В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал»
Клиенты «Альфа-Банка» получили возможность дистанционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одну их трех инвестиционных стратегий ИИС. При этом клиентам не нужно п
|08.04.2009
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«Ай-Теко» создает ИИС для Центров обслуживания населения Казахстана
гражданами. Открытый конкурс на реализацию проекта выиграла компания «Ай-Теко», имеющая представительство в Казахстане. Как ожидается, проект создания интегрированной информационной системы для ЦОН (ИИС ЦОН) позволит сохранить прежние инвестиции в развитие ИТ-инфраструктуры центров обслуживания населения. Предполагается, что унификация бизнес-процессов в национальной системе ЦОН позволит с
|11.04.2008
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СЗТУ заказывает услуги сопровождения ИИС ФХД
еро-Западное таможенное управление (СЗТУ) проводит открытый конкурс на оказание услуг по сопровождению программных средств интегрированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ИИС ФХД) в таможенных органах СЗТУ. Максимальная цена контракта - 20 644 тыс. руб. Дата проведения конкурса - 27 мая 2008 г. В рамках предоставления услуг обеспечивается сопровождение программн
|10.01.2007
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«АйТи» приняла участие в разработке ИИС «Социальная карта»
Компания «АйТи» выполнила часть работ в рамках проекта создания интегрированной информационной системы (ИИС) поддержки предоставления и учета услуг населению на основе унифицированной социальной карты. В результате создан прототип системы «Социальная карта» и сформированы единые технические требо
ИИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапов Владимир 41 8
|Островский Святослав 47 2
|Кожухов Артем 4 2
|Зайцев Евгений 13 1
|Панченко Дмитрий 5 1
|Лавринец Виталий 7 1
|Алымова Наталья 6 1
|Васильев Павел 14 1
|Сумина Ольга 3 1
|Новиков Павел 97 1
|Чугунов Никита 81 1
|Сотин Денис 205 1
|Батай Илья 55 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Драчев Никита 10 1
|Новицкий Роман 11 1
|Федоров Борис 5 1
|Кицун Антон 3 1
|Агеев Святослав 2 1
|Касьянов Виктор 1 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Михеева Нина 8 1
|Кутаков Павел 6 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Волдохин Сергей 11 1
|Овчинников Илья 7 1
|Александров Александр 70 1
|Коннов Георгий 25 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Константинов Александр 19 1
|Копысов Виталий 61 1
|Кривошеева Ирина 3 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Пятков Иван 27 1
|Мякишева Марина 84 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 3
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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