Компания «Диасофт» поддержала операции по открытию и учету счетов ИИС -3 в продукте «Брокерское обслуживание», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». С 1 января 2024 г. клиентам – физиче

«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС . Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один

«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет ( ИИС ) без посещения отделения банка. Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своеврем