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ИИС Индивидуальный инвестиционный счет



05.08.2024 «Диасофт» автоматизирует ведение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Компания «Диасофт» поддержала операции по открытию и учету счетов ИИС-3 в продукте «Брокерское обслуживание», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». С 1 января 2024 г. клиентам – физиче
30.09.2022 «БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик

«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса

«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) без посещения отделения банка. Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своеврем
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик

Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по ИИС. С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис

23.07.2020 УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов

Управляющая компания «Промсвязь» запускает стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депо
30.03.2020 Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами»

Сбербанк расширил возможности дистанционного инвестирования. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами». Минимальная сумма вложений при открытии ИИС в «Сбербанк Онлайн» составляет 10 тыс. руб. (в отделениях — 90 т
22.10.2019 «Автоматика» представила ИИС «Ермак-6» для правоохранительных органов на базе платформы «Эльбрус»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил интегрированную информационную систему (ИИС) для правоохранительных органов «Ермак-6» на базе платформы «Эльбрус». Система позволяет осуществлять сбор, систематизацию и обработку данных в рамках информационного обеспечения деятельнос
12.12.2018 Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги

Пользователи мобильного приложения ВТБ-Онлайн получили возможность оформить брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с телефона или планшета. Брокерский счет открывается бесплатно. Клиент подписывает все документы дистанционно в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, дополнительного посещения офиса не требуетс
19.11.2018 В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета

Пользователям онлайн-платформы «Тинькофф инвестиции» стали доступны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами. Владельцам ИИС будут доступны два варианта налогового вычета. Первы
01.02.2016 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал»

Клиенты «Альфа-Банка» получили возможность дистанционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одну их трех инвестиционных стратегий ИИС. При этом клиентам не нужно п
08.04.2009 «Ай-Теко» создает ИИС для Центров обслуживания населения Казахстана

гражданами. Открытый конкурс на реализацию проекта выиграла компания «Ай-Теко», имеющая представительство в Казахстане. Как ожидается, проект создания интегрированной информационной системы для ЦОН (ИИС ЦОН) позволит сохранить прежние инвестиции в развитие ИТ-инфраструктуры центров обслуживания населения. Предполагается, что унификация бизнес-процессов в национальной системе ЦОН позволит с
11.04.2008 СЗТУ заказывает услуги сопровождения ИИС ФХД

еро-Западное таможенное управление (СЗТУ) проводит открытый конкурс на оказание услуг по сопровождению программных средств интегрированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ИИС ФХД) в таможенных органах СЗТУ. Максимальная цена контракта - 20 644 тыс. руб. Дата проведения конкурса - 27 мая 2008 г. В рамках предоставления услуг обеспечивается сопровождение программн
10.01.2007 «АйТи» приняла участие в разработке ИИС «Социальная карта»

Компания «АйТи» выполнила часть работ в рамках проекта создания интегрированной информационной системы (ИИС) поддержки предоставления и учета услуг населению на основе унифицированной социальной карты. В результате создан прототип системы «Социальная карта» и сформированы единые технические требо

Публикаций - 60, упоминаний - 63

ИИС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Теко НПК 430 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Huawei 3933 2
АйТи 1365 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Telegram Group 1983 2
SAP SE 5277 2
Actis Systems - Актис Системс 42 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
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Intel Corporation 12197 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Регион Инвестиции 2 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
БАРС Груп 545 1
Schneider Electric 575 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Infinidat 32 1
Amdocs 132 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Gemini Systems 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
АСБК - Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг - АСБК софт 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 2
Альфа-Банк 1769 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Промсвязь УК 2 1
Газпром ПАО 1342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Tesla Motors 396 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
Ингосстрах СПАО 421 1
BMW Group 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 2
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 2
ННЦРЗ имени Салидат Каирбековой - Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой 1 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Казахстана - Минздрав Казахстана - Министерство здравоохранения Казахстана - Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана 5 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 18
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 12
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 6
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 6
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 5
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 5
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 3
Инвестиции - Инвестиционный налоговый вычет 25 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Металлоснабжение и сбыт 18 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
ЦНИИБ - Центральный научно-исследовательский институт бумаги 1 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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