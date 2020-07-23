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УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Управляющая компания «Промсвязь» запускает стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депозитом доход и воспользоваться налоговыми стимулами для частных инвесторов. При открытии ИИС клиенту достаточно инвестировать от 10 тысяч рублей для того, чтобы получить сбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих.

Обе стратегии предполагают диверсификацию вложений по открытым паевым инвестфондам (ПИФам) под управлением УК «Промсвязь». Доходность фондов компании за 3 года составила от 14,79% до 87,48%.

Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия «Перспективная» рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, управляющие ребалансируют портфель стратегии, меняя соотношение того или иного ПИФа.

Использование ИИС позволяет инвесторам увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. В рамках обеих стратегий инвестор может выбрать подходящий ему тип вычета: вычет на взнос, который позволяет получать налоговый вычет ежегодно в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (до 52 тыс. рублей ежегодно), или вычет на доход, освобождающий от налога сумму дохода, полученного при инвестировании внесенных на ИИС денежных средств за весь период ведения счета.

Заключить договор на открытие ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК «Промсвязь» или в одном из 29 офисов ПСБ. В ближайшие месяцы продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.

«Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам. ИИС ДУ позволяет инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства. До конца года мы планируем запустить еще несколько готовых решений в рамках индивидуальных инвестиционных счетов, чтобы расширить выбор инструментов под различные цели и финансовые возможности клиентов», – сказал управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев.

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