Доверительное управление Доверительная собственность траст

Доверительное управление - Доверительная собственность - траст

СОБЫТИЯ


19.02.2026 УК «Спутник – Управление Капиталом» ведет учет в продуктах «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL» 1
24.10.2025 Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал» 1
06.10.2025 «Альфа-Капитал» запускает «Навигатор благосостояния» 2
16.09.2025 Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид» 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
03.09.2025 «Альфа-Капитал» и мобильные операторы «большой тройки» защищают инвесторов от мошенников 1
22.08.2025 «БКС Мир инвестиций» запускает сервис оценки «здоровья» портфеля инвесторов 1
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков 1
29.04.2025 У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО 1
28.03.2025 «Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами 2
25.12.2024 УК «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин» 1
01.10.2024 Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО 1
04.07.2024 Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» от «КонсультантПлюс» 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка 1
21.03.2024 МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции» 1
20.03.2024 Клиентам «МТС Банка» стали доступны новые инвестстратегии доверительного управления от «ТКБ Инвестмент Партнерс» 2
20.12.2023 МТС оптимизирует структуру капитала 1
12.01.2023 Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу 1
11.04.2022 Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода 1
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации 2
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса 1
17.05.2021 ITI Capital запустил новый сервис «Торговые идеи» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций 2
15.01.2021 Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге 1
30.11.2020 МКБ создает цифровую инвестиционную платформу 1
03.11.2020 МТС запустила брокерское обслуживание в МТС Инвестиции 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
23.07.2020 УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов 1
03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 1
15.05.2020 Клиенты Райффайзенбанка получили возможность инвестировать онлайн 1
30.03.2020 Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами» 1
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС 2
05.11.2019 В УК «Открытие» назначен генеральный директор 1
28.08.2019 «Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL 1
01.02.2019 Компания «Айти» уладила финансовый спор с арендодателем своего офиса 1

