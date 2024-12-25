УК «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин», который предлагает клиентам «Пятерочки» и «Перекрестка» возможность совершать покупки с кешбэком до 100%. Сервис объединяет всех партнеров единой валютой лояльности — «Апельсинками», а его работа основана на принципе: «Чем больше предложений партнеров используешь, тем больше кешбэка за покупки продуктов питания получаешь». Об этом CNews сообщили представители сервиса «Апельсин».

В рамках сотрудничества новые и действующие пользователи «Альфа-Капитала» смогут получать до 15% дополнительного кешбэка в «Пятерочке» и «Перекрестке» за инвестиции в любые фонды и стратегии доверительного управления компании.

Предложение действует 6 декабря 2024 г. по 5 марта 2025 г. Чтобы получить повышенный кешбэк, нужно перейти на сайт или в приложение «Альфа-Капитал» по ссылке из личного кабинета в «Апельсине». Инвестировать необходимо в течение 30 дней после регистрации или авторизации. Процент кешбэка автоматически повысится в течение 32 дней: на 15% — для новых клиентов за первую инвестицию от 10 000 руб.; на 10% — для действующих клиентов за инвестицию от 50 000 руб.

Потратить накопленные «Апельсинки» можно на связь, сервисы и услуги «Билайна», продукты в «Пятерочке», «Перекрестке» и Vprok.ru, подписку на сервис «Пакет», полисы «АльфаСтрахование», доставку из «Много лосося» или перевести на благотворительность.