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Альфа-Капитал УК
УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» — одну из самых крупных финансово-промышленных структур России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России 30 ноября 2004 года. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
"AI трансформация Альфа Капитал" Федор Лежнев, Директор по ИТ, Альфа Капитал CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
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СОБЫТИЯ
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|23.04.2026
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«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов
Что купили Как выяснил CNews, находящий под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 9» получил 15% в создателе промы
|02.04.2026
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«Альфа-Капитал» — в топе рейтинга лояльности
УК «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров рынка по уровню удовлетворенности клиентов, показав лучш
|15.12.2025
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«Альфа-Капитал» получил премию «Время инноваций»
УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Время инноваций», получив награду в номинации «Инновац
|29.11.2025
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«Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году
УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удос
|19.11.2025
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«Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных
Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске новой функции — автоматического обновления персональных дан
|18.11.2025
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«Альфа-Капитал» впервые за несколько лет крупно обновила главный экран мобильного приложения
Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске нового главного экрана в своем мобильном приложении. Это пе
|24.10.2025
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Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал»
тчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал инструмент оптимизации баз данных для компании УК «Альфа-Капитал» — одной из инвестиционных компаний России. Задачей проекта было обеспечить усл
|07.10.2025
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«Альфа-Капитал» представляет новый индивидуальный отчет: максимум наглядности и персонализации для инвесторов
Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявляет о запуске принципиально нового индивидуального отчета — ключевого ин
|06.10.2025
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«Альфа-Капитал» запускает «Навигатор благосостояния»
Управляющая компания «Альфа-Капитал» представляет «Навигатор благосостояния» — первый в России регулярный аналитиче
|15.09.2025
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«Альфа-Капитал» внедрила ИИ-оператора: треть клиентских запросов решается без участия человека
Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает новый цифровой сервис — «AI-оператор». Это интеллектуальный чат-бот
|03.09.2025
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«Альфа-Капитал» и мобильные операторы «большой тройки» защищают инвесторов от мошенников
УК «Альфа-Капитал» и ведущие сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «Билайн» реализовали проект, наце
|07.08.2025
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Клиенты «Альфа-Капитал» могут тестировать портфель на устойчивость к кризисам в мобильном приложении
Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает инструмент стресс-тестирования портфеля. Новый сервис позволяет клие
|15.07.2025
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«Альфа-Капитал» внедрил искусственный интеллект в аналитику консультаций клиентов
«Альфа-Капитал» стал одной из первых управляющих компаний в России, которые интегрировали гене
|02.06.2025
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«Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов
грает важнейшую роль в управлении личными финансами, поэтому цифровые сервисы управляющей компании «Альфа-Капитал» сделали очередной шаг вперед, нацеленный на упрощение и прозрачность налоговой
|29.04.2025
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У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО
Smart Engines (занимается разработкой алгоритмов распознавания документов), к управляющей компании «Альфа-Капитал». Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА», «Альфа-Капитал» занимает лид
|28.03.2025
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«Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами
На основе исследования клиентского опыта управляющая инвестиционная компания «Альфа-Капитал» усовершенствовала процесс подписания договоров индивидуального доверительного
|25.12.2024
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УК «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин»
Управляющая компания «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин», который предлагает клиентам «П
|29.11.2024
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УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов
УК «Альфа-Капитал» запустила для инвесторов интерактивный калькулятор. Он позволяет оценить эконо
|21.10.2024
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Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель
Пользователям мобильного приложения «Альфа-Капитал» стала доступна новая функция — отчет по инвестиционному портфелю с использован
|16.09.2024
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«Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе
технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) — одно из ключевых направлений фабрики инноваций «Альфа-Капитал». В 2024 году компания посвятила особое внимание внедрению технологий ИИ и реал
|16.03.2022
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УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter
УК «Альфа-Капитал» завершила проект по внедрению омниканального решения на базе Naumen Contact Сe
|06.10.2021
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«Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов
«Билайн» и управляющая компания «Альфа-Капитал» объявили о старте нового совместного партнерского проекта, в рамках которого к
|21.09.2021
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УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения
«Альфа-капитал» сообщает о новых возможностях, которые стали доступны для пользователей онлайн
|13.08.2021
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Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал»
Руководителем департамента информационных технологий компании «Альфа-Капитал» назначен Федор Лежнев. В своей должности он будет заниматься автоматизацией вн
|13.07.2021
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УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения
астников российского рынка управления активами, входящий в финансовый консорциум «Альфа-Групп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines
|18.05.2021
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УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры
«Инфосистемы джет» совместно с ИТ-командой «Альфа-капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная
|25.03.2019
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Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов
и активно вовлекаться в процесс. Абоненты оператора передают управление своими вложениями компании «Альфа-Капитал», которая специализируется на вложении средств в ПИФы и индивидуальном доверите
|23.01.2019
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«Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций
«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Альфа-капитал» объявили о заключении стратегического партнерства в области развития финансовы
|01.02.2016
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В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал»
учили возможность дистанционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одн
|27.05.2009
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«Альфа» спешит инвестировать в ИТ
Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Как
|27.05.2009
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«Альфа-Капитал» сформирует фонд прямых и венчурных инвестиций
Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Вен
|27.01.2009
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«Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects
Управляющая компания «Альфа-Капитал» успешно внедрила аналитическую платформу SAP-Business Objects компании SAP. По
|14.01.2009
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IBS DataFort продлила контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры УК «Альфа-Капитал»
орсинговый контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов продаж Управляющей компании «Альфа-Капитал», работающей на рынке коллективных инвестиций, под управлением которой находитс
|17.03.2008
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TopS BI внедрил Microsoft Dynamics CRM в УК «Альфа-Капитал»
УК «Альфа-Капитал», работающая на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integra
|18.04.2007
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«1С-Рарус» автоматизировал учет ПИФов в УК «Альфа-Капитал»
Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации учета в управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2»,
Альфа-Капитал УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Лежнев Федор 47 46
|Шадаев Максут 1210 34
|Ульянов Николай 176 33
|Батай Илья 59 31
|Натрусов Артем 313 30
|Цыганков Роман 62 24
|Белоусов Максим 109 23
|Евсеев Артем 55 23
|Сотин Денис 216 20
|Нестеров Алексей 175 19
|Суровец Дмитрий 115 18
|Леонов Алексей 96 17
|Чудинов Дмитрий 103 17
|Чаркин Евгений 317 17
|Бурилов Андрей 117 16
|Воронин Павел 196 16
|Граденко Михаил 56 16
|Лукавенко Олег 48 16
|Соболев Роман 48 16
|Абакумов Евгений 227 16
|Лигачев Глеб 120 15
|Албычев Александр 168 15
|Гузовский Денис 79 15
|Граборов Антон 26 15
|Бондаренко Алексей 47 15
|Семенников Антон 35 15
|Аксенов Олег 62 15
|Крутько Иван 27 15
|Глазков Александр 151 15
|Клепиков Алексей 121 14
|Солодовников Денис 108 14
|Козырев Алексей 328 14
|Лебедев Александр 50 14
|Мельников Евгений 24 14
|Меркулов Сергей 48 14
|Поляков Евгений 14 14
|Гаранин Евгений 53 14
|Карпунин Алексей 51 14
|Секликов Юрий 29 14
|Соловьев Павел 26 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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