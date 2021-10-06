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Альфа-Капитал УК


06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
21.09.2021 УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения 2
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» 4
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 2
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры 5
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
05.11.2019 В УК «Открытие» назначен генеральный директор 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 2
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
25.03.2019 Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов 5
19.02.2019 Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке 1
23.01.2019 «Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций 2
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 3
31.03.2017 Один на всех и все на одного: более 600 российских банков ведут борьбу за клиента 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
01.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
19.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 2
01.02.2016 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал» 3
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
19.03.2014 Конференция CNews - «Мобилизация бизнеса: преимущества очевидны» 1
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 1
12.03.2010 Определены кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию «Сибирьтелекома» 1
22.01.2010 Фонд посевных инвестиций РВК зарегистрировал первых венчурных партнеров 1
02.10.2009 IBS DataFort в тройке лидеров российского рынка ИТ-аутсорсинга 1
27.05.2009 «Альфа» спешит инвестировать в ИТ 4

Публикаций - 45, упоминаний - 75

Альфа-Капитал УК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 558 5
GridGain Systems - Гридгаин 28 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Samsung Electronics 5730 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Google LLC 7177 3
Dynatrace 46 3
Citrix Systems 571 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 3
Huawei 2733 2
Custis 73 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Dell EMC 2419 2
Hitachi Vantara 100 2
Directum - Директум 647 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Accenture - Аксенчер 533 1
Brother 116 1
Veeam Software 250 1
SAP SE 3220 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Brocade Communications Systems 143 1
TmaxSoft 44 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Afiniti 3 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Cloudera 49 1
Oracle Corporation 3363 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
McKinsey & Company 121 1
Открытие ФК 538 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
Уралсиб Банк 390 9
Альфа-Банк 1127 9
Геобанк КБ 30 6
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 6
Модульбанк - Modulbank 95 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 3
Благосостояние НПФ 32 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Банк Зенит 132 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
РФИ Банк 8 2
Руснарбанк КБ 9 2
Нордеа Банк 49 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
МДМ Банк 150 2
Ак Барс Банк 174 2
МСП банк 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Банк Оранжевый 25 1
Русфинанс Банк 34 1
УралФД АКБ - Уральский финансовый дом 1 1
Открытие УК 5 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Будущее НПФ 5 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
МФУ - Многофункциональное устройство 597 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-аутсорсинг 672 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Lean - Бережливое производство 21 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Google Android 10751 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Atos BullSequana S 16 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Citrix SD-WAN 10 1
Citrix Gateway 6 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Jenkins 22 1
IBM Mainframe 4 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Citrix Analytics 4 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Atos Bull Escala 8 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Samsung Knox 82 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1950 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Atos BullSequana Edge 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Directum - DirectumRX 62 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Поляков Евгений 14 13
Бычков Александр 39 10
Андрианов Павел 31 9
Батай Илья 14 8
Белоусов Максим 59 8
Зарьянов Алексей 11 5
Франтов Роман 14 5
Казарцев Алексей 27 5
Лобачев Алексей 6 4
Козлов Максим 6 4
Исанин Антон 28 4
Бутыркин Вячеслав 12 4
Бухтияров Андрей 18 4
Фроловичева Екатерина 11 4
Мизун Даниил 9 4
Самедов Тимур 19 4
Яковлев Александр 21 3
Кузнецов Михаил 10 3
Шаман Александр 3 3
Хомков Игорь 40 3
Айвазов Армен 449 3
Крестьянова Татьяна 14 3
Зайцев Павел 27 3
Залманов Андрей 29 3
Иванов Сергей 173 3
Гузовский Денис 26 3
Копысов Виталий 21 3
Леушев Андрей 63 3
Путятинский Сергей 53 3
Перепелкин Вадим 3 3
Бесолов Заур 10 3
Пегасов Сергей 52 3
Ананьев Денис 6 3
Поляков Дмитрий 18 3
Теличева Наталья 125 3
Забродова Екатерина 3 2
Прексин Олег 2 2
Кабаков Ярослав 17 2
Карпов Иван 41 2
Щербинин Сергей 13 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - Сочи 913 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
США - Кремниевая долина 399 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 7
Аутсорсинг 84 4
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Markswebb 21 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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