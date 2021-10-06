Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Альфа-Капитал УК
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Публикаций - 45, упоминаний - 75
Альфа-Капитал УК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
|Поляков Евгений 14 13
|Бычков Александр 39 10
|Андрианов Павел 31 9
|Батай Илья 14 8
|Белоусов Максим 59 8
|Зарьянов Алексей 11 5
|Франтов Роман 14 5
|Казарцев Алексей 27 5
|Лобачев Алексей 6 4
|Козлов Максим 6 4
|Исанин Антон 28 4
|Бутыркин Вячеслав 12 4
|Бухтияров Андрей 18 4
|Фроловичева Екатерина 11 4
|Мизун Даниил 9 4
|Самедов Тимур 19 4
|Яковлев Александр 21 3
|Кузнецов Михаил 10 3
|Шаман Александр 3 3
|Хомков Игорь 40 3
|Айвазов Армен 449 3
|Крестьянова Татьяна 14 3
|Зайцев Павел 27 3
|Залманов Андрей 29 3
|Иванов Сергей 173 3
|Гузовский Денис 26 3
|Копысов Виталий 21 3
|Леушев Андрей 63 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Бесолов Заур 10 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Ананьев Денис 6 3
|Поляков Дмитрий 18 3
|Теличева Наталья 125 3
|Забродова Екатерина 3 2
|Прексин Олег 2 2
|Кабаков Ярослав 17 2
|Карпов Иван 41 2
|Щербинин Сергей 13 2
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru