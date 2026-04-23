Альфа-Капитал УК

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов Что купили Как выяснил CNews, находящий под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 9» получил 15% в создателе промы

«Альфа-Капитал» — в топе рейтинга лояльности УК «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров рынка по уровню удовлетворенности клиентов, показав лучш

«Альфа-Капитал» получил премию «Время инноваций» УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Время инноваций», получив награду в номинации «Инновац

«Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удос

«Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске новой функции — автоматического обновления персональных дан

«Альфа-Капитал» впервые за несколько лет крупно обновила главный экран мобильного приложения Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске нового главного экрана в своем мобильном приложении. Это пе

Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал» тчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал инструмент оптимизации баз данных для компании УК «Альфа-Капитал» — одной из инвестиционных компаний России. Задачей проекта было обеспечить усл

«Альфа-Капитал» представляет новый индивидуальный отчет: максимум наглядности и персонализации для инвесторов Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявляет о запуске принципиально нового индивидуального отчета — ключевого ин

«Альфа-Капитал» запускает «Навигатор благосостояния» Управляющая компания «Альфа-Капитал» представляет «Навигатор благосостояния» — первый в России регулярный аналитиче

«Альфа-Капитал» внедрила ИИ-оператора: треть клиентских запросов решается без участия человека Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает новый цифровой сервис — «AI-оператор». Это интеллектуальный чат-бот

«Альфа-Капитал» и мобильные операторы «большой тройки» защищают инвесторов от мошенников УК «Альфа-Капитал» и ведущие сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «Билайн» реализовали проект, наце

Клиенты «Альфа-Капитал» могут тестировать портфель на устойчивость к кризисам в мобильном приложении Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает инструмент стресс-тестирования портфеля. Новый сервис позволяет клие

«Альфа-Капитал» внедрил искусственный интеллект в аналитику консультаций клиентов «Альфа-Капитал» стал одной из первых управляющих компаний в России, которые интегрировали гене

«Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов грает важнейшую роль в управлении личными финансами, поэтому цифровые сервисы управляющей компании «Альфа-Капитал» сделали очередной шаг вперед, нацеленный на упрощение и прозрачность налоговой

У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО Smart Engines (занимается разработкой алгоритмов распознавания документов), к управляющей компании «Альфа-Капитал». Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА», «Альфа-Капитал» занимает лид

«Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами На основе исследования клиентского опыта управляющая инвестиционная компания «Альфа-Капитал» усовершенствовала процесс подписания договоров индивидуального доверительного

УК «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин» Управляющая компания «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин», который предлагает клиентам «П

УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов УК «Альфа-Капитал» запустила для инвесторов интерактивный калькулятор. Он позволяет оценить эконо

Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель Пользователям мобильного приложения «Альфа-Капитал» стала доступна новая функция — отчет по инвестиционному портфелю с использован

«Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) — одно из ключевых направлений фабрики инноваций «Альфа-Капитал». В 2024 году компания посвятила особое внимание внедрению технологий ИИ и реал

УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter УК «Альфа-Капитал» завершила проект по внедрению омниканального решения на базе Naumen Contact Сe

«Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов «Билайн» и управляющая компания «Альфа-Капитал» объявили о старте нового совместного партнерского проекта, в рамках которого к

УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения «Альфа-капитал» сообщает о новых возможностях, которые стали доступны для пользователей онлайн

Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» Руководителем департамента информационных технологий компании «Альфа-Капитал» назначен Федор Лежнев. В своей должности он будет заниматься автоматизацией вн

УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения астников российского рынка управления активами, входящий в финансовый консорциум «Альфа-Групп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines

УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры «Инфосистемы джет» совместно с ИТ-командой «Альфа-капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная

Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов и активно вовлекаться в процесс. Абоненты оператора передают управление своими вложениями компании «Альфа-Капитал», которая специализируется на вложении средств в ПИФы и индивидуальном доверите

«Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Альфа-капитал» объявили о заключении стратегического партнерства в области развития финансовы

В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал» учили возможность дистанционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одн

«Альфа» спешит инвестировать в ИТ Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Как

«Альфа-Капитал» сформирует фонд прямых и венчурных инвестиций Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Вен

«Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects Управляющая компания «Альфа-Капитал» успешно внедрила аналитическую платформу SAP-Business Objects компании SAP. По

IBS DataFort продлила контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры УК «Альфа-Капитал» орсинговый контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов продаж Управляющей компании «Альфа-Капитал», работающей на рынке коллективных инвестиций, под управлением которой находитс

TopS BI внедрил Microsoft Dynamics CRM в УК «Альфа-Капитал» УК «Альфа-Капитал», работающая на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integra