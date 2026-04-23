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Альфа-Капитал УК

Альфа-Капитал УК

УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» — одну из самых крупных финансово-промышленных структур России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России 30 ноября 2004 года. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.04.2026 «Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

Что купили Как выяснил CNews, находящий под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 9» получил 15% в создателе промы
02.04.2026 «Альфа-Капитал» — в топе рейтинга лояльности

УК «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров рынка по уровню удовлетворенности клиентов, показав лучш
15.12.2025 «Альфа-Капитал» получил премию «Время инноваций»

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Время инноваций», получив награду в номинации «Инновац
29.11.2025 «Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удос
19.11.2025 «Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске новой функции — автоматического обновления персональных дан
18.11.2025 «Альфа-Капитал» впервые за несколько лет крупно обновила главный экран мобильного приложения

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске нового главного экрана в своем мобильном приложении. Это пе
24.10.2025 Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал»

тчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал инструмент оптимизации баз данных для компании УК «Альфа-Капитал» — одной из инвестиционных компаний России. Задачей проекта было обеспечить усл
07.10.2025 «Альфа-Капитал» представляет новый индивидуальный отчет: максимум наглядности и персонализации для инвесторов

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявляет о запуске принципиально нового индивидуального отчета — ключевого ин
06.10.2025 «Альфа-Капитал» запускает «Навигатор благосостояния»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» представляет «Навигатор благосостояния» — первый в России регулярный аналитиче
15.09.2025 «Альфа-Капитал» внедрила ИИ-оператора: треть клиентских запросов решается без участия человека

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает новый цифровой сервис — «AI-оператор». Это интеллектуальный чат-бот

03.09.2025 «Альфа-Капитал» и мобильные операторы «большой тройки» защищают инвесторов от мошенников

УК «Альфа-Капитал» и ведущие сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «Билайн» реализовали проект, наце
07.08.2025 Клиенты «Альфа-Капитал» могут тестировать портфель на устойчивость к кризисам в мобильном приложении

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает инструмент стресс-тестирования портфеля. Новый сервис позволяет клие
15.07.2025 «Альфа-Капитал» внедрил искусственный интеллект в аналитику консультаций клиентов

«Альфа-Капитал» стал одной из первых управляющих компаний в России, которые интегрировали гене
02.06.2025 «Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов

грает важнейшую роль в управлении личными финансами, поэтому цифровые сервисы управляющей компании «Альфа-Капитал» сделали очередной шаг вперед, нацеленный на упрощение и прозрачность налоговой
29.04.2025 У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО

Smart Engines (занимается разработкой алгоритмов распознавания документов), к управляющей компании «Альфа-Капитал». Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА», «Альфа-Капитал» занимает лид
28.03.2025 «Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами

На основе исследования клиентского опыта управляющая инвестиционная компания «Альфа-Капитал» усовершенствовала процесс подписания договоров индивидуального доверительного

25.12.2024 УК «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» присоединилась к сервису лояльности «Апельсин», который предлагает клиентам «П
29.11.2024 УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов

УК «Альфа-Капитал» запустила для инвесторов интерактивный калькулятор. Он позволяет оценить эконо
21.10.2024 Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель

Пользователям мобильного приложения «Альфа-Капитал» стала доступна новая функция — отчет по инвестиционному портфелю с использован
16.09.2024 «Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе

технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) — одно из ключевых направлений фабрики инноваций «Альфа-Капитал». В 2024 году компания посвятила особое внимание внедрению технологий ИИ и реал
16.03.2022 УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter

УК «Альфа-Капитал» завершила проект по внедрению омниканального решения на базе Naumen Contact Сe
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов

«Билайн» и управляющая компания «Альфа-Капитал» объявили о старте нового совместного партнерского проекта, в рамках которого к
21.09.2021 УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения

«Альфа-капитал» сообщает о новых возможностях, которые стали доступны для пользователей онлайн
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал»

Руководителем департамента информационных технологий компании «Альфа-Капитал» назначен Федор Лежнев. В своей должности он будет заниматься автоматизацией вн
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения

астников российского рынка управления активами, входящий в финансовый консорциум «Альфа-Групп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines

18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры

«Инфосистемы джет» совместно с ИТ-командой «Альфа-капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная
25.03.2019 Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов

и активно вовлекаться в процесс. Абоненты оператора передают управление своими вложениями компании «Альфа-Капитал», которая специализируется на вложении средств в ПИФы и индивидуальном доверите
23.01.2019 «Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Альфа-капитал» объявили о заключении стратегического партнерства в области развития финансовы
01.02.2016 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал»

учили возможность дистанционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одн
27.05.2009 «Альфа» спешит инвестировать в ИТ

Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Как
27.05.2009 «Альфа-Капитал» сформирует фонд прямых и венчурных инвестиций

Правление УК «Альфа-Капитал» приняло решение о создании в компании блока прямых и венчурных инвестиций. Вен
27.01.2009 «Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects

Управляющая компания «Альфа-Капитал» успешно внедрила аналитическую платформу SAP-Business Objects компании SAP. По
14.01.2009 IBS DataFort продлила контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры УК «Альфа-Капитал»

орсинговый контракт на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов продаж Управляющей компании «Альфа-Капитал», работающей на рынке коллективных инвестиций, под управлением которой находитс
17.03.2008 TopS BI внедрил Microsoft Dynamics CRM в УК «Альфа-Капитал»

УК «Альфа-Капитал», работающая на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integra
18.04.2007 «1С-Рарус» автоматизировал учет ПИФов в УК «Альфа-Капитал»

Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации учета в управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2»,

Публикаций - 155, упоминаний - 267

Альфа-Капитал УК и организации, системы, технологии, персоны:

9594 32
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 18
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Ланит Интеграция 219 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Hoff Tech - Хофф Тех 47 13
МегаФон 10742 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 13
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 11
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 11
Ростелеком 10948 11
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Neoflex - Неофлекс 257 11
R-Vision - Р-Вижн 267 11
Газинформсервис - ГИС 496 10
Терн ГК - Tern Group 82 10
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 10
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Аусферр ИТЦ 44 9
SimbirSoft - СимбирСофт 124 8
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 8
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 31
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 29
Альфа-Банк 1979 28
МКБ - Московский кредитный банк 657 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 23
Ингосстрах СПАО 478 22
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 21
Почта России ПАО 2370 21
Русагро Группа Компаний 379 20
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 20
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 18
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 17
ВТБ - Почта Банк 514 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 16
Силовые машины 166 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 16
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 16
Синара Банк - ДелоБанк 69 15
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 15
Синара ГК - Sinara Group 124 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 14
Агроэко ГК 45 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 40
Федеральное казначейство России 1949 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 87
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 70
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 65
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Московская Биржа - Финуслуги 64 4
Microsoft Office 4170 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 67
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Беларусь - Белоруссия 6289 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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