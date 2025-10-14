Разделы

Парагвай

Парагвай

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
20.09.2024 Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна 1
07.04.2023 Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
06.06.2019 УК «Содружество» и «1С» объявили о сотрудничестве в области ИТ 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
10.02.2017 Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов 1
12.01.2017 Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз 1
23.11.2016 В России начал работу мобильный сервис Samsung VR 1
26.08.2016 Check Point отметила снижение активности традиционного вредоносного ПО и рост мобильного 1
15.07.2016 Beeline расширяет GPRS-роуминг в Южной Америке 1
01.07.2016 Бразилия арестовала деньги на счетах Facebook 1
24.05.2016 Стартовала открытая регистрация в доменной зоне .РУС 1
15.12.2014 Tele2 запускает роуминг в Пуэрто-Рико и Парагвае 2
20.11.2014 На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1
11.11.2014 В России начались продажи флагманского телевизора Philips на Android 1
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1
17.06.2014 PayPal теперь доступен на более чем 200 рынках, в том числе в Беларуси 1
28.03.2014 Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров 1
16.12.2013 Цивилизация мусора 1
18.11.2013 Создана первая в мире подробная карта лесов планеты 1
11.09.2013 Первые 4K-телевизоры Philips представлены в России 1
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки 1
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов 1
04.05.2012 Россия и Китай возглавили список стран-пиратов 1
19.01.2011 Facebook банит приложения и разработчиков «Вконтакте» 1
16.12.2010 Доходы Facebook в 2010 году превысят $2 млрд 1
13.12.2010 Facebook учится «выкачивать» пользователей из «Вконтакте» 1
11.11.2009 На ГЭС в Бразилии произошла авария, обесточены мегаполисы 2
27.03.2009 Вопросы Конвенции об охране подводного культурного наследия обсудят в Париже 1
08.09.2008 Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO 1
03.09.2008 Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC 1
28.04.2008 Россия - самая пиратская страна мира 1
25.07.2007 Сладкие листья стевии озолотят парагвайских фермеров 1
17.01.2007 Всемирный банк представляет семинар «Электронное правительство и борьба с коррупцией» 1
23.11.2006 Google Earth и биобезопасность России: оценка угрозы 1
15.11.2006 Google Earth и биобезопасность России: оценка угрозы 1
15.11.2006 Google Earth и биобезопасность России: оценка угрозы 1

Публикаций - 54, упоминаний - 56

Парагвай и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12151 9
Meta Platforms - Facebook 4509 5
Samsung Electronics 10546 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4418 3
Esri 171 3
Yandex - Яндекс 8224 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3082 2
X Corp - Twitter 2901 2
Microsoft Corporation 25151 2
Qualcomm Technologies 1898 2
Check Point Software Technologies 795 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 125 2
Telegram Group 2453 2
Philips 2075 2
Yahoo! 3706 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 75 2
Dell EMC 5078 1
Apple Inc 12515 1
LG Electronics 3667 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
8823 1
Oracle Corporation 6839 1
Информзащита 838 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 134 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9129 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
MediaTek - Ralink 564 1
Sony 6615 1
G-Core Labs 73 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 1
PayPal 661 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Coinbase 61 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
AOL Inc - America Online 1873 1
America Movil 55 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 3
ПСБ - Промсвязьбанк 891 2
Coca-Cola Company 259 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 2
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1332 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 494 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Adidas - Адидас 165 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Visa International 1967 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 569 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Альфа-Капитал УК 133 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Фаберлик - Faberlic 96 1
Sony Music Entertainment 159 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Bertelsmann 194 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 113 1
Southwest Airlines - авиакомпания 16 1
Cargill 12 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Empresas Publicas de Medellin 2 1
Кувалда.ру 2 1
Плеер.ру 10 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5715 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5153 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 338 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1339 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1604 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 698 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 403 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
Федеральный верховный суд Бразилии - Supremo Tribunal Federal (STF) - Judiciary of Brazil - Верховный суд справедливости Бразилии - Superior Court of Justice 2 1
Судебная власть - Judicial power 2391 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 33 1
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 2
ASF - Apache Software Foundation 220 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1037 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 374 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6406 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9988 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7142 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21740 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7685 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13446 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11163 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28765 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1174 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4137 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1498 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25368 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12857 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9208 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25341 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2562 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7330 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8606 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5877 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2053 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13202 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3112 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3660 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4498 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8830 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6269 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16896 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3240 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13315 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3981 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4690 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1080 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8047 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12813 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8165 2
Google Earth - Google Планета Земля 459 6
Google Android 14547 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5095 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 3
Google Play - Google Store - Android Market 3406 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1887 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
QIP - Мессенджер 122 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 212 2
Google Trends 23 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 2
Aerie Networks - Metricom - Ricochet 17 1
Check Point Threat Cloud 8 1
Microsoft Windows 16194 1
Google Chrome - браузер 1624 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1190 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 776 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 1
Google Gmail 975 1
Apple AirTag 25 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 11 270 1
Apple iPhone 12 228 1
Apple iPod 1550 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 1
Apache OpenOffice 484 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 3
Онищенко Владислав 98 3
Онищенко Геннадий 35 3
Завальский Леонид 5 3
Дягилев Василий 84 2
Соломонов Михаил 6 2
Цыплухин Владислав 41 2
Berman Jay - Берман Джей 9 2
Гумилев Лев 5 1
Kuehr Ruediger - Кюр Рюдигер 2 1
Нуралиев Борис 293 1
Дуров Павел 306 1
Иванов Олег 146 1
Вайнер Всеволод 26 1
Воробьев Андрей 183 1
Батай Илья 57 1
Королев Андрей 12 1
Гришин Дмитрий 209 1
Маркин Алексей 4 1
Асланян Ани 12 1
Шендерюк-Жидков Александр 3 1
Наумов Виктор 126 1
Копысов Виталий 64 1
Дощенко Сергей 12 1
Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
Коннов Георгий 25 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 172 1
Малюгин Владимир 25 1
Созонов Алексей 13 1
Носик Антон 106 1
Широков Илья 37 1
Гафарова Елена 26 1
Еганова Анна 3 1
Баширхамад Шадрах 1 1
Писарский Дмитрий 1 1
Чижиков Эдуард 4 1
Столяров Денис 2 1
EL Hakim Seif - Эль Хаким Сейф 6 1
Бабич Василий 1 1
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 27
Бразилия - Федеративная Республика 2434 25
Аргентина - Аргентинская Республика 599 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 16
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1389 16
Индия - Bharat 5637 13
Украина 7757 12
Америка Латинская 1867 12
Беларусь - Белоруссия 5981 10
Польша - Республика 1997 10
Таиланд - Королевство 852 10
Эквадор - Республика 118 10
Колумбия - Республика 536 10
Уругвай - Восточная Республика 88 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 9
Испания - Королевство 3754 9
Чили - Республика 482 9
Земля - планета Солнечной системы 10593 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 705 8
Перу - Республика 285 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 309 8
Казахстан - Республика 5756 7
Европа 24559 7
Китай - Тайвань 4111 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1047 7
Малайзия 889 7
Филиппины - Республика 578 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45239 6
Япония 13486 6
Боливия - Многонациональное Государство 61 6
Израиль 2778 6
Франция - Французская Республика 7958 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14426 6
Турция - Турецкая республика 2466 6
Ливан - Ливанская Республика 196 6
Куба - Республика 392 6
Азия - Азиатский регион 5705 5
Канада 4968 5
Италия - Итальянская Республика 4417 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10417 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4893 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4275 5
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3656 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 4
Зоология - наука о животных 2765 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1245 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1953 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 752 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 823 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 2
Английский язык 6842 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7417 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2880 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6855 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6279 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2616 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6585 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5810 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4694 1
Nature 820 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5994 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11378 2
The Verge - Издание 588 1
Forbes - Форбс 899 1
Wikipedia - Википедия 565 1
Bloomberg 1375 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
BleepingComputer - Издание 397 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1060 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 662 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2108 1
AP - Associated Press 2006 1
Daily Mail 55 1
CoinDesk 4 1
Newsbytes News Network 379 1
Mercury Center 309 1
Scientific American 80 1
IDC - International Data Corporation 4936 2
comScore 379 2
Gartner - Гартнер 3593 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 762 1
eMarketer 206 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 3
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 507 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1617 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2124 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 179 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

