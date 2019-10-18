Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ливан Ливанская Республика
СОБЫТИЯ
|18.10.2019
|
В Ливане идут «крупнейшие протесты», потому что власти решили брать деньги за Skype и WhatsApp. Видео
одитель действовал по собственной воле или по чьему-то приказу. Налоги на WhatsApp в других странах Ливан не стал первой страной, где использование мессенджеров жестко контролируют власти. Ярки
|24.05.2017
|
«Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью
ую способность сети. Работая напрямую с командой «Инфинет», Connect в кратчайшие сроки развернула в Ливане более 30 базовых станций и 250 абонентских терминалов. «Благодаря технологии “Инфинет”
|28.08.2015
|
Tele2 открыл роуминг в сети Touch в Ливане
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл роуминг в сети Touch (MIC2) в Ливане. Как сообщили CNews в Tele2, на территории этой страны абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом и услугой автоматического голосового роуминга. В Ливане пользоват
|27.11.2014
|
«Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане
Компания «Инфинет», производитель систем широкополосного доступа, в рамках стратегии расширения своего присутствия на Ближнем Востоке, назначила нового дистрибьютора в Ливане – компанию Vision Systems. Специальное подразделение дистрибьютора Vision Systems Middle East будет заниматься распространением оборудования «Инфинет» и предлагать адаптированные решения
|09.06.2012
|Ливан выступил против информационной блокады Сирии
|01.03.2010
|
Россия продаст Ливану партию боевых вертолетов
ласились продать Ливану боевые вертолеты "Ми-24". Об этом заявили представители аппарата президента Ливана Мишеля Сулеймана. Число летательных аппаратов и срок их поставки пока неизвестен. Ране
|11.09.2009
|
В Россию из Ливана перевезли опасный изотопный источник
ве, но в последнее время оказался бесхозным. Работа по выявлению опасных радиоактивных материалов в Ливане началась еще в 2006 году, но была приостановлена в связи с началом израильской военной
|01.12.2006
|
Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам?
способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же
|01.12.2006
|
Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам?
способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же
|20.11.2006
|
Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса
ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос
|20.11.2006
|
Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса
ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос
|01.09.2006
|
Следующая ближневосточная война станет космической
В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,
|01.09.2006
|
Следующая ближневосточная война станет космической
В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,
|11.08.2006
|
В войне в Ливане идут в ход новые вооружения
ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.
|11.08.2006
|
В войне в Ливане идут в ход новые вооружения
ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.
|04.08.2006
|
Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса
в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига
|04.08.2006
|
Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса
в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига
|03.08.2006
|
Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС
|03.08.2006
|
Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности
и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный
|03.08.2006
|
Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС
|03.08.2006
|
Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности
и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный
|27.07.2006
|
Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане
а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта
|27.07.2006
|
Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане
а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта
|27.07.2006
|
Интернет: вся правда о войне в Ливане
ое политическое заявление и размещаются обычно без указания личности автора. Так, среди видеозаписей, размещенных на сайте YouTube.com, есть слайд-шоу людей, пострадавших от израильских бомбардировок Ливана. Среди слайдов есть такие кадры, которых не увидишь в новостях по телевизору: искалеченное тело ребенка, младенец с тяжелыми травмами на больничной кровати, горящий человек на дороге в м
|01.04.2003
|
Ливан пытается вывести рынок сотовой связи из кризиса
омным потенциалом - к 2007 году доля GSM-клиентов увеличится на 16,7% и составит 42%. В 2003 году в Ливане число абонентов мобильной связи должно превысить число пользователей проводных телефон
|19.09.2002
|
Globalcom Data Services приобретает решение Alcatel LMDS для сети широкополосного доступа в Ливане
ремя GDS предлагает выделенные линии корпоративным заказчикам, в число которых входят ведущие банки Ливана. Широкие возможности решения Alcatel LMDS позволят этой компании предложить заказчикам
|04.06.2002
|
Сеть France Telecom в Ливане конфискована правительством страны
Сеть мобильной связи на территории Ливана, принадлежащая France Telecom, была конфискована правительством страны. Подробности данного инцидента не сообщаются, однако известно, что ранее между руководством компании и правительств
|05.07.2000
|
В Ливане будет проведен аукцион по выдаче лицензий на GSM и UMTS-связь
Министр телекоммуникаций Ливана сообщил о том, что ливанское правительство приняло решение провести в конце сентября а
Ливан и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.