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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ливан Ливанская Республика

Ливан - Ливанская Республика

СОБЫТИЯ


18.10.2019 В Ливане идут «крупнейшие протесты», потому что власти решили брать деньги за Skype и WhatsApp. Видео

одитель действовал по собственной воле или по чьему-то приказу. Налоги на WhatsApp в других странах Ливан не стал первой страной, где использование мессенджеров жестко контролируют власти. Ярки
24.05.2017 «Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью

ую способность сети. Работая напрямую с командой «Инфинет», Connect в кратчайшие сроки развернула в Ливане более 30 базовых станций и 250 абонентских терминалов. «Благодаря технологии “Инфинет”
28.08.2015 Tele2 открыл роуминг в сети Touch в Ливане

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл роуминг в сети Touch (MIC2) в Ливане. Как сообщили CNews в Tele2, на территории этой страны абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом и услугой автоматического голосового роуминга. В Ливане пользоват
27.11.2014 «Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане

Компания «Инфинет», производитель систем широкополосного доступа, в рамках стратегии расширения своего присутствия на Ближнем Востоке, назначила нового дистрибьютора в Ливане – компанию Vision Systems. Специальное подразделение дистрибьютора Vision Systems Middle East будет заниматься распространением оборудования «Инфинет» и предлагать адаптированные решения
09.06.2012 Ливан выступил против информационной блокады Сирии
01.03.2010 Россия продаст Ливану партию боевых вертолетов

ласились продать Ливану боевые вертолеты "Ми-24". Об этом заявили представители аппарата президента Ливана Мишеля Сулеймана. Число летательных аппаратов и срок их поставки пока неизвестен. Ране
11.09.2009 В Россию из Ливана перевезли опасный изотопный источник

ве, но в последнее время оказался бесхозным. Работа по выявлению опасных радиоактивных материалов в Ливане началась еще в 2006 году, но была приостановлена в связи с началом израильской военной
01.12.2006 Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам?

способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же
01.12.2006 Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам?

способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же
20.11.2006 Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса

ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос
20.11.2006 Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса

ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос
01.09.2006 Следующая ближневосточная война станет космической

В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,
01.09.2006 Следующая ближневосточная война станет космической

В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,
11.08.2006 В войне в Ливане идут в ход новые вооружения

ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.
11.08.2006 В войне в Ливане идут в ход новые вооружения

ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.
04.08.2006 Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса

в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига
04.08.2006 Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса

в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС

03.08.2006 Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности

и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС

03.08.2006 Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности

и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный
27.07.2006 Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане

а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта

27.07.2006 Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане

а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта

27.07.2006 Интернет: вся правда о войне в Ливане

ое политическое заявление и размещаются обычно без указания личности автора. Так, среди видеозаписей, размещенных на сайте YouTube.com, есть слайд-шоу людей, пострадавших от израильских бомбардировок Ливана. Среди слайдов есть такие кадры, которых не увидишь в новостях по телевизору: искалеченное тело ребенка, младенец с тяжелыми травмами на больничной кровати, горящий человек на дороге в м
01.04.2003 Ливан пытается вывести рынок сотовой связи из кризиса

омным потенциалом - к 2007 году доля GSM-клиентов увеличится на 16,7% и составит 42%. В 2003 году в Ливане число абонентов мобильной связи должно превысить число пользователей проводных телефон
19.09.2002 Globalcom Data Services приобретает решение Alcatel LMDS для сети широкополосного доступа в Ливане

ремя GDS предлагает выделенные линии корпоративным заказчикам, в число которых входят ведущие банки Ливана. Широкие возможности решения Alcatel LMDS позволят этой компании предложить заказчикам
04.06.2002 Сеть France Telecom в Ливане конфискована правительством страны

Сеть мобильной связи на территории Ливана, принадлежащая France Telecom, была конфискована правительством страны. Подробности данного инцидента не сообщаются, однако известно, что ранее между руководством компании и правительств
05.07.2000 В Ливане будет проведен аукцион по выдаче лицензий на GSM и UMTS-связь

Министр телекоммуникаций Ливана сообщил о том, что ливанское правительство приняло решение провести в конце сентября а

Публикаций - 201, упоминаний - 273

Ливан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
МегаФон 10742 9
Microsoft Corporation 25775 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Google LLC 12688 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Cellis 5 5
X Corp - Twitter 2938 5
К Телеком - Исеть Телеком 97 5
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 4
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Yahoo! 3726 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 4
Telecel Globe 12 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 3
Samsung Electronics 11064 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Telegram Group 2940 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Vodafone Group 1412 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 2
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 2
СИНХ - Таттелеком 229 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
Boeing 1031 4
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 3
Lockheed Martin 777 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Базальт ГНПП ФГУП 2 2
Солидарность 0 2
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 2
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Nike 195 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
UFG Private Equity 39 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Citi - Citibank 158 1
Uber 357 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
General Catalyst 23 1
Shearman & Sterling 13 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 42
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Правительство Ливана 6 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Форт-Брэгг - Fort Bragg - военная база США 2 1
Международный арбитраж 32 1
Служба связи Республики Таджикистан 3 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 38
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 17
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Google Android 15243 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iOS 8583 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 3
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
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Rakuten Viber 665 3
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
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ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
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Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 3
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