Ливан - Ливанская Республика

В Ливане идут «крупнейшие протесты», потому что власти решили брать деньги за Skype и WhatsApp. Видео одитель действовал по собственной воле или по чьему-то приказу. Налоги на WhatsApp в других странах Ливан не стал первой страной, где использование мессенджеров жестко контролируют власти. Ярки

«Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью ую способность сети. Работая напрямую с командой «Инфинет», Connect в кратчайшие сроки развернула в Ливане более 30 базовых станций и 250 абонентских терминалов. «Благодаря технологии “Инфинет”

Tele2 открыл роуминг в сети Touch в Ливане Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл роуминг в сети Touch (MIC2) в Ливане. Как сообщили CNews в Tele2, на территории этой страны абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом и услугой автоматического голосового роуминга. В Ливане пользоват

«Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане Компания «Инфинет», производитель систем широкополосного доступа, в рамках стратегии расширения своего присутствия на Ближнем Востоке, назначила нового дистрибьютора в Ливане – компанию Vision Systems. Специальное подразделение дистрибьютора Vision Systems Middle East будет заниматься распространением оборудования «Инфинет» и предлагать адаптированные решения

Россия продаст Ливану партию боевых вертолетов ласились продать Ливану боевые вертолеты "Ми-24". Об этом заявили представители аппарата президента Ливана Мишеля Сулеймана. Число летательных аппаратов и срок их поставки пока неизвестен. Ране

В Россию из Ливана перевезли опасный изотопный источник ве, но в последнее время оказался бесхозным. Работа по выявлению опасных радиоактивных материалов в Ливане началась еще в 2006 году, но была приостановлена в связи с началом израильской военной

Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам? способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же

Рейд Израиля в Ливан мог провалиться из-за страсти к мобильникам? способность частей движения Хеэболла активно воздействовать на части израильской армии, вошедшие в Ливан, вызвала подозрения в недостаточной стойкости защищенных каналов радиосвязи. Об этом же

Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос

Израиль будет наблюдать за Ливаном из космоса ами в Ливане с помощью американских спутников–шпионов или ВВС других стран, пославших миротворцев в Ливан. По данным издания, Вашингтон дал понять Израилю, что согласен с необходимостью аэрокос

Следующая ближневосточная война станет космической В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,

Следующая ближневосточная война станет космической В ходе последней войны в Ливане Израиль столкнулся с эффективной пропагандистской работой средств массовой информации,

В войне в Ливане идут в ход новые вооружения ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.

В войне в Ливане идут в ход новые вооружения ю израильских источников, мера эта - вынужденная и вызвана неспособностью предотвратить любыми иными способами обстрел территории Израиля "Катюшами". По данным DefenseTech, изображения уничтоженной в Ливане техники могут свидетельсвовать о применении кластерных авиабомб BLU-108/B, предназначенных для поражения бронетехники.

Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига

Экологическая катастрофа в Ливане: вид из космоса в результате двух ударов, нанесенных 13 и 15 июля израильской авиацией по электростанции в Джие (Jiyeh) в 25 км южнее Бейрута, было разрушено нефтехранилище. По оценкам Министерства окружающей среды Ливана в Средиземное море попало около 30 тыс. тонн сырой нефти. К началу августа нефтяное пятно, расширяясь под воздействием господствующих юго-западных ветров и морских течений, достигло гига

Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС

Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный

Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль пользуемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая силами ВВС

Экологическая катастрофа на побережье Ливана: подробности и аварии танкера Exxon Valdez возле берегов Аляски в 1989 году, что привело к катастрофическим последствиям для экологии региона. ООН и другие международные организации оказывают помощь правительству Ливана в ликвидации последствий катастрофы, сообщает BBC. «Правительство Ливана запросило международной помощи от ООН, и мы готовы оказать возможное содействие», - говорит исполнительный

Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта

Израиль подозревают в применении химического оружия в Ливане а не используется. По мнению д-ра Бахира Чама (Bachir Cham) из Южного медицинского центра в Сидоне (Ливан), исследовавшего тела восьми жертв израильского рейда в окрестности населенного пункта

Интернет: вся правда о войне в Ливане ое политическое заявление и размещаются обычно без указания личности автора. Так, среди видеозаписей, размещенных на сайте YouTube.com, есть слайд-шоу людей, пострадавших от израильских бомбардировок Ливана. Среди слайдов есть такие кадры, которых не увидишь в новостях по телевизору: искалеченное тело ребенка, младенец с тяжелыми травмами на больничной кровати, горящий человек на дороге в м

Ливан пытается вывести рынок сотовой связи из кризиса омным потенциалом - к 2007 году доля GSM-клиентов увеличится на 16,7% и составит 42%. В 2003 году в Ливане число абонентов мобильной связи должно превысить число пользователей проводных телефон

Globalcom Data Services приобретает решение Alcatel LMDS для сети широкополосного доступа в Ливане ремя GDS предлагает выделенные линии корпоративным заказчикам, в число которых входят ведущие банки Ливана. Широкие возможности решения Alcatel LMDS позволят этой компании предложить заказчикам

Сеть France Telecom в Ливане конфискована правительством страны Сеть мобильной связи на территории Ливана, принадлежащая France Telecom, была конфискована правительством страны. Подробности данного инцидента не сообщаются, однако известно, что ранее между руководством компании и правительств