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Eutelsat European Telecommunications Satellite Organization Европейская организация спутниковой связи Евтелсат Нетворкс

Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс

УПОМИНАНИЯ


14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставле
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер

ции генерального директора временно исполнял Николай Орлов, действующий региональный вице-президент Eutelsat S.A., главный исполнительный директор Eutelsat International Ltd и генеральный дирек
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России

ичко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческую эксплуатацию спутника «Экспресс-АМУ1»/Eutelsat 36C (созданный по заказу Eutelsat S.A. спутник тяжелого класса был выведен на
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет

ссийский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» совместно с оператором спутникового интернета Eutelsat Networks ввел новый тарифный план для физических лиц по услуге «Спутниковый интернет
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.

язь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с Eutelsat S.A. наземной инфраструктуры для предоставления услуг связи с использованием емкости
08.09.2016 «Триколор ТВ» и Eutelsat представили двусторонний спутниковый интернет-доступ

«Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks объявили о вводе в коммерческую эксплуатацию услуги двустороннего спутников
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»

Парижа вынес решение о снятии ареста, произведенного кипрской компанией Hulley Enterprises (бывший аукционер ЮКОСа) на суммы задолженности в рамках исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерации, а предприятию «Космическая связь», и, соответстве
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи

Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об
02.07.2013 «Триколор ТВ» приобрел спутниковые емкости для вещания в Сибири и на Дальнем Востоке

По договору с международным оператором спутниковой связи Eutelsat S.A. «Триколор ТВ» получил в долгосрочную аренду спутниковые емкости космических апп
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eut
20.02.2013 Eutelsat предоставит абонентам интерактивные сервисы

Европейский спутниковый оператор Eutelsat собирается предоставлять потребителям универсальный малошумный конвертер-моноблок для антенны, позволяющий принимать сигналы со спутника в диапазоне Ku и организовывать обратный канал

14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)

Первые трансляции Eutelsat в формате Ultra HD начались на прошлой неделе. Вещание ведется c разрешением 8 млн пикселей, что в 4 раза превышает разрешение высокой четкости HDTV. Телеканал транслируется со спутник
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг

тор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключении договоренностей, по условиям которых Eutelsa
30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES

«Немецкая волна» решила перенести свое африканское вещание с ранее использовавшегося спутника Eutelsat 5 гр. W на новый, запущенный недавно люксембургским провайдером Astra, спутник SES-5 5 гр. E. до 30 ноября 2012 г. Эти спутники отличаются полярной географической направленностью. С од
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках

Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского оператора Eutelsat после отключений, предпринимаемых арабскими спутниковыми группировками по решению Организации арабских государств (ОАГ). В настоящее время телеканал Syria Satellite Channel прекратил в
06.08.2012 На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели

Крупнейший европейский владелец спутникого флота Eutelsat заинтересован в приобретении греческого спутника Hellas Sat 2. Об этом сообщил в выс
27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит?

йших врагов тегеранского правительства. Это либо арабские спутники серии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана очень плохие отношения из-за того, что Тегеран обвиняет саудитов в монополизации ислама и святых мест в Мекке и Медине, а также в
21.06.2012 Eutelsat покупает спутник GE 23 172.0 гр. E

Крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, объявил о расширении своего присутствия на стремительно растущем рынке Азиатско-Тихоокеанского региона путем приобретения спутника GE-23, находящегося в позиц
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы

Один из ведущих гонконгских телеканалов Phoenix CNE в ближайшее время начнет вещание для аудитории Европы через спутник Eutelsat 9A 9 гр. E. Началу вещания предшествовал долгосрочный контакт, подписанный Phoenix с французским провайдером GlobeCast, регламентирующий вещание канала через спутниковую группировку

15.05.2012 Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8%

Число HD каналов, транслирующихся со спутников крупнейшей европейской группировки Eutelsat, увеличилось за последний год на 59% и достигло 333 единиц, что составляет 8% от общего числа передаваемых телеканалов. Такие данные по состоянию на 31 марта 2012 г. были приведены пре
27.04.2012 Президентские выборы во Франции обеспечили пиковые нагрузки для Eutelsat

Президентские выборы во Франции традиционно являются периодом пиковых нагрузок на спутникового провайдера Eutelsat. Об этом сказал Жан Франсуа Лепринс-Ринке (Jean-François Leprince-Ringuet), коммерческий директор компании. Eutelsat является одним из крупнейших международных, но в тоже же вре
22.03.2012 Eutelsat 3А 3. 3 гр. E начал тестовое вещание

Европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, начал вещание телевизионных программ с Eutelsat 3А в позиции 3. 3 гр. E. Eutelsat 3А - это бывший китайский спутник Chinasat 5C (Sinosat 3), кот
07.03.2012 Украина пристроится к Eutelsat

х каналов. Такой вывод можно сделать из соглашения, подписанного между ГП «Укркосмос» и французским Eutelsat, являющимся крупнейшим спутниковым провайдером в Европе и владельцем одного из крупн
17.05.2011 ГПКС и Eutelsat станут партнерами по оказанию услуг широкополосной связи с использованием спутника KA-SAT

Eвропейский спутниковый оператор компания «Евтелсат Коммьюникейшнс» (Eutelsat) и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), государственный оператор спутниковой связи Росси
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России

иятие «Космическая связь» (ГПКС), российский государственный оператор спутниковой связи, и компания Eutelsat Communications объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который способст
18.01.2010 "Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России

Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о долгосрочной аренде 16 тра
25.11.2009 Eutelsat W7: успешный запуск

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, космический аппарат Eutelsat W7 в расчётное время был выведен на целевую орбиту, отделился от разгонного блока «Бриз-М» и взят на управление заказчиком. Успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком

20.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Eutelsat W7

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 20 октября на аэродроме "Юбилейный" Байконура совершил посадку самолет Ан-124 "Руслан", который доставил на космодром космический аппарат Eutelsat W7. Французский телекоммуникационный космический аппарат Eutelsat W7 изготовлен европейским спутникостроительным концерном Alcatel Alenia Space на базе платформы Spacebus-4000C4
30.03.2009 На Байконуре продолжается подготовка к запуску европейского спутника Eutelsat W2A

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. 30 марта утром на технической заправочной станции началась заправка баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М» окислителем. Вечером на космодроме пройдет заседание Государст
27.03.2009 На Байконуре завершена сборка ракеты-носителя со спутником Eutelsat W2A

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. Вчера в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты российских специалистов завершили сборку ракеты-носителя, пристыковав к ракете-носителю космическую головную часть (
19.03.2009 Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта

Запуск c Байконура европейского спутника Eutelsat W2A перенесен на резервный день - 30 марта, передает Казахстан Сегодня со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур". По информации пресс-службы, перенос даты

01.11.2006 Европейские операторы спутникового вещания инвестируют в совместный проект

Европейские операторы спутникового вещания SES Global и Eutelsat Communications анонсировали о совместном инвестировании в первую европейскую спутник
13.04.2006 EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии

На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало
13.04.2006 EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии

На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало
29.11.2004 BT продает свою долю в Eutelsat за €0,5 млрд.

Британская телекоммуникационная компания BT продала свою долю в Eutelsat за €519,1 млн. Eutelsat является третьим по величине оператором спутниковой связи в мире. Сделка совершена с инвестиционной компанией Capital Partners 2000, партнером Goldmann S
17.03.2004 Eutelsat расширил сотрудничество с ФГУП "Космическая связь"

16 марта 2004 года в Москве российский национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и французский оператор спутниковой связи Eutelsat подписали контракт на долгосрочную аренду 12 транспондеров нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМ22» в позиции 53° в.д. Сотрудничество ГП КС и Eutelsat началос
03.10.2003 Eutelsat вывел на орбиту E-Bird

Компания Eutelsat сообщила об успешном выводе на орбиту первого в мире спутника, предназначенного для обеспечения 2-стороннего широкополосного доступа в интернет, E-Bird. После ряда тестов спутник. пост
31.03.2003 BT сохранит свою долю в Eutelsat

Телекоммуникационный оператор BT Group, получив только неприемлемые предложения о продаже своей доли в операторе спутникового телевидения Eutelsat, по мнению аналитиков, сохранит 17,5%-ный пакет акций, по крайней мере, до конца года. Британский оператор связи отклонил несколько предложений от потенциальных покупателей, включая ча
15.12.2002 Deutsche Telekom продаёт акции Eutelsat

Немецкая телекоммуникционная компания Deutsche Telekom AG достигла договорённости о продаже принадлежащих ей 10,9% акций оператора спутниковой связи Eutelsat итальянской издательской группе De Agostini. Сумма сделки составит 210 млн. евро. Также сообщается, что Deutsche Telekom дал поручение банку Deutsche Bank провести продажу информационн
22.08.2002 Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение

Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания "Евтелсат", один из ведущих мировых операторов спутниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого "Интерспутнику" предоставляются права на прода

Публикаций - 184, упоминаний - 238

Eutelsat и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 55
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 32
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 27
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 25
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 19
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 19
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 15
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 15
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 12
Контур-М 13 12
ТелКо Групп 21 12
Lenovo Motorola 3509 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 11
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 11
РуСат 59 11
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 10
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 9
Hispasat 14 9
Irdeto Access B.V. 38 9
Сателлит ЛТД 9 9
Космос ТВ 44 8
Ростелеком 10029 8
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 8
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 8
Профитт 8 8
Элогар 10 8
Cisco Systems 5169 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 7
Apple Inc 12325 7
Samsung Electronics 10406 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Cisco - Scientific Atlanta 56 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 7
Kramer Electronics 16 7
МегаФон 9412 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 24
Телко Медиа 11 8
Arianespace 85 6
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 6
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 6
Hallmark 19 6
Газпром ПАО 1377 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Boeing 1013 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 3
Walt Disney Company 629 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1214 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Связной ГК 1375 2
Airbus Group - Airbus Industries 227 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 2
Hulley Enterprises 2 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Lockheed Martin 759 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
Автокард холдинг 21 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1711 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7759 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2557 1
Почта России ПАО 2183 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Tesco 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2613 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 8
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Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 4
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 2
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 15
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 2
Интернет-видео - ассоциация 19 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 134
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 81
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2899 70
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9906 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21306 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16545 30
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 29
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 26
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 25
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3887 23
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 20
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 16
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8330 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6143 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 13
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4754 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14102 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 11
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 11
Аналоговые технологии 2804 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1142 10
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 171 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2147 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11715 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6510 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8485 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17471 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8770 7
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3844 7
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 56
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 35
Космодром Байконур 1070 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 641 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
Microsoft Windows 2000 8665 7
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 7
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 6
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 5
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 39 5
Swiss-AS AMOS 35 4
Arabsat - Hellas Sat Consortium 8 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 65 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5528 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Hispasat Amazonas 2 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 244 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1856 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 482 1
Linux OS 10348 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
EA Origin 183 1
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 4 1
Gilat Gemini 1 1
Apple iPhone 6 4863 1
Samsung Galaxy 974 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1854 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Intelsat Horizons 12 1
Истомин Максим 26 8
Орлов Николай 14 7
Прохоров Юрий 64 6
Пехтерев Сергей 54 5
Шадаев Максут 1067 3
Щеголев Игорь 698 3
Никифоров Николай 1136 2
Карпов Алексей 24 2
Салтыков Константин 7 2
Котрикадзе Екатерина 2 2
Гусинский Владимир 19 2
Ксенин Алекс 311 2
Шалманов Сергей 201 2
Лопатин Виктор 25 2
Дука Александр 4 2
Звездарев Борис 6 2
Бадалов Карен 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 372 2
Бегларян Гагик 2 2
Zarghami Ezzatollah - Заргами Эзатолла 2 2
Bausch Romain - Бош Ромен 3 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Ковалев Андрей 31 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Путин Владимир 3264 1
Усманов Алишер 301 1
Бырдин Алексей 29 1
Минниханов Рустам 118 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Левин Леонид 131 1
Волин Алексей 121 1
Назаров Сергей 58 1
Семериков Андрей 37 1
Ковальчук Михаил 22 1
Холодов Алексей 12 1
Кроль Алексей 8 1
Братчикова Наталья 24 1
Демин Михаил 6 1
Лыско Кирилл 1 1
Европа 24443 117
Россия - РФ - Российская федерация 150778 109
Франция - Французская Республика 7920 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 29
Африка - Африканский регион 3529 25
Ближний Восток 2995 24
Земля - планета Солнечной системы 10497 22
Германия - Федеративная Республика 12817 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 18
Италия - Итальянская Республика 4395 18
Испания - Королевство 3741 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2775 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14297 16
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 16
Азия - Азиатский регион 5640 14
Турция - Турецкая республика 2435 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 12
Индия - Bharat 5578 12
Украина 7695 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 12
Япония 13396 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 11
Европа Восточная 3110 11
Африка Северная 242 11
Африка - Сахара - пустыня 90 10
Польша - Республика 1988 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18020 9
Канада 4932 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1053 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3083 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 9
Израиль 2763 8
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 400 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2586 7
Нидерланды 3573 7
Казахстан - Республика 5687 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2931 7
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 58
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1280 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11206 19
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 16
Аренда 2510 16
Английский язык 6780 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5910 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8785 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3621 7
Fashion industry - Индустрия моды 271 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1835 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3449 6
Персидский язык - фарси 45 6
Энергетика - Energy - Energetically 5304 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11366 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6129 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5402 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1778 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 939 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4561 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7507 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7664 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7137 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5796 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5707 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2838 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3075 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 9
РБК ТВ - телеканал 81 8
National Geographic 95 7
Euronews - телеканал 52 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
FT - Financial Times 1239 5
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 4
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 4
Первый информационный кавказский - телеканал 7 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2012 2
ComNews - Медиа-бизнес 129 2
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 2
Syria TV - Syrian Satellite Channel 4 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 2
Sky TV 4 2
USA Today 151 2
ComputerWire 51 2
Total Telecom 613 2
SpaceNews 72 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Bloomberg 1335 1
Перший Національний - Первый Украинский телеканал 4 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
Viasat Ukraine 4 1
ТАСС Телеком 38 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 6
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
comScore 379 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Gartner - Гартнер 3579 1
Synergy Research Group 44 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
NPD DisplaySearch 284 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Market Research Future 10 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 255 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 307 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 127 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
CSTB Telecom & Media 58 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
Связь-Экспокомм 113 2
CeBIT 612 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 62 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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