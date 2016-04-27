Получите все материалы CNews по ключевому слову
РЛС Ka-диапазон сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиолокации и радиосвязи
|27.04.2016
|
AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне
Федеральный оператор спутниковой связи группа компаний AltegroSky объявила о начале предоставления услуг спутникового интернет в Ка-диапазоне спутника "Экспресс-АМ6" (53° в.д.) в мае 2016 г. Данный сервис реализован в сотрудничестве с ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) на платформе Jupiter Hughes. Напомним, в марте 2016 г.
|28.09.2015
|
«Энергия-Телеком» предоставит «Ростелекому» спутниковый ресурс для оказания услуг связи в Ка-диапазоне
«Энергия - Телеком» предоставит «РТКомм.РУ» (входит в группу компаний «Ростелеком») во временное владение и пользование полосу пропускания для предоставления телекоммуникационных услуг в Ка-диапазоне на базе космического ресурса ИСЗ «Энергия-100». Об этом говорится в подписанном сторонами меморандуме, в котором определены основные принципы сотрудничества в деле развития спутник
|17.12.2014
|
«Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ка-диапазоне
Федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» объявил о 10% снижении цен на комплекты оборудования для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ка-диапазоне. С 15 декабря 2014 г. стоимость комплекта «Ka-Sat Базовый», используемого для работы со спутником «Ka-Sat», составляет i16 900, вместо i18 500 ранее. В зону покрытия многолучевого
|18.08.2014
|
В России зарегистрирован пятитысячный пользователь спутникового интернета в Ka-диапазоне
тора по инновационному развитию ФГУП «Космическая связь» Евгения Буйдинова, «спутниковый интернет в Ka-диапазоне на сегодняшний день является достаточно перспективной услугой даже в странах с р
|22.04.2014
|
StarBlazer вводит безлимитный тариф для двухстороннего спутникового интернета в Ka-диапазоне
Компания StarBlazer, российский провайдер спутникового интернета для частных лиц и малого бизнеса – ввела полностью безлимитный тариф для пользователей услуги StarBlazer Tandem в Ka-диапазоне (предоставляется через спутник Ka-Sat). В новом тарифе StarBlazer внося фиксированную ежемесячную абонентскую плату (6 тыс. руб.), абонент может передавать любой объем данных с мак
|21.08.2013
|
«Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне
Оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» объявил о снижении цен на комплекты оборудования для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне. С 21 августа 2013 г. стоимость комплектов Tooway, используемых для работы со спутником Ka-Sat (9° Е) составит 14 тыс. руб. Решение о снижении действовавшей до сих пор цены (25 тыс
