Роскосмос осмодром Восточный Дальневосточный космический кластер

Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.
Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.

СОБЫТИЯ

29.12.2025 Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту 1
08.07.2025 «АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве 1
05.11.2024 СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный» 1
15.08.2024 Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
25.08.2022 В Приамурье усилили качество и скорость мобильного интернета 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
07.07.2017 Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности 1
02.02.2017 «Росэлектроника» разработала серию видеокамер для телеметрических систем 1
01.12.2016 «Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области 1
31.10.2016 «Росэлектроника» формирует объединение производителей телевизионной и оптоэлектронной техники 1
24.10.2016 Российский спутник «Ломоносов» заглянул на край Вселенной 1
08.09.2016 РКС представил линейку ракетно-космической техники и оборудование для спутниковой связи 1
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный» 1
14.04.2016 Евгений Вирцер -
Основной риск – желание заказчика сэкономить любой ценой
2
07.08.2015 В строящемся при космодроме «Восточный» городе теперь доступна связь от «МегаФона» 1
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный» 1
11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный» 1
03.09.2014 Президент России поддержал предложения Минкомсвязи по реформированию гражданской спутниковой связи 1
15.01.2013 «МегаФон» обеспечил связью генерального подрядчика по строительству космодрома «Восточный» 1
19.07.2010 В Южной Корее появилась крылатая ракета с дальностью 1,5 тыс. км 1
12.12.2008 Роскосмос дал отповедь Талгату Мусабаеву 1

