Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.