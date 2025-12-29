Получите все материалы CNews по ключевому слову
Роскосмос осмодром Восточный Дальневосточный космический кластер
1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Космодром Байконур
- Космодром Плесецк
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Седов Владимир 12 3
|Рыбаков Сергей 29 2
|Маюков Алексей 1 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Вронская Светлана 21 1
|Дудкин Максим 35 1
|Редькин Дмитрий 1 1
|Нишкунов Константин 1 1
|Клочко Игорь 5 1
|Киреева Екатерина 2 1
|Киричек Руслан 13 1
|Слободин Михаил 56 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Ульянов Михаил 7 1
|Брыкин Арсений 57 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Путин Владимир 3362 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Циолковский Константин 46 1
|Кайгородов Михаил 5 1
|Титова Наталья 6 1
|Рогозин Дмитрий 102 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Козлов Игорь 47 1
|Соколюк Валерий 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.