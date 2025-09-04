Получите все материалы CNews по ключевому слову
HAAS Hardware as a Service Оборудование как сервис
HaaS (Hardware-as-a-Service, оборудование как услуга) — это гибкая модель потребления ИТ-инфраструктуры, при которой клиенты могут использовать необходимое оборудование на условиях ежемесячной подписки.
СОБЫТИЯ
|04.09.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS
и информационной безопасности, оснастила «Детский мир» оборудованием для резервного ЦОДа по модели HaaS (Hardware-as-a-Service). Это обеспечило отказоустойчивую работу системы управления предп
|03.07.2025
|
«Рег.ру» начал предлагать в аренду серверное оборудование по модели HaaS
Российская технологическая компания «Рег.ру» предлагает новый тип аренды серверов по модели HaaS. Благодаря запуску новой услуги российские компании могут сосредоточиться на развитии бизнеса, поручив управление «железом» провайдеру. Это актуально для стартапов, малого и среднего бизне
|26.03.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS
входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового сервиса Hardware-as-a-Service (HaaS). Услуга позволит клиентам получить доступ к серверному, сетевому оборудованию и система
|08.07.2022
|
Softline помогла петербургской сети магазинов «Семишагофф» оптимизировать облачную инфраструктуру
ОО «ТК Прогресс» (бренд «Семишагофф») с помощью серверного оборудования, предоставленного по модели HaaS. Об этом CNews сообщили представители Softline. Компания «ТК Прогресс» столкнулась с про
|04.07.2022
|
Merlioncloud расширил портфель решений для безопасности по модели HaaS
портфеле решений облачного провайдера Merlioncloud теперь доступно оборудование Hikvision по модели HaaS (Hardware-as-a-Service), в частности, комплексные продуктовые решения вендора, включающи
|05.09.2016
|
Softline предоставила облачному хостинг-провайдеру Flops оборудование по модели HaaS
Компания Softline предоставила оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service) компании Flops, в результате чего заказчик повысил производитель
