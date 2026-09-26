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Winnum Signum Сигнум

Winnum - Signum - Сигнум

Winnum – российская платформа промышленного Интернета вещей, которая позволяет осуществлять мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать технологические процессы, следить за ходом производства, тестировать новые алгоритмы и решения на реальных данных. Решения Winnum сокращают сроки, расходы и риски, связанные с внедрением новых бизнес-моделей, за счет использования интеллектуальной среды, включающей: защищенное облако, работающее с большими данными, модули для подключения любых устройств и изделий и платформу для запуска Web-приложений. Ключевыми особенностями платформы являются высокая производительность, простота подключения устройств и безопасность работы с полученными большими данными, выбор взаимодействия любого уровня – от мониторинга до создания специализированных систем для автоматизированной оптимизации производственных процессов, гибкое управление изменениями, а также наличие набора готовых решений для различных отраслей и областей применения.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2026 У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен» 1
17.06.2025 Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» 1
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний 1
29.08.2022 Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве 1
31.03.2022 Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
18.10.2019 «Техносерв» представил платформу промышленного интернета вещей Winnum 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 2
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
02.12.2016 ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам 1
28.06.2016 «АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии 3

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Winnum и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 3
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 2
РТСофт - RTSoft 101 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 2
GE Fanuc - Фанук 44 2
Балт-Систем 2 2
Shimaden 2 2
QBurst 2 2
Luxms - YASP - ЯСП 10 2
Сенсорные Системы 79 2
Ростелеком 11028 2
Dell EMC 5204 2
Cisco Systems 5379 2
Microsoft Corporation 25858 2
Huawei 4709 2
Qualcomm Technologies 1988 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
Intel Corporation 12865 2
HP Inc. 5907 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1709 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 2
Крок - Croc 1970 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 2
MediaTek - Ralink 599 2
Schneider Electric 615 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 721 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 2
DigitalOcean 38 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 66 1
Ниеншанц Автоматика 29 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 2
Mazak - Ямазаки Мазак 4 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1909 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13848 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1204 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26778 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54647 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24694 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1780 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26277 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2544 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6466 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 3
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5335 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10301 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33873 3
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Winnum Platform 7 7
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
SAP Leonardo 41 2
PTC Inc - ThingWorx 28 2
Luxms BI 123 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 2
Intel x86 - архитектура процессора 2183 2
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 48 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 49 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Google Chrome - браузер 1721 1
Linux OS 11638 1
Google Cloud Platform - GCP 390 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 797 1
Московченко Александр 4 3
Чернобыль Григорий 3 3
Шуравин Андрей 9 2
Евраев Михаил 266 1
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Ермолаев Артем 379 1
Елистратов Николай 90 1
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Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Нестеров Алексей 178 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168057 11
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3156 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5840 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8665 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1289 1
CNews AWARDS - награда 575 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475059, в очереди разбора - 724716.
Создано именных указателей - 201845.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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