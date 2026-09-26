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Winnum Signum Сигнум
Winnum – российская платформа промышленного Интернета вещей, которая позволяет осуществлять мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать технологические процессы, следить за ходом производства, тестировать новые алгоритмы и решения на реальных данных. Решения Winnum сокращают сроки, расходы и риски, связанные с внедрением новых бизнес-моделей, за счет использования интеллектуальной среды, включающей: защищенное облако, работающее с большими данными, модули для подключения любых устройств и изделий и платформу для запуска Web-приложений. Ключевыми особенностями платформы являются высокая производительность, простота подключения устройств и безопасность работы с полученными большими данными, выбор взаимодействия любого уровня – от мониторинга до создания специализированных систем для автоматизированной оптимизации производственных процессов, гибкое управление изменениями, а также наличие набора готовых решений для различных отраслей и областей применения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
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Winnum и организации, системы, технологии, персоны:
|Московченко Александр 4 3
|Чернобыль Григорий 3 3
|Шуравин Андрей 9 2
|Евраев Михаил 266 1
|Меньшов Кирилл 146 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Елистратов Николай 90 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Шакирзянов Ренат 2 1
|Бетсис Павел 101 1
|Марич Игорь 18 1
|Ануфриенко Александр 2 1
|Крысенков Дмитрий 1 1
|Блинов Михаил 73 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Нестеров Алексей 178 1
|Богачев Игорь 183 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8665 2
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
|Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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