Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum

Бизнес Облака

Облачный провайдер Техносерв Cloud объявляет о расширении сотрудничества с Winnum, поставщиком решений для промышленного интернета вещей.

Winnum подключился к услуге «Облачное хранилище» в облаке Техносерв Cloud. Это позволяет надежно хранить данные компании или ее клиентов, при необходимости быстро масштабируя емкость. Важным достоинством облачного размещения является простота доступа к хранилищу: он возможен из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Архитектура Облачного хранилища Техносерв Cloud гарантирует совместимость практически с любыми мировыми платформами и приложениями: оно на 100% совместимо с Amazon S3 API, включая проверку подлинности v4, версионность, ACL через S3, а также предусматривает подключение по протоколам NFS, CIFS (SMB) и SFTP. Это дает возможность переносить данные из облака Amazon S3, Microsoft, Google Cloud, Alibaba Cloud, Digital Ocean, Mail.ru Cloud в объектное облачное хранилище Техносерв Cloud.

«Первым опытом сотрудничества с Техносерв Cloud стало создание совместной услуги «Промышленный интернет вещей из облака», предназначенной для производителей умного современного оборудования – они получили возможность предоставления расширенных сервисов, связанных с мониторингом, диагностикой и управлением изделиями на этапе эксплуатации, для потребителей. Теперь мы решили разместить в облаке и свои сервисы, связанные с предоставлением больших объемов данных нашим заказчикам, включая документацию, геолокационные карты, шаблоны 3D моделей производств и оборудования и пр. При этом мы активно используем возможности API для интеграции между нашим продуктовым порталом и данными, расположенными в Техносерв Cloud», – сказал Александр Московченко, директор по развитию Winnum.

Сервис «Промышленный интернет вещей из облака» предназначен для облачного мониторинга разнопланового оборудования и технологических процессов, он позволяет организовать автоматизированный сбор данных от устройств или производственного оборудования и их последующую обработку на облачной платформе. При этом спектр решаемых задач очень широк и зависит от выбора заказчика: мониторинг действий персонала или загруженности производства с выявлением его узких мест, дистанционная диагностика технического состояния оборудования и его ошибок, отслеживание фактического количества произведенной продукции, анализ технологического процесса и выявление необходимости его оптимизации, цифровой двойник производства.. Услуга ориентирована на потребности предприятий различных секторов промышленности, энергетики, нефтедобычи и сельского хозяйства. Она предоставляется из собственного облака «Техносерва» – облачной платформы Техносерв Cloud.

Другие материалы рубрики

Безопасность в облаке: 10 главных ошибок

Семь распространенных мифов об облаках

Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online