Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum

Облачный провайдер Техносерв Cloud объявляет о расширении сотрудничества с Winnum, поставщиком решений для промышленного интернета вещей.

Winnum подключился к услуге «Облачное хранилище» в облаке Техносерв Cloud. Это позволяет надежно хранить данные компании или ее клиентов, при необходимости быстро масштабируя емкость. Важным достоинством облачного размещения является простота доступа к хранилищу: он возможен из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Архитектура Облачного хранилища Техносерв Cloud гарантирует совместимость практически с любыми мировыми платформами и приложениями: оно на 100% совместимо с Amazon S3 API, включая проверку подлинности v4, версионность, ACL через S3, а также предусматривает подключение по протоколам NFS, CIFS (SMB) и SFTP. Это дает возможность переносить данные из облака Amazon S3, Microsoft, Google Cloud, Alibaba Cloud, Digital Ocean, Mail.ru Cloud в объектное облачное хранилище Техносерв Cloud.

«Первым опытом сотрудничества с Техносерв Cloud стало создание совместной услуги «Промышленный интернет вещей из облака», предназначенной для производителей умного современного оборудования – они получили возможность предоставления расширенных сервисов, связанных с мониторингом, диагностикой и управлением изделиями на этапе эксплуатации, для потребителей. Теперь мы решили разместить в облаке и свои сервисы, связанные с предоставлением больших объемов данных нашим заказчикам, включая документацию, геолокационные карты, шаблоны 3D моделей производств и оборудования и пр. При этом мы активно используем возможности API для интеграции между нашим продуктовым порталом и данными, расположенными в Техносерв Cloud», – сказал Александр Московченко, директор по развитию Winnum.

Сервис «Промышленный интернет вещей из облака» предназначен для облачного мониторинга разнопланового оборудования и технологических процессов, он позволяет организовать автоматизированный сбор данных от устройств или производственного оборудования и их последующую обработку на облачной платформе. При этом спектр решаемых задач очень широк и зависит от выбора заказчика: мониторинг действий персонала или загруженности производства с выявлением его узких мест, дистанционная диагностика технического состояния оборудования и его ошибок, отслеживание фактического количества произведенной продукции, анализ технологического процесса и выявление необходимости его оптимизации, цифровой двойник производства.. Услуга ориентирована на потребности предприятий различных секторов промышленности, энергетики, нефтедобычи и сельского хозяйства. Она предоставляется из собственного облака «Техносерва» – облачной платформы Техносерв Cloud.