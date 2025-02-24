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Кибербезопасность ACL Access Control List Access List Список правил контроля и фильтрации трафика

Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика


24.02.2025 Почтовый сервер TEGU Enterprise и система управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» подтвердили свою совместимость 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
21.11.2024 «Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс 1
05.11.2024 Вышла новая версия веб-фильтра для корпоративных пользователей iAdmin URL Filter 1
04.10.2024 Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж 1
24.09.2024 Как работают средства облачной защиты: обзор функциональных возможностей 1
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов 1
16.08.2024 «Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2» 1
16.08.2024 «РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2»: больше графических инструментов и управление DFS 1
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 1
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
06.06.2024 Старинная «дыра» в Microsoft Exchange стала средством атак на правительства в половине мира 1
05.03.2024 Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
31.01.2024 Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.4 1
21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
23.11.2023 Состоялся релиз SpaceVM 6.3 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
21.11.2023 Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз 3
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности 1
19.10.2022 Линейка внешних точек доступа QTECH пополнилась новинкой 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
22.03.2022 MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах 1
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange 1
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
15.10.2020 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы «Типибиэс инжиниринг» 1

Публикаций - 109, упоминаний - 111

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 365 21
Qtech - Кьютэк 173 10
Cisco Systems 5124 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 6
Microsoft Corporation 24671 6
Netgear 238 6
Amazon Inc - Amazon.com 3014 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 4
Eltex - Предприятие Элтекс 156 4
SafeBreach Labs 14 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
Synology Inc - SLMP PTE 138 3
Ред Софт - Red Soft 725 3
NetApp - Network Appliance 639 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 2
Lenovo Group 2297 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 2
Bitdefender 156 2
Google LLC 11829 2
VK - Mail.ru Group 3458 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 2
Ростелеком 9749 2
8269 2
MediaTek - Ralink 528 2
ZyXEL Communications 297 2
Realtek Semiconductor 62 2
Авантаж 66 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 2
Cloudian 10 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
Oracle Corporation 6708 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 2
Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Google DeepMind 48 2
МСК Групп - Даком М 68 2
Samsung Electronics 10290 1
Dell EMC 5036 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 3
LEGO 245 2
Русагро Группа Компаний 279 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Газпром ПАО 1345 1
BMW Group 449 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
TPBS - ТиПиБиэС Инжиниринг 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Uber 331 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Абсолют Банк 231 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Газпром нефть 622 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Unsplash 828 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 36
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2898 35
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3650 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 32
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 31
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 31
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 30
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 321 30
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 29
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 799 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 27
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 319 27
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 503 26
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 24
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 379 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 22
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 21
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 21
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 212 21
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 20
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 20
Командная строка - Command Line 371 20
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 134 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 19
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 234 18
Port Security - функция коммутатора 20 16
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 15
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 52 15
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 14
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 14
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 13
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 13
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 51 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 13
D-Link LBD - Loopback Detection 29 17
D-Link Safeguard Engine 18 15
D-Link ISM VLAN 12 9
Linux OS 10023 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1335 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 8
Microsoft Windows 15730 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 5
Netgear VPN ProSafe 51 5
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 200 3
Broadcom - VMware vSphere 562 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 3
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 3
Citrix XenServer 94 3
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 3
D-Link Network Assistant 6 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 3
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 3
D-Link D-View 8 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 53 3
Ред Софт - Ред Адм 42 3
Python - высокоуровневый язык программирования 951 2
Google Cloud Platform - GCP 311 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 2
FreeBSD - OPNsense OS 13 2
Synology RackStation RS - серия СХД 40 2
Microsoft Windows NT 879 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1275 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 2
Microsoft Exchange 1719 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 79 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
Amazon Web Services - AWS S3 V4SIG - AWS S3 Signature Version 4 algorithm 2 2
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Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
Макаров Станислав 117 1
Литвинов Дмитрий 10 1
Попова Мария 141 1
Комиссарук Лев 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 340 1
Ковалев Александр 162 1
Большаков Александр 4 1
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Блинов Михаил 73 1
Московченко Александр 3 1
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Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
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Кальметов Игорь 14 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 3
Европа 21808 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Нигерия - Федеративная Республика 319 2
Нигер - Республика 22 2
Венгрия 813 1
Нидерланды 3531 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 29
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 12
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Металлы - Медь - Copper 795 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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