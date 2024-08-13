Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S

Продолжается развитие серии высокопроизводительных магистральных маршрутизаторов ME. В ней представлены модели как модульной конструкции, так и c фиксированным количеством портов.

Магистральные маршрутизаторы применяются на уровне ядра и границы IP/MPLS-сетей крупных операторов для организации каналов связи между различными сегментами сетей, в сетях мобильных операторов для построения опорных транспортных сетей, в корпоративных сетях для объединения удаленных региональных и центральных отделений.

Завершена разработка ME5210S – магистрального маршрутизатора с фиксированным количеством портов, который является развитием модели ME5200S. Новое устройство компактнее, имеет бóльшую производительность, поддерживает синхронизацию времени средствами протокола PTPv2 (IEEE 1588v2) и привносит ряд функциональных улучшений. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Eltex Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S

Компактность и производительность

Модель МE5210S получила более мощный управляющий (Control Plane) процессор и увеличенный до 64 ГБ объем оперативной памяти – в четыре раза больше в сравнении с ME5200S.

Как и другие маршрутизаторы серии, ME5210S оснащен пакетным процессором, выполняющим высокоскоростную аппаратную коммутацию и маршрутизацию, и TCAM-сопроцессором для быстрой работы с таблицами маршрутизации. Это обеспечивает высокую производительность при коммутации и маршрутизации. Пакетный процессор имеет производительность 720 MPPS и обладает объемной буферной памятью емкостью 8 ГБ, что позволяет легко справляться со вспышками сетевого трафика.

Форм-фактор корпуса ME5210S – 19”, высота 1U. Маршрутизатор занимает в стойке в два раза меньше места в высоту по сравнению с предшественником, при этом глубина корпуса увеличилась с 500 мм до 560 мм.

Интерфейсы: 32 порта 10 Гбит/c (SFP+) с возможностью работы в режиме 1 Гбит/c, 6 портов 100 Гбит/c (QSFP28) с возможностью работы в режиме 40 Гбит/c. Количество портов 100 Гбит/с увеличено на два относительно предыдущей модели. Поддерживаются режимы разделения и объединения интерфейсов: разделение интерфейса QSFP28 на 4x SFP28 или 4х SFP+; объединение четырех SFP+ интерфейсов в один QSFP+.

Функции

ME5210S предлагает набор функций MPLS, QoS, реализует технологии Traffic Engineering для оптимизации использования сетевых ресурсов и балансировки нагрузки, поддерживает полный стек протоколов IPv4/IPv6, ведет учет потоков трафика и выгрузку статистики по протоколам Netflow/IPFIX.

Ключевые особенности:

– Сервисы L2VPN/L3VPN, EVPN/MPLS, EVPN/VXLAN

– Многопротокольная коммутация по меткам MPLS: LDP, LDP FRR, mLDP, RSVP-TE, RSVP-TE FRR, LDPoRSVP, MPLS VPN (L2, L3), BGP для MPLS VPN и др.;

– IPv4/IPv6 маршрутизация: статическая, IS-IS, OSPFv2/v3, RIPv2/RIPng, BGP (Route Reflector, FlowSpec для IPv4). Поддержка функциональности ACL, BFD, VRF и Inter-VRF маршрутизации, Policy-based routing и др.;

– Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMPv2/v3, MSDP, Anycast RP, NG‑MVPN;

– QoS: до 8 очередей на логический интерфейс, типы очередей - Strict Priority (SP/PQ) и Deficit Weighted Round-Robin (DWRR), поддержка алгоритма WRED, классификация трафика на основе Ethernet-, IP- и/или MPLS-заголовков (802.1p, MPLS TC, IP DSCP), маркировка и обработка трафика на основе списков ACL, HQoS, счетчики трафика на очередях.

Подробнее о возможностях устройства вы можете узнать на информационной странице.

Точное время в сети

В ME5210S реализована поддержка протокола PTPv2 (IEEE1588v2), используемого для синхронизации времени сетевых устройств. Наличие этой функции критически важно для применений, требовательных к точности времени, например в опорных сетях сотовых операторов, сетях управления энергосистемами и т. д.

На переднюю панель устройства вынесены разъемы для подключения источников и приемников сигналов синхронизации времени и частоты: 1PPS In/Out – вход и выход сигналов синхронизации времени; 10 МГц In/Out – вход и выход сигналов синхронизации частоты; ToD – порт для передачи и приема информации о времени дня (Time of Day).

Синхронизация времени средствами протокола IEEE1588v2 работает совместно с функцией синхронизации SyncE, обеспечивая резервирование сервиса.

Отказоустойчивость

Аппаратная часть маршрутизатора оснащена резервируемыми блоками питания и вентиляторами охлаждения, что обеспечивает бесперебойную работу устройства даже в случае выхода из строя одного из компонентов. Горячая замена блоков питания и вентиляторов позволяет проводить техническое обслуживание без прерывания работы устройства.

Программное обеспечение также реализует средства обеспечения отказоустойчивости. К ним относятся функция Graceful Restart для протоколов маршрутизации и функция Non-stop forwarding.

Запуск устройства в серийное производство планируется в IV квартале 2024 г.