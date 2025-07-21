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1U, 2U, 4U Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек

СОБЫТИЯ

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21.07.2025 Подтверждена совместимость севера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и компания Orion soft — разработчик отечественного ПО для ИТ-инфраструктуры — подтвердили совместимость сервера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt. Совместное использование продуктов поможет компаниям развивать надежную и технологически независимую ИТ-инфраструктуру. Результаты тестирования,

24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

Эксперты «Инфотекс» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управля
07.06.2023 «Сёрчинформ SIEM» и «Промышленный компьютер Eleum 02.450.2U.R» подтвердили свою совместимост

производстве автоматизированных систем управления, договорились о технологическом партнерстве. Компании провели интеграцию своих продуктов – «Сёрчинформ SIEM» и промышленного компьютера Eleum 02.450.2U.R. «Сёрчинформ SIEM» – собирает и анализирует события в режиме реального времени, позволяя выявлять ИБ-инциденты, а также сохраняет архив событий на случай, если эти данные понадобятся для п
28.12.2021 Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга

х критериям локализации продукции. Серверы общего назначения Aerodisk Machine 1U и Aerodisk Machine 2U внесены в реестр российской промышленной продукции. Это первая версия серверов производств
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3

Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифицированный как СКЗИ класса КС3 по требованиям ФСБ России. «Инфотекс» сообщила о получении положительного заключения, по
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002

изации рабочих столов (VDI), высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа данных. RS620SA-E10-RS12 – первая в мире серверная платформа высокой плотности, выполненная в формате 2U6N – форм-фактор 2U для шести процессорных узлов. Превосходное сочетание высокой плотности вычислений, продуманного расположения кабелей и компактного формата позволяет интегрировать этот сервер в инфраструктур
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России

мпания «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешной сертификации программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux, совместимого с Linux-подобными операционными системами, в том числе семейства Astra Linux. По итогам сертификационных испытаний продукт получил сертификат №СФ/124-3864, подтвержда
28.02.2017 QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U

Компания QSAN начала продажи модели системы хранения данных XS3226, которая позволяет использовать 26 2,5-дюймовых дисков (SFF) в корпусе высотой 2U. Благодаря высокой плотности размещения дисков максимально доступная емкость пространства хранения увеличена почти на 8% по сравнению с традиционными моделями СХД 2U на 24 диска, за с
29.06.2015 Siemon начала выпуск версии 4U оптоволоконной системы сверхвысокой плотности LightStack

Компания Siemon, работающая в области глобальной сетевой инфраструктуры, начала выпуск версии 4U оптоволоконной системы сверхвысокой плотности LightStack. Как сообщили CNews в Siemon, корпус системы вмещает 576 LC-волокон или 3456 MTP-волокон всего в 4U стоечного пространства и о
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U

Российский производитель телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых мукспондера, в том числе когерентное 100G-устройство с функцией коррекции ошибок SoftFEC. В формате

07.03.2014 Seagate Business Storage 1U - маленький NAS для большой корпорации

Компания Seagate представила в России сетевые хранилища форм-фактора 1U – Seagate Business Storage. Новые сетевые хранилища (NAS) Seagate Business Storage 1U предназначены для использования в сетях корпоративных клиентов и гарантируют соответствующий уров
26.09.2013 Seagate представила новые стоечные NAS-системы форм-фактора 1U для СМБ

Компания Seagate Technology представила новые NAS-системы Seagate Business Storage форм-фактора 1U (1,75 дюйма или 4,445 см) в 8- и 4-дисковых конфигурациях. Новые системы емкостью от 4 до 32 терабайт, ориентированные на малые и средние предприятия, обеспечивают централизованное резервное
25.06.2013 «Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U. Аппаратно-программное решение AquaInspector Server Ultimate позволяет организовать, контролировать и защищать интернет-доступ в крупных компаниях до 400 ПК, являясь наиболее мощным и произв
20.07.2009 DEPO Computers начал продажи новой 1U системы на базе Intel Nehalem

Компания DEPO Computers анонсировала начало продаж новой 1U системы DEPO Race Tesla C2. Новинка построена на базе архитектуры Intel Nehalem с поддержкой шины Infiniband для объединения нескольких систем в единый вычислительный узел. DEPO Race Tesla C
17.03.2004 Fujitsu Siemens анонсировал VXA-2 PacketLoader 1x10 1U

Сегодня компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала продукт VXA-2 PacketLoader 1x10 - монтируемое в шкаф устройство ленточного копирования высотой 1U для автоматического резервного копирования и восстановления, поддерживающее технологию VXA Packet и роботизированную технологию Exabyte. Средство автоматической загрузки VXA-2 PacketLoader о
11.12.2002 Расширилась линейка продукции Depo

тройства SCSI. Серверные шасси выпускаются в двух вариантах: в виде устройств различной высоты (1U, 2U и 4U), устанавливаемых в 19-дюймовую стойку, а также в виде корпуса-башни. В серверах Depo
17.07.2002 Создан первый четырехпроцессорный 1U сервер на Athlon MP

Компания Angstrom Microsystems, разрабатывающая и производящая серверы стоечного исполнения, недавно выпустила первый в мире 4-процессорный сервер форм-фактора 1U, построенный на процессорах AMD Athlon MP. Так как все современные наборы микросхем, предназначенные для этой платформы, поддерживают только 2 процессора, компания решила устанавливать в оди
17.06.2002 "Родник Софт" начала поставки новой линейки встраиваемых серверов Force ModuSys

новки в стандартные 19" стойки и шкафы. Линейка серверов ModuSys состоит из систем типоразмеров 1U, 2U, 4U и 9U. Серверы ModuSys предназначены для установки одноплатных компьютеров и других мод
29.05.2002 Dell представила первый двухпроцессорный сервер высотой 2U

Корпорация Dell представила новинку в линейке серверов PowerEdge - модель Dell PowerEdge 2650. Это первый на рынке сервер на базе двух процессоров Intel Xeon, монтируемый в стойку и имеющий в высоту 2U (3,5 дюйма). Dell PowerEdge 2650 предназначен для использования в качестве почтового, файлового или веб-сервера, он также может использоваться в кластере, в составе сетевых систем хранения д
01.03.2002 "Стинс Корп." начал поставки UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 от Liebert-HIROSS

Компания "Стинс Корп.", официальный дистрибьютор компании Liebert-HIROSS в России, приступила к поставке источников бесперебойного электропитания новых серий UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 производства Liebert-HIROSS. Серия Hinet 3/1, оборудованный трехфазным входом и однофазным выходом, дополняет серию полностью трехфазных online ИБП Hinet 3/3. Эта серия отличаетс
07.02.2002 Интернет-магазин Сhanson.2u.ru подключился к системе PayCash

6 февраля интернет-магазин Chanson.2u.ru, являющийся совместным проектом "Радио Шансон" и компании "Алгософт", объявил о подключении к платежной интернет-системе PayCash. В интернет-магазине представлен широкий выбор МР3-файлов

09.07.2001 MicroMax представила 1U сервер для промышленного применения в России

Сегодня корпорация MicroMax Computer Intelligence представила ультраплоский сервер типоразмера 1U производства Lanner Electronics. Выпуск серверного шасси SB-162A (форм-фактор 19", Rackmount 1U) осуществляется с весны 2001 года."Серверная заготовка" SB-162A содержит системную плат

Публикаций - 753, упоминаний - 958

1U, 2U, 4U и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 234
SAS Institute 1082 90
AMD - Advanced Micro Devices 4641 59
Dell EMC 5180 57
Microsoft Corporation 25775 48
HP Inc. 5883 46
Broadcom - VMware 2610 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Nvidia Corp 4002 39
Dell Technologies - Dell Computer 2219 31
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 30
Lenovo Group 2446 26
Fujitsu 2105 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 24
Softline - Софтлайн 3743 19
Т-Платформы - T-Platforms 412 19
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 19
Huawei 4676 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 17
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 17
Google LLC 12688 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 16
Центр открытых разработок - OpenYard 94 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 14
Cisco Systems 5372 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Citrix Systems 868 13
Seagate Technology 766 13
Рикор Холдинг - Rikor 173 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Western Digital Corporation - WDC 589 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Oracle Corporation 7074 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Red Hat 1378 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Tesla Motors 461 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Россети Ленэнерго 1699 7
UPS 216 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Intel Capital 148 2
Наукоград - технопарк 156 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 2
101Hotels.com 456 2
Русский Стиль 45 2
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Block - Square 203 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 31
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
WiMAX Forum 69 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
Союз кинематографистов России 11 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 522
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 346
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 232
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 216
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 174
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 156
DDR - Double data rate 3083 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 137
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 134
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 121
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 114
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 114
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 114
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 114
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 108
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 92
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 83
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IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 47
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 46
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 177
Linux OS 11533 97
Intel x86 - архитектура процессора 2151 73
Microsoft Windows 16882 63
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 63
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 59
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 33
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 32
Intel Xeon E 197 31
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 30
HPE ProLiant 409 26
Intel Itanium 649 26
Microsoft Windows 2000 8678 25
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 25
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 23
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 22
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 20
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 19
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 19
Apple iPhone 6 4861 18
Intel Pentium III 782 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 17
Nvidia Tesla GPU 198 16
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 16
Broadcom - VMware vSphere 614 16
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 15
DEPO Computers - Depo Storm 79 15
ETegro Hyperion - серия серверов 32 15
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 14
Microsoft Windows Server 2003 571 13
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Nvidia Quadro GPU 279 12
Oracle Hyperion 259 12
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 12
Фильченков Александр 40 13
Курилина Наталья 21 9
Иванов Борис 64 8
Устюжанин Александр 11 6
Wang Michael - Ванг Майкл 19 4
Литвинов Егор 18 4
Зинин Игорь 5 4
Авраменко Андрей 6 4
Ильичев Андрей 38 4
Беленький Александр 36 3
Белов Василий 82 3
Юсупов Ренат 125 3
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 3
Fan Jason - Фан Джейсон 8 3
Урусов Виктор 157 3
Вагизов Ильдар 32 3
Трещиков Владимир 18 3
Акопов Сергей 22 3
Коваленко Павел 70 3
Прямов Кирилл 21 3
Кадомский Вячеслав 107 3
Гавриленко Александр 62 3
Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 3
Борняков Илья 52 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Дергунова Ольга 120 2
Лю Юй 11 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Платонов Сергей 13 2
Абрамов Сергей 76 2
Волков Михаил 70 2
Рудов Антон 11 2
Пенязь Дмитрий 22 2
Изумрудов Олег 41 2
Катьянов Юрий 3 2
Кочепасов Сергей 13 2
Колмычек Павел 17 2
James Renee - Джеймс Рене 25 2
Roscoe Brett - Роско Бретт 3 2
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 344
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Европа 24964 26
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 9
Япония 13807 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Китай - Тайвань 4245 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Ближний Восток 3154 7
США - Техас 1048 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
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