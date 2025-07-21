1U, 2U, 4U

Подтверждена совместимость севера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt «ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и компания Orion soft — разработчик отечественного ПО для ИТ-инфраструктуры — подтвердили совместимость сервера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt. Совместное использование продуктов поможет компаниям развивать надежную и технологически независимую ИТ-инфраструктуру. Результаты тестирования,

ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» Эксперты «Инфотекс» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управля

«Сёрчинформ SIEM» и «Промышленный компьютер Eleum 02.450.2U.R» подтвердили свою совместимост производстве автоматизированных систем управления, договорились о технологическом партнерстве. Компании провели интеграцию своих продуктов – «Сёрчинформ SIEM» и промышленного компьютера Eleum 02.450.2U.R. «Сёрчинформ SIEM» – собирает и анализирует события в режиме реального времени, позволяя выявлять ИБ-инциденты, а также сохраняет архив событий на случай, если эти данные понадобятся для п

Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга х критериям локализации продукции. Серверы общего назначения Aerodisk Machine 1U и Aerodisk Machine 2U внесены в реестр российской промышленной продукции. Это первая версия серверов производств

Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифицированный как СКЗИ класса КС3 по требованиям ФСБ России. «Инфотекс» сообщила о получении положительного заключения, по

Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 изации рабочих столов (VDI), высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа данных. RS620SA-E10-RS12 – первая в мире серверная платформа высокой плотности, выполненная в формате 2U6N – форм-фактор 2U для шести процессорных узлов. Превосходное сочетание высокой плотности вычислений, продуманного расположения кабелей и компактного формата позволяет интегрировать этот сервер в инфраструктур

ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России мпания «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешной сертификации программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux, совместимого с Linux-подобными операционными системами, в том числе семейства Astra Linux. По итогам сертификационных испытаний продукт получил сертификат №СФ/124-3864, подтвержда

QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U Компания QSAN начала продажи модели системы хранения данных XS3226, которая позволяет использовать 26 2,5-дюймовых дисков (SFF) в корпусе высотой 2U. Благодаря высокой плотности размещения дисков максимально доступная емкость пространства хранения увеличена почти на 8% по сравнению с традиционными моделями СХД 2U на 24 диска, за с

Siemon начала выпуск версии 4U оптоволоконной системы сверхвысокой плотности LightStack Компания Siemon, работающая в области глобальной сетевой инфраструктуры, начала выпуск версии 4U оптоволоконной системы сверхвысокой плотности LightStack. Как сообщили CNews в Siemon, корпус системы вмещает 576 LC-волокон или 3456 MTP-волокон всего в 4U стоечного пространства и о

«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U Российский производитель телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых мукспондера, в том числе когерентное 100G-устройство с функцией коррекции ошибок SoftFEC. В формате

Seagate Business Storage 1U - маленький NAS для большой корпорации Компания Seagate представила в России сетевые хранилища форм-фактора 1U – Seagate Business Storage. Новые сетевые хранилища (NAS) Seagate Business Storage 1U предназначены для использования в сетях корпоративных клиентов и гарантируют соответствующий уров

Seagate представила новые стоечные NAS-системы форм-фактора 1U для СМБ Компания Seagate Technology представила новые NAS-системы Seagate Business Storage форм-фактора 1U (1,75 дюйма или 4,445 см) в 8- и 4-дисковых конфигурациях. Новые системы емкостью от 4 до 32 терабайт, ориентированные на малые и средние предприятия, обеспечивают централизованное резервное

«Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U. Аппаратно-программное решение AquaInspector Server Ultimate позволяет организовать, контролировать и защищать интернет-доступ в крупных компаниях до 400 ПК, являясь наиболее мощным и произв

DEPO Computers начал продажи новой 1U системы на базе Intel Nehalem Компания DEPO Computers анонсировала начало продаж новой 1U системы DEPO Race Tesla C2. Новинка построена на базе архитектуры Intel Nehalem с поддержкой шины Infiniband для объединения нескольких систем в единый вычислительный узел. DEPO Race Tesla C

Fujitsu Siemens анонсировал VXA-2 PacketLoader 1x10 1U Сегодня компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала продукт VXA-2 PacketLoader 1x10 - монтируемое в шкаф устройство ленточного копирования высотой 1U для автоматического резервного копирования и восстановления, поддерживающее технологию VXA Packet и роботизированную технологию Exabyte. Средство автоматической загрузки VXA-2 PacketLoader о

Расширилась линейка продукции Depo тройства SCSI. Серверные шасси выпускаются в двух вариантах: в виде устройств различной высоты (1U, 2U и 4U), устанавливаемых в 19-дюймовую стойку, а также в виде корпуса-башни. В серверах Depo

Создан первый четырехпроцессорный 1U сервер на Athlon MP Компания Angstrom Microsystems, разрабатывающая и производящая серверы стоечного исполнения, недавно выпустила первый в мире 4-процессорный сервер форм-фактора 1U, построенный на процессорах AMD Athlon MP. Так как все современные наборы микросхем, предназначенные для этой платформы, поддерживают только 2 процессора, компания решила устанавливать в оди

"Родник Софт" начала поставки новой линейки встраиваемых серверов Force ModuSys новки в стандартные 19" стойки и шкафы. Линейка серверов ModuSys состоит из систем типоразмеров 1U, 2U, 4U и 9U. Серверы ModuSys предназначены для установки одноплатных компьютеров и других мод

Dell представила первый двухпроцессорный сервер высотой 2U Корпорация Dell представила новинку в линейке серверов PowerEdge - модель Dell PowerEdge 2650. Это первый на рынке сервер на базе двух процессоров Intel Xeon, монтируемый в стойку и имеющий в высоту 2U (3,5 дюйма). Dell PowerEdge 2650 предназначен для использования в качестве почтового, файлового или веб-сервера, он также может использоваться в кластере, в составе сетевых систем хранения д

"Стинс Корп." начал поставки UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 от Liebert-HIROSS Компания "Стинс Корп.", официальный дистрибьютор компании Liebert-HIROSS в России, приступила к поставке источников бесперебойного электропитания новых серий UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 производства Liebert-HIROSS. Серия Hinet 3/1, оборудованный трехфазным входом и однофазным выходом, дополняет серию полностью трехфазных online ИБП Hinet 3/3. Эта серия отличаетс

Интернет-магазин Сhanson.2u.ru подключился к системе PayCash 6 февраля интернет-магазин Chanson.2u.ru, являющийся совместным проектом "Радио Шансон" и компании "Алгософт", объявил о подключении к платежной интернет-системе PayCash. В интернет-магазине представлен широкий выбор МР3-файлов