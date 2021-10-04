Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1U, 2U, 4U
Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек
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Публикаций - 263, упоминаний - 382
1U, 2U, 4U упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PC Magazine - PCMag 39 1
|GigaOM 61 1
|Gartner 2188 3
|IDC - International Data Corporation 2709 2
|SPEC Power benchmark 2 2
|CNews Analytics 1988 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|TechTarget 8 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756508, в очереди разбора - 660198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756508, в очереди разбора - 660198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru