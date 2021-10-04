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1U, 2U, 4U
Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек


04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 4
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
22.06.2021 Seagate выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных Exos Corvault 1
17.06.2021 X-com масштабировала информационную систему Института градостроительства Московской области 1
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
19.05.2021 Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 3
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 2
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 5
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 2
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 1
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 4
25.02.2021 «Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E 2
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 1
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 1
14.01.2021 Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+ 3
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 2
25.12.2020 «Рикор» нарастил поставки серверов на 35% 1
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
10.12.2020 Отечественный промышленный компьютер «Рикор» запущен в серийное производство 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 1
26.11.2020 «Рикор» представила дорожную карту развития до конца 2021 года 3
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 2
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
24.09.2020 Huawei и Intel выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6 1
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 2

Публикаций - 263, упоминаний - 382

1U, 2U, 4U упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 19
Intel Corporation 4152 17
Lenovo Group 1636 16
Nvidia Corp 2011 13
IBM 3527 10
Рикор Холдинг - Rikor 70 10
Dell EMC 2387 9
VMware 1829 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Google LLC 7128 7
SAS Institute 596 6
Cisco Systems 2037 6
Huawei 2726 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
Dell Technologies 133 5
Synology Inc 130 4
Raidix - Рэйдикс 129 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 4
Oracle Corporation 3331 4
Brocade Communications Systems 141 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 4
Lenovo Professional Services 5 3
Red Hat 664 3
Крок 1219 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
NetApp 485 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
Qsan Technology 20 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
ESG - Enterprise Strategy Group 94 2
SAP SE 3207 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 2
Hitachi 465 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Hitachi Vantara 100 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
АвтоВАЗ 118 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Tesla Motors 241 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Carlsberg Group 13 1
BP - British Petroleum 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Градиент 6 1
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития - Дирекция Единого Заказчика 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 36
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 27
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 14
DDR - Double data rate 1066 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 14
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 13
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 12
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 9
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
OpenStack 347 6
Сервер - Серверные платформы 168 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 5
NAND flash memory - Флеш-память 202 4
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 209 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
Linux Btrfs - Файловая система 32 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Kubernetes 307 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
JBOD - just a bunch of disks 38 3
Nvidia GeForce GTX 2054 16
Linux OS 4243 15
Intel x86 - Архитектура процессора 991 15
Microsoft Windows 10 6612 12
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 9
Nvidia Tesla GPU 117 8
Microsoft Azure 1171 7
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 7
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 6
HPE ProLiant - Серия серверов 99 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 5
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 5
Nvidia Quadro GPU 80 5
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 4
Synology RackStation RS - серия СХД 28 4
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Intel Xeon E 43 4
Intel Optane Memory 81 3
Apple iOS 5741 3
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 3
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 3
Synology NAS 35 3
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 69 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 3
Netgear ReadyNAS Remote 6 3
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 3
Microsoft SQL Server 789 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
HPE SimpliVity 25 3
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Red Hat Ansible 57 2
Иванов Борис 49 4
Путин Владимир 1820 2
Wang Michael - Ванг Майкл 9 2
Fan Jason - Фан Джейсон 8 2
Носов Олег 3 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Weng Peggy - Венг Пегги 4 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Koppelstetter Robert - Коппельштеттер Роберт 1 1
King Kimberly - Кинг Кимберли 1 1
Signoretti Enrico - Синьоретти Энрико 1 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Воронцов Владимир 1 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 5 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Бахур Владимир 11 1
Щапов Олег 24 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Бакулин Александр 4 1
Башлыков Александр 3 1
Ильин Александр 10 1
Демидов Михаил 119 1
Смирнов Андрей 23 1
Казьмин Алексей 7 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Смирнов Алексей 142 1
Лю Юй 10 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Феррари Стефан 1 1
Катаев Александр 36 1
Платонов Сергей 10 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Малинин Александр 6 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Луканев Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 11
Европа 3730 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Казахстан - Республика 2621 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 3
Украина 3347 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Восточная Европа 1669 2
Индия - Республика 2161 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - Сочи 910 1
Россия - Челябинск 768 1
Нидерланды 970 1
Германия - Мюнхен 167 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Ярославль 402 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Хабаровск 618 1
Европа Западная 610 1
Беларусь - Минск 324 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Пермь 737 1
Россия - Воронеж 684 1
Россия - Краснодар 1031 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Нижегородская область 737 1
Россия - Тюмень 494 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
PC Magazine - PCMag 39 1
GigaOM 61 1
Gartner 2188 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
SPEC Power benchmark 2 2
CNews Analytics 1988 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
TechTarget 8 1
РАН - Российская академия наук 316 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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