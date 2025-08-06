Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury

«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Ин

BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) реализовал проект по автоматизации работы с подписками для компании Cl

«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10» Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно д

«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образов

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить

«Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля И

«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную раб

«Инферит» сообщает о включении ноутбука Inferit Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга Ноутбук Inferit Mercury внесен в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый номер № 1064

«Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных (СХД) Inferit FS2240. Совместное ис

«Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) сообщил о выходе новой версии платформы для биллинга BillogicPlatform

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«Инферит» выпустил новый сервер с жидкостным охлаждением для ИИ-задач Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый Multi-GPU сервер Inferit, рассчитанный на задачи по обучению и инференсу искусственного интеллекта, в том числ

Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) «Береста РК» подписали соглашение о технологическом сотру

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс» Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российс

Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) — «Инферит Техника» — сообщило о включении в реестр Минпромторг

Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» «Инферит» (ГК Softline), российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного ПО, о

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«Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским х

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«Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer объявили о полной совместимости доверенной системы серверной виртуализации Numa vServer с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU. Это открывает новые возможности для коммерческих и государственных о

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ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Па

ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025» Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews с

«Инферит» оснастил ноутбуками лабораторию дизайна университета им. С. Г. Строганова Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) оборудовал ноутбуками собственного производства лабораторию «Дизайн ср

«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника» Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера

Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» «Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр

FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline) Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инф

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-центра «Инферит» во Фрязино. Это повысило отказоустойчивость систем, их производительн

«Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат

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Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир

В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника

«Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке «Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл