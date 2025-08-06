Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury

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УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Ин
31.07.2025 BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) реализовал проект по автоматизации работы с подписками для компании Cl
29.07.2025 «Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно д
28.07.2025 «Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образов
24.07.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить

22.07.2025 «Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля И
21.07.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную раб
15.07.2025 «Инферит» сообщает о включении ноутбука Inferit Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга

Ноутбук Inferit Mercury внесен в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый номер № 1064
11.07.2025 «Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit

soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных (СХД) Inferit FS2240. Совместное ис
09.07.2025 «Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) сообщил о выходе новой версии платформы для биллинга BillogicPlatform

07.07.2025 «Инферит» представила рабочую станцию с жидкостным охлаждением для решения ИИ-задач

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую рабочую станцию Inferit, спроектированную специально под задачи с применением искусственного интеллекта. С по
04.07.2025 «Инферит» выпустил новый сервер с жидкостным охлаждением для ИИ-задач

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый Multi-GPU сервер Inferit, рассчитанный на задачи по обучению и инференсу искусственного интеллекта, в том числ
27.06.2025 Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) «Береста РК» подписали соглашение о технологическом сотру
25.06.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российс
25.06.2025 Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) — «Инферит Техника» — сообщило о включении в реестр Минпромторг
19.06.2025 Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного ПО, о
17.06.2025 «Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14"

ферит» (ГК Softline) расширяет линейку пользовательских устройств: в продажу поступил новый ноутбук Inferit Compact-2 14". Эта модель с диагональю 14 дюйма и оперативной памятью до 32 ГБ рассчи
16.06.2025 «Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским х
16.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совмес
10.06.2025 ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании

раммное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Испо
10.06.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»

«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Обновление актуально для всех редакц
09.06.2025 АРМ «Инферит» на базе Inferit Desktop D4 и Slim D4 внесены в реестр Минпромторга

ерит» (ГК Softline) сообщил о включении в реестр Минпромторга автоматизированных рабочих мест (АРМ) Inferit Desktop D4 и Inferit Slim D4. Теперь они могут использоваться в государственны
05.06.2025 «Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений д
04.06.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer

объявили о полной совместимости доверенной системы серверной виртуализации Numa vServer с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU. Это открывает новые возможности для коммерческих и государственных о
29.05.2025 «Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1

Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую версию программного обеспечения для инвентаризации и ко
26.05.2025 Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит»

рмационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) в рамках лабораторных работ по курсу «Операционные системы». Практичес
21.05.2025 ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Па
20.05.2025 ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews с
19.05.2025 «Инферит» оснастил ноутбуками лабораторию дизайна университета им. С. Г. Строганова

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) оборудовал ноутбуками собственного производства лабораторию «Дизайн ср
14.05.2025 «Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника»

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера
12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
07.05.2025 FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)

Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инф
25.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-центра «Инферит» во Фрязино. Это повысило отказоустойчивость систем, их производительн
23.04.2025 «Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury

ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int
22.04.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат
21.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Пу
18.04.2025 Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир
17.04.2025 В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника
16.04.2025 «Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке

«Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл
15.04.2025 «Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о

Публикаций - 318, упоминаний - 742

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Apple macOS 2159 27
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