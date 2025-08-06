Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury

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УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
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«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion
Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Ин
|31.07.2025
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BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) реализовал проект по автоматизации работы с подписками для компании Cl
|29.07.2025
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«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно д
|28.07.2025
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«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образов
|24.07.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить
|22.07.2025
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«Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля И
|21.07.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную раб
|15.07.2025
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«Инферит» сообщает о включении ноутбука Inferit Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга
Ноутбук Inferit Mercury внесен в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый номер № 1064
|11.07.2025
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«Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit
soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных (СХД) Inferit FS2240. Совместное ис
|09.07.2025
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«Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) сообщил о выходе новой версии платформы для биллинга BillogicPlatform
|07.07.2025
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«Инферит» представила рабочую станцию с жидкостным охлаждением для решения ИИ-задач
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую рабочую станцию Inferit, спроектированную специально под задачи с применением искусственного интеллекта. С по
|04.07.2025
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«Инферит» выпустил новый сервер с жидкостным охлаждением для ИИ-задач
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый Multi-GPU сервер Inferit, рассчитанный на задачи по обучению и инференсу искусственного интеллекта, в том числ
|27.06.2025
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Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) «Береста РК» подписали соглашение о технологическом сотру
|25.06.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российс
|25.06.2025
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Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга
Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) — «Инферит Техника» — сообщило о включении в реестр Минпромторг
|19.06.2025
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Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит»
«Инферит» (ГК Softline), российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного ПО, о
|17.06.2025
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«Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14"
ферит» (ГК Softline) расширяет линейку пользовательских устройств: в продажу поступил новый ноутбук Inferit Compact-2 14". Эта модель с диагональю 14 дюйма и оперативной памятью до 32 ГБ рассчи
|16.06.2025
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«Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве
«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским х
|16.06.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux
Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совмес
|10.06.2025
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ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании
раммное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Испо
|10.06.2025
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«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»
«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Обновление актуально для всех редакц
|09.06.2025
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АРМ «Инферит» на базе Inferit Desktop D4 и Slim D4 внесены в реестр Минпромторга
ерит» (ГК Softline) сообщил о включении в реестр Минпромторга автоматизированных рабочих мест (АРМ) Inferit Desktop D4 и Inferit Slim D4. Теперь они могут использоваться в государственны
|05.06.2025
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«Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений
Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений д
|04.06.2025
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«Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer
объявили о полной совместимости доверенной системы серверной виртуализации Numa vServer с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU. Это открывает новые возможности для коммерческих и государственных о
|29.05.2025
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«Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1
Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую версию программного обеспечения для инвентаризации и ко
|26.05.2025
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Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит»
рмационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) в рамках лабораторных работ по курсу «Операционные системы». Практичес
|21.05.2025
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ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Па
|20.05.2025
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ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews с
|19.05.2025
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«Инферит» оснастил ноутбуками лабораторию дизайна университета им. С. Г. Строганова
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) оборудовал ноутбуками собственного производства лабораторию «Дизайн ср
|14.05.2025
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«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника»
Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера
|12.05.2025
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Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит»
«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
|07.05.2025
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FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)
Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инф
|25.04.2025
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-центра «Инферит» во Фрязино. Это повысило отказоустойчивость систем, их производительн
|23.04.2025
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«Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury
ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int
|22.04.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат
|21.04.2025
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Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Пу
|18.04.2025
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Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга
Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир
|17.04.2025
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В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника
|16.04.2025
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«Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке
«Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл
|15.04.2025
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«Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 26 26
|Назаренко Ирина 26 26
|Андриевский Сергей 24 23
|Епишин Олег 21 21
|Лавров Владимир 86 16
|Ильичев Андрей 19 16
|Баранов Дмитрий 24 15
|Самоукин Сергей 19 12
|Мантуров Максим 11 11
|Козлов Евгений 34 7
|Шпет Александр 18 7
|Киреев Иван 37 7
|Залманова Александра 8 6
|Боровиков Игорь 132 5
|Гуляев Андрей 6 5
|Зинин Игорь 5 5
|Фокин Максим 7 5
|Швецов Александр 10 5
|Кузнецова Ирина 27 5
|Трусов Данила 5 5
|Паршин Роман 5 4
|Легостаева Светлана 96 4
|Соколов Кирилл 34 4
|Чуканов Сергей 101 4
|Быков Станислав 12 4
|Тремзин Олег 12 3
|Мишустин Михаил 706 3
|Иванов Антон 82 3
|Яненко Михаил 3 3
|Кадомский Вячеслав 63 3
|Тараканов Артем 26 2
|Рустамов Рустам 473 2
|Волков Михаил 69 2
|Сивцев Илья 162 2
|Глазков Александр 145 2
|Гурьев Василий 8 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Салин Антон 7 2
|Асаулко Александр 3 2
|Моисеенко Алексей 8 2
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