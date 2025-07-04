«Инферит» выпустил новый сервер с жидкостным охлаждением для ИИ-задач

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый Multi-GPU сервер Inferit, рассчитанный на задачи по обучению и инференсу искусственного интеллекта, в том числе машинному обучению (ML) и Deep Learning. Устройство создано на базе технологического партнерства «Инферит» с одним из разработчиков решений на жидкостном охлаждении. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Multi-GPU сервер Inferit разработан специально для высокопроизводительных ИИ-задач. Благодаря гибкости конфигураций и широкой совместимости с современными ОС («МСВСфера Сервер» 9, Ubuntu, Windows 10, Windows Server) решение можно адаптировать под конкретные запросы рынка. Использовать в здравоохранении, где ИИ применяют для диагностики и анализа медицинских изображений; в финансах — для выявления мошенничества и мониторинга транзакций; в науке и креативных индустриях.

Устройство ориентировано на ИИ-разработчиков, аналитиков данных, конструкторов и других специалистов, которым требуется максимальная производительность в их расчетах. Оно оснащено отказоустойчивой системой питания и охлаждения, компактно собрано и оптимизировано под различные задачи с применением искусственного интеллекта.

Высокая производительность сервера обеспечивается поддержкой до двух процессоров Intel Xeon или AMD Epyc последнего поколения и до восьми видеокарт Nvidia и AMD. Емкость оперативной памяти до 2 ТБ и высокоскоростные накопители SSD гарантируют быструю работу приложений. Современная система охлаждения позволяет решению не давать сбоев при максимальных нагрузках.

Система охлаждения сервера состоит из двух контуров: жидкостное охлаждение и воздушное на основе трех вентиляторов с ультра-высоким потоком до 6200RPM. Система отводит тепло от процессоров и GPU, снижая риск перегрева и продлевая срок службы оборудования. Подсистема питания сервера предусматривает возможность установки до четырех блоков мощностью 2000W, что обеспечивает отказоустойчивость в режимах 4+0, 3+1, 2+2.

Также сервер оснащен системой удаленного мониторинга, которая позволяет анализировать работу охлаждения и других компонентов в реальном времени. Это важно при эксплуатации в распределенных инфраструктурах и ЦОД.

Ключевые особенности Multi-GPU сервер Inferit: максимальная мощность — до 8 кВт; GPU — Nvidia: 5090, RTX 6000 ADA, L40, L40S, H100, H200, RTX PRO 6000; AMD: W7800, W7900; CPU — до двух штук.

Однопроцессорные конфигурации: Intel: Xeon W-2400/2500 & 3400/3500, Xeon Scalable четвертого и пятого поколения, Xeon 6; AMD: Threadripper PRO 5000WX, 7000WX, Epyc 9004/9005.

Двухпроцессорная конфигурация: Intel Xeon Scalable Gen 4/5/6 и AMD Epyc 9004/9005.

Сервер поставляется с двухлетней гарантией, которую можно расширить от трех до пяти лет. Клиентская поддержка осуществляется «Инферит» на всей территории России.

«Мы видим, как быстро растут требования к вычислительным ресурсам при разработке и внедрении искусственного интеллекта. Новый Multi-GPU сервер Inferit — это ответ на запрос рынка на надежные, производительные и при этом удобные в эксплуатации решения. Благодаря партнерству с разработчиком систем жидкостного охлаждения нам удалось реализовать модель, которая справляется с самыми требовательными задачами, сохраняя эффективность и доступность», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».