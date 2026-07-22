Nvidia Corp

На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом Новый способ Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — исследователи нашли доступ, пишет VideoCardz. Оказалось, что графические процессоры способны передавать температуру кажд

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ Построение инфраструктуры для ИИ в России сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, среди которых — дефицит вычислительных мощностей на базе GPU, ограничения в покупке и поддержке решений Nvidia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям. Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях? Параллельный имп

FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую видеокарту целиком (доступно с ноября 2025 г.) или получить гарантированную долю виртуальной видеокарты. Компания также с

«Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.4. В новой версии обновлена графическая среда KDE Plasma 6.6, добавлены исправления в работе драйверов Nvidia и внесены изменения в сессии веб-терминала. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». KDE Plasma 6.6: оптическое распознавание текста, новая клавиатура и расширенные специальны

Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia еления (RDL) и подготовка кристалла под флип-чип монтаж (Flip-Chip), что обеспечивает высокую плотность соединений и улучшенный теплоотвод. В ФПИ не ответили на запрос CNews. Похоже на то, что делает Nvidia Ставка на чиплеты и системы-в-корпусе — это мировой мейнстрим, по которому идут AMD, Intel и Nvidia, рассказал CNews Сергей Зубко, эксперт практики «Промышленность и технологии» S

Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня Lisuan Tech LX 7G100 Компания Lisuan Tech, стартап из Китая, выпустила дискретную игровую видеокарту LX 7G100. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по предзаказу, пишет Tom’s Hardware. Как отмечает издание, довольно успешный старт продаж Lisuan Tech LX 7G10

Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia обработки данных теперь являются основным драйвером роста нашей выручки и прибыли», — приводятся в опубликованном на сайте компании пресс-релизе слова Лизы Су. В наращивании доходов AMD конкурирует с Nvidia, которая по итогам I квартала 2027 финансового года (завершился в апреле 2026 г.) отчиталась о выручке в размере $81,6 млрд.

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году этом изданию рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов. Разработки будут поддерживать экосистему CUDA (Compute Unified Device Architecture). Это программно-аппаратная архитектура, разработанная Nvidia. Она позволяет программистам задействовать графические процессоры (GPU) для высокопроизводительных вычислений общего назначения (GPGPU), используя знакомые языки программирования, такие

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia ется к ИИ-гонке Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка для последующего приобретения серверов на высокопроизводительных чипах Nvidia, в том числе флагманских B300, следует из закупочной документации, размещенной на сайте bidzaar.ru. «Оцениваем стоимость и срок поставки, по три сервера каждой из перечисленных конфигура

В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 йн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) работает на базе топового 24-ядерного процессо

SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU й размер предполагаемых расходов и не ответила на запрос Reuters о комментарии. Кроме того, из формулировок документа остается неясным, идет ли речь о классических графических процессорах в понимании Nvidia, либо же термин «GPU» используется как общее обозначение для ИИ-ускорителей — специализированных чипов, предназначенных для работы алгоритмов машинного обучения. Зачем SpaceX собственные

ВТБ протестировал китайские видеокарты вместо американских чипов Nvidia ing Unit), закупленных в рамках технологического партнерства с китайскими вендорами. Банк планирует поэтапно расширять использование нового GPU-кластера, постепенно замещая чипы американской компании NVIDIA. Это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который создает ВТБ вместе со своим технологическим партнером – компанией Т1. Новые графические

Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО рограммно-аппаратного решения, российского производства или производства государств ЕАЭС, исключая облачные сервисы, с функционалом управления GPU-ресурсами аналогичным или приближенным к функционалу Nvidia Run:ai. Банк России собирает заявки до 4 апреля 2026 г., дата подведения итогов не объявлена, следует из материалов регулятора, опубликованных на площадке «Сбербанк-АСТ», с которыми озна

Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей бота с графикой, включая трехмерную, а также вычисления для нейросетей, то есть для искусственного интеллекта. Как пишет XDA Developers, Intel позиционирует свои новинки в качестве аналогов видеокарт Nvidia семейства RTX Pro 4000. Они тоже не предназначены для видеоигр, хотя некоторые игрушки на них все же можно запустить. Intel У Intel пока не получается победить Nvidia Важно подчер

Дата-центры откатываются в прошлое. Готовится массовый отказ от переменного тока в пользу постоянного еобходимостью постоянного преобразования переменного тока в постоянный и обратно, что приводит к потерям электроэнергии, и они только растут по мере роста потребляемой ЦОДами мощности, пишет компания Nvidia в своем блоге. Компании, которые занимаются разработкой систем питания для дата-центров, начали создавать и выпускать решения на основе постоянного тока. В частности, такие наработки ест

Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia na Morning Post, производительность GPU составляет 1,56 Пфлопс при работе с 4-битными числами с плавающей запятой (FP4). По этому показателю продукт Huawei превосходит GPU H20 американской корпорации Nvidia примерно в 2,8 раза, утверждает Чжан Дисюань (Zhang Dixuan), глава направления по разработке GPU Ascend в Huawei. Издание Mydrivers констатирует значительное превосходство Ascend 950PR н

Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщил об обновлении модельного ряда высокопроизводительных видеокарт — для аренды стали доступны серверы HGX c восемью картами NVidia B300. Опция представлена в продуктовой линейке выделенных серверов и в скором времени появится в облаке, пользователи могут заказать необходимую конфигурацию через панель управления. Реш

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка Получение разрешений на экспорт Nvidia возобновляет производство процессоров H200 для заказчиков из Китая, пишет Reuters. Тех

Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса» Партнерство между Nebius и Nvidia Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о заключении партнерства с американским производителем чипов Nvidia с целью развертывания облачных решений следующего поколения для рынка

Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае ия Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудования с мощнейшими платформами Nvidia HGX H200 141GB HBM3×8, предназначенными для обучения больших моделей искусственного интеллекта. Как следует из документации, размещенной на площадке «Сбербанк-АСТ», компания проводит зап

Nvidia вложит $4 миллиарда в новейшие фотонные технологии Вложения в развитие фотоники Nvidia, американский гигант по производству микросхем, инвестирует в общей сложности $4 млрд

Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает Nvidia делает вещи Компания Nvidia оказалась в центре скандала из-за нового драйвера для своих видеокарт GeForce. Он едва успел выйти, как тут же сорвал джекпот в виде лавины гневных отзывов пользователей. Как пишет порта

Невзирая на санкции и запреты: Китайский ИИ DeepSeek обучался на лучших чипах Nvidia Обвинение в адрес DeepSeek Новая модель искусственного интеллекта китайского DeepSeek, выпуск которой запланирован на следующей неделе, была обучена на самых передовых чипах для ИИ Blackwell от Nvidia, заявил официальный представитель администрации Президента Дональда Трампа (Donald Trump), пишет Reuters. Американский чиновник отказался сообщить, как правительство США получило такую и

ITglobal.com зафиксировал повышенный спрос на графические ускорители Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition ITglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал активный спрос на инсталляции с графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition для задач искусственного интеллекта. В IV квартале 2025 г. на эту модель пришлось 75% запросов на GPU-инфраструктуру. По оценке специалистов компани

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux Linux – новая цель Компании Intel и Nvidia открыли масштабный найм разработчиков ПО, специализирующихся на софте для Linux. Как пишет Phoronix, Intel требуются несколько человек сразу в двух американских штатах (Орегон и Калифорн

YADRO объявляет о поддержке ускорителей NVIDIA H200 и NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition в серверных платформах собственного производства Компания YADRO объявляет о завершении валидации и поддержке графических ускорителей NVIDIA H200, а также NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (SE) в серверных платформах собственного производства. Первым решением, реализующим поддержку новых GPU, стал сервер YAD

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia б. По итогам 2025 г. он вырос на 25% в деньгах (30 млрд) и — на 20% в штуках (300 млн). Такими данными с CNews поделились аналитики «Марвел-Дистрибуции». Подавляющую долю рынка (до 90%) занимают чипы Nvidia, рассказал CNews директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. По его словам, в тройку самых популярных карт входят Nvidia 5060, 5060ti, 5070ti и

Никому не известный китайский производитель видеокарт грозит уничтожить Nvidia за два года. По возможностям микроархитектуры он уже обогнал Неизвестный игрок Компания Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor (SICS) из Китая, не так давно вышедшая на биржу, грозится уничтожить Nvidia как главного поставщика видеочипов в мире. Как пишет Tom’s Hardware, у нее готова «дорожная карта» своего развития на несколько лет вперед, пункт «уничтожить новую архитектуру Nvidia<

Главный поставщик видеокарт на планете масштабно рубит поставки. Ожидается дефицит похлеще, чем при буме майнинга Nvidia наносит удар Компания Nvidia может сократить поставки видеочипов своим партнерам на 15-20%, пишет Tom’s Hardware. Это неизбежно приведет не только к сокращению выбора, но и к росту цен на имеющиеся видеоускорители.

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD, которые импортирую

Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту Новый совладелец Компания Nvidia, крупнейший в мире разработчик видеочипов, вложилась в Intel – самого крупного на планете производителя процессоров с архитектурой х86. Как пишет Reuters, сумма сделки составила $5 млрд,

«Т1 Облако» расширил портфель сервисов на базе GPU: клиентам доступны Nvidia H200 и L40S ли флагманским решением для работы с генеративным ИИ и LLM, высокопроизводительных вычислений (HPC) и построения суперкомпьютерных систем. Клиентам доступны конфигурации вычислительных ресурсов c GPU Nvidia H200 от 1 до 8 карт на виртуальную машину и с высокоскоростной сетевой технологией InfiniBand. Она позволяет связать между собой серверы с GPU, повысив между ними пропускную способность

Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia й в Китае оптический вычислитель позволяет создавать реалистичные изображения и видео, превосходя более чем в сто раз по скорости и энергоэффективности процессоры лидера в этой области — американской Nvidia. LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений. Фотоны лучше электронов, но не во всем

Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза л вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела масштабную закупку графических ускорителей, включая Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Nvidia H100 и Nvidia H200. Компания прогнозирует спрос на проекты искусственного интеллекта и резервирует мощности заранее, обеспечив

В МФТИ нашли альтернативу Nvidia Специалисты Московского физико-технического института нашли способ снизить зависимость российских компаний от решений Nvidia при работе с искусственным интеллектом. Институт искусственного интеллекта МФТИ оценил возможности альтернативных графических процессоров (GPU) и создал Центр компетенций для помощи росс

Nvidia будет программно отслеживать местонахождение своих чипов, чтобы они не попали в Китай Технология для борьбы с контрабандой Nvidia разработала технологию для определения местоположения ее микросхем после продажи, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Функция представляет собой дополнительную опцию нового

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд Обвинение и арест Граждан Китая в декабре 2025 г. задержали в США из-за контрабанды чипов Nvidia на сумму не менее $160 млн, пишет Bloomberg. Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональ

Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет ло Специалисты компании Oligo Security опубликовали бюллетень, посвящённый волне атак, направленных на уязвимости в опенсорсном ИИ-фреймворке Ray. Скомпрометированные кластеры на базе GPU-процессоров Nvidia, превращаются в криптомайнинговый ботнет, который постоянно автоматически расширяется. Как утверждают в Oligo Security, кампания, получившая название ShadowRay 2.0, эксплуатирует в перву

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia блака», включая телекоммуникационную инфраструктуру правительства Московской области и аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО». Nvidia для российского региона Первый суперкомпьютер должен быть оснащен не менее, чем восемью ускорителями искусственного интеллекта Nvidia H100 PCIe (или эквивалентными), размещенными