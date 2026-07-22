Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Nvidia Corp

Nvidia Corp

Nvidia Corp является американской технологической компанией, специализирующейся на разработке графических процессоров (GPU), систем на чипе (SoC) и соответствующего программного обеспечения. Компания была основана в 1993 году и на протяжении десятилетий остается заметным игроком в различных технологических сегментах. Основные направления деятельности Nvidia включают создание решений для игровой индустрии, высокопроизводительных вычислений, систем искусственного интеллекта и автономного транспорта.

Компания разрабатывает как аппаратное обеспечение, так и программные продукты, поддерживающие свои устройства. В сфере графических процессоров Nvidia представила несколько поколений архитектур, включая актуальную на момент 2025 года архитектуру Blackwell. На базе этой архитектуры созданы видеокарты серии GeForce RTX 50, которые поддерживают современные технологии обработки графики и машинного обучения. Компания также работает над технологиями для центров обработки данных, предлагая решения для работы с большими языковыми моделями (LLM) и другими задачами ИИ. Среди аппаратных продуктов для дата-центров можно отметить платформу Grace Blackwell и системы DGX. Важным аспектом деятельности Nvidia является разработка программного обеспечения, включая платформу Nvidia AI Enterprise, которая позволяет создавать, тестировать и внедрять ИИ-приложения. Компания также предоставляет инструменты для работы с микросервисами ИИ через Nvidia NIM.

В 2024-2025 годах Nvidia столкнулась с рядом вызовов, включая экспортные ограничения в отношении Китая и других стран, а также проблемы с производительностью некоторых своих видеокарт на старых системах. Компания также оказалась в центре внимания из-за налоговых споров, связанных с деятельностью ее генерального директора Дженсена Хуанга.

Nvidia участвует в развитии экосистемы искусственного интеллекта, сотрудничая с различными компаниями и организациями. В частности, компания предоставляет оборудование для создания ИИ-инфраструктуры, в том числе для российской компании Nebius .В технологическом плане Nvidia использует различные подходы к разработке своих продуктов, включая использование передовых техпроцессов производства чипов через партнерские отношения с такими компаниями как TSMC.

Среди судебных разбирательств, связанных с компанией, можно отметить попытку приобретения ARM в 2020-2022 годах, которая в итоге не была завершена из-за регуляторных препятствий.

Конкурирующие компании на рынке включают:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом

Новый способ Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — исследователи нашли доступ, пишет VideoCardz. Оказалось, что графические процессоры способны передавать температуру кажд
10.07.2026 7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

Построение инфраструктуры для ИИ в России сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, среди которых — дефицит вычислительных мощностей на базе GPU, ограничения в покупке и поддержке решений Nvidia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям. Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях? Параллельный имп
23.06.2026 FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах

Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую видеокарту целиком (доступно с ноября 2025 г.) или получить гарантированную долю виртуальной видеокарты. Компания также с
18.06.2026 «Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.4. В новой версии обновлена графическая среда KDE Plasma 6.6, добавлены исправления в работе драйверов Nvidia и внесены изменения в сессии веб-терминала. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». KDE Plasma 6.6: оптическое распознавание текста, новая клавиатура и расширенные специальны
10.06.2026 Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia

еления (RDL) и подготовка кристалла под флип-чип монтаж (Flip-Chip), что обеспечивает высокую плотность соединений и улучшенный теплоотвод. В ФПИ не ответили на запрос CNews. Похоже на то, что делает Nvidia Ставка на чиплеты и системы-в-корпусе — это мировой мейнстрим, по которому идут AMD, Intel и Nvidia, рассказал CNews Сергей Зубко, эксперт практики «Промышленность и технологии» S
26.05.2026 Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

Lisuan Tech LX 7G100 Компания Lisuan Tech, стартап из Китая, выпустила дискретную игровую видеокарту LX 7G100. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по предзаказу, пишет Tom’s Hardware. Как отмечает издание, довольно успешный старт продаж Lisuan Tech LX 7G10
22.05.2026 Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia

обработки данных теперь являются основным драйвером роста нашей выручки и прибыли», — приводятся в опубликованном на сайте компании пресс-релизе слова Лизы Су. В наращивании доходов AMD конкурирует с Nvidia, которая по итогам I квартала 2027 финансового года (завершился в апреле 2026 г.) отчиталась о выручке в размере $81,6 млрд.
18.05.2026 Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

этом изданию рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов. Разработки будут поддерживать экосистему CUDA (Compute Unified Device Architecture). Это программно-аппаратная архитектура, разработанная Nvidia. Она позволяет программистам задействовать графические процессоры (GPU) для высокопроизводительных вычислений общего назначения (GPGPU), используя знакомые языки программирования, такие

04.05.2026 Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

ется к ИИ-гонке Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка для последующего приобретения серверов на высокопроизводительных чипах Nvidia, в том числе флагманских B300, следует из закупочной документации, размещенной на сайте bidzaar.ru. «Оцениваем стоимость и срок поставки, по три сервера каждой из перечисленных конфигура
28.04.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

йн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) работает на базе топового 24-ядерного процессо
27.04.2026 SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU

й размер предполагаемых расходов и не ответила на запрос Reuters о комментарии. Кроме того, из формулировок документа остается неясным, идет ли речь о классических графических процессорах в понимании Nvidia, либо же термин «GPU» используется как общее обозначение для ИИ-ускорителей — специализированных чипов, предназначенных для работы алгоритмов машинного обучения. Зачем SpaceX собственные
08.04.2026 ВТБ протестировал китайские видеокарты вместо американских чипов Nvidia

ing Unit), закупленных в рамках технологического партнерства с китайскими вендорами. Банк планирует поэтапно расширять использование нового GPU-кластера, постепенно замещая чипы американской компании NVIDIA. Это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который создает ВТБ вместе со своим технологическим партнером – компанией Т1. Новые графические
30.03.2026 Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО

рограммно-аппаратного решения, российского производства или производства государств ЕАЭС, исключая облачные сервисы, с функционалом управления GPU-ресурсами аналогичным или приближенным к функционалу Nvidia Run:ai. Банк России собирает заявки до 4 апреля 2026 г., дата подведения итогов не объявлена, следует из материалов регулятора, опубликованных на площадке «Сбербанк-АСТ», с которыми озна
26.03.2026 Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей

бота с графикой, включая трехмерную, а также вычисления для нейросетей, то есть для искусственного интеллекта. Как пишет XDA Developers, Intel позиционирует свои новинки в качестве аналогов видеокарт Nvidia семейства RTX Pro 4000. Они тоже не предназначены для видеоигр, хотя некоторые игрушки на них все же можно запустить. Intel У Intel пока не получается победить Nvidia Важно подчер
26.03.2026 Дата-центры откатываются в прошлое. Готовится массовый отказ от переменного тока в пользу постоянного

еобходимостью постоянного преобразования переменного тока в постоянный и обратно, что приводит к потерям электроэнергии, и они только растут по мере роста потребляемой ЦОДами мощности, пишет компания Nvidia в своем блоге. Компании, которые занимаются разработкой систем питания для дата-центров, начали создавать и выпускать решения на основе постоянного тока. В частности, такие наработки ест
23.03.2026 Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia

na Morning Post, производительность GPU составляет 1,56 Пфлопс при работе с 4-битными числами с плавающей запятой (FP4). По этому показателю продукт Huawei превосходит GPU H20 американской корпорации Nvidia примерно в 2,8 раза, утверждает Чжан Дисюань (Zhang Dixuan), глава направления по разработке GPU Ascend в Huawei. Издание Mydrivers констатирует значительное превосходство Ascend 950PR н
18.03.2026 Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщил об обновлении модельного ряда высокопроизводительных видеокарт — для аренды стали доступны серверы HGX c восемью картами NVidia B300. Опция представлена в продуктовой линейке выделенных серверов и в скором времени появится в облаке, пользователи могут заказать необходимую конфигурацию через панель управления. Реш
18.03.2026 Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

Получение разрешений на экспорт Nvidia возобновляет производство процессоров H200 для заказчиков из Китая, пишет Reuters. Тех
12.03.2026 Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса»

Партнерство между Nebius и Nvidia Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о заключении партнерства с американским производителем чипов Nvidia с целью развертывания облачных решений следующего поколения для рынка

11.03.2026 Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

ия Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудования с мощнейшими платформами Nvidia HGX H200 141GB HBM3×8, предназначенными для обучения больших моделей искусственного интеллекта. Как следует из документации, размещенной на площадке «Сбербанк-АСТ», компания проводит зап
03.03.2026 Nvidia вложит $4 миллиарда в новейшие фотонные технологии

Вложения в развитие фотоники Nvidia, американский гигант по производству микросхем, инвестирует в общей сложности $4 млрд

27.02.2026 Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает

Nvidia делает вещи Компания Nvidia оказалась в центре скандала из-за нового драйвера для своих видеокарт GeForce. Он едва успел выйти, как тут же сорвал джекпот в виде лавины гневных отзывов пользователей. Как пишет порта
24.02.2026 Невзирая на санкции и запреты: Китайский ИИ DeepSeek обучался на лучших чипах Nvidia

Обвинение в адрес DeepSeek Новая модель искусственного интеллекта китайского DeepSeek, выпуск которой запланирован на следующей неделе, была обучена на самых передовых чипах для ИИ Blackwell от Nvidia, заявил официальный представитель администрации Президента Дональда Трампа (Donald Trump), пишет Reuters. Американский чиновник отказался сообщить, как правительство США получило такую и
24.02.2026 ITglobal.com зафиксировал повышенный спрос на графические ускорители Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

ITglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал активный спрос на инсталляции с графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition для задач искусственного интеллекта. В IV квартале 2025 г. на эту модель пришлось 75% запросов на GPU-инфраструктуру. По оценке специалистов компани
24.02.2026 Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Linux – новая цель Компании Intel и Nvidia открыли масштабный найм разработчиков ПО, специализирующихся на софте для Linux. Как пишет Phoronix, Intel требуются несколько человек сразу в двух американских штатах (Орегон и Калифорн
13.02.2026 YADRO объявляет о поддержке ускорителей NVIDIA H200 и NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition в серверных платформах собственного производства

Компания YADRO объявляет о завершении валидации и поддержке графических ускорителей NVIDIA H200, а также NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (SE) в серверных платформах собственного производства. Первым решением, реализующим поддержку новых GPU, стал сервер YAD
10.02.2026 Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

б. По итогам 2025 г. он вырос на 25% в деньгах (30 млрд) и — на 20% в штуках (300 млн). Такими данными с CNews поделились аналитики «Марвел-Дистрибуции». Подавляющую долю рынка (до 90%) занимают чипы Nvidia, рассказал CNews директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. По его словам, в тройку самых популярных карт входят Nvidia 5060, 5060ti, 5070ti и

28.01.2026 Никому не известный китайский производитель видеокарт грозит уничтожить Nvidia за два года. По возможностям микроархитектуры он уже обогнал

Неизвестный игрок Компания Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor (SICS) из Китая, не так давно вышедшая на биржу, грозится уничтожить Nvidia как главного поставщика видеочипов в мире. Как пишет Tom’s Hardware, у нее готова «дорожная карта» своего развития на несколько лет вперед, пункт «уничтожить новую архитектуру Nvidia<
16.01.2026 Главный поставщик видеокарт на планете масштабно рубит поставки. Ожидается дефицит похлеще, чем при буме майнинга

Nvidia наносит удар Компания Nvidia может сократить поставки видеочипов своим партнерам на 15-20%, пишет Tom’s Hardware. Это неизбежно приведет не только к сокращению выбора, но и к росту цен на имеющиеся видеоускорители.

15.01.2026 Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD, которые импортирую
30.12.2025 Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту

Новый совладелец Компания Nvidia, крупнейший в мире разработчик видеочипов, вложилась в Intel – самого крупного на планете производителя процессоров с архитектурой х86. Как пишет Reuters, сумма сделки составила $5 млрд,
23.12.2025 «Т1 Облако» расширил портфель сервисов на базе GPU: клиентам доступны Nvidia H200 и L40S

ли флагманским решением для работы с генеративным ИИ и LLM, высокопроизводительных вычислений (HPC) и построения суперкомпьютерных систем. Клиентам доступны конфигурации вычислительных ресурсов c GPU Nvidia H200 от 1 до 8 карт на виртуальную машину и с высокоскоростной сетевой технологией InfiniBand. Она позволяет связать между собой серверы с GPU, повысив между ними пропускную способность

22.12.2025 Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia

й в Китае оптический вычислитель позволяет создавать реалистичные изображения и видео, превосходя более чем в сто раз по скорости и энергоэффективности процессоры лидера в этой области — американской Nvidia. LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений. Фотоны лучше электронов, но не во всем
22.12.2025 Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза

л вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела масштабную закупку графических ускорителей, включая Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Nvidia H100 и Nvidia H200. Компания прогнозирует спрос на проекты искусственного интеллекта и резервирует мощности заранее, обеспечив
11.12.2025 В МФТИ нашли альтернативу Nvidia

Специалисты Московского физико-технического института нашли способ снизить зависимость российских компаний от решений Nvidia при работе с искусственным интеллектом. Институт искусственного интеллекта МФТИ оценил возможности альтернативных графических процессоров (GPU) и создал Центр компетенций для помощи росс
10.12.2025 Nvidia будет программно отслеживать местонахождение своих чипов, чтобы они не попали в Китай

Технология для борьбы с контрабандой Nvidia разработала технологию для определения местоположения ее микросхем после продажи, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Функция представляет собой дополнительную опцию нового
09.12.2025 В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Обвинение и арест Граждан Китая в декабре 2025 г. задержали в США из-за контрабанды чипов Nvidia на сумму не менее $160 млн, пишет Bloomberg. Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональ
05.12.2025 Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет

ло Специалисты компании Oligo Security опубликовали бюллетень, посвящённый волне атак, направленных на уязвимости в опенсорсном ИИ-фреймворке Ray. Скомпрометированные кластеры на базе GPU-процессоров Nvidia, превращаются в криптомайнинговый ботнет, который постоянно автоматически расширяется. Как утверждают в Oligo Security, кампания, получившая название ShadowRay 2.0, эксплуатирует в перву
01.12.2025 Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

блака», включая телекоммуникационную инфраструктуру правительства Московской области и аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО». Nvidia для российского региона Первый суперкомпьютер должен быть оснащен не менее, чем восемью ускорителями искусственного интеллекта Nvidia H100 PCIe (или эквивалентными), размещенными

20.11.2025 Ноутбуки Gigabyte Gaming A16 Pro уже в «Ситилинке»

Новая модель дополняет недавно анонсированное семейство ноутбуков Gaming 2025 г. Gigabyte Gaming A16 Pro оснащена мобильной дискретной графикой до Nvidia GeForce RTX 5080 и фирменным ИИ-помощником Gigabyte GiMATE. Заряда батареи хватает более чем на 12 часов, а встроенные ИИ-алгоритмы обеспечивают оптимальную производительность и полное п

Публикаций - 4002, упоминаний - 4332

Nvidia Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 1242
AMD - Advanced Micro Devices 4641 886
Microsoft Corporation 25775 505
Apple Inc 13154 504
Samsung Electronics 11064 415
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 403
Acer Group - Acer Inc 2776 390
AMD Graphics Product Group - ATI 973 367
Dell EMC 5180 306
HP Inc. 5883 297
Lenovo Group 2446 294
Google LLC 12688 282
Sony 6739 231
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 208
Qualcomm Technologies 1974 207
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 193
Toshiba Corporation 2980 158
Huawei 4676 157
Dell Technologies - Dell Computer 2219 151
LG Electronics 3735 143
IBM - International Business Machines Corp 9699 129
VAIO 475 113
Amazon Inc - Amazon.com 3277 113
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 110
Fujitsu 2105 76
Meta Platforms - Facebook 4621 75
Dell Alienware Corp 149 72
HP - Hewlett-Packard 3662 70
Cisco Systems 5372 68
Broadcom - VMware 2610 67
Oracle Corporation 7074 66
MediaTek - Ralink 595 66
OpenAI 541 66
HTC Corporation 1512 65
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Yandex - Яндекс 9216 59
Lenovo Motorola 3566 58
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 56
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 56
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 66
Tesla Motors 461 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 52
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 37
SoftBank Group 284 37
Россети Ленэнерго 1699 29
Белый Ветер 365 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
BMW Group 482 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Hyundai Motor Company 436 16
Volkswagen Audi Group 232 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 15
eBay Inc 1640 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
Walt Disney Company 647 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
Microsoft - LinkedIn 699 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Volvo Cars 262 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Совкомбанк Совесть 279 13
Tata Motors - Jaguar Cars 126 13
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 13
Uber 357 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Почта России ПАО 2370 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Merrill Lynch 454 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Ford 434 10
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 84
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 79
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 12
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 6
Правительство Тайваня 48 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 21
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 16
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2398
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1769
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1275
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1124
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1073
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 870
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 830
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 739
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 736
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 724
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 675
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 629
DDR - Double data rate 3083 620
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 585
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 571
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 560
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 522
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 515
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 512
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 505
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 498
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 463
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 455
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 431
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 424
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 393
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 388
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 349
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 345
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 343
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 321
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 315
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 313
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 313
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 311
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 292
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 288
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 287
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 283
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 278
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 788
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 502
Microsoft Windows 16882 476
Nvidia GeForce GTX 525 428
Intel Core - Семейство процессоров 1251 416
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 391
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 357
Google Android 15243 336
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 333
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 303
Nvidia GeForce GT 337 286
Microsoft DirectX 723 256
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 252
Linux OS 11533 237
Nvidia Quadro GPU 279 201
Intel Core i - Cерия процессоров 534 195
Microsoft Windows 7 2007 192
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 185
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 180
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 173
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 162
Microsoft Windows 10 1938 161
Intel x86 - архитектура процессора 2151 153
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 148
Nvidia GeForce Go 189 145
Nvidia G-Sync 175 139
Apple iPad 4011 137
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 134
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 134
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 132
Nvidia Tesla GPU 198 131
Nvidia SLI 164 128
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 128
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 127
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 124
Microsoft Windows XP 2431 123
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 122
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 118
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 114
AMD Radeon 295 113
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 130
Ксенин Алекс 311 66
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 66
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 25
Свидерский Евгений 77 24
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 22
Lisa Su - Лиза Су 59 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 15
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 13
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 13
Путин Владимир 3454 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 12
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 11
Волож Аркадий 268 11
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 11
Алекперов Вагит 44 10
Brown Jeff - Браун Джефф 16 10
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 10
Чачава Александр 124 10
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 9
Pette Bob - Пэтт Боб 10 9
Прасс Павел 26 9
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 9
Гвоздев Дмитрий 145 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 9
Чернышев Андрей 74 8
Рафаловский Давид 32 8
Haas Rene - Хаас Рене 11 7
Rubin Andy - Рубин Энди 63 7
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 7
Урусов Виктор 157 6
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 6
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 6
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 6
Борняков Илья 52 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1343
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 925
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 496
Китай - Тайвань 4245 268
Европа 24964 265
Япония 13807 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 170
Южная Корея - Республика 7052 165
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 150
Германия - Федеративная Республика 13221 112
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 78
США - Калифорния 4829 72
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 68
Азия - Азиатский регион 5920 66
Индия - Bharat 5869 58
Канада 5081 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 52
Нидерланды 3746 51
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 50
Украина 7928 44
Франция - Французская Республика 8177 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Китай - Пекин - Beijing 1096 38
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 36
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 34
Ближний Восток 3154 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 32
США - Нью-Йорк 3180 32
США - Аризона 549 31
Казахстан - Республика 6048 30
Беларусь - Белоруссия 6289 30
США - Колумбия - Вашингтон 1487 30
США - Техас 1048 29
Америка - Американский регион 2206 28
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 27
Испания - Каталония - Барселона 752 27
Африка - Африканский регион 3641 26
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 300
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 293
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 277
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 263
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 250
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 206
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 152
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 149
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 126
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 125
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 120
Ergonomics - Эргономика 1755 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 113
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 96
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 94
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 93
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 91
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 82
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 81
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 79
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 77
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 74
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 71
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 67
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 67
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 65
Английский язык 7030 63
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 61
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 61
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 60
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 59
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 57
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 56
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 51
Энергетика - Energy - Energetically 5855 50
CNews - ZOOM.CNews 1866 173
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 113
Tom’s Hardware 600 111
DigiTimes - Издание 1331 104
Bloomberg 1627 95
Inquirer 463 42
FT - Financial Times 1296 37
The Register - The Register Hardware 1784 37
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 35
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 25
CNET Networks - CNET News 1643 24
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 24
Engadget - Блог о технологиях 429 24
Forbes - Форбс 1002 23
The Verge - Издание 619 22
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 22
WCCFTech - Издание 110 22
VideoCardz 44 21
Dow Jones - MarketWatch 334 21
Times 661 20
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 20
TechSpot 188 18
X-Bit Labs 83 18
AppleInsider 400 16
Ведомости 1466 16
DailyTech 96 14
NYT - The New York Times 1100 14
South China Morning Post 93 13
Reddit 398 13
AnandTech 73 12
Neowin 217 11
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
Reg Hardware 91 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
SlashGear 134 10
The Information 83 10
Wikipedia - Википедия 650 9
Phoronix 59 9
IDC - International Data Corporation 4975 58
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 49
Gartner - Гартнер 3658 39
Jon Peddie Research 46 35
Internet Stock Report 994 34
TrendForce 187 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 24
S&P 500 565 18
Mercury Research 73 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
Juniper Research 131 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Counterpoint Research 110 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Cinebench 29 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Fortune Global 500 295 5
Strategy Analytics 285 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Insight 64 20 4
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 4
ABI Research 236 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
NPD DisplaySearch 285 3
Moody's Investors Service 136 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 3
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
IC Insights 24 3
Grand View Research 25 2
Synergy Research Group 48 2
Net Applications 127 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
uForce - Юфорс 5 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 29
РАН - Российская академия наук 2122 22
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 8
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 3
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 95
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 48
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 48
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 33
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 32
Intel Developer Forum - IDF 317 23
CeBIT 614 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
День молодёжи - 27 июня 1087 9
iF Design Awards 26 8
Nvidia GPU Technology Conference 8 8
CNews AWARDS - награда 571 8
Red Dot Design Award 57 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
ИгроМир 125 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
VMworld 29 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
NetApp Directions 6 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
MacWorld Expo 35 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Adobe MAX 11 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще