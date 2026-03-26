Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей

Intel выпустила две дискретные видеокарты для работы с графикой и ИИ-вычислениями. Для игр они не очень подходят, несмотря на выдающееся оснащение. Это аналоги карт Nvidia RTX Pro 4000, которые тоже не геймерские. Intel на рынке дискретной графики более пяти лет, но до сих пор удерживает лишь 1% рынка. У Nvidia тем временем почти 90% и многотриллионная капитализация.

Intel пытается в профессиональную графику

Компания Intel разработала две новые дискретные видеокарты, пишет портал XDA Developers. Они входят в линейку Arc, но имеют приставку Pro в своем названии, которая означает, что эти карты предназначены вовсе не для видеоигр.

Это создает значительную путаницу. Intel запустила серию Arc в 2021 г. и наполнила ее именно игровыми решениями – для других вычислений у нее есть серия ускорителей Xe, появившаяся в январе 2021 г.

Новые карты Intel носят название Arc Pro B70 и B65. Их основное предназначение – это работа с графикой, включая трехмерную, а также вычисления для нейросетей, то есть для искусственного интеллекта.

Как пишет XDA Developers, Intel позиционирует свои новинки в качестве аналогов видеокарт Nvidia семейства RTX Pro 4000. Они тоже не предназначены для видеоигр, хотя некоторые игрушки на них все же можно запустить.

У Intel пока не получается победить Nvidia

Важно подчеркнуть, что и RTX Pro 4000, и новые Intel Arc Pro выполнены в традиционном форм-факторе внешней видеокарты. Это означает, что ее можно установить в обычном системном блоке и подключить к обычной материнской плате через PCI-E x16.

Дефицит памяти нипочем

Новые карты Intel Arc Pro B70 и B65 выделяются на фоне своих игровых «родственниц» существенно увеличенным объемом видеопамяти. В обеих новинках установлено по 32 ГБ памяти стандарта GDDR6, тогда как наиболее часто встречающийся сейчас объем памяти в игровых картах – 8, 12 или 16 ГБ.

Новинки Intel построены на одном и том же графическом чипе – BMG-G31, но в них используются разные его модификации. В старшей модели В70 процессор получил 32 Xe-ядер и 256 XMX-ядер, а ее пропускная способность достигает 608 ГБ/с. Уровень тепловыделения карты (TDP) – до 290 Вт, а пиковая производительность в нейросетевых вычислениях – 367 TOPS.

Intel Arc Pro B65 – это более простая карта с 20 Xe-ядрами в процессора. Число ядер XMX уменьшено до 160.

Пиковая производительность этой карты – 197 TOPS, а TDP не превышает 200 Вт.

Сравнить несравнимое

Intel – не новичок на рынке дискретной графики. Она выпускала видеокарты в конце XX века, но затем отказалась от них и вновь вернулась к их производству лишь в начале 2021 г. за это время Nvidia стала мировым лидером в этом сегменте, а ее капитализация исчисляется триллионами долларов благодаря ускорителям искусственного интеллекта. Она борется с Apple за звание самой дорогой компании в мире.

В IV квартале 2025 г. Nvidia заняла 94% мирового рынка дискретной графики (статистика Jon Peddie Research). У AMD – 5%, а Intel за пять лет с большим трудом наскребла 1%. Слабости Intel в этом сегменте способствовало множество факторов, в том числе и «сырые» драйверы. Nvidia тоже периодически грешит этим, но на популярности ее карт это пока никак не сказывается. Она утверждает, что за счет ее карт время получения первого токена в ИИ-вычислениях сокращается в 6,2 раза на фоне решений Nvidia, а пропускная способность токенов в многопользовательских сценариях увеличивается до 85%.

К моменту выпуска материала в продажу поступили только одна из новинок Intel – старшая B70. За нее компания просит $949 или 76,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2026 г. Релиз B65 назначен на апрель 2026 г., ее цену Intel пока не раскрывает.

Геннадий Ефремов

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/