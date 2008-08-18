Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG гласилась выкупить 50-процентную долю германской медиакомпании Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Music Entertainment. Совместное предприятие Sony BMG, созданное в августе 200

«Акадо» получила музыку от Sony BMG крупнейшими звукозаписывающими компаниями мира, среди которых EMI Publishing, Sony ATV и Warner Chappell. В каталоге «Акадо.Музыка» стали доступны для приобретения 168 тыс. музыкальных композиций от Sony BMG. В каталог вошли композиции популярных зарубежных и российских артистов: Майкла Джексона, Сантаны, Бритни Спирс, Рики Мартина, Кристины Агилеры, Игоря Бутмана, Джастина Тимберлейка, Бь

Bertelsmann продаст Sony свою половину Sony BMG онцерн Bertelsmann ведет переговоры с Sony о продаже своей половины в их общей компании звукозаписи Sony BMG. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на освед

«ЭР-Телеком» начал онлайн-продажи музыки Universal Music и Sony BMG никационный холдинг «ЭР-Телеком» объявил о запуске продаж цифрой музыки в интернете в 17 регионах РФ. Более 350 тыс. абонентов «ЭР-Телекома» получают доступ к музыкальным композициям Universal Music, Sony BMG и российского каталога. Каталоги музыкальных композиций открыты для пользователей провайдера «ДОМ.ru» по договору с компанией «Фидель Солюшнс» (www.fidel.ru). На сегодняшний день общая

Sony BMG пользуется пиратским ПО яся разработкой ПО для администрирования ОС Windows, обвинила одно из подразделений компании Sony - Sony BMG - в использовании нелицензионного ПО. Как выяснили представители PointDev, Sony B

Sony BMG запустит новый музыкальный сервис Звукозаписывающая компания Sony BMG Music Entertainment сегодня, 25 марта, объявила о том, что разрабатывает новый подписной музыкальный сервис. По словам Рольфа Шмидт-Хольца (Rolf Schmidt-Holtz), исполнительного директо

Sony BMG сделала свою музыку бесплатной на We7 Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 марта, объявила о том, что подписала соглашение о поддержке We7, нового бе

Universal Music и Sony BMG заинтересовали антимонопольные органы США ии США начал антимонопольное расследование в отношении звукозаписывающих компаний Universal Music и Sony BMG. Причиной расследования стал готовящийся запуск нового музыкального сервиса Total Mu

Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фоно

Amazon.com будет продавать музыку Sony BMG Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 января, объявила о заключении соглашения с Amazon.com, согласно условиям к

Sony BMG отказалась от DRM Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 8 января, объявила о том, что откажется от использования технологии защиты от

Yahoo! лицензировала музыку Sony BMG Yahoo! вчера, 20 ноября, объявила о подписании соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG. Согласно договору, пользователи портала Yahoo! получат возможность загружать на сай

MySpace лицензировала музыку от Sony BMG ce вчера, 16 октября, объявили о подписании лицензионного соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG Music Entertainment. Согласно условиям сделки, пользователи самой популярной в мире

Last.fm укрепляет позиции: соглашение с Sony BMG был куплен в мае текущего года компанией CBS за $280 млн, подписал соглашение с фирмой звукозаписи Sony BMG, сообщает ВВС. Такое сотрудничество даст более чем 20 млн. пользователей Last.fm дос

Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет Warner Music и Sony BMG совместно с российскими звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, котор

Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков ссия (FTC) и другие штаты, скорее всего, последуют той же схеме в следующем году. По его подсчётам, Sony BMG продала в США с января по ноябрь 2005 г. примерно 12,6 млн компакт-дисков с троянско

В Soundkey появились треки Sony BMG В систему Soundkey совершенно легально - то есть со всеми полагающимися официальными бумагами - поступили треки западных музыкантов от Sony BMG, сообщает в своем блоге Соня Соколова, основатель портала Zvuki.ru. В частности, совершенно легально там можно купить только что вышедший альбом Skin And Bones группы Foo Fighters, а т

Меломаны, пострадавшие от Sony BMG, получат компенсацию «ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщил, что судом удовлетворен коллективный иск против компании Sony BMG. Теперь меломаны получили право на компенсацию и бесплатную загрузку музыки. Иск был предъявлен после того, как выяснилось, что на своих CD, количество которых примерно оценивается в 1

Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков да США Манхэттена Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) приняла предложение студии звукозаписи Sony BMG об урегулировании группового иска о «троянской антипиратской защите» компакт-дисков.

Музыку от Sony BMG сделают бесплатной? на рассмотрении находятся иски нескольких штатов США против антипиратских технологий, используемых Sony BMG. Напомним, что скандал вокруг системы ХСР, применяемой для защиты музыкальных дисков

Sony BMG отзывает диски с "троянской" защитой Звукозаписывающая компания Sony BMG предприняла очередной шаг по устранению проблемы, связанной с использованием защиты

Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений arner Music предпринимателю Эдгару Бронфману-младшему за $2,6 млрд. Новая компания получит название Sony BMG, центральный офис ее будет находиться в Нью-Йорке. На втором по величине лейбле в ми

Sony Music сливается с BMG Совместное предприятие получит название Sony BMG. В новой компании каждому из участников будет принадлежать по 50% акций. В сообщении

Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта Представитель компании заявил, что основные потери BMG понесла в связи с инвестициями в интернет-компании Riffage.com и Eritmo.com. Так, в Riffage.com, занимавшуюся поиском новых талантов, в декабре 1999 года BMG вложила $21 млн., а комп

Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта Инвестиции, сделанные в интернет в течение двух последних лет, подорвали финансовое здоровье музыкального издательства BMG, филиала группы Bertelsmann, сообщает Yahoo!Actualites. За последний финансовый год BMG понесла убытки в размере $150 млн. Для того, чтобы вернуться к рентабельности BMG может

Финансовый директор BMG ушел в дот-ком Финансовый директор звукозаписывающей компании BMG Entertainment переходит на работу в онлайновую Kozmo.com, сообщает ZDNet. Kozmo.com, которая занимается доставкой товаров, купленных через интернет, удалось то, что многие дот-комы безуспеш

В Сети станет больше музыки от BMG Немецкая звукозаписывающая компания BMG Entertainment расширяет свою деятельность в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. BMG, филиал немецкого издательского концерна Bertelsmann, объявила, что отныне пользователи Сети см

BMG будет продавать видеоклипы в интернете Компания BMG Entertainment объявила о том, что в ближайшем будущем начнет поставлять свои видеоклипы клиентам через интернет. BMG, музыкальное и развлекательное подразделение медиа-империи Bertel

Музыка "от BMG" будет предложена для скачивания в Сети. За деньги Компания BMG стала последней из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, решившей предложить пользователям принадлежащую ей музыку для скачивания через интернет. 10 октября руководитель нового п

Звукозаписывающая компания BMG готова судиться с австралийским сайтом из-за гиперссылки Компания BMG, собирающаяся запустить собственный музыкальный сервис в онлайне, похоже, решила серьезно заняться людьми, посягающими на ее интеллектуальную собственность. Адвокаты австралийского отделени