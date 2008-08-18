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Sony BMG

СОБЫТИЯ

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18.08.2008 Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG

гласилась выкупить 50-процентную долю германской медиакомпании Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Music Entertainment. Совместное предприятие Sony BMG, созданное в августе 200
04.08.2008 «Акадо» получила музыку от Sony BMG

крупнейшими звукозаписывающими компаниями мира, среди которых EMI Publishing, Sony ATV и Warner Chappell. В каталоге «Акадо.Музыка» стали доступны для приобретения 168 тыс. музыкальных композиций от Sony BMG. В каталог вошли композиции популярных зарубежных и российских артистов: Майкла Джексона, Сантаны, Бритни Спирс, Рики Мартина, Кристины Агилеры, Игоря Бутмана, Джастина Тимберлейка, Бь
10.06.2008 Bertelsmann продаст Sony свою половину Sony BMG

онцерн Bertelsmann ведет переговоры с Sony о продаже своей половины в их общей компании звукозаписи Sony BMG. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на освед
02.06.2008 «ЭР-Телеком» начал онлайн-продажи музыки Universal Music и Sony BMG

никационный холдинг «ЭР-Телеком» объявил о запуске продаж цифрой музыки в интернете в 17 регионах РФ. Более 350 тыс. абонентов «ЭР-Телекома» получают доступ к музыкальным композициям Universal Music, Sony BMG и российского каталога. Каталоги музыкальных композиций открыты для пользователей провайдера «ДОМ.ru» по договору с компанией «Фидель Солюшнс» (www.fidel.ru). На сегодняшний день общая
02.04.2008 Sony BMG пользуется пиратским ПО

яся разработкой ПО для администрирования ОС Windows, обвинила одно из подразделений компании Sony - Sony BMG - в использовании нелицензионного ПО. Как выяснили представители PointDev, Sony B
25.03.2008 Sony BMG запустит новый музыкальный сервис

Звукозаписывающая компания Sony BMG Music Entertainment сегодня, 25 марта, объявила о том, что разрабатывает новый подписной музыкальный сервис. По словам Рольфа Шмидт-Хольца (Rolf Schmidt-Holtz), исполнительного директо
11.03.2008 Sony BMG сделала свою музыку бесплатной на We7

Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 марта, объявила о том, что подписала соглашение о поддержке We7, нового бе
08.02.2008 Universal Music и Sony BMG заинтересовали антимонопольные органы США

ии США начал антимонопольное расследование в отношении звукозаписывающих компаний Universal Music и Sony BMG. Причиной расследования стал готовящийся запуск нового музыкального сервиса Total Mu
06.02.2008 Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство

Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фоно
11.01.2008 Amazon.com будет продавать музыку Sony BMG

Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 января, объявила о заключении соглашения с Amazon.com, согласно условиям к
09.01.2008 Sony BMG отказалась от DRM

Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 8 января, объявила о том, что откажется от использования технологии защиты от
21.11.2007 Yahoo! лицензировала музыку Sony BMG

Yahoo! вчера, 20 ноября, объявила о подписании соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG. Согласно договору, пользователи портала Yahoo! получат возможность загружать на сай
17.10.2007 MySpace лицензировала музыку от Sony BMG

ce вчера, 16 октября, объявили о подписании лицензионного соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG Music Entertainment. Согласно условиям сделки, пользователи самой популярной в мире

13.07.2007 Sony BMG судится с разработчиком троянской защиты CD
10.07.2007 Last.fm укрепляет позиции: соглашение с Sony BMG

был куплен в мае текущего года компанией CBS за $280 млн, подписал соглашение с фирмой звукозаписи Sony BMG, сообщает ВВС. Такое сотрудничество даст более чем 20 млн. пользователей Last.fm дос
28.06.2007 Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет

Warner Music и Sony BMG совместно с российскими звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, котор
20.12.2006 Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков

ссия (FTC) и другие штаты, скорее всего, последуют той же схеме в следующем году. По его подсчётам, Sony BMG продала в США с января по ноябрь 2005 г. примерно 12,6 млн компакт-дисков с троянско
11.12.2006 В Soundkey появились треки Sony BMG

В систему Soundkey совершенно легально - то есть со всеми полагающимися официальными бумагами - поступили треки западных музыкантов от Sony BMG, сообщает в своем блоге Соня Соколова, основатель портала Zvuki.ru. В частности, совершенно легально там можно купить только что вышедший альбом Skin And Bones группы Foo Fighters, а т
06.06.2006 Меломаны, пострадавшие от Sony BMG, получат компенсацию

«ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщил, что судом удовлетворен коллективный иск против компании Sony BMG. Теперь меломаны получили право на компенсацию и бесплатную загрузку музыки. Иск был предъявлен после того, как выяснилось, что на своих CD, количество которых примерно оценивается в 1
23.05.2006 Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков

да США Манхэттена Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) приняла предложение студии звукозаписи Sony BMG об урегулировании группового иска о «троянской антипиратской защите» компакт-дисков.
13.01.2006 Музыку от Sony BMG сделают бесплатной?

на рассмотрении находятся иски нескольких штатов США против антипиратских технологий, используемых Sony BMG. Напомним, что скандал вокруг системы ХСР, применяемой для защиты музыкальных дисков
17.11.2005 Sony BMG отзывает диски с "троянской" защитой

Звукозаписывающая компания Sony BMG предприняла очередной шаг по устранению проблемы, связанной с использованием защиты

15.12.2003 Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений

arner Music предпринимателю Эдгару Бронфману-младшему за $2,6 млрд. Новая компания получит название Sony BMG, центральный офис ее будет находиться в Нью-Йорке. На втором по величине лейбле в ми
10.11.2003 Sony Music сливается с BMG

Совместное предприятие получит название Sony BMG. В новой компании каждому из участников будет принадлежать по 50% акций. В сообщении
05.07.2001 Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта

Представитель компании заявил, что основные потери BMG понесла в связи с инвестициями в интернет-компании Riffage.com и Eritmo.com. Так, в Riffage.com, занимавшуюся поиском новых талантов, в декабре 1999 года BMG вложила $21 млн., а комп
05.07.2001 Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта

Инвестиции, сделанные в интернет в течение двух последних лет, подорвали финансовое здоровье музыкального издательства BMG, филиала группы Bertelsmann, сообщает Yahoo!Actualites. За последний финансовый год BMG понесла убытки в размере $150 млн. Для того, чтобы вернуться к рентабельности BMG может
21.03.2001 Финансовый директор BMG ушел в дот-ком

Финансовый директор звукозаписывающей компании BMG Entertainment переходит на работу в онлайновую Kozmo.com, сообщает ZDNet. Kozmo.com, которая занимается доставкой товаров, купленных через интернет, удалось то, что многие дот-комы безуспеш
17.01.2001 В Сети станет больше музыки от BMG

Немецкая звукозаписывающая компания BMG Entertainment расширяет свою деятельность в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. BMG, филиал немецкого издательского концерна Bertelsmann, объявила, что отныне пользователи Сети см
17.11.2000 BMG будет продавать видеоклипы в интернете

Компания BMG Entertainment объявила о том, что в ближайшем будущем начнет поставлять свои видеоклипы клиентам через интернет. BMG, музыкальное и развлекательное подразделение медиа-империи Bertel
11.10.2000 Музыка "от BMG" будет предложена для скачивания в Сети. За деньги

Компания BMG стала последней из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, решившей предложить пользователям принадлежащую ей музыку для скачивания через интернет. 10 октября руководитель нового п
25.08.2000 Звукозаписывающая компания BMG готова судиться с австралийским сайтом из-за гиперссылки

Компания BMG, собирающаяся запустить собственный музыкальный сервис в онлайне, похоже, решила серьезно заняться людьми, посягающими на ее интеллектуальную собственность. Адвокаты австралийского отделени
23.08.2000 BMG собирается торговать цифровой музыкой

Звукозаписывающий лейбл BMG (Bertelsmann Music Group) планирует открыть собственный музыкальный сервис, схожий с проектами, уже запущенными EMI, Sony и Universal. Как сообщил представитель BMG Сами Вальконен (S

Публикаций - 187, упоминаний - 218

Sony BMG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 71
Apple Inc 13156 21
Yahoo! 3726 19
Microsoft Corporation 25775 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Google LLC 12690 7
RealNetworks Products and Services 355 6
Samsung Electronics 11065 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Intel Corporation 12811 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Rhapsody 59 3
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Lenovo Motorola 3566 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
eMusic 44 3
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Motorola Inc 1156 2
Macrovision 25 2
Yahoo! China 5 2
Про.Вэб - MP3.ru 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Philips 2099 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
EA - Electronic Arts 1317 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
SanDisk 343 2
F-Secure 216 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Tiscali 60 2
iRiver 182 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 74
WMG - Warner Music Group 210 58
Bertelsmann 195 31
Warner 540 30
Sony Music Entertainment 161 23
Sony BMG Music Entertainment 34 15
EMI Group 60 14
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 12
Warner Bros. International Television Distribution 289 8
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 7
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 6
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 5
Walt Disney Company 647 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 3
Arista Records - Ариста Рекордз 6 2
Metallica - американская метал-группа 36 2
HFA - Harry Fox Agency 8 2
Coldplay 14 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Ford 435 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Резонанс НПП 407 1
AHConferences 53 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
Elektra Records - Electra Entertaiment 1 1
Тройка сталь 3 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
Jive Records 2 1
Nikitin Music Group - Никитин Рекордз - Никитин Медиа Диджитал Контент - Никитин ФГ - Никитин Фирма грамзаписи 4 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
Touchmedia 1 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Судебная власть - Judicial power 2500 12
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 13
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 78
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 35
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 28
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 8
Файлообменная технология - File sharing 245 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 30
Apple iTunes Store 1118 17
Microsoft Windows 16882 14
MP3.com 130 12
Myspace - социальная сеть 640 11
Apple iPod 1553 10
Apple iPhone 6 4861 9
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 8
Baidu 302 8
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 6
Last.fm 55 5
Linux OS 11533 4
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 3
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple macOS 2419 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 3
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 2
HTC MAX 4G 36 2
AllOfMP3.com 49 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows Media Digital Rights Management - Microsoft Windows Media DRM - Microsoft WMDRM 25 2
Yahoo! Music Jukebox - Yahoo! MusicBook 19 2
Sony u-Matic Betamax 30 2
Myspace Music 13 2
Nielsen Holdings - Gracenote - TrackID 19 2
Google Android 15244 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 2
Microsoft ActiveX 212 2
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 7
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 6
Spears Britney - Спирс Бритни 65 5
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 5
Sunde Peter - Зунде Петер 26 5
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 5
Schmidt-Holtz Rolf - Шмидт-Хольц Рольф 4 4
Dion Celine - Дион Селин 6 3
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 3
Halderman John - Холдерман Джон 4 3
Diamond Neil - Даймонд Нейл 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Бутман Игорь 8 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 2
Aguilera Christina - Агилера Кристина 8 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Buchwald Naomi - Бухвальд Наоми 3 2
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 2
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 2
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 19 2
Nilsson Jonas - Нильсон Йонас 3 2
McCain John - МакКейн Джон 28 2
Незус Олег 3 2
McKay John - МакКей Джон 4 2
Simpson Jessica - Симпсон Джессика 4 2
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
Martin Ricky - Мартин Рики 4 2
McLachlan Sarah - Маклахлан Сара 4 2
Свердлов Денис 201 2
Жуков Сергей 39 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Орлов Николай 14 1
Бокарев Тимофей 36 1
Квасов Денис 18 1
Малов Дмитрий 13 1
Пожитков Игорь 13 1
Ятковский Михаил 9 1
Даббах Арсений 23 1
Теппер Александр 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Европа 24964 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Япония 13807 10
Швеция - Королевство 3782 9
Франция - Французская Республика 8177 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Калифорния 4829 5
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