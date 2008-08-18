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Sony BMG
СОБЫТИЯ
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|18.08.2008
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Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG
гласилась выкупить 50-процентную долю германской медиакомпании Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Music Entertainment. Совместное предприятие Sony BMG, созданное в августе 200
|04.08.2008
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«Акадо» получила музыку от Sony BMG
крупнейшими звукозаписывающими компаниями мира, среди которых EMI Publishing, Sony ATV и Warner Chappell. В каталоге «Акадо.Музыка» стали доступны для приобретения 168 тыс. музыкальных композиций от Sony BMG. В каталог вошли композиции популярных зарубежных и российских артистов: Майкла Джексона, Сантаны, Бритни Спирс, Рики Мартина, Кристины Агилеры, Игоря Бутмана, Джастина Тимберлейка, Бь
|10.06.2008
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Bertelsmann продаст Sony свою половину Sony BMG
онцерн Bertelsmann ведет переговоры с Sony о продаже своей половины в их общей компании звукозаписи Sony BMG. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на освед
|02.06.2008
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«ЭР-Телеком» начал онлайн-продажи музыки Universal Music и Sony BMG
никационный холдинг «ЭР-Телеком» объявил о запуске продаж цифрой музыки в интернете в 17 регионах РФ. Более 350 тыс. абонентов «ЭР-Телекома» получают доступ к музыкальным композициям Universal Music, Sony BMG и российского каталога. Каталоги музыкальных композиций открыты для пользователей провайдера «ДОМ.ru» по договору с компанией «Фидель Солюшнс» (www.fidel.ru). На сегодняшний день общая
|02.04.2008
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Sony BMG пользуется пиратским ПО
яся разработкой ПО для администрирования ОС Windows, обвинила одно из подразделений компании Sony - Sony BMG - в использовании нелицензионного ПО. Как выяснили представители PointDev, Sony B
|25.03.2008
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Sony BMG запустит новый музыкальный сервис
Звукозаписывающая компания Sony BMG Music Entertainment сегодня, 25 марта, объявила о том, что разрабатывает новый подписной музыкальный сервис. По словам Рольфа Шмидт-Хольца (Rolf Schmidt-Holtz), исполнительного директо
|11.03.2008
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Sony BMG сделала свою музыку бесплатной на We7
Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 марта, объявила о том, что подписала соглашение о поддержке We7, нового бе
|08.02.2008
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Universal Music и Sony BMG заинтересовали антимонопольные органы США
ии США начал антимонопольное расследование в отношении звукозаписывающих компаний Universal Music и Sony BMG. Причиной расследования стал готовящийся запуск нового музыкального сервиса Total Mu
|06.02.2008
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Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство
Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фоно
|11.01.2008
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Amazon.com будет продавать музыку Sony BMG
Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 10 января, объявила о заключении соглашения с Amazon.com, согласно условиям к
|09.01.2008
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Sony BMG отказалась от DRM
Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 8 января, объявила о том, что откажется от использования технологии защиты от
|21.11.2007
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Yahoo! лицензировала музыку Sony BMG
Yahoo! вчера, 20 ноября, объявила о подписании соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG. Согласно договору, пользователи портала Yahoo! получат возможность загружать на сай
|17.10.2007
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MySpace лицензировала музыку от Sony BMG
ce вчера, 16 октября, объявили о подписании лицензионного соглашения со звукозаписывающей компанией Sony BMG Music Entertainment. Согласно условиям сделки, пользователи самой популярной в мире
|13.07.2007
|Sony BMG судится с разработчиком троянской защиты CD
|10.07.2007
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Last.fm укрепляет позиции: соглашение с Sony BMG
был куплен в мае текущего года компанией CBS за $280 млн, подписал соглашение с фирмой звукозаписи Sony BMG, сообщает ВВС. Такое сотрудничество даст более чем 20 млн. пользователей Last.fm дос
|28.06.2007
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Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет
Warner Music и Sony BMG совместно с российскими звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, котор
|20.12.2006
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Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков
ссия (FTC) и другие штаты, скорее всего, последуют той же схеме в следующем году. По его подсчётам, Sony BMG продала в США с января по ноябрь 2005 г. примерно 12,6 млн компакт-дисков с троянско
|11.12.2006
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В Soundkey появились треки Sony BMG
В систему Soundkey совершенно легально - то есть со всеми полагающимися официальными бумагами - поступили треки западных музыкантов от Sony BMG, сообщает в своем блоге Соня Соколова, основатель портала Zvuki.ru. В частности, совершенно легально там можно купить только что вышедший альбом Skin And Bones группы Foo Fighters, а т
|06.06.2006
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Меломаны, пострадавшие от Sony BMG, получат компенсацию
«ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщил, что судом удовлетворен коллективный иск против компании Sony BMG. Теперь меломаны получили право на компенсацию и бесплатную загрузку музыки. Иск был предъявлен после того, как выяснилось, что на своих CD, количество которых примерно оценивается в 1
|23.05.2006
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Sony BMG урегулировала иск о троянской защите компакт-дисков
да США Манхэттена Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) приняла предложение студии звукозаписи Sony BMG об урегулировании группового иска о «троянской антипиратской защите» компакт-дисков.
|13.01.2006
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Музыку от Sony BMG сделают бесплатной?
на рассмотрении находятся иски нескольких штатов США против антипиратских технологий, используемых Sony BMG. Напомним, что скандал вокруг системы ХСР, применяемой для защиты музыкальных дисков
|17.11.2005
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Sony BMG отзывает диски с "троянской" защитой
Звукозаписывающая компания Sony BMG предприняла очередной шаг по устранению проблемы, связанной с использованием защиты
|15.12.2003
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Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений
arner Music предпринимателю Эдгару Бронфману-младшему за $2,6 млрд. Новая компания получит название Sony BMG, центральный офис ее будет находиться в Нью-Йорке. На втором по величине лейбле в ми
|10.11.2003
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Sony Music сливается с BMG
Совместное предприятие получит название Sony BMG. В новой компании каждому из участников будет принадлежать по 50% акций. В сообщении
|05.07.2001
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Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта
Представитель компании заявил, что основные потери BMG понесла в связи с инвестициями в интернет-компании Riffage.com и Eritmo.com. Так, в Riffage.com, занимавшуюся поиском новых талантов, в декабре 1999 года BMG вложила $21 млн., а комп
|05.07.2001
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Инвестиции в интернет подорвали финансовое здоровье музыкального гиганта
Инвестиции, сделанные в интернет в течение двух последних лет, подорвали финансовое здоровье музыкального издательства BMG, филиала группы Bertelsmann, сообщает Yahoo!Actualites. За последний финансовый год BMG понесла убытки в размере $150 млн. Для того, чтобы вернуться к рентабельности BMG может
|21.03.2001
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Финансовый директор BMG ушел в дот-ком
Финансовый директор звукозаписывающей компании BMG Entertainment переходит на работу в онлайновую Kozmo.com, сообщает ZDNet. Kozmo.com, которая занимается доставкой товаров, купленных через интернет, удалось то, что многие дот-комы безуспеш
|17.01.2001
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В Сети станет больше музыки от BMG
Немецкая звукозаписывающая компания BMG Entertainment расширяет свою деятельность в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. BMG, филиал немецкого издательского концерна Bertelsmann, объявила, что отныне пользователи Сети см
|17.11.2000
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BMG будет продавать видеоклипы в интернете
Компания BMG Entertainment объявила о том, что в ближайшем будущем начнет поставлять свои видеоклипы клиентам через интернет. BMG, музыкальное и развлекательное подразделение медиа-империи Bertel
|11.10.2000
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Музыка "от BMG" будет предложена для скачивания в Сети. За деньги
Компания BMG стала последней из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, решившей предложить пользователям принадлежащую ей музыку для скачивания через интернет. 10 октября руководитель нового п
|25.08.2000
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Звукозаписывающая компания BMG готова судиться с австралийским сайтом из-за гиперссылки
Компания BMG, собирающаяся запустить собственный музыкальный сервис в онлайне, похоже, решила серьезно заняться людьми, посягающими на ее интеллектуальную собственность. Адвокаты австралийского отделени
|23.08.2000
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BMG собирается торговать цифровой музыкой
Звукозаписывающий лейбл BMG (Bertelsmann Music Group) планирует открыть собственный музыкальный сервис, схожий с проектами, уже запущенными EMI, Sony и Universal. Как сообщил представитель BMG Сами Вальконен (S
Sony BMG и организации, системы, технологии, персоны:
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