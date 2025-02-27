Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187223
ИКТ 14499
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26494
Персоны 80881
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Sony Pictures Entertainment Verant Interactive Sony Pictures Imageworks Sony Pictures Animation Sony Pictures Digital

Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Оформлены иски Бывшая «дочка» Sony Pictures Entertainment потребовала от киносетей почти 1 млрд руб. Компания уже подала 20
16.12.2014 Как в кино: Sony контратакует хакеров

24 ноября произошла очередная хакерская атака на Sony Pictures Entertainment. Злоумышленники на неделю парализовали работу компьютерной сети,

19.10.2011 «Билайн ТВ» покажет фильмы Sony Pictures

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Sony Pictures Television объявили о подписании лицензионного соглашения. Благодаря данному соглашению пользователи «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» смогут смотреть все премьеры Son
09.04.2009 Sony Pictures может выложить свои фильмы на YouTube

Компания Sony Pictures Television, развлекательное подразделение Sony, объявила, что ведет переговоры с популярным видеосервисом YouTube о том, чтобы выкладывать на нем полные версии своих фильмов. Об э
16.07.2007 Grouper будет искать таланты для Sony Pictures

. Сайт, который изменит свое название с Grouper на Crackle, будет работать как онлайновое агентство талантов и заниматься поиском молодых сценаристов, продюсеров и режиссеров для работы над проектами Sony Pictures и партнеров компании, включая группу комедийных клубов Improv. Напомним, что ранее сервис Grouper занимался пользовательским видеоконтентом и конкурировал с крупными социальными с
06.04.2007 Sony Pictures Entertainment подписала с IBM 5-летний контракт

Компания Sony Pictures Entertainment (SPE) подписала с корпорацией IBM 5-летний контракт на сумму $3,8
09.10.2006 Sony Pictures выпустила первый фильм на двухслойном диске Blu-ray

Первый диск емкостью 50 ГБ поступил в продажу. Компания Sony Pictures представила фильм «Клик», записанный на двухслойный оптический носитель формата Blu-ray. «Клик» стал первым, но не единственным фильмом, который будет записан на диск нового форма
11.11.2002 Sony Pictures предоставит мультимедийный контент для T-Mobile

Кинокомпания Sony Pictures в рамках многолетнего контракта предоставила оператору мобильной связи T-Mobile International лицензию на использование принадлежащей ей интеллектуальной собственности. В результа
02.06.2000 Sony Pictures Entertainment приобрела разработчика онлайновых игр Verant Interactive

оторая известна как разработчик онлайновых игр, таких как "EverQuest", "Tanarus", "Sovereign" и др. Sony Pictures сообщила также, что переносит свой главный офис в Сан-Диего (Калифорния), где р

Публикаций - 158, упоминаний - 174

Sony Pictures Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6634 66
Samsung Electronics 10626 19
Microsoft Corporation 25238 15
Apple Inc 12632 15
Ростелеком 10313 10
Google LLC 12261 9
Amazon Inc - Amazon.com 3133 8
LG Electronics 3675 8
Yahoo! 3707 8
Meta Platforms - Facebook 4532 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 7
Toshiba Corporation 2956 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 6
AOL Inc - America Online 1878 6
X Corp - Twitter 2907 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 5
Intel Corporation 12543 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 5
HP Inc. 5762 5
Sharp Corporation 1049 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 80 4
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 4
SAP SE 5430 3
Информзащита 854 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 3
Comcast 224 3
Microsoft - Activision Blizzard 489 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 2
Dell EMC 5093 2
Cisco Systems 5223 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Philips 2076 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 2
Галактика - Корпорация 1506 2
Warner Bros. International Television Distribution 282 41
Walt Disney Company 637 39
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 37
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 30
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 25
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 17
Warner 535 15
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 12
Lionsgate Entertainment Corporation 25 10
Sony Music Entertainment 159 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 504 8
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 8
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 6
McDonald’s - Макдоналдс 203 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 6
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 5
Walt Disney Pictures 11 5
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 5
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 4
Sony Pictures Television 18 4
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 3
WMG - Warner Music Group 209 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 3
Sony BMG 185 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 64 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Базелевс - Bazelevs 11 2
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Газпром ПАО 1416 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
BMW Group 465 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 4 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Государственный совет КНДР - Корейская народная армия - Вооруженные силы КНДР 3 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
DVD Forum 23 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 17 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 27
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 25
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 25
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6311 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 10
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 9
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 8
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3511 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 20
Google YouTube - Видеохостинг 2887 13
Apple iPhone 6 4862 12
Myspace - социальная сеть 640 8
Apple iTunes Store 1115 8
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 7
Apple iPad 3938 7
Microsoft Windows 16333 6
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 6
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 6
Google Android 14688 5
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 5
Sony Playstation Network - PSN 201 5
Apple iOS 8245 4
Sony Bravia 250 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 4
Apple iPod 1550 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 3
Nokia Nseries 537 3
Myspace Music 13 3
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 2
Microsoft Office 3954 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1882 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Apple ID - Система аутентификации 126 2
Apple iPod Touch 747 2
Microsoft Xbox Live 307 2
Сбер - СберПрайм 58 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 3
Daniel Michael - Дэниел Майкл 4 2
Okomoto Shinichi - Окимото Шиничи 2 2
Hudson Ernie - Хадсон Эрни 18 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 2
Свердлов Денис 201 2
Гвоздев Дмитрий 137 2
Бирюков Дмитрий 13 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 2
Саргсян Артём 1 1
Буц Николай 1 1
Kilar Jason - Килар Джейсон 7 1
Дарбаков Тамрин 1 1
Bass Carl - Басс Карл 6 1
Aykroyd Dan - Эйкройд Дэн 17 1
Зарубин Павел 2 1
Barrymore Drew - Бэрримор Дрю 2 1
Allibhoy Nizar - Аллибхой Низар 1 1
Lynton Michael - Линтон Майкл 3 1
Путин Владимир 3352 1
Малофеев Константин 117 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Иванов Алексей 152 1
Волин Алексей 122 1
Семенов Алексей 85 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 1
Сачков Илья 125 1
Земков Сергей 159 1
Мантуров Денис 120 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Лямин Александр 74 1
Дубовсков Андрей 89 1
Кузнецов Дмитрий 70 1
Волков Дмитрий 66 1
Шамолин Михаил 124 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 45
Россия - РФ - Российская федерация 157000 42
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 513 24
Европа 24639 15
Япония 13551 13
Южная Корея - Республика 6861 10
США - Калифорния 4775 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 8
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 575 7
США - Нью-Йорк 3151 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Польша - Республика 2001 5
Канада 4985 5
Украина 7796 5
Германия - Федеративная Республика 12939 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Индия - Bharat 5700 3
Америка - Американский регион 2188 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 3
США - Калифорния - Сан-Диего 369 2
Франция - Французская Республика 7979 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 2
Азия - Азиатский регион 5750 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Испания - Королевство 3760 2
Нидерланды 3633 2
Япония - Токио 1008 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 347 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 312 2
КНДР - Пхеньян 75 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 1
Беларусь - Белоруссия 6032 1
Ирландия - Республика 1025 1
Швеция - Королевство 3715 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 12
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Аренда 2584 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 3
Английский язык 6878 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Цифровое право - Цифровые права 132 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 7
News Corp - News Corporation 218 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 3
Forbes - Форбс 912 3
FT - Financial Times 1259 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 3
Ars Technica 435 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 3
Bloomberg 1418 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
23ABC News 173 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
The Washington Post 342 2
TorrentFreak (TF) 148 2
AP - Associated Press 2006 2
Известия ИД 706 2
NBC News 184 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Ananova 250 2
Mercury Center 309 2
NEWSru.com 229 2
MSNBC - телеканал 89 2
Slashdot 29 2
Walt Disney Company - ESPN 56 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Fox News Channel - FNC 41 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3609 1
Forrester Research 828 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Strategy Analytics 284 1
Recorded Future 16 1
Forbes Global 2000 49 1
NPD DisplaySearch 284 1
NPD Group 140 1
Nielsen VideoScan 5 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
Ночь в музее 5 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Aspen RooftopComedy Festival 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще