Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital

|27.02.2025
|
Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард
Оформлены иски Бывшая «дочка» Sony Pictures Entertainment потребовала от киносетей почти 1 млрд руб. Компания уже подала 20
|16.12.2014
|
Как в кино: Sony контратакует хакеров
24 ноября произошла очередная хакерская атака на Sony Pictures Entertainment. Злоумышленники на неделю парализовали работу компьютерной сети,
|19.10.2011
|
«Билайн ТВ» покажет фильмы Sony Pictures
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Sony Pictures Television объявили о подписании лицензионного соглашения. Благодаря данному соглашению пользователи «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» смогут смотреть все премьеры Son
|09.04.2009
|
Sony Pictures может выложить свои фильмы на YouTube
Компания Sony Pictures Television, развлекательное подразделение Sony, объявила, что ведет переговоры с популярным видеосервисом YouTube о том, чтобы выкладывать на нем полные версии своих фильмов. Об э
|16.07.2007
|
Grouper будет искать таланты для Sony Pictures
. Сайт, который изменит свое название с Grouper на Crackle, будет работать как онлайновое агентство талантов и заниматься поиском молодых сценаристов, продюсеров и режиссеров для работы над проектами Sony Pictures и партнеров компании, включая группу комедийных клубов Improv. Напомним, что ранее сервис Grouper занимался пользовательским видеоконтентом и конкурировал с крупными социальными с
|06.04.2007
|
Sony Pictures Entertainment подписала с IBM 5-летний контракт
Компания Sony Pictures Entertainment (SPE) подписала с корпорацией IBM 5-летний контракт на сумму $3,8
|09.10.2006
|
Sony Pictures выпустила первый фильм на двухслойном диске Blu-ray
Первый диск емкостью 50 ГБ поступил в продажу. Компания Sony Pictures представила фильм «Клик», записанный на двухслойный оптический носитель формата Blu-ray. «Клик» стал первым, но не единственным фильмом, который будет записан на диск нового форма
|11.11.2002
|
Sony Pictures предоставит мультимедийный контент для T-Mobile
Кинокомпания Sony Pictures в рамках многолетнего контракта предоставила оператору мобильной связи T-Mobile International лицензию на использование принадлежащей ей интеллектуальной собственности. В результа
|02.06.2000
|
Sony Pictures Entertainment приобрела разработчика онлайновых игр Verant Interactive
оторая известна как разработчик онлайновых игр, таких как "EverQuest", "Tanarus", "Sovereign" и др. Sony Pictures сообщила также, что переносит свой главный офис в Сан-Диего (Калифорния), где р
