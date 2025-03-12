Разделы

VOD Video on Demand SVOD, SVD Subscription Video on Demand Видео по запросу Видео по заказу Видеопрокат


СОБЫТИЯ

12.03.2025 ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента

овил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям доступ к видеоматериалам без задержек и буфериз
06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand

Международный облачный провайдер Serverspace объявил о запуске новой услуги Video on Demand (VoD), которая теперь доступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользов
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу

, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS. Компании могут воспользоваться медиаплатформой для стриминга и показа видео по запросу зрителям в любой точке мира в качестве 8K без задержек. Игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и обучающие платформы повысят скорость и доступность видеотрансляций независимо от на
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки

-контента в библиотеках среди онлайн-кинотеатров и, в отличие от конкурентов, распространяет его по SVoD модели (Subscription Video on Demand). Подборка контента в разрешении 8K будет регулярно
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России

ода. В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети о
25.04.2016 Ericsson представил ряд новых решений для операторов и вещательных компаний

st Video Processing, Piero Augmented Reality, а также новый пакет услуг для поиска телевизионного и VOD-контента Ericsson MediaFirst Video Processing – комплексное решение для обработки видео.

27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио»

тор в области телерадиовещания «Казтелерадио» с 1 ноября 2015 г. осуществил запуск в коммерческую эксплуатацию ОТТ-сервиса «GalamTV», где впервые абонентам будет доступен пакет премиального контента «Видео по запросу», поставщиком которого выступила компания CTI. Услуги CTI будут включать все стадии, необходимые для полноценного функционирования сервиса оператора интерактивного ТВ, – от очи
16.09.2015 Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу»

Компания Ericsson представила новое инфраструктурное решение для услуг передачи видео по запросу (VOD). Решение является полностью программным, не требует замены ранее установленного оборудов
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ

становятся доступны дополнительные сервисы — отложенный просмотр (Catch-up TV) и видео по запросу (VOD, Video on demand). Помимо этого, гибридные приставки поддерживают возможность записи на с
20.05.2013 Популярность сервиса «Видео по запросу» от «Ростелекома» в Сибири возросла в 4 раза

е чем в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) является наиболее популярным сервисом услуги «Интерактивное телевидение», он предоставля
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онлайн-видеопроката Netflix, что позволит Verizon выйти на рынок потоковых видеосервисов. Об этом сообщает издание DealReporter со ссылкой на осведомленные источники. Недавно глава Verizon Лоуэлл МакА
08.12.2011 Сервис видео по запросу MUBI появился в аудио-видео технике Sony

Компания Sony объявила о том, что с 29 ноября сервис MUBI, глобальный сервис, предоставляющий видео по запросу, включающий большую коллекцию самых известных кинохитов и фильмов независимых режиссеров, доступен в качестве приложения на всех моделях аудио и видео техники Sony с поддержкой
28.10.2010 «СтарБлайзер» разработала новый интерфейс для своего сервиса видео по запросу

ом можно использовать любое широкополосное соединение с интернет, а смотреть фильмы – на компьютере, телевизоре или в домашнем кинотеатре. Напомним, что в сервисе «StarBlazer Кино» применяется модель video-on-demand и двухуровневая схема распространения видеоконтента, позволяющая предоставлять услугу практически в любой точке страны. В видеотеке StarBlazer контент защищен по технологии Micr
06.09.2010 «Стрим» пустит легальное кино в ПК, но не убьет торренты

В дополнение к сервису «видео по запросу» с трансляцией на экран телевизора, абоненты «Стрим» смогут заказывать кино на монитор ПК. Заплатив от 49 до 90 руб., пользователь будет получать на сутки доступ к одному фильм
06.09.2010 «Комстар» запустил сервис «Видео по запросу» для пользователей «Стрим ТВ на ПК»

кационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о запуске нового сервиса «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) для пользователей услуги «Стрим ТВ на ПК» в Москве. Теперь абоненты «МТС Стрим» могут см
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап

теля «Акадо» Дмитрия Захарова, для регионов модель Vidimax интересна, но компании придется создать под себя новый рынок, продвигая идею покупки фильмов через интернет. Сейчас, по его оценкам, услугой видео по запросу пользуются только около 10% абонентов интернет-провайдеров. Дмитрий Васютинский оценивает этот показатель на уровне от 5% до 15% в разных регионах. «Наша компания предлагает зр
06.02.2009 Blu-ray уступит сервису «видео по требованию» в 2017 году

В 2017 г. сервис «видео по требованию» (VOD) станет доминирующим способом распространения видеоконента, сообщает techradar.com со ссы
24.10.2008 «Контент-Хаус» продемонстрирует решения для предоставления VoD-сервисов на NATEXPO 2008

я революционным шагом в развитии систем интерактивных сервисов. После успешно проведенных тестовых испытаний на базе сети КТВ «Пятый Путь» г. Самара, предоставление по-настоящему интерактивных услуг «видео-по-запросу» стало возможным не только посредством сетей ШПД, но и через широко распространенный телевизионный коаксиальный кабель. При этом конечному потребителю обеспечивается полная инт
17.09.2008 Amazon запустил магазин потокового онлайн-видео

Компания Amazon.com объявила об официальном запуске собственного потокового видеосервиса Video on Demand. С помощью Video on Demand пользователи могут приобретать и смотреть в потоковом режиме фильмы и телесериалы. От таких служб, как iTunes, Amazon, Video on Demand о
10.06.2008 IPSoft iStream: новый видеосервер для интерактивного телевидения

. Видеосервер IPSoft iStream может быть установлен в систему, в составе которой уже имеются серверы VoD других производителей. Благодаря продукту компании «Нетрис» IPSoft Distributed Media Arch
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»

висов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, поз
16.01.2008 iTunes займется видеопрокатом

(Steve Jobs), глава компании Apple, вчера, 15 января, объявил о том, что в сервисе iTunes появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут брать напрокат видео. По словам Джобса, функция видеопроката появится как в версии iTunes для жителей США, так и в версиях сервиса для жителей других стран до конца 2008 г., сообщает Ars Technica. Пользователи смогут брать напрокат фильмы ко
19.12.2007 Movie Gallery закрыла сервис видео по запросу MovieBeam

Компания Movie Gallery объявила о том, что приняла решение о закрытии сервиса видео по запросу MovieBeam, который был запущен Walt Disney в 2003 г., в рамках стратегии по реорганизации. Movie Gallery приобрела MovieBeam, отделившийся от Walt Disney, в марте 2007 г., сооб
14.09.2007 Абоненты ЮТК получат «видео по запросу» от IMG

им IPTV (под брендом DISEL-TV), будет предоставляться аудиовизуальный контент – “видео по запросу” (VoD). На данный момент переговоры о поставке контента IMG для сервисов IPTV и кабельного теле
05.06.2007 Webflix.ru покажет «видео по запросу»

Компания Webflix.ru объявила о старте нового сервиса – «просмотр видео по запросу» (Video on Demand). В скором времени пользователи смогут выбрать практически любой фильм из коллекции Webflix и посмотреть его онлайн. Сервис полностью соответствует законодательству РФ: все филь
24.04.2007 Sony вкладывает $1 млн в «видео по запросу»

Sony пришла на помощь финансово несостоятельному австралийскому сервису «видео по запросу». Компания приобрела акции сервиса на сумму $1 млн после того, как ReelTime анонсировала выпуск собственного «Домашнего развлекательного центра», сообщил ITWire.com.au. Устройс
10.10.2006 "Открытые двери в Силиконовую долину”: 16-17 ноября 2006 г.

16-17 октября откроется международная инвестиционная технологическая конференция "Открытые двери в Силиконовую долину” (SVOD - Silicon Valley Open Doors, www.svod.org, a также в конкурсе на лучший инновационный проект. Гдe: сердце Силиконовой Долины – Музей истории компьютерных технологий, г. Маунтен Вью,
16.06.2006 USA Video Technology обвиняет кабельные компании в нарушении патента на VoD

ons, Charter Communications и Comcast. В иске говорится, что они нарушают патент компании на услугу VoD (видео по  запросу). USA Video Technology подала заявку на патентование технологии «хране
13.01.2006 Sky запустила видео по запросу

Британская медиа-компания Sky представила сервис видео по запросу (VoD) через широкополосный интернет. Для абонентов Sky, подписанных на два и более платных тел
15.11.2005 Рынок интернет-проката DVD снизится к 2009

нка вырастет до $3 млрд. в течение четырех лет, несмотря на тенденцию роста услуг видео-по-запросу (video-on-demand). В сфере интернет-проката в США лидером является компания Netflix, тогда как
04.07.2005 AOL запустила "видео по запросу"

America Online запустила новую поисковую услугу «видео по запросу», предоставив возможность просмотра музыкальных клипов, новостных телефрагментов и других материалов. Бета-версия услуги, получившей название AOL Video, предоставляет бесплатны
13.05.2004 "Система" инвестирует $150 млн. в сервис "видео-по-запросу"

АФК «Система» объявила о начале работ над новым проектом по предоставлению мультимедийных услуг, в том числе видео-по-запросу. Для этого создается профильное предприятие - компания «Система Мультимедиа». Работы ведутся в рамках бизнес-направления «Система Масс-медиа». Технической платформой для реализ
20.12.2002 "Видео по запросу" на мобильник - последний писк моды в Корее

Услуга "видео по запросу" (VOD) долгое время была доступна пользователям интернета в Корее, но прогресс пошел дальше, и

25.09.2002 AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию"

ьного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет медиа-гигантов в попытке воспрепятствовать и замедлить рост индустрии доставки "видео по требованию", с тем, чтобы получить время на запуск собственного конкурирующего сервиса Movielink. Intertainer предъявляет в своем иске и другие серьезные обвинения, например, в том, чт
21.05.2002 Компания Seagate провела исследование перспектив развития рынка телевидения по требованию

ляется личная заинтересованность в том, чтобы оставить у себя именно эту приставку. Это позволит еще больше снизить текучесть", - говорит г-н Гербрандт. С ростом спроса на услуги видео-по-требованию (VOD), говорится в докладе Kagan Media Appraisals, технология персонального цифрового видеомагнитофона (PVR) будет окупаться за счет снижения затрат на инфраструктуру для VOD. "PVR может

01.04.2002 Рынок услуг "видео-по-запросу" достигнет $8,2 млрд. к 2008 году

Услуга "видео-по-запросу" (VOD - video on demand) не достигла своего расцвета за последние два года, и ее резкое развити
20.02.2002 Yankee Group: 31% пользователей высокоскоростного интернета готовы платить за видео по требованию

но данным исследовательской компании Yankee Group, 31% пользователей интернета в США, подключенных к Сети по выделенному каналу или через спутниковый сигнал, готовы хотя бы иногда загружать потоковое видео по требованию (on demand), при условии, если за один фильм им придется заплатить до $4. Наибольший интерес к новой услуге среди мужской части аудитории проявили тинейджеры, 59% из числа к
18.10.2001 Intertainer Inc. предложила пользователям онлайновое "видео по запросу"

А еще очень нестабилен, поскольку только немногие семьи могут похвастаться наличием высокоскоростного интернета. Однако, это не остановило компанию Intertainer Inc., которая уже предоставляет услугу "видео по запросу" на кабельном телевидении, от запуска в среду онлайновых фильмов и видеоуслуг сразу в 35 штатах страны. Компания будет распространять фильмы по существующим соглашениям с Unive
07.09.2001 Оборот европейского рынка видео по запросу достигнет $2,5 млрд.к 2006 г.

инговая фирма Frost & Sullivan опубликовала прогноз рынка услуг передачи видео по запросу клиентов (VOD), cогласно которому число подписчиков услуг VOD в Европе к 2006 году достигнет 8,5
21.09.1999 NTL предлагает "видео по заказу"

дня объявила о том, что она будет предоставлять так называемое "видео по заказу" (video on demand - VOD) в Великобритании, начиная с середины следующего года. NTL, один из крупнейших операторов

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 78
Ростелеком 10412 72
Samsung Electronics 10708 52
Cisco Systems 5237 50
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 47
Microsoft Corporation 25335 44
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 34
МегаФон 10091 33
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 31
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 31
Huawei 4287 26
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 26
Siemens AG - Siemens Group 2633 23
Apple Inc 12747 23
LG Electronics 3684 23
Sony 6641 23
Lenovo Motorola 3531 23
Google LLC 12340 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 21
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 19
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 18
Ростелеком - Netris - Нетрис 56 18
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 18
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 18
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 17
X Corp - Twitter 2913 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 17
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 17
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 16
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 16
Meta Platforms - Facebook 4554 16
Intel Corporation 12577 16
Philips 2076 16
Триколор - Национальная спутниковая компания 360 13
Toshiba Corporation 2957 13
Huawei Technologies 405 12
Amazon Inc - Amazon.com 3162 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 12
AT&T Inc 1698 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 33
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 32
Walt Disney Company 639 30
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 21
Warner Bros. International Television Distribution 282 16
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 13
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 13
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 11
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 11
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 8
Warner 535 7
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 7
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 6
Лента - Сеть розничной торговли 2289 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 6
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 5
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 5
РЖД - Российские железные дороги 2020 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 69 4
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 4
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 4
Lionsgate Entertainment Corporation 25 4
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 4
Евросеть 1417 4
SoftBank Group 273 3
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13037 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 4
Судебная власть - Judicial power 2411 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 918 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 446 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 228 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 34
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
WiMAX Forum 68 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
Интернет-видео - ассоциация 20 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 249 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Streaming Video Alliance - SVA 1 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 428
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2185 296
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 295
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 213
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 193
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 162
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 156
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 132
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 130
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 129
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 114
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 106
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 106
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 100
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 86
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13059 80
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 78
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 76
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 74
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 73
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 73
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3368 70
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 60
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 59
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2214 59
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 57
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 57
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 56
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 56
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 56
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1106 54
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4373 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 51
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 50
Google Android 14819 39
Google YouTube - Видеохостинг 2918 36
Apple iOS 8322 27
Apple iPhone 6 4862 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 17
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 17
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 14
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 143 14
Apple iTunes Store 1116 13
Microsoft Windows 2000 8679 13
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 13
Microsoft Windows 16436 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7404 11
Apple iPad 3945 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 10
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 10
Linux OS 11021 9
Xperi TiVo 82 8
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 8
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 8
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 554 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 7
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 7
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 7
Apple - App Store 3020 7
Google Android TV 353 7
Apple iPod 1550 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 6
Яндекс.Пробки 66 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 6
Philips ЖК-телевизоры 63 6
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 5
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 5
Google Picasa Web Albums 167 5
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 5
Кусков Денис 221 8
Солонин Виталий 89 7
Филиппов Кирилл 21 6
Брюквин Юрий 299 5
Эфендиев Мурад 15 5
Бугай Алексей 10 5
Попов Олег 54 5
Крылова Елена 27 5
Рейман Леонид 1059 5
Малис Александр 158 5
Волин Алексей 122 5
Самошкин Дмитрий 20 5
Николаев Вячеслав 103 4
Назаров Алексей 73 4
Чеканов Виктор 8 4
Исаев Александр 34 4
Холодный Андрей 12 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Меламед Леонид 150 3
Каплунов Павел 46 3
Казак Максим 162 3
Петров Кирилл 36 3
Зайцев Павел 46 3
Чернов Максим 31 3
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 3
Демидов Михаил 133 3
Масленников Игорь 36 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
Толкачева Екатерина 43 3
Беленький Валерий 32 3
Малов Дмитрий 13 3
Киселев Константин 13 3
Canellos David - Канеллос Дэвид 6 3
Свердлов Денис 201 3
Лацанич Василь 106 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 3
Меламед Александр 95 2
Шоржин Валерий 64 2
Корнеев Сергей 84 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 158378 343
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 137
Европа 24682 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 48
Южная Корея - Республика 6879 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 38
Япония 13567 36
Германия - Федеративная Республика 12963 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 29
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2700 26
Франция - Французская Республика 8005 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 24
Азия - Азиатский регион 5765 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2995 20
Украина 7815 19
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 17
Европа Восточная 3124 16
Россия - СФО - Новосибирск 4705 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 15
Швеция - Королевство 3721 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3425 14
Европа Западная 1492 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1354 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1924 13
Испания - Королевство 3773 13
Казахстан - Республика 5844 12
Земля - планета Солнечной системы 10694 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 12
Канада 4997 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 12
Африка - Африканский регион 3579 12
Италия - Итальянская Республика 4437 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 11
Израиль 2790 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 105
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 65
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 62
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 48
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 46
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 42
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 32
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 27
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 21
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 18
Аренда 2581 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 14
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 13
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 22 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 12
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 11
Стрим-ТВ - телекомпания 166 22
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 16
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 9
Viasat Premium HD 21 8
AP - Associated Press 2006 7
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 6
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 6
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 5
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 5
Viacom - Video & Audio Communications 116 5
Спорт 1 HD - телеканал 44 5
Walt Disney Channel 19 5
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
NYT - The New York Times 1091 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 5
Рен ТВ - телеканал 80 4
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 4
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 4
23ABC News 176 4
TorrentFreak (TF) 150 3
Ars Technica 438 3
Inquirer 463 3
National Geographic 95 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 3
Euronews - телеканал 52 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 25
IDC - International Data Corporation 4944 8
Juniper Research 552 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 5
Рустелеком ТК 304 5
Gartner - Гартнер 3621 5
ABI Research 235 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 4
eMarketer 206 4
TeleGeography Research 40 4
In-Stat/MDR 70 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 4
Forrester Research 830 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 4
Synergy Research Group 47 3
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
Harris Interactive 81 2
Dell'Oro Group 66 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 2
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat 115 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Frost & Sullivan 206 1
Mercury Research 71 1
Strategy Analytics 284 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
NPD DisplaySearch 284 1
Current Analysis 24 1
NPD Group 140 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
HitWise 69 1
Nielsen VideoScan 5 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 64 2
MIT Borglab 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 154 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 15 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 10 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
University of Göttingen - Georg-August-Universität - Гёттингенский университет имени Георга Августа 10 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1300 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 11
Связь-Экспокомм 113 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 8
CeBIT 612 7
День молодёжи - 27 июня 1003 6
CSTB Telecom & Media 58 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 5
Intel Developer Forum - IDF 277 4
ИнфоКом 118 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
MIPTV 5 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
CiscoLive! 10 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Единый день голосования 139 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 127 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews AWARDS - награда 556 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
