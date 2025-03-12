ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента овил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям доступ к видеоматериалам без задержек и буфериз

Serverspace запустила услугу Video on Demand Международный облачный провайдер Serverspace объявил о запуске новой услуги Video on Demand (VoD), которая теперь доступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользов

Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу , сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS. Компании могут воспользоваться медиаплатформой для стриминга и показа видео по запросу зрителям в любой точке мира в качестве 8K без задержек. Игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и обучающие платформы повысят скорость и доступность видеотрансляций независимо от на

Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки -контента в библиотеках среди онлайн-кинотеатров и, в отличие от конкурентов, распространяет его по SVoD модели (Subscription Video on Demand). Подборка контента в разрешении 8K будет регулярно

J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России ода. В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети о

Ericsson представил ряд новых решений для операторов и вещательных компаний st Video Processing, Piero Augmented Reality, а также новый пакет услуг для поиска телевизионного и VOD-контента Ericsson MediaFirst Video Processing – комплексное решение для обработки видео.

CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» тор в области телерадиовещания «Казтелерадио» с 1 ноября 2015 г. осуществил запуск в коммерческую эксплуатацию ОТТ-сервиса «GalamTV», где впервые абонентам будет доступен пакет премиального контента «Видео по запросу», поставщиком которого выступила компания CTI. Услуги CTI будут включать все стадии, необходимые для полноценного функционирования сервиса оператора интерактивного ТВ, – от очи

Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу» Компания Ericsson представила новое инфраструктурное решение для услуг передачи видео по запросу (VOD). Решение является полностью программным, не требует замены ранее установленного оборудов

Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ становятся доступны дополнительные сервисы — отложенный просмотр (Catch-up TV) и видео по запросу (VOD, Video on demand). Помимо этого, гибридные приставки поддерживают возможность записи на с

Популярность сервиса «Видео по запросу» от «Ростелекома» в Сибири возросла в 4 раза е чем в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) является наиболее популярным сервисом услуги «Интерактивное телевидение», он предоставля

Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онлайн-видеопроката Netflix, что позволит Verizon выйти на рынок потоковых видеосервисов. Об этом сообщает издание DealReporter со ссылкой на осведомленные источники. Недавно глава Verizon Лоуэлл МакА

Сервис видео по запросу MUBI появился в аудио-видео технике Sony Компания Sony объявила о том, что с 29 ноября сервис MUBI, глобальный сервис, предоставляющий видео по запросу, включающий большую коллекцию самых известных кинохитов и фильмов независимых режиссеров, доступен в качестве приложения на всех моделях аудио и видео техники Sony с поддержкой

«СтарБлайзер» разработала новый интерфейс для своего сервиса видео по запросу ом можно использовать любое широкополосное соединение с интернет, а смотреть фильмы – на компьютере, телевизоре или в домашнем кинотеатре. Напомним, что в сервисе «StarBlazer Кино» применяется модель video-on-demand и двухуровневая схема распространения видеоконтента, позволяющая предоставлять услугу практически в любой точке страны. В видеотеке StarBlazer контент защищен по технологии Micr

«Стрим» пустит легальное кино в ПК, но не убьет торренты В дополнение к сервису «видео по запросу» с трансляцией на экран телевизора, абоненты «Стрим» смогут заказывать кино на монитор ПК. Заплатив от 49 до 90 руб., пользователь будет получать на сутки доступ к одному фильм

«Комстар» запустил сервис «Видео по запросу» для пользователей «Стрим ТВ на ПК» кационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о запуске нового сервиса «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) для пользователей услуги «Стрим ТВ на ПК» в Москве. Теперь абоненты «МТС Стрим» могут см

Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап теля «Акадо» Дмитрия Захарова, для регионов модель Vidimax интересна, но компании придется создать под себя новый рынок, продвигая идею покупки фильмов через интернет. Сейчас, по его оценкам, услугой видео по запросу пользуются только около 10% абонентов интернет-провайдеров. Дмитрий Васютинский оценивает этот показатель на уровне от 5% до 15% в разных регионах. «Наша компания предлагает зр

Blu-ray уступит сервису «видео по требованию» в 2017 году В 2017 г. сервис «видео по требованию» (VOD) станет доминирующим способом распространения видеоконента, сообщает techradar.com со ссы

«Контент-Хаус» продемонстрирует решения для предоставления VoD-сервисов на NATEXPO 2008 я революционным шагом в развитии систем интерактивных сервисов. После успешно проведенных тестовых испытаний на базе сети КТВ «Пятый Путь» г. Самара, предоставление по-настоящему интерактивных услуг «видео-по-запросу» стало возможным не только посредством сетей ШПД, но и через широко распространенный телевизионный коаксиальный кабель. При этом конечному потребителю обеспечивается полная инт

Amazon запустил магазин потокового онлайн-видео Компания Amazon.com объявила об официальном запуске собственного потокового видеосервиса Video on Demand. С помощью Video on Demand пользователи могут приобретать и смотреть в потоковом режиме фильмы и телесериалы. От таких служб, как iTunes, Amazon, Video on Demand о

IPSoft iStream: новый видеосервер для интерактивного телевидения . Видеосервер IPSoft iStream может быть установлен в систему, в составе которой уже имеются серверы VoD других производителей. Благодаря продукту компании «Нетрис» IPSoft Distributed Media Arch

«Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон» висов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, поз

iTunes займется видеопрокатом (Steve Jobs), глава компании Apple, вчера, 15 января, объявил о том, что в сервисе iTunes появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут брать напрокат видео. По словам Джобса, функция видеопроката появится как в версии iTunes для жителей США, так и в версиях сервиса для жителей других стран до конца 2008 г., сообщает Ars Technica. Пользователи смогут брать напрокат фильмы ко

Movie Gallery закрыла сервис видео по запросу MovieBeam Компания Movie Gallery объявила о том, что приняла решение о закрытии сервиса видео по запросу MovieBeam, который был запущен Walt Disney в 2003 г., в рамках стратегии по реорганизации. Movie Gallery приобрела MovieBeam, отделившийся от Walt Disney, в марте 2007 г., сооб

Абоненты ЮТК получат «видео по запросу» от IMG им IPTV (под брендом DISEL-TV), будет предоставляться аудиовизуальный контент – “видео по запросу” (VoD). На данный момент переговоры о поставке контента IMG для сервисов IPTV и кабельного теле

Webflix.ru покажет «видео по запросу» Компания Webflix.ru объявила о старте нового сервиса – «просмотр видео по запросу» (Video on Demand). В скором времени пользователи смогут выбрать практически любой фильм из коллекции Webflix и посмотреть его онлайн. Сервис полностью соответствует законодательству РФ: все филь

Sony вкладывает $1 млн в «видео по запросу» Sony пришла на помощь финансово несостоятельному австралийскому сервису «видео по запросу». Компания приобрела акции сервиса на сумму $1 млн после того, как ReelTime анонсировала выпуск собственного «Домашнего развлекательного центра», сообщил ITWire.com.au. Устройс

USA Video Technology обвиняет кабельные компании в нарушении патента на VoD ons, Charter Communications и Comcast. В иске говорится, что они нарушают патент компании на услугу VoD (видео по запросу). USA Video Technology подала заявку на патентование технологии «хране

Sky запустила видео по запросу Британская медиа-компания Sky представила сервис видео по запросу (VoD) через широкополосный интернет. Для абонентов Sky, подписанных на два и более платных тел

Рынок интернет-проката DVD снизится к 2009 нка вырастет до $3 млрд. в течение четырех лет, несмотря на тенденцию роста услуг видео-по-запросу (video-on-demand). В сфере интернет-проката в США лидером является компания Netflix, тогда как

AOL запустила "видео по запросу" America Online запустила новую поисковую услугу «видео по запросу», предоставив возможность просмотра музыкальных клипов, новостных телефрагментов и других материалов. Бета-версия услуги, получившей название AOL Video, предоставляет бесплатны

"Система" инвестирует $150 млн. в сервис "видео-по-запросу" АФК «Система» объявила о начале работ над новым проектом по предоставлению мультимедийных услуг, в том числе видео-по-запросу. Для этого создается профильное предприятие - компания «Система Мультимедиа». Работы ведутся в рамках бизнес-направления «Система Масс-медиа». Технической платформой для реализ

"Видео по запросу" на мобильник - последний писк моды в Корее Услуга "видео по запросу" (VOD) долгое время была доступна пользователям интернета в Корее, но прогресс пошел дальше, и

AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию" ьного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет медиа-гигантов в попытке воспрепятствовать и замедлить рост индустрии доставки "видео по требованию", с тем, чтобы получить время на запуск собственного конкурирующего сервиса Movielink. Intertainer предъявляет в своем иске и другие серьезные обвинения, например, в том, чт

Компания Seagate провела исследование перспектив развития рынка телевидения по требованию ляется личная заинтересованность в том, чтобы оставить у себя именно эту приставку. Это позволит еще больше снизить текучесть", - говорит г-н Гербрандт. С ростом спроса на услуги видео-по-требованию (VOD), говорится в докладе Kagan Media Appraisals, технология персонального цифрового видеомагнитофона (PVR) будет окупаться за счет снижения затрат на инфраструктуру для VOD. "PVR может

Рынок услуг "видео-по-запросу" достигнет $8,2 млрд. к 2008 году Услуга "видео-по-запросу" (VOD - video on demand) не достигла своего расцвета за последние два года, и ее резкое развити

Yankee Group: 31% пользователей высокоскоростного интернета готовы платить за видео по требованию но данным исследовательской компании Yankee Group, 31% пользователей интернета в США, подключенных к Сети по выделенному каналу или через спутниковый сигнал, готовы хотя бы иногда загружать потоковое видео по требованию (on demand), при условии, если за один фильм им придется заплатить до $4. Наибольший интерес к новой услуге среди мужской части аудитории проявили тинейджеры, 59% из числа к

Intertainer Inc. предложила пользователям онлайновое "видео по запросу" А еще очень нестабилен, поскольку только немногие семьи могут похвастаться наличием высокоскоростного интернета. Однако, это не остановило компанию Intertainer Inc., которая уже предоставляет услугу "видео по запросу" на кабельном телевидении, от запуска в среду онлайновых фильмов и видеоуслуг сразу в 35 штатах страны. Компания будет распространять фильмы по существующим соглашениям с Unive

Оборот европейского рынка видео по запросу достигнет $2,5 млрд.к 2006 г. инговая фирма Frost & Sullivan опубликовала прогноз рынка услуг передачи видео по запросу клиентов (VOD), cогласно которому число подписчиков услуг VOD в Европе к 2006 году достигнет 8,5