МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М.В. Ломоносова был создан в 1970 году в ответ на технические вызовы времени по инициативе академика Андрея Николаевича Тихонова — выдающегося советского математика. Деятельность Факультета связана с решением фундаментальных математических проблем и стратегических задач, которые ставятся перед отечественной наукой. ВМК МГУ является учебным центром России по подготовке кадров в области фундаментальных исследований по прикладной математике, вычислительным технологиям и информатике.
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
|
Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследова
|07.10.2025
|
В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»
ем», — сказал Руслан Смелянский, заведующий кафедрой автоматизации систем вычислительных комплексов ВМК МГУ. Преподаватели университета и сотрудники «Базальт СПО» проводят специальные курсы по
|06.10.2025
|
Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова представили теоретическое исследование, посвященное влиянию сла
|27.08.2025
|
Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследова
|19.08.2025
|
Ученые МГУ разработали инструмент для оценки робастности мультимодальных больших языковых моделей
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программный комплекс для тестирования робастности
|13.08.2025
|
Ученые МГУ повышают устойчивость ИИ-систем к мошенничеству в банковских транзакциях
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новые подходы для повышения надежности систем машин
|21.07.2025
|
Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения
Исследователи ВМК МГУ предложили новый подход к оценке качества сжатых изображений и видео, учитывающий пот
|15.07.2025
|
Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии
Учёные ВМК МГУ представили новый бенчмарк для тестирования алгоритмов суперразрешения (SR) при сжати
|08.07.2025
|
В МГУ разработали математическую модель для календарного планирования производства с учетом отключений оборудования.
дин из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории математического моделирования в физике ВМК МГУ. В ходе моделирования учитывались реальные технологические параметры, режимы работы у
|07.07.2025
|
Ученые МГУ разработали математическую модель для предотвращения давки в общественных местах
Исследователи ВМК МГУ предложили новую математическую модель для управления потоками людей в замкнутых прос
|17.06.2025
|
Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени
Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение
|16.06.2025
|
Ученые МГУ предложили метод оценки устойчивости изображений к атакам на метрики качества
Исследователи ВМК МГУ разработали новый подход к оценке качества изображений, который помогает выявить их у
|21.04.2025
|
Ученые МГУ предложили новый метод оптимизации 3D-графики с использованием облаков точек
Исследователи ВМК МГУ разработали метод автоматического создания облаков точек с уровнями детализации для о
|18.02.2025
|
Учёные МГУ исследовали поведение очередей в системах с приоритетами при высокой нагрузке
Исследователи ВМК МГУ разработали математический метод, позволяющий анализировать поведение очередей в сист
|06.02.2025
|
Ученые ВМК МГУ разработали новый подход к глобализации методов Ньютона для сложных задач оптимизации
итмы Ньютона, сталкиваются с ограничениями при работе с такими функциями из-за их сложности. Ученые ВМК МГУ предложили новый подход, который решает проблему сходимости для задач с кусочно-гладк
|09.01.2025
|
Новаторские методы аутентификации пользователей мобильных устройств разработаны в МГУ
посредством жестов, сделанных с мобильным устройством в руке. Об этом CNews сообщили представители ВМК МГУ. Научная команда под руководством Марии Казачук с кафедры Интеллектуальных информацио
|19.12.2024
|
Axenix и ВМК подписали соглашение о сотрудничестве
ашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Документ был подписан деканом ВМК МГУ Игорем Соколовым и генеральным директором ООО «АксТим Тех» Юрием Ильиным. Стороны дог
|08.07.2024
|
ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту
На факультете ВМК МГУ состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам академической программы «И
|05.03.2021
|
Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM
Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и компании RuSIEM. Организаторы приглашают технологические старт
|29.04.2020
|
Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании
ты отбора будут объявлены в сентябре 2020 г. Участниками программы могут стать аспиранты факультета ВМК МГУ 1-3 курсов и их научные руководители. Молодые ученые получат возможность пройти оплач
|26.06.2014
|
«Лаборатория Касперского» будет участвовать в подготовке студентов МГУ им. М.В. Ломоносова и других российских вузов
лительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ВМК МГУ) подписали соглашение о сотрудничестве и совместной образовательной деятельности в об
|10.12.2013
|
Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США
Сборная команда факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова Bushwhackers заняла первое место на международных хакерских со
|28.07.2011
|
В Москве открылась летняя школа Microsoft Research по компьютерному зрению
расскажет о технологии визуального поиска. Как отметил Борис Березин, заместитель декана факультета ВМК МГУ им. Ломоносова, «формирование молодой научной элиты — важная задача на пути к модерни
|17.02.2009
|
Microsoft Research организует в России школу по высокопроизводительным вычислениям
ьское подразделение корпорации Microsoft, объявило о том, что с 19 по 25 июля 2009 г. на факультете ВМК МГУ им. Ломоносова при поддержке Института Программных Систем (ИПС) РАН будет организован
|27.10.2008
|
МГУ и IBM готовят альтернативу транзисторам
в операций в секунду (Тфлопс). По словам заведующего лабораторией вычислительной техники факультета ВМК МГУ Евгения Гуревича, сейчас из 30 Тфлопс суперкомпьютера уже достигнута производительнос
|26.09.2007
|
«КомпьюЛинк» открывает магистратуру в МГУ
льтет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова подписали соглашение о создании образовательных программ магистерской подготовки и профессиональной переподготовки на факультете ВМК при технологической и финансовой поддержке ГК «КомпьюЛинк». Магистратура открыта по специальности «Информационные системы управления предприятием» и будет осуществлять подготовку молодых сп
|02.07.2007
|
Академическая программа Microsoft: за 3 года обучено 5 тыс. человек
да Вольпян, менеджер образовательных программ Microsoft. По словам Дениса Зырянова, руководителя УЦ ВМК МГУ & Softline Academy, каждый семестр количество участников в группах увеличивается на 5
|25.05.2007
|
Acorp поддерживает студентов МГУ: оборудование для ПК
& Softline Academy подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все аудитории учебного центра ВМК МГУ & Softline Academy оснащены сетевым оборудованием Acorp. «Сотрудничество с компанией
