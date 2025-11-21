Разделы

МГУ ВМК Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова

МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М.В. Ломоносова был создан в 1970 году в ответ на технические вызовы времени по инициативе академика Андрея Николаевича Тихонова — выдающегося советского математика. Деятельность Факультета связана с решением фундаментальных математических проблем и стратегических задач, которые ставятся перед отечественной наукой. ВМК МГУ является учебным центром России по подготовке кадров в области фундаментальных исследований по прикладной математике, вычислительным технологиям и информатике.

СОБЫТИЯ


21.11.2025 Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследова
07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»

ем», — сказал Руслан Смелянский, заведующий кафедрой автоматизации систем вычислительных комплексов ВМК МГУ. Преподаватели университета и сотрудники «Базальт СПО» проводят специальные курсы по

06.10.2025 Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова представили теоретическое исследование, посвященное влиянию сла
27.08.2025 Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследова
19.08.2025 Ученые МГУ разработали инструмент для оценки робастности мультимодальных больших языковых моделей

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программный комплекс для тестирования робастности

13.08.2025 Ученые МГУ повышают устойчивость ИИ-систем к мошенничеству в банковских транзакциях

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новые подходы для повышения надежности систем машин
21.07.2025 Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения

Исследователи ВМК МГУ предложили новый подход к оценке качества сжатых изображений и видео, учитывающий пот
15.07.2025 Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии

Учёные ВМК МГУ представили новый бенчмарк для тестирования алгоритмов суперразрешения (SR) при сжати
08.07.2025 В МГУ разработали математическую модель для календарного планирования производства с учетом отключений оборудования.

дин из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории математического моделирования в физике ВМК МГУ. В ходе моделирования учитывались реальные технологические параметры, режимы работы у
07.07.2025 Ученые МГУ разработали математическую модель для предотвращения давки в общественных местах

Исследователи ВМК МГУ предложили новую математическую модель для управления потоками людей в замкнутых прос
17.06.2025 Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение

16.06.2025 Ученые МГУ предложили метод оценки устойчивости изображений к атакам на метрики качества

Исследователи ВМК МГУ разработали новый подход к оценке качества изображений, который помогает выявить их у
21.04.2025 Ученые МГУ предложили новый метод оптимизации 3D-графики с использованием облаков точек

Исследователи ВМК МГУ разработали метод автоматического создания облаков точек с уровнями детализации для о
18.02.2025 Учёные МГУ исследовали поведение очередей в системах с приоритетами при высокой нагрузке

Исследователи ВМК МГУ разработали математический метод, позволяющий анализировать поведение очередей в сист
06.02.2025 Ученые ВМК МГУ разработали новый подход к глобализации методов Ньютона для сложных задач оптимизации

итмы Ньютона, сталкиваются с ограничениями при работе с такими функциями из-за их сложности. Ученые ВМК МГУ предложили новый подход, который решает проблему сходимости для задач с кусочно-гладк
09.01.2025 Новаторские методы аутентификации пользователей мобильных устройств разработаны в МГУ

посредством жестов, сделанных с мобильным устройством в руке. Об этом CNews сообщили представители ВМК МГУ. Научная команда под руководством Марии Казачук с кафедры Интеллектуальных информацио
19.12.2024 Axenix и ВМК подписали соглашение о сотрудничестве

ашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Документ был подписан деканом ВМК МГУ Игорем Соколовым и генеральным директором ООО «АксТим Тех» Юрием Ильиным. Стороны дог
08.07.2024 ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту

На факультете ВМК МГУ состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам академической программы «И
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM

Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и компании RuSIEM. Организаторы приглашают технологические старт
29.04.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании

ты отбора будут объявлены в сентябре 2020 г. Участниками программы могут стать аспиранты факультета ВМК МГУ 1-3 курсов и их научные руководители. Молодые ученые получат возможность пройти оплач
26.06.2014 «Лаборатория Касперского» будет участвовать в подготовке студентов МГУ им. М.В. Ломоносова и других российских вузов

лительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ВМК МГУ) подписали соглашение о сотрудничестве и совместной образовательной деятельности в об
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США

Сборная команда факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова Bushwhackers заняла первое место на международных хакерских со
28.07.2011 В Москве открылась летняя школа Microsoft Research по компьютерному зрению

расскажет о технологии визуального поиска. Как отметил Борис Березин, заместитель декана факультета ВМК МГУ им. Ломоносова, «формирование молодой научной элиты — важная задача на пути к модерни
17.02.2009 Microsoft Research организует в России школу по высокопроизводительным вычислениям

ьское подразделение корпорации Microsoft, объявило о том, что с 19 по 25 июля 2009 г. на факультете ВМК МГУ им. Ломоносова при поддержке Института Программных Систем (ИПС) РАН будет организован
27.10.2008 МГУ и IBM готовят альтернативу транзисторам

в операций в секунду (Тфлопс). По словам заведующего лабораторией вычислительной техники факультета ВМК МГУ Евгения Гуревича, сейчас из 30 Тфлопс суперкомпьютера уже достигнута производительнос
26.09.2007 «КомпьюЛинк» открывает магистратуру в МГУ

льтет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова подписали соглашение о создании образовательных программ магистерской подготовки и профессиональной переподготовки на факультете ВМК при технологической и финансовой поддержке ГК «КомпьюЛинк». Магистратура открыта по специальности «Информационные системы управления предприятием» и будет осуществлять подготовку молодых сп
02.07.2007 Академическая программа Microsoft: за 3 года обучено 5 тыс. человек

да Вольпян, менеджер образовательных программ Microsoft. По словам Дениса Зырянова, руководителя УЦ ВМК МГУ & Softline Academy, каждый семестр количество участников в группах увеличивается на 5
25.05.2007 Acorp поддерживает студентов МГУ: оборудование для ПК

& Softline Academy подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все аудитории учебного центра ВМК МГУ & Softline Academy оснащены сетевым оборудованием Acorp. «Сотрудничество с компанией


