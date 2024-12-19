Axenix и ВМК подписали соглашение о сотрудничестве

ООО «АксТим Тех» (технологическое подразделение Axenix) и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Документ был подписан деканом ВМК МГУ Игорем Соколовым и генеральным директором ООО «АксТим Тех» Юрием Ильиным. Стороны договорились о реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов. Благодаря этому сотрудничеству, студенты МГУ смогут получить доступ к опыту Axenix (ранее – Accenture) в реализации комплексных технологических проектов в России и за рубежом.

По словам Юрия Ильина, совместные наукоемкие разработки позволят обогатить технологические возможности российских программных продуктов.

«В МГУ учится много талантливых ребят, и мы хотели бы поделиться с ними опытом проектирования и реализации больших технологических проектов. В феврале, на базе ВМК, стартует наш специальный курс, посвященный ИТ-архитектуре. В целом, мы уделяем большое внимание обучению и предлагаем перспективным студентам стажировки, корпоративные программы, работу в проектных и продуктовых командах. Сотрудничество с МГУ — важный компонент стратегии развития нашего бизнеса», – сказал генеральный директор ООО «АксТим Тех».