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Ильин Юрий



19.12.2024 Axenix и ВМК подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.03.2023 Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
22.08.2014 Уязвимость в необновленных ОС Windows до сих пор используется червем Stuxnet 1
06.12.2012 «Ростелеком» презентовал пилотную модель информационной системы ЖКХ в Пензенской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ильин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Accenture plc 682 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SAP SE 5277 1
Ростелеком 9701 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Tripwire 27 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Microsoft Windows 15657 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Малькова Лариса 16 2
Киреев Сергей 6 2
Диланян Вартан 16 2
Торопов Дмитрий 5 1
Уланов Сергей 2 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Одинаева Ирина 7 1
Григорьева Мария 25 1
Булгакова Ирина 3 1
Яблочков Петр 1 1
Топоров Дмитрий 2 1
Громыко Роман 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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