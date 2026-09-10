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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200941
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Уланов Сергей

СОБЫТИЯ


10.09.2026 «Напитки Вместе» перешла на In.Plan при поддержке Axenix 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
04.10.2022 Команда SAP по управлению производством и цепями поставок присоединилась к компании Axenix 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Уланов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 250 2
SAP SE 5622 2
Accenture plc 724 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1712 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 994 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1621 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 28 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
Киреев Сергей 6 1
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Ильин Юрий 5 1
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Диланян Вартан 17 1
Малькова Лариса 21 1
Одинаева Ирина 7 1
Григорьева Мария 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2380 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 2
Германия - Федеративная Республика 13270 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5156 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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