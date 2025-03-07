Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Малькова Лариса


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
28.11.2024 Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx 1
09.10.2024 CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий 1
07.10.2024 Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
02.07.2024 Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
07.12.2023 «Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк 1
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
23.03.2023 Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги 1
05.10.2022 «Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
17.06.2022 Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке 1
02.10.2019 Accenture и Arenadata объявили о выводе на рынок инновационной аналитической платформы 1
18.12.2018 Исследование: глобальный портрет «Цифрового клиента» 2
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Малькова Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 161 13
Accenture plc 682 8
Ростелеком 9780 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1079 1
SAP SE 5293 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Accenture Applied Intelligence 3 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
Теко НПК 430 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Microsoft Corporation 24695 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
ODS - Open Data Science 6 1
Yandex - Яндекс 7465 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
OpenAI 235 1
Google LLC 11850 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 135 1
T.Hunter 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Газпром ПАО 1347 1
Почта России ПАО 2122 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Альфа-Банк 1782 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
МКБ - Московский кредитный банк 561 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21364 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 381 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2166 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7494 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5107 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3934 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 531 2
Data monetization - Монетизация данных 1654 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3021 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4780 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2971 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7133 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2973 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16074 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2307 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10608 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2132 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5099 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2935 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1085 2
Accenture Insights Platform 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 212 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
СалютДевайсы - GigaChat 204 1
OpenAI ChatGPT 363 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 26 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Кирьянова Александра 138 3
Ильин Юрий 5 2
Киреев Сергей 6 2
Одинаева Ирина 7 2
Диланян Вартан 16 2
Железняков Александр 3 2
Бухановский Александр 15 2
Беляев Александр 18 2
Власова Ася 9 2
Балагаев Антон 4 1
Золотарев Сергей 11 1
Назарбаев Нурсултан 83 1
Романов Дмитрий 66 1
Лазуков Станислав 30 1
Григорьева Мария 25 1
Романов Илья 32 1
Аммосов Юрий 46 1
Уланов Сергей 2 1
Торопов Дмитрий 5 1
Кулик Вадим 182 1
Серебряникова Анна 73 1
Меньшов Кирилл 119 1
Борисенко Григорий 15 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
Каем Кирилл 34 1
Райгородский Андрей 37 1
Мерзляков Антон 16 1
Бурнаев Евгений 19 1
Натекин Алексей 7 1
Саркисов Тигран 35 1
Потапова Екатерина 13 1
Зеленков Юрий 37 1
Ильяшевич Юлия 1 1
Чебыкина Ирина 1 1
Мишустин Михаил 685 1
Лихницкий Павел 55 1
Мизюрин Роман 5 1
Шойтов Александр 78 1
Лазарев Михаил 3 1
Шафран Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1979 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 1
Казахстан - Республика 5578 1
Индия - Bharat 5480 1
Ближний Восток 2955 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Монголия 352 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 450 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 392 1
Германия - Федеративная Республика 12716 1
Европа 21821 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 724 1
Китай - Западный 13 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 398 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4702 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 3
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3981 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6198 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4925 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6013 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1670 1
Образование в России 2222 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3509 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8634 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 279 1
Система социального кредита - Система социального рейтинга - Система социального доверия 10 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6452 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 627 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
Российская газета 273 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 1
Ведомости 1033 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 377 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 339 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 17 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 13 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще