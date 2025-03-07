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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сенатская Ирина


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
04.09.2024 Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии 1
17.05.2024 Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сенатская Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9780 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
МегаФон 8999 1
Softline - Софтлайн 2864 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Flowwow - Флаувау 23 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 46 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 398 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Ростелеком - Булат НИЦ 28 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12656 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2874 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7494 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7133 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1783 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2307 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1218 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1144 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 427 1
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 838 1
Pexels 55 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1085 1
Шадаев Максут 1018 1
Касимов Денис 22 1
Комлев Николай 98 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Игнатова Мария 13 1
Яловега Марина 6 1
Крынина Евгения 16 1
Чернов Федор 31 1
Мельчугова Юлия 6 1
Кучай Анастасия 1 1
Замухоская Ксения 1 1
Лисица Марина 2 1
Заусова Елена 1 1
Шестернин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - УФО - Челябинская область 1238 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1688 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
Европа 21821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
Россия - УФО - Свердловская область 1527 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3985 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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