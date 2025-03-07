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Сенатская Ирина
Сенатская Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 838 1
|Pexels 55 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1085 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Касимов Денис 22 1
|Комлев Николай 98 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Игнатова Мария 13 1
|Яловега Марина 6 1
|Крынина Евгения 16 1
|Чернов Федор 31 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Замухоская Ксения 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Заусова Елена 1 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
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