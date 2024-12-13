Яловега Марина
Яловега Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
|Гиацинтова Светлана 18 2
|Сивцев Илья 140 1
|Бармина Ирина 1 1
|Димитров Денис 1 1
|Чернов Федор 30 1
|Сушкова Анна 2 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Некрашевич Павел 1 1
|Сорокин Егор 9 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Бабаян Георгий 1 1
|Заусова Елена 1 1
|Крынина Евгения 16 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
|Игнатова Мария 13 1
|Морозов Кирилл 3 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Приклонская Анна 8 1
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