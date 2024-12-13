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Яловега Марина



13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 1
05.02.2024 Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос 1
18.03.2022 Разработчик самой популярной российской ОС многократно увеличивает штат. Начался набор тысяч программистов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Яловега Марина и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Ростелеком 9701 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Flowwow - Флаувау 22 1
МегаФон 8805 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
DevOps - Development и Operations 865 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
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