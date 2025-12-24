М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр

Компания «М.Тех» будет образована на базе приобретённого в 2021 году Группой М.Видео-Эльдорадо провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит» и отвечает за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие офиса больших данных, поиск и внедрение инноваций. Выделение самостоятельной ИТ-компании в структуре игрока рынка розничной торговли также сделает возможным развитие систем мотивации и совершенствование условий труда для ИТ-экспертов Группы. В перспективе «М.Тех» может выступать поставщиком отдельных решений на внешний рынок.

М.Видео-Эльдорадо продолжает развивать «Директ Кредит» в качестве финтех-партнера собственных платёжных сервисов, а также ведущего кредитного брокера для всей отрасли торговли. Услугами платформы «Директ Кредит» пользуется не только М.Видео-Эльдорадо, но и другие игроки - операторы связи, маркетплейсы, федеральные сети по продаже одежды, мебели, электроники и других товаров. Как российское брокерское решение «Директ Кредит» работает с 14 финансовыми институтами, в том числе «МТС Банк», «Почта Банк», «Тинькофф кредитные системы», «Совкомбанк» и другими, предлагая выбор программ рассрочки и кредитов сроком от 2 до 36 месяцев.