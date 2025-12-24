Разделы

М.Видео-Эльдорадо М.Тех Директ Кредит Центр

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр

Компания «М.Тех» будет образована на базе приобретённого в 2021 году Группой М.Видео-Эльдорадо провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит» и отвечает за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие офиса больших данных, поиск и внедрение инноваций. Выделение самостоятельной ИТ-компании в структуре игрока рынка розничной торговли также сделает возможным развитие систем мотивации и совершенствование условий труда для ИТ-экспертов Группы. В перспективе «М.Тех» может выступать поставщиком отдельных решений на внешний рынок. 

 

М.Видео-Эльдорадо продолжает развивать «Директ Кредит» в качестве финтех-партнера собственных платёжных сервисов, а также ведущего кредитного брокера для всей отрасли торговли. Услугами платформы «Директ Кредит» пользуется не только М.Видео-Эльдорадо, но и другие  игроки - операторы связи, маркетплейсы, федеральные сети по продаже одежды, мебели, электроники и других товаров. Как российское брокерское решение «Директ Кредит» работает с 14 финансовыми институтами, в том числе «МТС Банк», «Почта Банк», «Тинькофф кредитные системы», «Совкомбанк» и другими, предлагая выбор программ рассрочки и кредитов сроком от 2 до 36 месяцев.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 Михаил Бижан назначен вице-президентом, руководителем ИТ-кластера «МТС Банка» 1
30.09.2025 «М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены 2
22.09.2025 Головной офис «М.Видео» переехал в новую штаб-квартиру «М.Видео Центр» в «Сколково» 2
29.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис «Порублю» 1
19.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении 1
13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак 1
28.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат 1
05.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает новый сервис с функцией получения до 100 тыс. руб. на карту клиента через мобильное приложение 1
21.11.2024 Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
18.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат 1
03.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила программу скидок при покупке техники в рассрочку 2
29.05.2024 Чистка и стерилизация телефонов и наушников теперь доступна в сервисных центрах «М.Мастер» 3
27.05.2024 Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» фиксируют рост продаж игровых консолей в России с начала 2024 года на 104% 3
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12 3
23.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70 3
21.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует более чем 30% рост продаж планшетов на рынке России 3
20.05.2024 Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» 3
17.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино» 3
17.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20% 3
15.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж камерофона серии Tecno Camon 30 3
07.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. растут продажи игровых компьютеров и аксессуаров 3
06.05.2024 Первые в России мультибрендовые зоны складных и раскладных смартфонов открывает «М.Видео» 3
25.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series 3
24.04.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают предзаказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 3
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя 1
18.04.2024 Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года 3
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% 3
12.04.2024 В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro 3
10.04.2024 «М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series 3
09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 3
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 3
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 3
28.03.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России 3
25.03.2024 Предзаказы Nothing Phone 2(a) на 34% выше предзаказов предыдущей модели 3
21.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи Apple Vision Pro и открывает тестовые зоны в шести городах России 3
19.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер» 3
14.02.2024 Доля собственных торговых марок и эксклюзивных товаров достигла 15% от общих продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году 3
09.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor 3
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 3

Публикаций - 115, упоминаний - 270

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10643 16
Apple Inc 12651 16
Huawei 4231 12
Xiaomi 1983 12
Yandex - Яндекс 8496 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 10
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 6
SAP SE 5440 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 278 6
BBK OPPO Electronics 430 6
Haier Group 207 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 5
IBM - International Business Machines Corp 9556 4
Sony 6636 4
Ростелеком 10335 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 3
Softline - Софтлайн 3283 3
Toshiba Corporation 2957 3
9031 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 2
МегаФон 9949 2
Google LLC 12284 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 202 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 2
LG Electronics 3679 2
Oracle Corporation 6881 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 2
Oracle Siebel Systems 515 2
НИТ - Национальные информационные технологии 34 2
Nintendo 797 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 264 2
MediaTek - Ralink 570 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 111
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 6
Grundig 42 5
СКО Электроника-утилизация 21 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 4
Метрополис ТРК 59 4
Лента - Сеть розничной торговли 2275 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 3
Альфа-Банк 1872 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 2
Экотехпром ГУП 6 1
Беталинк 104 1
Beko - Beko Electronics 75 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Smeg 19 1
Седьмой Континент 64 1
Малахит 21 1
Стример НПО 24 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Казанские аптеки 2 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 1
iTrend 17 1
ЕВРАЗ - НМТП - Находкинский морской торговый порт 4 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Внешпромбанк 13 1
Миэль ГК 38 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 1
Профит Банк КБ 4 1
Robinzon - Робинзон-Багаж 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 367 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 711 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1182 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 87
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 86
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 18
Аксессуары 4134 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 14
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 12
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 11
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 10
Наушники - Headphones 4304 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 8
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5942 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 7
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 7
Google Android 14729 10
Haier Thunderobot 42 7
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 6
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 23 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4094 5
Microsoft Windows 16358 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
Samsung Galaxy 997 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 247 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 3
СалютДевайсы - SberBoom 29 3
Apple iPhone 15 163 3
Nothing Phone 17 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 843 3
Huawei AppGallery 322 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 3
Nintendo Switch - Игровая приставка 89 3
Huawei Mate - серия смартфонов 407 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 3
Адвилабс-Рус - Uncom OS 19 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 44 2
Nothing Ear 5 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Рассрочка 2 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Linux OS 10940 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 370 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1325 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
НКТ - Р7-Офис 481 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 118 2
Honor SuperCharge 157 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 211 2
Red Dead Redemption - компьютерная игра 59 2
BBK Realme - серия смартфонов 62 2
Уваров Сергей 44 15
Муравьев Олег 29 9
Гарифуллин Олег 11 7
Платонова Оксана 14 5
Натрусов Артем 312 4
Сергеев Сергей 161 4
Гуцериев Михаил 112 4
Коротнев Константин 34 4
Иванова Ирина 14 3
Бондарев Владислав 6 3
Рогозин Алексей 4 3
Соколовский Александр 40 3
Серова Елена 320 3
Дубчак Кирилл 12 3
Наймарк Владимир 14 2
Афонин Александр 5 2
Огарков Борис 6 2
Голышев Денис 5 2
Чернов Федор 35 2
Зарайский Сергей 18 2
Епишин Сергей 2 2
Лисица Марина 2 2
Климашенко Алексей 2 2
Абгарян Лусине 12 2
Викторов Алексей 10 2
Шарак Андрей 66 2
Стуров Дмитрий 33 2
Плешков Алексей 67 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Тынкован Александр 51 2
Асратян Петр 36 2
Попова Мария 141 2
Хрусталев Александр 33 2
Шадаев Максут 1151 2
Гиацинтова Светлана 19 2
Жуков Михаил 39 1
Чаплыгин Роман 22 1
Святенко Инна 10 1
Ерин Андрей 22 1
Маслов Олег 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 106
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 73
Россия - СЗФО - Калининградская область 1400 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 13
Россия - СФО - Новосибирск 4669 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 5
Европа 24652 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 4
Казахстан - Республика 5808 3
Беларусь - Белоруссия 6040 3
Франция - Французская Республика 7982 3
Турция - Турецкая республика 2496 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2969 2
Россия - ПФО - Самарская область 1458 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 2
Россия - УФО - Челябинская область 1397 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 45 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 31 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 99
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 21
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 5
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1872 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2552 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 4
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Госрасходы - портал 70 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 1
Ведомости 1254 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Gartner - Гартнер 3613 2
Aberdeen Group 48 1
Yes Group - Ес Групп 1 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 73 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 657 1
День знаний - 1 сентября 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews AWARDS - награда 556 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Единый день голосования 139 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
