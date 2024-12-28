«М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки совместно с «ОТП Банком» объявляют о запуске эксклюзивного предложения – новогодней рассрочки на 24 месяца без первоначального взноса и переплат на все товары в сети «М.Видео-Эльдорадо», включая смартфоны, игровые приставки, ноутбуки, планшеты, компьютеры, телевизоры и цифровое ТВ, наушники, смарт-часы, компьютерные комплектующие, кофемашины, мелкую и крупную бытовую технику, товары для здоровья и многие другие категории техники и электроники. Благодаря этому предложению клиенты смогут до 15 января 2025 г. приобрести технику по условиям 0-0-24: без первоначального взноса, без переплат, сроком до 24-х месяцев. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Для оформления рассрочки достаточно выбрать товары в офлайн или онлайн каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» и оформить заявку на рассрочку. После заполнения заявки, одобрение происходит в течении трех минут. При положительном решении остаётся лишь подписать договор (по СМС или в магазине) и получить заказ. Клиент видит весь процесс оформления в онлайн-формате.

В отличие от стандартных кредитов, рассрочка предполагает 0% переплат, что позволяет экономить на ежемесячных платежах.

Алексей Климашенко, директор по развитию продаж дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка»: «У клиентов сети "М.Видео-Эльдорадо" появилась прекрасная возможность легко и выгодно приобрести новейшие модели техники без лишних беспокойств и переплат. Благодаря нашей партнерской программе каждый сможет осуществить долгожданную покупку, оформив рассрочку на удобных условиях. В условиях роста ставок по кредитам покупка в рассрочку становится отличной альтернативой. При этом клиенты обычно аккуратно погашают такие займы, поскольку дорожат своей бытовой техникой и гаджетами. Это создает позитивный опыт и помогает избежать плохих кредитных историй, делая нашу программу еще более привлекательной для всех участников».

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин: «"М.Видео-Эльдорадо" как главный эксперт по технике в России старается не только предложить широкий ассортимент качественных товаров, но и выгодные финансовые продукты для его приобретения. Вместе с "ОТП Банком" мы даем возможность приобрести десятки тысяч товаров в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса и переплаты. Более 98% всех сделок с использованием кредитных сервисов в нашей сети осуществляются в рассрочку, а отсрочка платежа на длительные сроки становится все более востребованной. "М.Видео-Эльдорадо" – один из немногих ритейлеров, компенсирующих банковский процент через скидку от стоимости товара, а не наценку. Это позволяет предлагать нашим клиентам максимально широкий выбор финансовых инструментов для покупки товаров: кто-то хочет получить скидку за счет быстрого досрочного погашения, а кому-то комфортнее разделить стоимость товара на равные части в течение 24 месяцев. Новая система рассрочки особенно актуальна перед Новым годом и Рождеством – в традиционный период покупки россиянами подарков своим родным и близким».