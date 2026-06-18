Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Московский арбитражный суд вынес решения в пользу операторов связи «Вымпелком» и МТС в спорах с микрофинансовой организацией «Срочно Деньги». Компания требовала перерасчета платы за услуги массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировки звонков, начисленной с октября 2025 г. Юристы отмечают, что решения стали одними из первых судебных прецедентов по вопросу оплаты услуг, связанных с новыми требованиями регулирования телефонных коммуникаций.

Судебное решение

Суд поддержал операторов связи в споре с микрофинансовой организацией (МФО) об оплате за маркировку звонков, пишет «Коммерсант». Решения стали одними из первых судебных прецедентов по вопросу оплаты услуг по автоматизированным вызовам.

В июне 2026 г. Московский арбитражный суд принял решения в пользу операторов «Вымпелком» и МТС в спорах с нижегородской микрофинансовой организацией «Срочно Деньги». Это один из первых подобных исков к операторам связи. Согласно картотеке арбитражных дел, МФО «Срочно Деньги» подала иски к «Вымпелкому», «Мегафону» и МТС, оспаривая начисление платы за массовые и автоматизированные вызовы, а также маркировку звонков. Решение же суда по иску к «Мегафону» 18 июня еще не вынесено.

МФО «Срочно Деньги» требовала произвести перерасчет платы за услуги массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировки звонков, начиная с 1 октября 2025 г. В качестве основания в иске указывалось, что МФО не заключала с операторами связи договоры на оказание данных услуг. Вместе с тем, согласно материалам дела, операторы разместили на своих официальных сайтах публичные оферты на заключение дополнительных соглашений по услугам массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировки звонков. Принятием таких оферт, согласно условиям, считалось продолжение пользования услугами оператора, в частности, пополнение лицевого счета и использование личного кабинета.

Magnific - Freepik Конец массовых обзвонов должникам? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрофинансовых организаций

Кроме того, по иску к «Вымпелкому» суд установил, что организация оплачивала не один и тот же звонок трижды, а три отдельные услуги: сам звонок, услугу массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировку звонков. В деле против МТС оператор направил в адрес «Срочно Деньги» письмо, в котором разъяснил порядок отказа от услуг. От массовых и автоматизированных вызовов можно отказаться путем отключения услуги «Автосекретарь», а от маркировки звонков — направив соответствующее заявление. По итогам рассмотрения обоих дел суд встал на сторону операторов связи.

По данным CNews, 30 копеек в среднем российские компании платят операторам за маркировку одной попытки вызова.

Новые условия

Управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов отметил «Коммерсанту», что суд установил факт надлежащего уведомления клиента о новых условиях оказания услуг. Продолжение пользования сервисами и своевременная оплата счетов были расценены как молчаливое согласие с измененным порядком предоставления услуг.

«Кроме того, суды исходили из того, что после внесения изменений в законодательство маркировка вызовов и услуги массовых и автоматизированных вызовов стали самостоятельными сервисами, направленными на выполнение новых требований к телефонным коммуникациям», — пояснил эксперт.

Николай Титов не исключает роста числа подобных споров до конца 2026 г. Новые правила маркировки вызовов и регулирования массовых обзвонов затронули значительное количество компаний, активно взаимодействующих с клиентами по телефону.

«При этом вероятность массового удовлетворения таких исков на текущий момент выглядит невысокой, — считает он. — Фактически формируется судебная практика по вопросу, каким образом бизнес должен оплачивать исполнение новых антифрод-требований государства и где проходит граница между обязательным регулированием и дополнительными коммерческими услугами операторов связи».

Суды фактически признали действия операторов связи добросовестными, отмечает Титов. По его мнению, сложившаяся ситуация высветила системную проблему на рынке. «Споры возникли не столько из-за самой маркировки звонков, сколько из-за вопроса о том, кто и в каком объеме должен нести расходы на выполнение новых требований регулирования», — пояснил эксперт.

Соблюдение законодательства

В «Вымпелкоме» сообщили, что предоставляют услуги массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировки звонков в полном соответствии с требованиями действующего российского законодательства. В компании подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием судебной и регуляторной практики, сохраняя при этом понятный и прозрачный порядок взаимодействия с клиентами.

В МТС заявили, что выполняют все требования законодательства по порядку предоставления данных услуг.

Негатив от организаций

В крупнейшей саморегулируемой организации на рынке микрофинансов Союзе микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») сообщили «Коммерсант», что не считают взыскание денежных средств за массовые и автоматизированные вызовы «добросовестной практикой».

«Несколько крупных МФО решили через суд доказать незаконность сбора средств за услуги, у которых нет отдельного содержания, количество и качество которых невозможно проверить, а объем которых зависит исключительно от желания сотового оператора, потому что отнесение любого звонка к категории массовых определяется внутренней политикой оператора и не подлежит разглашению абоненту, который должен за это платить», — заявил представитель СРО «МиР».