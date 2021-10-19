ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации

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19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 5
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
12.10.2021 «Билайн» и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию для исследований в области цифровых технологий в медицине 6
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 4
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 8
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 5
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
04.10.2021 Разработчики Petset внедрили карту с отображением pet-friendly локаций 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 2
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 5
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 4
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 3
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 4
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 3
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 2
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 7
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 3
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 8
13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 2
13.09.2021 Делегаты на ВЭФ в этом году потратили в 2 раза больше мобильного интернета, чем два года назад 1
09.09.2021 «Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис 4
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 2
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 3
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 3
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 10
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 2
03.09.2021 МТС поднимает цены на архивных тарифах 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1

Публикаций - 5302, упоминаний - 15909

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 1748
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1442
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 699
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 542
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 476
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 218
Huawei 2723 192
Apple Inc - Эппл Рус 7669 189
Yota - Скартел 623 177
Киевстар 256 175
Yandex - Яндекс 4098 174
Samsung Electronics 5627 151
Microsoft Corporation 10997 150
VK - Mail.ru Group 2482 142
Telenor 293 137
АФК Система ПАО 990 115
Google LLC 7124 108
Nokia Corporation 2404 104
Telia Company 346 104
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 102
Facebook 3764 99
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 97
Альфа-Групп - Altimo 224 96
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 95
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 92
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 88
Ericsson 846 82
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 80
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 76
Ростех - Ростехнологии 2230 72
Ростелеком Связьинвест 692 71
Акадо Телеком - Комкор 605 71
Oracle Corporation 3331 70
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 68
3726 68
IBM 3524 67
СМАРТС Компания 203 66
Turkcell 178 62
Скай Линк - Skylink 496 62
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 61
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 243
Альфа-Групп 318 172
Евросеть 882 168
Связной ГК 875 133
Альфа-Банк 1122 130
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 103
Почта России ПАО 1570 76
Газпромбанк - ГПБ 692 69
X5 Group 599 63
РЖД - Российские железные дороги 1081 62
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 56
Visa International 1343 55
Qiwi 783 51
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 48
X5 Group - Пятерочка 559 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 41
Takilant 50 40
ВТБ24 583 39
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 39
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 36
Аэрофлот 492 34
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 33
Avito - Авито 171 33
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 32
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 31
ВТБ Банк Москвы 371 29
Роснефть НК 367 28
Газпром ПАО 518 27
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 27
Уралсиб Банк 389 26
АльфаСтрахование СГ 207 25
ПСБ - Промсвязьбанк 613 24
Газпром нефть 380 23
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 22
Почта Банк 289 22
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 21
Citibank - Ситибанк 170 21
re:Store 106 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 383
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 254
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 223
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 135
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 93
Президент Российской Федерации 1439 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 74
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 67
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 64
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 63
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 58
Правительство РФ 2198 51
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 51
Арбитражный суд города Москвы 339 48
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 43
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 40
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 39
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 36
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 36
Федеральное казначейство России 766 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 29
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 29
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 28
Правительство Москвы 649 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 26
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 26
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 22
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 20
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 19
Роснано 456 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 127
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 48
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 11
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
ЛДПР 68 7
Linux Foundation 157 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
OpenCAPI Consortium 13 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 5
Gen-Z Consortium 11 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
Единая Россия - Политическая партия 171 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 3
TIA - Telecommunications Industry Association 49 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
АРБ - Ассоциация российских банков 81 3
Руссофт - Russoft 250 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 582
3G - Стандарт мобильной связи 3699 570
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 330
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 284
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 277
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 255
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 178
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 166
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 127
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 121
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 119
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 94
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 92
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 91
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 87
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 76
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 74
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 67
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 58
Big Data - Большие данные 1136 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 53
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 52
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 46
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 46
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 40
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 39
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 38
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 37
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 35
ИТ-аутсорсинг 669 34
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 34
Google Android 10750 252
Apple iOS 5741 162
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 142
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 97
Microsoft Windows 10 6602 62
Google Play - Google Store - Android Market 2515 61
WhatsApp Messenger 654 60
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 56
Apple iPad 3263 55
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 55
VK - Mail.ru Одноклассники 848 54
Apple - App Store 2198 51
Apple iPhone 5 710 47
Microsoft Skype 1459 47
Google YouTube - Видеохостинг 1702 45
Rakuten Viber 429 43
Apple iPhone 4 700 42
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 40
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 40
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 35
Apple iPhone 6 547 34
Microsoft Windows Phone OS 1472 31
Linux OS 4236 30
Microsoft Office 365 769 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 27
Microsoft Office 1916 26
Facebook Instagram - Инстаграм 569 23
Apple iPhone 3 383 22
Symbian OS 755 21
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 19
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 17
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 17
Microsoft SQL Server 789 17
Apple macOS 921 16
Java - Язык программирования 1166 16
Путин Владимир 1820 123
Никифоров Николай 1126 100
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 99
Медведев Дмитрий 1433 92
Айбашева Анна 91 87
Патока Андрей 96 81
Щеголев Игорь 676 68
Каримова Гульнара 89 61
Усманов Алишер 241 58
Каримов Ислам 85 57
Григорьева Евгения 57 56
Слободин Михаил 55 55
Малис Александр 110 54
Лацанич Василь 92 51
Четвернин Алексей 651 45
Иванов Олег 124 44
Брюквин Юрий 196 43
Назаров Алексей 69 42
Кузьменко Валерия 58 41
Солодовников Дмитрий 55 40
Мамут Александр 109 39
Held George - Хелд Джордж 38 38
Авакян Гаянэ 50 37
Кусков Денис 150 37
Малис Олег 55 37
Айвазов Армен 449 34
Изосимов Александр 87 33
Дорохина Юлия 42 33
Морошкин Александр 106 31
Торбахов Александр 54 29
Свердлов Денис 163 29
Рейман Леонид 407 29
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 26
Фридман Михаил 54 25
Серова Елена 299 25
Таврин Иван 83 25
Кудряшев Антон 25 25
Голомолзин Анатолий 52 25
Мардер Наум 100 24
Поповский Александр 86 24
Россия - Российская федерация - РФ 57124 2611
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 1033
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 426
Россия - Санкт-Петербург 7056 390
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 348
Украина 3344 270
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 210
Казахстан - Республика 2618 194
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 184
Узбекистан - Республика 820 181
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 137
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 125
Россия - Екатеринбург 2054 115
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 115
Россия - Республика Крым 625 115
Россия - Новосибирск 1954 113
Европа 3725 107
Россия - Татарстан - Казань 1507 107
Беларусь - Белоруссия 2079 104
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 103
Армения - Республика 684 102
Грузия 687 95
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 91
Россия - Татарстан Республика 1613 89
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 84
Италия - Итальянская Республика 1363 84
Россия - Сибирь 871 77
Россия - Севастополь 419 77
Восточная Европа 1667 76
Германия - Федеративная Республика 3606 74
Таджикистан - Республика 433 74
Россия - Ленинградская область 1099 74
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 73
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1285 71
Канада 1290 71
Россия - Приморский край - Приморье 604 69
Россия - Краснодар 1031 69
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 68
Россия - Нижний Новгород 1460 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 67
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 105
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 90
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 86
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 82
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 70
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 70
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 60
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 49
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 46
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 40
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 34
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 30
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 29
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 28
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 27
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 26
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 24
Русский язык 966 22
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 21
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 20
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 15
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 13
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 13
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 13
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 10
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 103
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 77
Прайм - Агентство экономической информации 527 51
Коммерсантъ - Издательский дом 480 51
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 42
Ведомости 259 37
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 37
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 36
РИА Новости 654 27
Bloomberg 785 24
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 24
Thomson Reuters - Рейтер 1708 22
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 17
НТВ - Телекомпания 163 15
Forbes - Форбс 441 12
Стрим-ТВ - телекомпания 79 11
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 11
Радио Свобода - радиостанция 22 10
Wikipedia - Википедия 272 10
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 8
CNews - ZOOM.CNews 1084 8
Россия 24 - телеканал 86 8
За Телеком - telegram-канал 37 8
The Wall Street Journal 709 8
CNews TV 461 7
FT - Financial Times 246 7
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 7
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 6
ТНТ - Телеканал 94 6
Discovery Channel 26 6
NYT - The New York Times 505 6
РосКомСвобода 75 6
ТВ-3 - телеканал 48 6
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ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 5
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 14
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IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
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Markets&Markets Research 78 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
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АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
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ACG Research 7 1
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ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 7
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 7
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 5
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 5
ИИИ - Институт исследований интернета 17 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
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Московский Политех - Московский политехнический университет 16 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 4
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МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
Сириус - Образовательный центр 85 3
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 2
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 2
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 2
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