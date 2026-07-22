ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации

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На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики ическими параметрами. Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «Билайн последовательно работает с российскими технологическими компаниями и помогает сильным

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Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026 оцессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов. Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис «ИИ-помощники для предпринимателе

Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек пунктах. Поэтому мы вкладываем много сил в строительство базовых станций в регионах. В прошлом году Билайн в регионах России каждые 15 минут выводил в эфир новую базовую станцию. Запуски в Тамб

Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, если заранее загрузить карту города. Так, Билайн сделал важный шаг к прозрачности городской инфраструктуры, обеспечению удобства пользо

ИИ навел порядок в регистратурах: поликлиники Поволжья сократили очереди на 30% с видеоаналитикой Билайна тата, поэтому поликлиникам требовался системный инструмент контроля и управления нагрузкой. Команда Билайна установила камеры в зоне регистратуры каждой поликлиники и настроила нейросеть, котор

Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году «Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на р

«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте «Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тест

Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае России фиджитал-центров — комплексов для занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) —

Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области и централизованное управление». Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «ИТ-инфраструктура органов власти была чрезвычайно неоднородной: различались не толь

Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме ета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте:

Билайн усилил связь на обновлённом Ленинградском вокзале один из самых загруженных транспортных узлов столицы. Вместе с обновлением городской инфраструктуры Билайн усилил мобильную сеть внутри вокзала, запустив современное indoor*-покрытие для стабил

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году руб. Результаты МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома» за 2025 г. Tаблица 1 Показатель МТС «Вымпелком» «Мегафон» «Ростелеком» Выручка, млрд руб. 807,2 334,67 525,5 872,8 Сервиcная выруч

«Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей ного разговора. О результатах внедрения рассказал директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов на форуме ЦИПР-2026. Устройства, закрепленные на одежде сотрудников,

«Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи «Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комб

YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026 Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой

«Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения сценарии использования сети пятого поколения. Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, Билайн запускает специальную программу обновления смартфонов по trade-in. Компании смогут выг