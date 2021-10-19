ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
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Beeline
Вымпел-Коммуникации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 5302, упоминаний - 15909
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 123
|Никифоров Николай 1126 100
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 99
|Медведев Дмитрий 1433 92
|Айбашева Анна 91 87
|Патока Андрей 96 81
|Щеголев Игорь 676 68
|Каримова Гульнара 89 61
|Усманов Алишер 241 58
|Каримов Ислам 85 57
|Григорьева Евгения 57 56
|Слободин Михаил 55 55
|Малис Александр 110 54
|Лацанич Василь 92 51
|Четвернин Алексей 651 45
|Иванов Олег 124 44
|Брюквин Юрий 196 43
|Назаров Алексей 69 42
|Кузьменко Валерия 58 41
|Солодовников Дмитрий 55 40
|Мамут Александр 109 39
|Held George - Хелд Джордж 38 38
|Авакян Гаянэ 50 37
|Кусков Денис 150 37
|Малис Олег 55 37
|Айвазов Армен 449 34
|Изосимов Александр 87 33
|Дорохина Юлия 42 33
|Морошкин Александр 106 31
|Торбахов Александр 54 29
|Свердлов Денис 163 29
|Рейман Леонид 407 29
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 26
|Фридман Михаил 54 25
|Серова Елена 299 25
|Таврин Иван 83 25
|Кудряшев Антон 25 25
|Голомолзин Анатолий 52 25
|Мардер Наум 100 24
|Поповский Александр 86 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru