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ВымпелКом Билайн Beeline Вымпел-Коммуникации
ВымпелКом (торговая марка "Билайн") представляет собой крупную телекоммуникационную компанию, предоставляющую спектр услуг связи и цифровых решений. Компания входит в группу компаний Veon и работает на территории России, а также в Казахстане под брендом Beeline.
Основные направления деятельности:
- Предоставление мобильной связи и интернета
- Разработка цифровых продуктов и платформ
- Предложение облачных решений (Beeline Cloud)
- Развитие технологий искусственного интеллекта
- Создание рекламных технологий (билайн adtech)
- Предоставление домашнего интернета и ТВ
Ключевые события и проекты:
- Разработка собственной дизайн-платформы Yellowbe, включенной в реестр отечественного ПО.
- Приобретение контрольной доли в компании Voca-Tech, специализирующейся на речевой аналитике.
- Создание совместного предприятия с Сеченовским университетом для разработки ИИ-моделей в медицине.
- Запуск платформы OneБизнес в партнерстве с Альфа-Банком.
- Внедрение системы защиты пенсионеров от мошенников "Купол безопасности".
Техническое развитие:
- Расширение сети 4G
- Развитие волоконно-оптических линий
- Внедрение технологий компьютерного зрения
- Разработка решений для digital indoor-рекламы
Конкурирующие компании:
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СОБЫТИЯ
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|22.07.2026
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Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G
ия измерительного комплекса анализировалась работа каждой зоны обслуживания базовых станций. В сети Билайна на протяжении тестовых маршрутов фиксировалась индикация 5G, что подтверждает готовно
|21.07.2026
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Билайн стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений
са и ценовое позиционирование игроков — как операторов связи, так и независимых и нишевых компаний. Билайн стал лидером среди операторов по совокупности параметров: самая эффективная защита от
|17.07.2026
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«Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей
о всеми предложениями акции и оставить заявку на подключение можно на странице промо-акции на сайте Билайна. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 10277001
|15.07.2026
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Билайн переводит клиентскую поддержку на единую систему управления знаниями Minerva Knowledge
вые помощники быстрее находили нужную информацию и точнее решали вопросы клиентов. На текущем этапе Билайн уже перенес около 5 тыс. статей для первых двух бизнес-подразделений. Миграция заняла
|08.07.2026
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Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена
ександр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»: «Мы начали готовиться к проекту заранее — детально изучали требования и заран
|07.07.2026
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Билайн удвоил средний объем пожертвований на фестивале Run IT 2026
де в рамках масштабного спортивного фестиваля Run IT 2026, который прошел 5 июля в Мещерском парке, Билайн собрал для поискового отряда «Лиза Алерт» 73 тыс. рублей — это примерно в 2–2,5 раза б
|06.07.2026
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«Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия
спечить контролируемую, безопасную и предсказуемую среду для решения технологических задач. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
|03.07.2026
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«Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС
рабочем процессе. Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «Сегодня бизнес использует десятки цифровых инструментов для работы с клиентами и
|03.07.2026
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Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов
первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к а
|02.07.2026
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Опыт «билайн бизнес»: как предиктивный обзвон меняет работу контакт-центров
олее 100 звонков. Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «Наш опыт показывает, что использование решений для автоматизации позволяет коман
|26.06.2026
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«Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение
«Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они м
|23.06.2026
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eXpress Lite от Билайна включен в «белый список» Минцифры
регуляторов и подтверждает статус eXpress Lite – продукта, запущенного совместно с нашим партнером Билайн, – как надёжного коммуникационного сервиса, гарантирующего бесперебойную работу даже в
|23.06.2026
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Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области
По итогам независимого исследования ИАА TelecomDaily* Билайн стал лидером по совокупности показателей качества связи на ключевых магистралях Москов
|22.06.2026
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Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов
омпенсация начисляется на бонусный баланс в Билайне. Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти в Билайн со своим номером или приобрести новую сим-карту. Сделать это можно на том же лендинге,
|22.06.2026
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Билайн получил сразу две профессиональные премии за технологические решения для бизнеса
венных структур, а также независимых экспертов и аналитиков. Победителями признаны два продукта от «билайн бизнес»: платформа «Центр Управления М2М*» и UniSim** – технологическое решение на баз
|18.06.2026
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Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания
вным сотовым операторам – «Мобильным Телесистемам» (МТС), «Мегафону», «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») - на всей территории Ро
|17.06.2026
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Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона
ператора из Санкт-Петербурга или любого другого региона. Находясь в столице, клиент решил перейти в Билайн, но сохранить свой текущий номер, полученный в другом городе. До сих пор оформить пере
|16.06.2026
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Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении
льного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр. Теперь в приложении Билайн (12+) многие действия можно выполнить через одно текстовое окно. Пользователь может пр
|15.06.2026
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«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей
улучшения ключевых бизнес-метрик более чем на 10% после масштабирования решений на базе 5G. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
|10.06.2026
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Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора
России» переквалифицировалась в мобильного оператора связи, сообщили CNews представители оператора «Билайн», который предоставил ей необходимую для этого инфраструктуру. На сайте «Почты России»
|05.06.2026
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На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики
ическими параметрами. Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «Билайн последовательно работает с российскими технологическими компаниями и помогает сильным
|04.06.2026
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Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026
ЭФ-2026: ориентироваться в деловой и культурной программе форума; узнавать об активностях на стенде Билайна; знакомиться с возможностями бизнес-ассистентов на базе ИИ; получать персональный ней
|04.06.2026
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ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закре
|03.06.2026
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Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи
ей и Китаем, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке. По соглашению с ООО «Атлас» Билайн берет в долгосрочную аренду восточный участок, проходящий через Уральский, Сибирский и
|03.06.2026
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Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026
оцессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов. Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис «ИИ-помощники для предпринимателе
|03.06.2026
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Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек
пунктах. Поэтому мы вкладываем много сил в строительство базовых станций в регионах. В прошлом году Билайн в регионах России каждые 15 минут выводил в эфир новую базовую станцию. Запуски в Тамб
|02.06.2026
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Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах
мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, если заранее загрузить карту города. Так, Билайн сделал важный шаг к прозрачности городской инфраструктуры, обеспечению удобства пользо
|01.06.2026
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ИИ навел порядок в регистратурах: поликлиники Поволжья сократили очереди на 30% с видеоаналитикой Билайна
тата, поэтому поликлиникам требовался системный инструмент контроля и управления нагрузкой. Команда Билайна установила камеры в зоне регистратуры каждой поликлиники и настроила нейросеть, котор
|29.05.2026
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Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году
«Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на р
|28.05.2026
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«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте
«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тест
|28.05.2026
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Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае
России фиджитал-центров — комплексов для занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) —
|27.05.2026
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Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области
и централизованное управление». Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «ИТ-инфраструктура органов власти была чрезвычайно неоднородной: различались не толь
|27.05.2026
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Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
ета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте:
|22.05.2026
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Билайн усилил связь на обновлённом Ленинградском вокзале
один из самых загруженных транспортных узлов столицы. Вместе с обновлением городской инфраструктуры Билайн усилил мобильную сеть внутри вокзала, запустив современное indoor*-покрытие для стабил
|22.05.2026
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Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году
руб. Результаты МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома» за 2025 г. Tаблица 1 Показатель МТС «Вымпелком» «Мегафон» «Ростелеком» Выручка, млрд руб. 807,2 334,67 525,5 872,8 Сервиcная выруч
|20.05.2026
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«Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей
ного разговора. О результатах внедрения рассказал директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов на форуме ЦИПР-2026. Устройства, закрепленные на одежде сотрудников,
|19.05.2026
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«Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи
«Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комб
|18.05.2026
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YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026
Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой
|18.05.2026
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«Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения
сценарии использования сети пятого поколения. Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, Билайн запускает специальную программу обновления смартфонов по trade-in. Компании смогут выг
|12.05.2026
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Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторов
операторов и отдельно проверять информацию по каждому номеру. Всё это теперь доступно в приложении Билайн. «Каждый второй пользователь, по нашим данным, отвечает не только за свою связь, но и
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 221
|Изосимов Александр 192 176
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 131
|Рейман Леонид 1065 114
|Фридман Михаил 146 114
|Медведев Дмитрий 1665 108
|Брюквин Юрий 300 106
|Никифоров Николай 1138 105
|Айбашева Анна 98 97
|Торбахов Александр 111 95
|Прянишников Николай 316 95
|Шадаев Максут 1210 93
|Патока Андрей 110 90
|Кусков Денис 221 87
|Щеголев Игорь 699 85
|Усманов Алишер 311 76
|Морошкин Александр 118 76
|Малис Александр 158 73
|Анохин Сергей 121 70
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 67
|Каримова Гульнара 95 63
|Малис Олег 86 62
|Каримов Ислам 97 60
|Григорьева Евгения 60 58
|Слободин Михаил 56 56
|Авен Петр 67 56
|Мамут Александр 133 55
|Романов Константин 58 54
|Лацанич Василь 106 53
|Умаров Михаил 56 53
|Осадчая Ирина 64 52
|Хан Герман 56 51
|Резникович Алексей 60 50
|Кузьмичев Алексей 54 47
|Шведов Александр 46 46
|Кузьменко Валерия 62 46
|Иванов Олег 152 45
|Кочетков Владислав 248 43
|Назаров Алексей 73 43
|Шоржин Валерий 67 41
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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