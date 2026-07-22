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ВымпелКом Билайн Beeline Вымпел-Коммуникации

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации

ВымпелКом (торговая марка "Билайн") представляет собой крупную телекоммуникационную компанию, предоставляющую спектр услуг связи и цифровых решений. Компания входит в группу компаний Veon и работает на территории России, а также в Казахстане под брендом Beeline.

Основные направления деятельности:

Ключевые события и проекты:

Техническое развитие:

Конкурирующие компании:

 

Обзор «Билайн» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5833 дела, на cумму 86 163 329 505 ₽*

Судебные дела (5833) на сумму 86 163 329 505 ₽*
в качестве истца (2774) на сумму 18 936 845 184 ₽*
в качестве ответчика (2648) на сумму 36 396 690 323 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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22.07.2026 Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G

ия измерительного комплекса анализировалась работа каждой зоны обслуживания базовых станций. В сети Билайна на протяжении тестовых маршрутов фиксировалась индикация 5G, что подтверждает готовно
21.07.2026 Билайн стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений

са и ценовое позиционирование игроков — как операторов связи, так и независимых и нишевых компаний. Билайн стал лидером среди операторов по совокупности параметров: самая эффективная защита от

17.07.2026 «Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей

о всеми предложениями акции и оставить заявку на подключение можно на странице промо-акции на сайте Билайна. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 10277001
15.07.2026 Билайн переводит клиентскую поддержку на единую систему управления знаниями Minerva Knowledge

вые помощники быстрее находили нужную информацию и точнее решали вопросы клиентов. На текущем этапе Билайн уже перенес около 5 тыс. статей для первых двух бизнес-подразделений. Миграция заняла

08.07.2026 Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена

ександр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»: «Мы начали готовиться к проекту заранее — детально изучали требования и заран
07.07.2026 Билайн удвоил средний объем пожертвований на фестивале Run IT 2026

де в рамках масштабного спортивного фестиваля Run IT 2026, который прошел 5 июля в Мещерском парке, Билайн собрал для поискового отряда «Лиза Алерт» 73 тыс. рублей — это примерно в 2–2,5 раза б
06.07.2026 «Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия

спечить контролируемую, безопасную и предсказуемую среду для решения технологических задач. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
03.07.2026 «Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС

рабочем процессе. Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «Сегодня бизнес использует десятки цифровых инструментов для работы с клиентами и
03.07.2026 Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к а
02.07.2026 Опыт «билайн бизнес»: как предиктивный обзвон меняет работу контакт-центров

олее 100 звонков. Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «Наш опыт показывает, что использование решений для автоматизации позволяет коман
26.06.2026 «Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение

«Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они м
23.06.2026 eXpress Lite от Билайна включен в «белый список» Минцифры

регуляторов и подтверждает статус eXpress Lite – продукта, запущенного совместно с нашим партнером Билайн, – как надёжного коммуникационного сервиса, гарантирующего бесперебойную работу даже в
23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области

По итогам независимого исследования ИАА TelecomDaily* Билайн стал лидером по совокупности показателей качества связи на ключевых магистралях Москов
22.06.2026 Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов

омпенсация начисляется на бонусный баланс в Билайне. Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти в Билайн со своим номером или приобрести новую сим-карту. Сделать это можно на том же лендинге,
22.06.2026 Билайн получил сразу две профессиональные премии за технологические решения для бизнеса

венных структур, а также независимых экспертов и аналитиков. Победителями признаны два продукта от «билайн бизнес»: платформа «Центр Управления М2М*» и UniSim** – технологическое решение на баз
18.06.2026 Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

вным сотовым операторам – «Мобильным Телесистемам» (МТС), «Мегафону», «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») - на всей территории Ро
17.06.2026 Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

ператора из Санкт-Петербурга или любого другого региона. Находясь в столице, клиент решил перейти в Билайн, но сохранить свой текущий номер, полученный в другом городе. До сих пор оформить пере
16.06.2026 Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении

льного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр. Теперь в приложении Билайн (12+) многие действия можно выполнить через одно текстовое окно. Пользователь может пр
15.06.2026 «Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей

улучшения ключевых бизнес-метрик более чем на 10% после масштабирования решений на базе 5G. Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
10.06.2026 Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

России» переквалифицировалась в мобильного оператора связи, сообщили CNews представители оператора «Билайн», который предоставил ей необходимую для этого инфраструктуру. На сайте «Почты России»
05.06.2026 На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики

ическими параметрами. Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «Билайн последовательно работает с российскими технологическими компаниями и помогает сильным

04.06.2026 Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026

ЭФ-2026: ориентироваться в деловой и культурной программе форума; узнавать об активностях на стенде Билайна; знакомиться с возможностями бизнес-ассистентов на базе ИИ; получать персональный ней
04.06.2026 ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закре
03.06.2026 Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи

ей и Китаем, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке. По соглашению с ООО «Атлас» Билайн берет в долгосрочную аренду восточный участок, проходящий через Уральский, Сибирский и
03.06.2026 Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026

оцессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов. Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис «ИИ-помощники для предпринимателе
03.06.2026 Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек

пунктах. Поэтому мы вкладываем много сил в строительство базовых станций в регионах. В прошлом году Билайн в регионах России каждые 15 минут выводил в эфир новую базовую станцию. Запуски в Тамб
02.06.2026 Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах

мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, если заранее загрузить карту города. Так, Билайн сделал важный шаг к прозрачности городской инфраструктуры, обеспечению удобства пользо
01.06.2026 ИИ навел порядок в регистратурах: поликлиники Поволжья сократили очереди на 30% с видеоаналитикой Билайна

тата, поэтому поликлиникам требовался системный инструмент контроля и управления нагрузкой. Команда Билайна установила камеры в зоне регистратуры каждой поликлиники и настроила нейросеть, котор
29.05.2026 Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году

«Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на р
28.05.2026 «Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте

«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тест
28.05.2026 Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае

России фиджитал-центров — комплексов для занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) —

27.05.2026 Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области

и централизованное управление». Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна: «ИТ-инфраструктура органов власти была чрезвычайно неоднородной: различались не толь
27.05.2026 Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

ета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте:
22.05.2026 Билайн усилил связь на обновлённом Ленинградском вокзале

один из самых загруженных транспортных узлов столицы. Вместе с обновлением городской инфраструктуры Билайн усилил мобильную сеть внутри вокзала, запустив современное indoor*-покрытие для стабил
22.05.2026 Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

руб. Результаты МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома» за 2025 г. Tаблица 1 Показатель МТС «Вымпелком» «Мегафон» «Ростелеком» Выручка, млрд руб. 807,2 334,67 525,5 872,8 Сервиcная выруч
20.05.2026 «Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей

ного разговора. О результатах внедрения рассказал директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов на форуме ЦИПР-2026. Устройства, закрепленные на одежде сотрудников,
19.05.2026 «Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи

«Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комб
18.05.2026 YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой
18.05.2026 «Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения

сценарии использования сети пятого поколения. Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, Билайн запускает специальную программу обновления смартфонов по trade-in. Компании смогут выг
12.05.2026 Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторов

операторов и отдельно проверять информацию по каждому номеру. Всё это теперь доступно в приложении Билайн. «Каждый второй пользователь, по нашим данным, отвечает не только за свою связь, но и


Публикаций - 9509, упоминаний - 21751

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3387
МегаФон 10742 2898
Ростелеком 10948 1146
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1007
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 727
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Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 444
Киевстар - Kyivstar 569 410
Yandex - Яндекс 9215 376
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 336
Huawei 4675 310
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 307
Apple Inc 13154 302
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 281
Microsoft Corporation 25774 274
Samsung Electronics 11064 272
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 254
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 251
Ростелеком - Связьинвест 1719 243
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 238
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 235
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 229
VK - Mail.ru Group 3602 217
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 215
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 204
Google LLC 12687 197
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МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 187
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 168
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Telegram Group 2940 157
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Oracle Corporation 7074 149
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 143
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 143
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Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 135
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Альфа-Групп 745 446
Альфа-Банк 1979 316
Евросеть 1421 268
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 215
Связной ГК 1401 212
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 197
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 179
РЖД - Российские железные дороги 2096 139
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 138
Почта России ПАО 2370 138
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 136
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 135
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 130
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 126
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 123
ГПБ - Газпромбанк 1273 122
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 104
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 98
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 96
Газпром ПАО 1493 93
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 91
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 86
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 81
NanduQ - Qiwi 1013 79
Visa International 1993 79
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 67
Россети Ленэнерго 1699 65
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 59
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 59
Газпром нефть 725 59
АльфаСтрахование СГ 394 59
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 58
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 56
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 53
Северсталь ПАО - Severstal 629 53
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ВТБ - ВТБ24 671 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 879
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 489
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 462
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 131
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 124
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 118
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 94
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 78
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 61
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 58
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 57
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 56
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Федеральное казначейство России 1949 55
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 51
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 48
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 43
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1146
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 38
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 34
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 27
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 26
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 17
Единая Россия - Политическая партия 321 15
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 11
ЛДПР 116 10
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 8
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
АЮР - Ассоциация юристов России 51 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 6
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 6
Ассоциация-800 20 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3246
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2446
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1428
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1105
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1102
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1034
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1033
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 975
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 945
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 837
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 791
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 643
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 607
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 584
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 545
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 535
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 523
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 502
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 489
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 461
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 459
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 459
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 457
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 435
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 406
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 386
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 354
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 349
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 347
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 343
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 343
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 338
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 333
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 328
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 328
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 319
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 317
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 310
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 309
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 309
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 528
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 320
Google Android 15243 319
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 240
Apple iOS 8583 194
Microsoft Windows 2000 8678 181
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 165
Apple iPhone 6 4861 156
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 140
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 134
Microsoft Windows 16882 125
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 106
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 105
FreePik 1841 100
Google YouTube - Видеохостинг 3002 100
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 100
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 88
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 79
Apple - App Store 3109 75
Apple iPad 4011 74
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 69
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 68
Linux OS 11533 68
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 65
Oracle Java - язык программирования 3469 63
Rakuten Viber 665 61
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 58 58
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 54
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 50
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 49
Apple iPhone 5 783 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 48
Microsoft Office 4170 48
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 47
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 47
Nokia Symbian OS 1411 46
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 45
Apple iPhone 4 800 45
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 44
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 42
Путин Владимир 3454 221
Изосимов Александр 192 176
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 131
Рейман Леонид 1065 114
Фридман Михаил 146 114
Медведев Дмитрий 1665 108
Брюквин Юрий 300 106
Никифоров Николай 1138 105
Айбашева Анна 98 97
Торбахов Александр 111 95
Прянишников Николай 316 95
Шадаев Максут 1210 93
Патока Андрей 110 90
Кусков Денис 221 87
Щеголев Игорь 699 85
Усманов Алишер 311 76
Морошкин Александр 118 76
Малис Александр 158 73
Анохин Сергей 121 70
Lunder Jo - Лундер Джо 69 67
Каримова Гульнара 95 63
Малис Олег 86 62
Каримов Ислам 97 60
Григорьева Евгения 60 58
Слободин Михаил 56 56
Авен Петр 67 56
Мамут Александр 133 55
Романов Константин 58 54
Лацанич Василь 106 53
Умаров Михаил 56 53
Осадчая Ирина 64 52
Хан Герман 56 51
Резникович Алексей 60 50
Кузьмичев Алексей 54 47
Шведов Александр 46 46
Кузьменко Валерия 62 46
Иванов Олег 152 45
Кочетков Владислав 248 43
Назаров Алексей 73 43
Шоржин Валерий 67 41
Россия - РФ - Российская федерация 166163 6245
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 2910
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1065
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1012
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 901
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 751
Европа 24962 579
Казахстан - Республика 6047 450
Норвегия - Королевство 1857 369
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 362
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Узбекистан - Республика 2005 342
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 328
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 313
Швеция - Королевство 3781 275
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 273
Армения - Республика 2449 237
Беларусь - Белоруссия 6289 237
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Германия - Федеративная Республика 13220 206
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Египет - Арабская Республика 1100 196
Таджикистан - Республика 953 193
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 187
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Mobile Research Group 87 14
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
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S&P 500 565 9
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 44
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 43
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 21
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 19
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 18
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 18
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 14
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 13
ИИИ - Институт исследований интернета 66 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 12
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 11
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 11
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 10
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 9
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 7
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