Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Москва
МегаФон Столичный филиал
Соник Дуо
Sonic Duo
Публикаций - 497, упоминаний - 746
МегаФон Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Проколов Роман 48 34
|Парфенов Игорь 50 27
|Акулинин Игорь 20 15
|Рейман Леонид 1001 13
|Спицына Наталия 16 9
|Нефедов Павел 44 9
|Умаров Михаил 55 9
|Денисов Леонид 16 8
|Бешев Сергей 17 7
|Смоленцев Александр 9 7
|Клочко Олег 9 6
|Есиков Александр 16 6
|Кузичев Василий 8 6
|Рожецкин Леонид 46 6
|Новоселов Евгений 16 6
|Солдатенков Сергей 154 5
|Ничипоренко Алексей 29 5
|Маевский Леонид 57 4
|Курданов Андрей 14 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 4
|Осадчая Ирина 64 4
|Лиходедов Константин 5 4
|Семенов Алексей 70 4
|Сысоева Светлана 6 4
|Путин Владимир 2440 4
|Прокофьева Ева 8 3
|Прянишников Николай 285 3
|Пирогов Антон 4 3
|Муртазин Эльдар 53 3
|Разроев Элдар 47 3
|Погребинский Антон 45 3
|Авдеев Сергей 26 3
|Белашева Марина 36 3
|Остроухова Юлия 27 3
|Павлов Андрей 33 2
|Домбровский Юрий 59 2
|Алявдин Кирилл 19 2
|Краснов Александр 50 2
|Протасов Сергей 9 2
|Панкратова Оксана 42 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru