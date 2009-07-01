«Соник Дуо» стал столичным филиалом «МегаФона» Компания «МегаФон» объявила о том, что с 1 июля в связи с реорганизацией компания «Соник Дуо» стала столичным филиалом «МегаФона». В связи с этим изменились названия должностей

«МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных С началом летнего сезона «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модем с поддержкой 3G до 1190 руб., а стоимость услуг по передаче данных – до 1 руб. за мегабайт. Специальное предложение действует до 31 августа, говорится в

«МегаФон-Москва» расширил возможности услуги «SMS-информ» Сеть «МегаФон-Москва» представила новые возможности для бизнеса с помощью услуги «SMS-информ». Теперь корпоративные клиенты «МегаФона» могут не только рассылать SMS-сообщения своим клиентам, но и пол

«МегаФон-Москва»: звонки в роуминге стали дешевле на 50% У абонентов мобильной сети «МегаФон-Москва» появилась возможность пользоваться международным роумингом с большими скидками. Так, новые тарифные опции позволяют звонить из любой страны мира за полцены, говорится в сообщени

В новых тарифах «МегаФон-Москва» цены снижены до 1 руб. Мобильная сеть «МегаФон-Москва» представила новые тарифы, которые позволяют абонентам общаться больше за мень

В сети «МегаФон-Москва» свыше 3000 базовых станций Общее количество базовых станций (сайтов) мобильной сети «МегаФон-Москва» превысило 3000 единиц. По данным компании, в первом квартале 2009 г. в Москве и Подмосковье введено в строй более ста новых телекоммуникационных объектов, специалисты компании п

«МегаФон-Москва» запустил услугу «Экспресс-детализация» Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут воспользоваться услугой «Экспресс-детализация», которая позволяет получить полную информацию о совершенных звонках прямо на мобильный телефон. Теперь для получения

«Мегафон-Москва» расширил географию услуги «Навигатор» Абоненты сети «Мегафон-Москва» получили возможность определять с помощью услуги «Навигатор» местоположение своих родных не только на карте столичного региона, но и на всей территории России, где действует сет

«МегаФон-Москва» предложил телефон за тысячу рублей Сеть «МегаФон-Москва» представила новое предложение – фирменный комплект из мобильного телефона и SIM-карты стоимостью 1000 руб. Покупая такой комплект, абонент может сразу же совершать звонки и отпр

Абоненты «МегаФон-Москва» смогут приобрести iPhone 3G + пакет услуг Абоненты сети «МегаФон-Москва», желающие приобрести популярный смартфон iPhone 3G, могут воспользоваться специальным предложением. Теперь им не обязательно заключать новый контракт с оператором. Для подключен

«МегаФон-Москва» представил услугу «Письмо Вслух» Мобильная сеть «МегаФон-Москва» представила новую услугу «Письмо Вслух». С ее помощью абоненты могут обменива

«МегаФон-Москва» представил услугу «Калейдоскоп» «МегаФон-Москва» представил новую услугу «Калейдоскоп», которая позволяет бесплатно получать актуальную информацию о событиях в мире, погоде и спецпредложениях мобильного оператора. Для того что

Онлайн-магазин «МегаФон-Москва» снижает цены Компания «МегаФон» объявила о том, что онлайн-магазин сети «МегаФон-Москва» снижает цены на ряд услуг и товаров. Так, приобрести комплект для подключения с красивым мобильным номером теперь можно за 370 руб. (ранее цена комплекта составляла 549 руб.). П

«МегаФон-Москва» открыл MMS-обмен с абонентами «Билайна» в регионах Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут обмениваться MMS–сообщениями с абонентами сети «Билайн» в регионах России. Ранее обмен мультимедийным сообщениями был возможен только с московскими абонентами этого

«МегаФон-Москва» запустил услугу «Мобильный перевод» Абоненты сети «МегаФон-Москва» получили возможность переводить средства со своего мобильного счета на счет другого абонента при помощи одной команды. Для того чтобы подключить услугу «Мобильный перевод», нужн

«МегаФон-Москва» увеличил емкость сети зи автострад и в местах, где абоненты наиболее активно пользуются мобильной связью. Сегодня в сети «МегаФон-Москва» действует 2650 базовых станций, к концу года этот показатель достигнет отметк

«МегаФон-Москва» открыл роуминг с двумя китайскими операторами В преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине сеть «МегаФон-Москва» отрыла роуминг передачи данных с операторами China Mobile и China United Telecommunications Corporation. Абоненты «МегаФона», отправляющиеся в Пекин, смогут пользоваться не толь

ФАС возбудила дело в отношении «Соник Дуо» по факту нарушения закона «О рекламе» польной службы (УФАС) по Москве и Московской области приняло решение о возбуждении в отношении ЗАО "Соник Дуо" (дочерняя компания ОАО "МегаФон", работает под брендом "МегаФон-Москва") дела по ф

«МегаФон-Москва» модернизировал систему «МегаФон-Бонус» «МегаФон-Москва» сообщил о модернизации программного обеспечения системы «МегаФон-Бонус», что позволило предложить абонентам ряд новых услуг и упростить доступ к управлению своим бонусным счетом

«МегаФон-Москва» запустил услугу доставки SIM-карты по всей стране «МегаФон-Москва» запустил на всей территории страны сервис по доставке SIM-карты взамен утерянной. Доставка осуществляется во все города, где есть офисы продаж и обслуживания абонентов сети «Мег

Игорь Акулинин назначен первым заместителем гендиректора «МегаФон-Москва» Первым заместителем генерального директора сети «МегаФон-Москва» назначен Игорь Акулинин. В его обязанности будет входить координация всех технических подразделений компании по созданию и внедрению инновационных решений для абонентов «МегаФон

«МегаФон-Москва» представил услугу «Ваш новый номер» Мобильный оператор «МегаФон-Москва» представил новую услугу «Ваш новый номер». Она предназначена для новых абонентов и позволяет им не терять контакта с друзьями, коллегами и близкими при переходе на обслуживание

«МегаФон-Москва» сделал интернет безлимитным Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут пользоваться мобильным интернетом в безлимитном режиме, без оплаты каждого мегабайта переданных или принятых данных. Для этого достаточно подключить специальный пак

«МегаФон-Москва» подготовил сеть к летнему сезону В канун летнего сезона специалисты сети «МегаФон-Москва» провели работу по улучшению качества связи в Москве и Московской области. С начала года в регионе построено более 150 новых базовых станций, проведены работы по расширению емкос

В сети «МегаФон-Москва» 6 млн абонентов Количество абонентов мобильной сети «МегаФон-Москва» в конце мая превысило 6 млн. По оценке оператора, доля «МегаФона» по активным абонентам в Московском регионе в настоящее время составляет 27% и продолжает увеличиваться.

«МегаФон-Москва» будет автоматически подключать к «Национальному роумингу» дерации. При нахождении абонента в Единой сети «МегаФон» действуют льготные расценки на голосовую связь и передачу данных по каналам GPRS/EDGE. Действующим абонентам контрактных тарифных планов сети «МегаФон-Москва» услуга «Национальный роуминг» будет бесплатно подключена автоматически в период с 14 апреля по 15 мая 2008 г.

Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники лее 10 млн. SMS и порядка 10 млн. голосовых вызовов сделали в период новогодних и рождественских каникул (с 25 декабря по 12 января) жители Москвы и Московской области, подключенные к мобильной сети «МегаФон-Москва». Таковы данные исследования активности абонентов в роуминге, проведенного оператором. В этом году отмечать Новый год и Рождество за границу и в другие регионы России отправилось

«МегаФон-Москва» анонсировал сервис для хранения данных телефона Абонентам сети «МегаФон-Москва» стала доступна новая услуга, обеспечивающая хранение данных, записанных в мобильном телефоне, - список контактов, календарь и заметки. С помощью услуги PROSync эти данные можно

У «МегаФона-Москва» появился «Черный список» У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Черный список», которая позволяет избавиться от нежелательных звонков. Достаточно внести в список соответствующий номер телефона, и звонки с него переста

«МегаФон-Москва» запустил услугу «Позвони мне» У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Позвони мне». Теперь даже при нулевом или отрицательном балансе мобильного счета любой абонент может отправлять сообщения друзьям, родным и коллегам с пр

«МегаФон-Москва» запустил услугу "безлимитный Push-To-Talk" Абоненты мобильной сети «МегаФон-Москва» теперь могут общаться между собой как по рации, причем в безлимитном режиме: заплатив ежемесячную плату, пользователь получает неограниченный объем переговоров. Достаточно прове

«МегаФон-Москва»: мобильный интернет в 100 странах мира Абоненты сети «МегаФон-Москва» могут пользоваться мобильным интернетом в ста странах мира. Юбилейной, сотой по счету, страной, в которой действует GPRS-роуминг, стал Алжир. Роуминговым партнером «МегаФона» в

"МегаФон-Москва" получил лицензию на ТВ-трансляции Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) РФ выдала оператору мобильной сети «МегаФон-Москва» лицензию № 49429, предоставляющую право на трансляцию телевизионных программ. Это дает московскому оператору более широкие возможности по созданию собственных и партнерских конт

"Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2 Абоненты мобильной сети «Мегафон-Москва» получили возможность обмениваться MMS-сообщениями с абонентами российской сети Tele2. Теперь сообщения с картинками и музыкой можно отправлять пользователям этого оператора в Бе

«МегаФон-Москва» дарит студентам бесплатное общение Московские студенты смогут 25 января, в Татьянин день, общаться с другими абонентами сети «МегаФон-Москва» совершенно бесплатно. Необходимо только быть подключенными к тарифному плану «Студенческий» или «Студенческий ISIC». Учащиеся московских и подмосковных вузов, абоненты «студенче

В «МегаФон-Москва» уже 5 млн жителей Количество абонентов сотовой сети «МегаФон-Москва» к началу 2007 г. превысило 5 млн человек. Таким образом, за прошедший год столичный оператор увеличил аудиторию пользователей в 1,5 раза (в начале 2006 г. сеть обслуживала 3,2 м

"Мегафон-Москва" запускает новогоднюю акцию для новых абонентов Сеть «Мегафон-Москва» объявила о начале специальной предновогодней акции, которая сделает популярные тарифы серии ЛАЙТ еще более выгодными и доступными. При подключении в декабре к тарифам «Единый»,

Россвязьнадзор выявил нарушения в работе сети "МегаФон-Москва" ской области. В результате дистанционного контроля было установлено, что в микрорайоне "Птицефабрика" данного поселка эксплуатируется базовая станция в диапазоне 900/1800 МГц, принадлежащая компании "Соник Дуо", без регистрации в органах Россвязьнадзора. По факту нарушения требований пункта 5 статьи 22 федерального закона "О связи" на компанию "Соник Дуо" был наложен административный

Россвязьнадзор выявил нарушения эксплуатации сетью "Мегафон-Москва" ьнадзор) по Москве и Московской области выявило нарушения эксплуатации сетью «Мегафон-Москва» (ЗАО «Соник Дуо») девяти базовых станций. Об этом сообщили в пресс-службе Россвязьнадзора. Мероприя