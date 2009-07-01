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МегаФон Москва МегаФон Столичный филиал Соник Дуо Sonic Duo

МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo

СОБЫТИЯ

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01.07.2009 «Соник Дуо» стал столичным филиалом «МегаФона»

Компания «МегаФон» объявила о том, что с 1 июля в связи с реорганизацией компания «Соник Дуо» стала столичным филиалом «МегаФона». В связи с этим изменились названия должностей
03.06.2009 «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных

С началом летнего сезона «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модем с поддержкой 3G до 1190 руб., а стоимость услуг по передаче данных – до 1 руб. за мегабайт. Специальное предложение действует до 31 августа, говорится в
21.05.2009 «МегаФон-Москва» расширил возможности услуги «SMS-информ»

Сеть «МегаФон-Москва» представила новые возможности для бизнеса с помощью услуги «SMS-информ». Теперь корпоративные клиенты «МегаФона» могут не только рассылать SMS-сообщения своим клиентам, но и пол
18.05.2009 «МегаФон-Москва»: звонки в роуминге стали дешевле на 50%

У абонентов мобильной сети «МегаФон-Москва» появилась возможность пользоваться международным роумингом с большими скидками. Так, новые тарифные опции позволяют звонить из любой страны мира за полцены, говорится в сообщени
15.05.2009 В новых тарифах «МегаФон-Москва» цены снижены до 1 руб.

Мобильная сеть «МегаФон-Москва» представила новые тарифы, которые позволяют абонентам общаться больше за мень
31.03.2009 В сети «МегаФон-Москва» свыше 3000 базовых станций

Общее количество базовых станций (сайтов) мобильной сети «МегаФон-Москва» превысило 3000 единиц. По данным компании, в первом квартале 2009 г. в Москве и Подмосковье введено в строй более ста новых телекоммуникационных объектов, специалисты компании п
02.03.2009 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Экспресс-детализация»

Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут воспользоваться услугой «Экспресс-детализация», которая позволяет получить полную информацию о совершенных звонках прямо на мобильный телефон. Теперь для получения

25.02.2009 «Мегафон-Москва» расширил географию услуги «Навигатор»

Абоненты сети «Мегафон-Москва» получили возможность определять с помощью услуги «Навигатор» местоположение своих родных не только на карте столичного региона, но и на всей территории России, где действует сет
10.12.2008 «МегаФон-Москва» предложил телефон за тысячу рублей

Сеть «МегаФон-Москва» представила новое предложение – фирменный комплект из мобильного телефона и SIM-карты стоимостью 1000 руб. Покупая такой комплект, абонент может сразу же совершать звонки и отпр
07.11.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» смогут приобрести iPhone 3G + пакет услуг

Абоненты сети «МегаФон-Москва», желающие приобрести популярный смартфон iPhone 3G, могут воспользоваться специальным предложением. Теперь им не обязательно заключать новый контракт с оператором. Для подключен
12.09.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Письмо Вслух»

Мобильная сеть «МегаФон-Москва» представила новую услугу «Письмо Вслух». С ее помощью абоненты могут обменива
05.09.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Калейдоскоп»

«МегаФон-Москва» представил новую услугу «Калейдоскоп», которая позволяет бесплатно получать актуальную информацию о событиях в мире, погоде и спецпредложениях мобильного оператора. Для того что
29.08.2008 Онлайн-магазин «МегаФон-Москва» снижает цены

Компания «МегаФон» объявила о том, что онлайн-магазин сети «МегаФон-Москва» снижает цены на ряд услуг и товаров. Так, приобрести комплект для подключения с красивым мобильным номером теперь можно за 370 руб. (ранее цена комплекта составляла 549 руб.). П
26.08.2008 «МегаФон-Москва» открыл MMS-обмен с абонентами «Билайна» в регионах

Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут обмениваться MMS–сообщениями с абонентами сети «Билайн» в регионах России. Ранее обмен мультимедийным сообщениями был возможен только с московскими абонентами этого
20.08.2008 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Мобильный перевод»

Абоненты сети «МегаФон-Москва» получили возможность переводить средства со своего мобильного счета на счет другого абонента при помощи одной команды. Для того чтобы подключить услугу «Мобильный перевод», нужн
08.08.2008 «МегаФон-Москва» увеличил емкость сети

зи автострад и в местах, где абоненты наиболее активно пользуются мобильной связью. Сегодня в сети «МегаФон-Москва» действует 2650 базовых станций, к концу года этот показатель достигнет отметк
07.08.2008 «МегаФон-Москва» открыл роуминг с двумя китайскими операторами

В преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине сеть «МегаФон-Москва» отрыла роуминг передачи данных с операторами China Mobile и China United Telecommunications Corporation. Абоненты «МегаФона», отправляющиеся в Пекин, смогут пользоваться не толь
25.07.2008 ФАС возбудила дело в отношении «Соник Дуо» по факту нарушения закона «О рекламе»

польной службы (УФАС) по Москве и Московской области приняло решение о возбуждении в отношении ЗАО "Соник Дуо" (дочерняя компания ОАО "МегаФон", работает под брендом "МегаФон-Москва") дела по ф
23.07.2008 «МегаФон-Москва» модернизировал систему «МегаФон-Бонус»

«МегаФон-Москва» сообщил о модернизации программного обеспечения системы «МегаФон-Бонус», что позволило предложить абонентам ряд новых услуг и упростить доступ к управлению своим бонусным счетом
22.07.2008 «МегаФон-Москва» запустил услугу доставки SIM-карты по всей стране

«МегаФон-Москва» запустил на всей территории страны сервис по доставке SIM-карты взамен утерянной. Доставка осуществляется во все города, где есть офисы продаж и обслуживания абонентов сети «Мег
07.07.2008 Игорь Акулинин назначен первым заместителем гендиректора «МегаФон-Москва»

Первым заместителем генерального директора сети «МегаФон-Москва» назначен Игорь Акулинин. В его обязанности будет входить координация всех технических подразделений компании по созданию и внедрению инновационных решений для абонентов «МегаФон
26.06.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Ваш новый номер»

Мобильный оператор «МегаФон-Москва» представил новую услугу «Ваш новый номер». Она предназначена для новых абонентов и позволяет им не терять контакта с друзьями, коллегами и близкими при переходе на обслуживание

10.06.2008 «МегаФон-Москва» сделал интернет безлимитным

Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут пользоваться мобильным интернетом в безлимитном режиме, без оплаты каждого мегабайта переданных или принятых данных. Для этого достаточно подключить специальный пак
30.05.2008 «МегаФон-Москва» подготовил сеть к летнему сезону

В канун летнего сезона специалисты сети «МегаФон-Москва» провели работу по улучшению качества связи в Москве и Московской области. С начала года в регионе построено более 150 новых базовых станций, проведены работы по расширению емкос
28.05.2008 В сети «МегаФон-Москва» 6 млн абонентов

Количество абонентов мобильной сети «МегаФон-Москва» в конце мая превысило 6 млн. По оценке оператора, доля «МегаФона» по активным абонентам в Московском регионе в настоящее время составляет 27% и продолжает увеличиваться.
11.04.2008 «МегаФон-Москва» будет автоматически подключать к «Национальному роумингу»

дерации. При нахождении абонента в Единой сети «МегаФон» действуют льготные расценки на голосовую связь и передачу данных по каналам GPRS/EDGE. Действующим абонентам контрактных тарифных планов сети «МегаФон-Москва» услуга «Национальный роуминг» будет бесплатно подключена автоматически в период с 14 апреля по 15 мая 2008 г.
24.01.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники

лее 10 млн. SMS и порядка 10 млн. голосовых вызовов сделали в период новогодних и рождественских каникул (с 25 декабря по 12 января) жители Москвы и Московской области, подключенные к мобильной сети «МегаФон-Москва». Таковы данные исследования активности абонентов в роуминге, проведенного оператором. В этом году отмечать Новый год и Рождество за границу и в другие регионы России отправилось
10.01.2008 «МегаФон-Москва» анонсировал сервис для хранения данных телефона

Абонентам сети «МегаФон-Москва» стала доступна новая услуга, обеспечивающая хранение данных, записанных в мобильном телефоне, - список контактов, календарь и заметки. С помощью услуги PROSync эти данные можно

12.11.2007 У «МегаФона-Москва» появился «Черный список»

У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Черный список», которая позволяет избавиться от нежелательных звонков. Достаточно внести в список соответствующий номер телефона, и звонки с него переста
15.10.2007 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Позвони мне»

У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Позвони мне». Теперь даже при нулевом или отрицательном балансе мобильного счета любой абонент может отправлять сообщения друзьям, родным и коллегам с пр
28.09.2007 «МегаФон-Москва» запустил услугу "безлимитный Push-To-Talk"

Абоненты мобильной сети «МегаФон-Москва» теперь могут общаться между собой как по рации, причем в безлимитном режиме: заплатив ежемесячную плату, пользователь получает неограниченный объем переговоров. Достаточно прове
04.07.2007 «МегаФон-Москва»: мобильный интернет в 100 странах мира

Абоненты сети «МегаФон-Москва» могут пользоваться мобильным интернетом в ста странах мира. Юбилейной, сотой по счету, страной, в которой действует GPRS-роуминг, стал Алжир. Роуминговым партнером «МегаФона» в

20.04.2007 "МегаФон-Москва" получил лицензию на ТВ-трансляции

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) РФ выдала оператору мобильной сети «МегаФон-Москва» лицензию № 49429, предоставляющую право на трансляцию телевизионных программ. Это дает московскому оператору более широкие возможности по созданию собственных и партнерских конт
14.03.2007 "Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2

Абоненты мобильной сети «Мегафон-Москва» получили возможность обмениваться MMS-сообщениями с абонентами российской сети Tele2. Теперь сообщения с картинками и музыкой можно отправлять пользователям этого оператора в Бе
24.01.2007 «МегаФон-Москва» дарит студентам бесплатное общение

Московские студенты смогут 25 января, в Татьянин день, общаться с другими абонентами сети «МегаФон-Москва» совершенно бесплатно. Необходимо только быть подключенными к тарифному плану «Студенческий» или «Студенческий ISIC». Учащиеся московских и подмосковных вузов, абоненты «студенче
12.01.2007 В «МегаФон-Москва» уже 5 млн жителей

Количество абонентов сотовой сети «МегаФон-Москва» к началу 2007 г. превысило 5 млн человек. Таким образом, за прошедший год столичный оператор увеличил аудиторию пользователей в 1,5 раза (в начале 2006 г. сеть обслуживала 3,2 м
07.12.2006 "Мегафон-Москва" запускает новогоднюю акцию для новых абонентов

Сеть «Мегафон-Москва» объявила о начале специальной предновогодней акции, которая сделает популярные тарифы серии ЛАЙТ еще более выгодными и доступными. При подключении в декабре к тарифам «Единый»,

13.11.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения в работе сети "МегаФон-Москва"

ской области. В результате дистанционного контроля было установлено, что в микрорайоне "Птицефабрика" данного поселка эксплуатируется базовая станция в диапазоне 900/1800 МГц, принадлежащая компании "Соник Дуо", без регистрации в органах Россвязьнадзора. По факту нарушения требований пункта 5 статьи 22 федерального закона "О связи" на компанию "Соник Дуо" был наложен административный
06.09.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения эксплуатации сетью "Мегафон-Москва"

ьнадзор) по Москве и Московской области выявило нарушения эксплуатации сетью «Мегафон-Москва» (ЗАО «Соник Дуо») девяти базовых станций. Об этом сообщили в пресс-службе Россвязьнадзора. Мероприя
31.08.2006 "Мегафон-Москва" произвел комплексную модернизацию

К 1 сентября специалисты сети «Мегафон-Москва» завершили проект комплексной модернизации сетевой инфраструктуры. Результатом работ, продолжавшихся в течение всего года, стало значительное улучшение качества сотовой связи в М

Публикаций - 570, упоминаний - 767

МегаФон Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 462
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 123
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 111
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 104
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 96
МегаФон - Мобиком 230 94
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 88
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 78
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 77
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 54
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 30
Ростелеком 10948 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Ростелеком - Связьинвест 1719 22
Питерская группа связистов 441 17
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 11
МегаФон Центральный филиал 92 10
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
Сонет 173 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Microsoft Corporation 25775 9
Vodafone Group 1412 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 7
Lenovo Motorola 3566 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Альфа-Групп 745 23
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 23
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 15
Евросеть 1421 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Альфа-Эко 55 9
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Связной ГК 1401 6
Альфа-Банк 1979 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Белый Ветер 365 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 3
First National Holdings 40 3
Алексо 4 3
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 3
Почта России ПАО 2370 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Транснефть 335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Мосгортранс ГУП 139 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Международный арбитражный суд города Женевы 5 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 161
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 286
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 162
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 113
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 102
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 84
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 80
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 68
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 54
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 53
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 49
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 44
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 27
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 23
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 21
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 20
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 12
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 11
Microsoft Windows 2000 8678 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 16
МегаФон - GSMЛайт 50 15
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
МегаФон Бонус 15 5
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 5
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Windows 16882 5
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 5
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple Локатор 87 3
Apache Camel 74 3
МТС 3G-сеть 121 3
МегаФон Наши люди 49 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 3
Nokia 7650 63 3
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 3
Nokia 8310 9 3
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 3
Apple iPad 4012 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
AMD Ryzen Matisse 7 3
Intel Pentium III 782 2
Астерос Бизнес Контакт 29 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
Проколов Роман 48 38
Парфенов Игорь 52 28
Рейман Леонид 1065 21
Рожецкин Леонид 48 20
Акулинин Игорь 20 15
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 11
Нефедов Павел 46 10
Бешев Сергей 19 10
Спицына Наталия 20 10
Денисов Леонид 17 9
Умаров Михаил 56 9
Ничипоренко Алексей 30 8
Кузичев Василий 8 8
Ирз Денис 12 8
Есиков Александр 18 8
Смоленцев Александр 9 7
Солдатенков Сергей 162 7
Маевский Леонид 57 7
Осадчая Ирина 64 6
Клочко Олег 10 6
Новоселов Евгений 18 6
Курданов Андрей 16 5
Путин Владимир 3454 5
Усманов Алишер 311 5
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
Погребинский Антон 45 4
Домбровский Юрий 62 4
Сысоева Светлана 6 4
Лиходедов Константин 6 4
Платонов Леонид 5 4
Маевский Игорь 39 4
Ткачук Лариса 53 3
Яшин Валерий 80 3
Муртазин Эльдар 74 3
Белашева Марина 37 3
Остроухова Юлия 30 3
Авдеев Сергей 29 3
Сусов Михаил 29 3
Прокофьева Ева 9 3
Немцов Борис 11 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 459
Россия - РФ - Российская федерация 166168 309
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 229
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 92
Финляндия - Финляндская Республика 3697 81
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 75
Швеция - Королевство 3782 70
Европа 24964 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 47
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 27
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Украина 7928 23
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 21
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 18
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 18
Япония 13807 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 14
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Дания - Королевство 1337 12
Норвегия - Королевство 1858 12
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 12
Европа Восточная 3138 12
Турция - Турецкая республика 2620 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 12
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 12
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 11
Испания - Королевство 3840 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 104
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 103
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 36
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 14
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 14
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 10
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
ComNews - Медиа-бизнес 142 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Мобильные системы 118 3
РБК ТВ - телеканал 83 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
РИА Новости 1033 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Росбалт ИА 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
New Scientist 1448 1
Tatler 5 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ComputerWire 51 1
РМГ - Хит FM 4 1
Dagens Industri 11 1
Время новостей 31 1
Инфобизнес 24 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
iXBT.com 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
Mobile Research Group 87 3
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 3
Рустелеком ТК 305 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Synergy Research Group 48 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
Связь-Экспокомм 276 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 1
Навитех-Экспо 32 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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