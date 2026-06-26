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Минюст РФ Министерство юстиции Российской Федерации

Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации

СОБЫТИЯ


26.06.2026 IVA Technologies и Центр судебной экспертизы при Минюсте России объединяют усилия для разработки стандартов выявления дипфейков в видеоконференцсвязи

тва криптографической защиты информации. Проект стандарта планируется направить в Минцифры России и Минюст России для рассмотрения в качестве рекомендательного документа с перспективой дальнейш
24.06.2026 VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано 24 июня 2026 г., оно даст сторонам инструменты для более точной экспертизы цифрового контента и защиты от подмены личност
12.05.2026 «Наносемантика» разработала интеллектуальную систему классификации обращений граждан для Минюста РФ

ны ‒ и организация, и конечные пользователи». Для «Наносемантики» это не первый совместный проект с Министерством юстиции РФ: ранее, в 2024 г., был разработан и представлен первый в России нейр
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформ
04.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания

с. руб. Кроме того, НЦПИ заявило гражданский иск к обвиняемым на сумму 599 тыс. руб. Telegram-канал Минюста Суд признал виновными фигурантов дела о мошенничестве при поставках оборудования для

20.10.2025 Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников

бществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским преступникам, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов. Доксин
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

Закупка вычислительной техники Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственно
05.06.2025 Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

Три млрд руб. потрачены неэффективно Проанализировав результаты цифровизации Минюста России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой транс
20.05.2025 В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

ширить уголовную ответственность за DDoS-атаки об этом пишет «Интерфакс». Со слов заместителя главы Минюста России Вадима Федорова, предлагается криминализировать неправомерное воздействие на к
26.07.2024 Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина

Заявление минюста США Гражданину США, эмигранту из КНР, Пин Ли (Ping Li) из Уэсли-Чапел (Флорида) амери
22.05.2024 Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии

ия решила проблему с требованиями подразделения федерального правительства США о возмещении ущерба. Минюст США в последний момент выдвинул требование о возмещении ущерба, пытаясь добиться суда

23.11.2023 За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации

Должен денег? Добро пожаловать под цифровой колпак Российский Минюст предложил расширить полномочия судебных приставов по части выслеживания должников. В ч
15.12.2022 США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы

изации схемы по поставке в Россию американских военных технологий, пишет The Register со ссылкой на Минюст США. В общей сложности обвинение предъявлено группе из семерых человек. Оставшиеся дво
31.05.2022 ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен

Стоимость «Правовой помощи» Как выяснил CNews, Министерство юстиции (Минюст) потратит 174,99 млн руб. на создание информационной системы «Правовая помощь». Эту су
18.05.2022 Создателем прогремевших на весь мир троянов оказался пожилой законопослушный врач-кардиолог

ме. Хакер отказал, но предложил купить у него лицензию. Расследование шло два года, все его аспекты Минюст пока не раскрывает. Известно лишь, что к началу мая 2022 г. сотрудники ФБР уже вычисли
03.12.2021 AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России

Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформление результатов судебных экспертиз по заданиям
02.12.2021 ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

Нереальные сроки исполнения Министерство юстиции (Минюст) опубликовало тендер на создание прототипа информационной системы (ИС) «Правовая помощ
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров

в урегулирования споров». Участники совещания – представители цифрового бизнеса, Центр компетенций, Минюст России - были единодушны во мнении, что рассмотрение онлайн-споров только на площадке

06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы

для Макафи Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многолетней неуплате налогов. По информации портала TechCrunch, 5 ок
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных

б административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увеличить в ряде случаев более чем в десять раз. В случае принятия поправок
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата

отало ряд проектов приказов, определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. Семь разработанных Минюстом документов опубликованы для общественного обсуждения официальном портале нормативных
24.12.2015 В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
16.06.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи центру судебной экспертизы Минюста РФ в Хабаровске

сточному региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции РФ (ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России) в Хабаровске. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам отк
26.08.2014 Министерство юстиции РФ внедряет технологии ГЛОНАСС

Система мониторинга и управления транспортными средствами на основе ГЛОНАСС внедрена в автопарке Министерства юстиции Российской Федерации. Данные о передвижении и техническом состоянии ведомственных автомобилей, оснащенных комплектами навигационно-связного ГЛОНАСС-оборудования, в режиме р
24.01.2013 Приказ о порядке аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России

Приказ о порядке аннулирования универсальной электронной карты (УЭК) в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России. Порядок определяет процедуру аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования. Процедура аннулирования УЭК включает в себя создание федеральной уполномоченной ор
23.01.2013 Министерство юстиции Республики Беларусь переходит на полностью электронный документооборот

елей о поступлении к ним новых документов и/или проектов документов. Пользователь может получать уведомления, даже не запуская программу «Электронное Дело». Использование системы «Электронное Дело» в Минюсте Беларуси не исчерпывается «классическими» делопроизводственными задачами. С помощью СЭД автоматизированы все базовые управленческие функции – планирование, анализ, контроль, поддержка п
28.12.2012 Власти США начали расследование скандальной покупки Hewlett Packard

Согласно отчетности, переданной Hewlett Packard в Комиссию по ценным бумагам США, американский Минюст возбудил расследование обстоятельств приобретения компанией разработчика ПО Autonomy.

11.12.2012 «1С:Первый БИТ» автоматизировал регламентированный учет в ГУ Минюста РФ по Свердловской области

рия государственного учреждения 8» позволило автоматизировать пять рабочих мест. Главное управление Минюста РФ по Свердловской области занимается ведением федерального регистра нормативных прав
20.11.2012 На eBay подали в суд за отказ в приеме на работу

неральный секретарь Министерства юстиции штата Калифорния. Ссылаясь на данные своего расследования, Минюст утверждает, что соглашение было заключено при непосредственном участии бывшего генерал
12.05.2012 В Российской правовой академии Минюста РФ завершено внедрение СЭД Directum

Специалисты направления ЭДО ГК «Намип» завершили проект внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в Российской правовой академии (РПА) Минюста РФ. На первом этапе внедрения были проведены обследование и анализ организационной структуры и бизнес-процессов движения документов в РПА, на основе которых было разработано проектное р
08.02.2012 В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело»

и сопровождению системы электронного документооборота в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст) и его территориальных органах на базе собственной разработки – системы «Дело». В соот
18.01.2012 Минюст завершил подготовительные работы для перехода на СПО

вается возможность тиражирования опыта внедрения и использования СПО на подведомственные учреждения Минюста России».
21.03.2011 Минюст РФ отказался регистрировать «Пиратскую партию России»

ии партии. «Отказ в регистрации «Пиратской партии России» оскорбляет 15 тыс. членов партии, которых Минюст назвал уголовниками. Домыслы Минюста мы будем оспаривать в суде. «Пиратскую партию Рос
09.03.2011 Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google

Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую
21.01.2011 FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова
18.08.2010 «Армада» развивает базу нормативных правовых актов Минюста РФ

развитие модулей программного обеспечения для подсистемы, введёт их в эксплуатацию в подразделениях Минюста на федеральном и региональных уровнях, а также будет осуществлять сопровождение решен
19.04.2010 В Минюсте зарегистрирован приказ Минкомсвязи, увеличивающий количество операторов дальней связи

В Минюсте России зарегистрирован приказ Минкомсвязи России №46 от 15 апреля 2010 г. «О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и междугородной телефонной связи». Документ расширяет
18.08.2009 Минюст РФ зарегистрировал новые нормативы радиационной безопасности
17.06.2009 Минюст России заказывает развитие системы «Нормативные правовые акты РФ»

федеральном уровне и в управлениях Минюста России в субъектах РФ. На выполнение работ по контракту Минюст России отводит срок с момента его подписания до 10 декабря 2009 г. Стоимость работ, фи
01.06.2009 НЦПИ при Минюсте России закупает ПО и ИТ-оборудование

Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации (НЦПИ при Минюсте России) объявил о проведении открытого аукциона, по итогам которого рассчитывает опре

Публикаций - 783, упоминаний - 1033

Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 86
Ростелеком 10948 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Google LLC 12688 46
Yandex - Яндекс 9215 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Oracle Corporation 7074 35
Apple Inc 13154 32
МегаФон 10742 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Восход ФГБУ НИИ 721 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
SAP SE 5601 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
VK - Mail.ru Group 3602 17
9594 16
Telegram Group 2940 16
Yahoo! 3726 16
Samsung Electronics 11064 15
Cisco Systems 5372 14
Intel Corporation 12811 14
Dell EMC 5180 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Питерская группа связистов 441 12
X Corp - Twitter 2938 12
HP Inc. 5883 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
AT&T Inc 1725 12
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Huawei 4675 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
AOL Inc - America Online 1883 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Почта России ПАО 2370 20
Газпром ПАО 1493 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Microsoft - LinkedIn 699 7
Альфа-Групп 745 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Fellowes 32 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Takilant 52 6
Резонанс НПП 407 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Связной ГК 1401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Евросеть 1421 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Ford 434 3
Swisdorn 11 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 3
Block - Square 203 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 3
Юстина 4 3
Альянс-Капитал 29 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 213
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 123
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 120
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 92
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 90
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 78
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
Единая Россия - Политическая партия 321 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
ГосИнформСистемы 160 6
ППР - Пиратская партия России 12 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ЛДПР 116 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества - The Black Sea Trust for Regional Cooperation 2 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 166
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 105
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 102
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 95
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Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Державинские чтения - Всероссийский литературный Державинский фестиваль 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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