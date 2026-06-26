Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации

IVA Technologies и Центр судебной экспертизы при Минюсте России объединяют усилия для разработки стандартов выявления дипфейков в видеоконференцсвязи тва криптографической защиты информации. Проект стандарта планируется направить в Минцифры России и Минюст России для рассмотрения в качестве рекомендательного документа с перспективой дальнейш

VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России подписали соглашение о сотрудничестве Российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано 24 июня 2026 г., оно даст сторонам инструменты для более точной экспертизы цифрового контента и защиты от подмены личност

«Наносемантика» разработала интеллектуальную систему классификации обращений граждан для Минюста РФ ны ‒ и организация, и конечные пользователи». Для «Наносемантики» это не первый совместный проект с Министерством юстиции РФ: ранее, в 2024 г., был разработан и представлен первый в России нейр

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформ

Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания с. руб. Кроме того, НЦПИ заявило гражданский иск к обвиняемым на сумму 599 тыс. руб. Telegram-канал Минюста Суд признал виновными фигурантов дела о мошенничестве при поставках оборудования для

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников бществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским преступникам, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов. Доксин

Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест Закупка вычислительной техники Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственно

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда Три млрд руб. потрачены неэффективно Проанализировав результаты цифровизации Минюста России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой транс

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки ширить уголовную ответственность за DDoS-атаки об этом пишет «Интерфакс». Со слов заместителя главы Минюста России Вадима Федорова, предлагается криминализировать неправомерное воздействие на к

Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина Заявление минюста США Гражданину США, эмигранту из КНР, Пин Ли (Ping Li) из Уэсли-Чапел (Флорида) амери

Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии ия решила проблему с требованиями подразделения федерального правительства США о возмещении ущерба. Минюст США в последний момент выдвинул требование о возмещении ущерба, пытаясь добиться суда

За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации Должен денег? Добро пожаловать под цифровой колпак Российский Минюст предложил расширить полномочия судебных приставов по части выслеживания должников. В ч

США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы изации схемы по поставке в Россию американских военных технологий, пишет The Register со ссылкой на Минюст США. В общей сложности обвинение предъявлено группе из семерых человек. Оставшиеся дво

ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен Стоимость «Правовой помощи» Как выяснил CNews, Министерство юстиции (Минюст) потратит 174,99 млн руб. на создание информационной системы «Правовая помощь». Эту су

Создателем прогремевших на весь мир троянов оказался пожилой законопослушный врач-кардиолог ме. Хакер отказал, но предложил купить у него лицензию. Расследование шло два года, все его аспекты Минюст пока не раскрывает. Известно лишь, что к началу мая 2022 г. сотрудники ФБР уже вычисли

AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформление результатов судебных экспертиз по заданиям

ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней Нереальные сроки исполнения Министерство юстиции (Минюст) опубликовало тендер на создание прототипа информационной системы (ИС) «Правовая помощ

Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров в урегулирования споров». Участники совещания – представители цифрового бизнеса, Центр компетенций, Минюст России - были единодушны во мнении, что рассмотрение онлайн-споров только на площадке

Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы для Макафи Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многолетней неуплате налогов. По информации портала TechCrunch, 5 ок

Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных б административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увеличить в ряде случаев более чем в десять раз. В случае принятия поправок

Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата отало ряд проектов приказов, определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. Семь разработанных Минюстом документов опубликованы для общественного обсуждения официальном портале нормативных

В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи центру судебной экспертизы Минюста РФ в Хабаровске сточному региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции РФ (ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России) в Хабаровске. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам отк

Министерство юстиции РФ внедряет технологии ГЛОНАСС Система мониторинга и управления транспортными средствами на основе ГЛОНАСС внедрена в автопарке Министерства юстиции Российской Федерации. Данные о передвижении и техническом состоянии ведомственных автомобилей, оснащенных комплектами навигационно-связного ГЛОНАСС-оборудования, в режиме р

Приказ о порядке аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России Приказ о порядке аннулирования универсальной электронной карты (УЭК) в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России. Порядок определяет процедуру аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования. Процедура аннулирования УЭК включает в себя создание федеральной уполномоченной ор

Министерство юстиции Республики Беларусь переходит на полностью электронный документооборот елей о поступлении к ним новых документов и/или проектов документов. Пользователь может получать уведомления, даже не запуская программу «Электронное Дело». Использование системы «Электронное Дело» в Минюсте Беларуси не исчерпывается «классическими» делопроизводственными задачами. С помощью СЭД автоматизированы все базовые управленческие функции – планирование, анализ, контроль, поддержка п

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«1С:Первый БИТ» автоматизировал регламентированный учет в ГУ Минюста РФ по Свердловской области рия государственного учреждения 8» позволило автоматизировать пять рабочих мест. Главное управление Минюста РФ по Свердловской области занимается ведением федерального регистра нормативных прав

На eBay подали в суд за отказ в приеме на работу неральный секретарь Министерства юстиции штата Калифорния. Ссылаясь на данные своего расследования, Минюст утверждает, что соглашение было заключено при непосредственном участии бывшего генерал

В Российской правовой академии Минюста РФ завершено внедрение СЭД Directum Специалисты направления ЭДО ГК «Намип» завершили проект внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в Российской правовой академии (РПА) Минюста РФ. На первом этапе внедрения были проведены обследование и анализ организационной структуры и бизнес-процессов движения документов в РПА, на основе которых было разработано проектное р

В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело» и сопровождению системы электронного документооборота в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст) и его территориальных органах на базе собственной разработки – системы «Дело». В соот

Минюст завершил подготовительные работы для перехода на СПО вается возможность тиражирования опыта внедрения и использования СПО на подведомственные учреждения Минюста России».

Минюст РФ отказался регистрировать «Пиратскую партию России» ии партии. «Отказ в регистрации «Пиратской партии России» оскорбляет 15 тыс. членов партии, которых Минюст назвал уголовниками. Домыслы Минюста мы будем оспаривать в суде. «Пиратскую партию Рос

Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую

FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова

«Армада» развивает базу нормативных правовых актов Минюста РФ развитие модулей программного обеспечения для подсистемы, введёт их в эксплуатацию в подразделениях Минюста на федеральном и региональных уровнях, а также будет осуществлять сопровождение решен

В Минюсте зарегистрирован приказ Минкомсвязи, увеличивающий количество операторов дальней связи В Минюсте России зарегистрирован приказ Минкомсвязи России №46 от 15 апреля 2010 г. «О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и междугородной телефонной связи». Документ расширяет

Минюст России заказывает развитие системы «Нормативные правовые акты РФ» федеральном уровне и в управлениях Минюста России в субъектах РФ. На выполнение работ по контракту Минюст России отводит срок с момента его подписания до 10 декабря 2009 г. Стоимость работ, фи