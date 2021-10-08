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Минюст РФ
Министерство юстиции Российской Федерации


08.10.2021 Власти США будут отдавать ИТ-компании под суд за плохую киберзащиту 3
15.09.2021 Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 2
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы» 2
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот 3
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 3
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 3
14.01.2021 В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров 4
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
16.11.2020 Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента 2
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
12.10.2020 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 3
06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы 3
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 2
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1

Публикаций - 353, упоминаний - 487

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
Yandex - Яндекс 4098 20
Microsoft Corporation 10997 14
Восход ФГБУ НИИ 365 14
Google LLC 7124 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
VK - Mail.ru Group 2482 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
3726 6
Samsung Electronics 5627 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ланит ГК 1154 5
Diasoft - Диасофт 353 5
Facebook 3764 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Twitter 2204 5
Telegram Group 702 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
Turkcell 178 4
Крок 1219 4
Питерская группа связистов 113 4
SEC Consult Services 929 4
Cisco Systems 2035 4
Программный продукт ГК 92 3
IBM 3524 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Naumen - Наумен 341 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Tionix - Тионикс 48 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Yota - Скартел 623 2
Canon 546 2
SAP SE 3207 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Газпромбанк - ГПБ 692 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1570 5
Пепеляев Групп 25 4
LinkedIn 520 3
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 2
Флибуста 27 2
Газпром нефть 380 2
Яндекс.Еда 93 2
О2О Delivery club 153 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Net Element - NETE 49 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Swisdorn 11 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Газпром ПАО 518 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Uber 257 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Swisdron 2 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Алроса АК 81 1
Visa International 1343 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Аэрофлот 492 1
X5 Group 599 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 72
Правительство РФ 2198 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 24
Президент Российской Федерации 1439 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 21
Федеральное казначейство России 766 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 19
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Счётная палата РФ 459 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 11
Верховный суд Российской Федерации 174 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 8
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 8
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 8
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Правительство Московской области 48 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
OpenCAPI Consortium 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Знание - Российское общество 1 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Gen-Z Consortium 11 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 445 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ЭОС Дело СЭД 619 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Linux OS 4236 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Java - Язык программирования 1166 4
Мир тесен - социальная сеть 11 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Snapchat 89 3
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
Rakuten Viber 429 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Google Pixel - Серия смартфонов 108 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 2
Microsoft Windows 849 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Apple macOS 921 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
WhatsApp Messenger 654 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 2
Путин Владимир 1820 24
Четвернин Алексей 651 11
Фридштанд Андрей 11 11
Медведев Дмитрий 1433 10
Лысенко Эдуард 209 9
Зубанов Андрей 9 9
Горский Николай 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Белов Кирилл 14 9
Семенова Марина 9 9
Никифоров Николай 1126 8
Акимов Максим 167 8
Шинкарук Елена 13 8
Наумов Олег 15 8
Скляр Алексей 49 7
Хайруллин Айрат 39 7
Носков Константин 201 7
Краснов Александр 48 7
Исаев Алексей 12 7
Горбунов Сергей 12 7
Паршин Максим 141 7
Зорин Александр 49 6
Шипов Савва 70 6
Корчивой Станислав 14 6
Терещенко Денис 38 6
Раков Ярослав 48 6
Албычев Александр 74 6
Рымар Максим 36 6
Анисимов Михаил 13 6
Семенов Алексей 67 6
Шадаев Максут 384 6
Попов Михаил 51 6
Мишустин Михаил 302 6
Ципорин Павел 51 6
Малков Павел 38 6
Турчак Евгений 23 6
Иванов Олег 124 5
Жаров Александр 165 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Рейман Леонид 407 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 206
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 57
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 13
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Арктика 141 9
Россия - Волгоградская область 395 8
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Ростовская область 859 8
Россия - Тульская область 752 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Россия - Иркутская область 536 5
Украина 3344 5
Россия - Смоленская область 226 4
Россия - Новосибирская область 810 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
Россия - Республика Мордовия 386 4
Россия - Калининградская область 531 4
Россия - Республика Адыгея 241 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Восточная Европа 1667 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Тюменская область 581 3
США - Нью-Йорк 1084 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
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