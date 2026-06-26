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Минюст РФ Министерство юстиции Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
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IVA Technologies и Центр судебной экспертизы при Минюсте России объединяют усилия для разработки стандартов выявления дипфейков в видеоконференцсвязи
тва криптографической защиты информации. Проект стандарта планируется направить в Минцифры России и Минюст России для рассмотрения в качестве рекомендательного документа с перспективой дальнейш
|24.06.2026
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VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России подписали соглашение о сотрудничестве
Российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано 24 июня 2026 г., оно даст сторонам инструменты для более точной экспертизы цифрового контента и защиты от подмены личност
|12.05.2026
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«Наносемантика» разработала интеллектуальную систему классификации обращений граждан для Минюста РФ
ны ‒ и организация, и конечные пользователи». Для «Наносемантики» это не первый совместный проект с Министерством юстиции РФ: ранее, в 2024 г., был разработан и представлен первый в России нейр
|20.11.2025
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«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи
В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформ
|04.11.2025
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Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания
с. руб. Кроме того, НЦПИ заявило гражданский иск к обвиняемым на сумму 599 тыс. руб. Telegram-канал Минюста Суд признал виновными фигурантов дела о мошенничестве при поставках оборудования для
|20.10.2025
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Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников
бществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским преступникам, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов. Доксин
|22.09.2025
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Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест
Закупка вычислительной техники Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственно
|05.06.2025
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Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда
Три млрд руб. потрачены неэффективно Проанализировав результаты цифровизации Минюста России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой транс
|20.05.2025
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В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки
ширить уголовную ответственность за DDoS-атаки об этом пишет «Интерфакс». Со слов заместителя главы Минюста России Вадима Федорова, предлагается криминализировать неправомерное воздействие на к
|26.07.2024
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Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина
Заявление минюста США Гражданину США, эмигранту из КНР, Пин Ли (Ping Li) из Уэсли-Чапел (Флорида) амери
|22.05.2024
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Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии
ия решила проблему с требованиями подразделения федерального правительства США о возмещении ущерба. Минюст США в последний момент выдвинул требование о возмещении ущерба, пытаясь добиться суда
|23.11.2023
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За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации
Должен денег? Добро пожаловать под цифровой колпак Российский Минюст предложил расширить полномочия судебных приставов по части выслеживания должников. В ч
|15.12.2022
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США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы
изации схемы по поставке в Россию американских военных технологий, пишет The Register со ссылкой на Минюст США. В общей сложности обвинение предъявлено группе из семерых человек. Оставшиеся дво
|31.05.2022
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ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен
Стоимость «Правовой помощи» Как выяснил CNews, Министерство юстиции (Минюст) потратит 174,99 млн руб. на создание информационной системы «Правовая помощь». Эту су
|18.05.2022
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Создателем прогремевших на весь мир троянов оказался пожилой законопослушный врач-кардиолог
ме. Хакер отказал, но предложил купить у него лицензию. Расследование шло два года, все его аспекты Минюст пока не раскрывает. Известно лишь, что к началу мая 2022 г. сотрудники ФБР уже вычисли
|03.12.2021
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AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России
Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформление результатов судебных экспертиз по заданиям
|02.12.2021
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ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней
Нереальные сроки исполнения Министерство юстиции (Минюст) опубликовало тендер на создание прототипа информационной системы (ИС) «Правовая помощ
|15.12.2020
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Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров
в урегулирования споров». Участники совещания – представители цифрового бизнеса, Центр компетенций, Минюст России - были единодушны во мнении, что рассмотрение онлайн-споров только на площадке
|06.10.2020
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Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы
для Макафи Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многолетней неуплате налогов. По информации портала TechCrunch, 5 ок
|03.06.2020
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Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных
б административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увеличить в ряде случаев более чем в десять раз. В случае принятия поправок
|02.06.2020
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Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата
отало ряд проектов приказов, определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. Семь разработанных Минюстом документов опубликованы для общественного обсуждения официальном портале нормативных
|24.12.2015
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В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
|16.06.2015
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ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи центру судебной экспертизы Минюста РФ в Хабаровске
сточному региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции РФ (ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России) в Хабаровске. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам отк
|26.08.2014
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Министерство юстиции РФ внедряет технологии ГЛОНАСС
Система мониторинга и управления транспортными средствами на основе ГЛОНАСС внедрена в автопарке Министерства юстиции Российской Федерации. Данные о передвижении и техническом состоянии ведомственных автомобилей, оснащенных комплектами навигационно-связного ГЛОНАСС-оборудования, в режиме р
|24.01.2013
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Приказ о порядке аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России
Приказ о порядке аннулирования универсальной электронной карты (УЭК) в случае отказа гражданина от ее использования зарегистрирован в Минюсте России. Порядок определяет процедуру аннулирования УЭК в случае отказа гражданина от ее использования. Процедура аннулирования УЭК включает в себя создание федеральной уполномоченной ор
|23.01.2013
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Министерство юстиции Республики Беларусь переходит на полностью электронный документооборот
елей о поступлении к ним новых документов и/или проектов документов. Пользователь может получать уведомления, даже не запуская программу «Электронное Дело». Использование системы «Электронное Дело» в Минюсте Беларуси не исчерпывается «классическими» делопроизводственными задачами. С помощью СЭД автоматизированы все базовые управленческие функции – планирование, анализ, контроль, поддержка п
|28.12.2012
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Власти США начали расследование скандальной покупки Hewlett Packard
Согласно отчетности, переданной Hewlett Packard в Комиссию по ценным бумагам США, американский Минюст возбудил расследование обстоятельств приобретения компанией разработчика ПО Autonomy.
|11.12.2012
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал регламентированный учет в ГУ Минюста РФ по Свердловской области
рия государственного учреждения 8» позволило автоматизировать пять рабочих мест. Главное управление Минюста РФ по Свердловской области занимается ведением федерального регистра нормативных прав
|20.11.2012
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На eBay подали в суд за отказ в приеме на работу
неральный секретарь Министерства юстиции штата Калифорния. Ссылаясь на данные своего расследования, Минюст утверждает, что соглашение было заключено при непосредственном участии бывшего генерал
|12.05.2012
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В Российской правовой академии Минюста РФ завершено внедрение СЭД Directum
Специалисты направления ЭДО ГК «Намип» завершили проект внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в Российской правовой академии (РПА) Минюста РФ. На первом этапе внедрения были проведены обследование и анализ организационной структуры и бизнес-процессов движения документов в РПА, на основе которых было разработано проектное р
|08.02.2012
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В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело»
и сопровождению системы электронного документооборота в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст) и его территориальных органах на базе собственной разработки – системы «Дело». В соот
|18.01.2012
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Минюст завершил подготовительные работы для перехода на СПО
вается возможность тиражирования опыта внедрения и использования СПО на подведомственные учреждения Минюста России».
|21.03.2011
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Минюст РФ отказался регистрировать «Пиратскую партию России»
ии партии. «Отказ в регистрации «Пиратской партии России» оскорбляет 15 тыс. членов партии, которых Минюст назвал уголовниками. Домыслы Минюста мы будем оспаривать в суде. «Пиратскую партию Рос
|09.03.2011
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Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google
Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую
|21.01.2011
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FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell
Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова
|18.08.2010
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«Армада» развивает базу нормативных правовых актов Минюста РФ
развитие модулей программного обеспечения для подсистемы, введёт их в эксплуатацию в подразделениях Минюста на федеральном и региональных уровнях, а также будет осуществлять сопровождение решен
|19.04.2010
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В Минюсте зарегистрирован приказ Минкомсвязи, увеличивающий количество операторов дальней связи
В Минюсте России зарегистрирован приказ Минкомсвязи России №46 от 15 апреля 2010 г. «О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и междугородной телефонной связи». Документ расширяет
|18.08.2009
|Минюст РФ зарегистрировал новые нормативы радиационной безопасности
|17.06.2009
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Минюст России заказывает развитие системы «Нормативные правовые акты РФ»
федеральном уровне и в управлениях Минюста России в субъектах РФ. На выполнение работ по контракту Минюст России отводит срок с момента его подписания до 10 декабря 2009 г. Стоимость работ, фи
|01.06.2009
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НЦПИ при Минюсте России закупает ПО и ИТ-оборудование
Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации (НЦПИ при Минюсте России) объявил о проведении открытого аукциона, по итогам которого рассчитывает опре
Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 54
|Медведев Дмитрий 1665 24
|Никифоров Николай 1138 21
|Щеголев Игорь 699 20
|Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 16
|Мишустин Михаил 787 14
|Шадаев Максут 1210 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
|Фридштанд Андрей 11 11
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|Скляр Алексей 54 7
|Исаев Алексей 16 7
|Албычев Александр 168 7
|Горбунов Сергей 24 7
|Евраев Михаил 266 7
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|Носков Константин 241 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
|Чернышенко Дмитрий 580 7
|Жаров Александр 183 7
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|Зорин Александр 51 6
|Турчак Евгений 24 6
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