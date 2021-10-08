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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минюст РФ
Министерство юстиции Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 353, упоминаний - 487
Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 24
|Четвернин Алексей 651 11
|Фридштанд Андрей 11 11
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Лысенко Эдуард 209 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Горский Николай 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Белов Кирилл 14 9
|Семенова Марина 9 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Акимов Максим 167 8
|Шинкарук Елена 13 8
|Наумов Олег 15 8
|Скляр Алексей 49 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Носков Константин 201 7
|Краснов Александр 48 7
|Исаев Алексей 12 7
|Горбунов Сергей 12 7
|Паршин Максим 141 7
|Зорин Александр 49 6
|Шипов Савва 70 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Терещенко Денис 38 6
|Раков Ярослав 48 6
|Албычев Александр 74 6
|Рымар Максим 36 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Семенов Алексей 67 6
|Шадаев Максут 384 6
|Попов Михаил 51 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Ципорин Павел 51 6
|Малков Павел 38 6
|Турчак Евгений 23 6
|Иванов Олег 124 5
|Жаров Александр 165 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Рейман Леонид 407 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754908, в очереди разбора - 658598.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754908, в очереди разбора - 658598.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru