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Спицына Наталия

СОБЫТИЯ


20.10.2026 «Северсталь — Центр Единого Сервиса» и «СКБ Контур» договорились о партнерстве в сфере ЭДО 1
11.08.2023 B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса 1
19.12.2012 «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в московских такси 1
12.12.2012 Столичный «МегаФон» представил специальную опцию для владельцев Samsung Galaxy Camera 1
08.08.2012 «Мегафон» взвинчивает цены на интернет. ЦИФРЫ 1
01.06.2012 Абоненты московского «МегаФона» могут пополнять счет телефона через «Мобильный банк» «Сбербанка» 1
30.05.2012 «Расширенный международный роуминг» от столичного «МегаФона» теперь доступен абонентам любых тарифных планов 1
15.05.2012 «Мегафон» устроил Yota тарифную войну в LTE. ЦЕНЫ 1
14.05.2012 «Мегафон» запустил 4G-сеть в Москве 1
12.04.2012 Посещаемость московского онлайн-магазина «МегаФона» в 2011 г. выросла в 2 раза 1
01.09.2011 «Мегафон» обрушил тарифы на сотовую связь 1
25.07.2011 Столичный «МегаФон» разработал тарифную опцию для путешественников «Вокруг света» 1
06.07.2011 Столичный «МегаФон» разработал новые тарифы для разговорчивых абонентов 1
04.07.2011 «Мегафон» выпустил USB-конкурента Skype 1
23.06.2011 Московский «МегаФон» начинает продажи посекундного тарифа 1
05.04.2011 В контакт-центре Столичного «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора» 1
15.02.2011 «МегаФон» представил новый тарифный план «Твоя сеть» 1
27.01.2011 Московский «МегаФон» предлагает объединить на одной SIM-карте два телефонных номера 1
26.08.2010 Московский «МегаФон» представил новый детский тарифный план «Ринг-Динг» 1
24.02.2010 В столичном филиале «Мегафона» назначен новый коммерческий директор 2
09.11.2009 В столичном филиале «МегаФона» назначен руководитель Службы по работе с бизнес-рынком 2

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Спицына Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11004 19
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16208 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9585 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 3
Cisco Systems 5384 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1594 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 12 1
IPmatika - АйПиМатика 31 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 295 1
Такси-Мастер 4 1
Samsung Electronics 11160 1
Ростелеком 11067 1
X Corp - Twitter 2943 1
Huawei 4728 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
9741 1
Yealink Network Technology 85 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1478 1
Ring 65 1
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 15 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 128 1
Assist - Ассист 219 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9419 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29953 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9743 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2654 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5455 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6152 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26643 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12408 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23268 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10694 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13848 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 342 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 254 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2872 1
Аксессуары 4336 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 1
Контактный центр - Callback - call back - коллбэк - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 321 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 90 1
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5368 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27221 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1579 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10198 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 349 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 801 1
Google Android 15390 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 2
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
Linux OS 11688 1
Apple macOS 2477 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 17045 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Avaya Callback Assist 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МегаФон SIM-карты 19 1
МегаФон Наши люди 50 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 482 1
Samsung Galaxy Camera 17 1
Клочко Олег 10 1
Костырев Валерий 2 1
Мышкин Андрей 8 1
Парфенов Игорь 52 1
Ермаков Валерий 146 1
Дорохина Юлия 44 1
Проколов Роман 48 1
Курданов Андрей 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 19
Россия - РФ - Российская федерация 168995 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8705 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19425 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 2
Израиль 2875 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55146 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7731 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8593 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3250 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2880 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1901 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3229 1
Интернет-кафе 311 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12065 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7980 1
Цензура - Свобода слово 515 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6641 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 1
Английский язык 7088 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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