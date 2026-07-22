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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ермаков Валерий

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций 1
26.05.2026 Свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026 1
12.03.2026 «Ростелеком» и Cosmos Hotel Group объединяют усилия в цифровизации гостиничного бизнеса 1
24.11.2025 Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком» 1
08.10.2025 «Ростелеком», НСПК и «Инвойсбокс» создадут инфраструктуру доставки счетов и электронных документов в корпоративном сегменте 1
25.09.2025 «Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове 1
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
10.07.2025 Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ 1
20.06.2025 «Ростелеком» и «Кавказ.РФ» цифровизируют инфраструктуру южных регионов 1
20.06.2025 Цифровой металл: «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.06.2025 «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве 1
05.06.2025 «Ростелеком» и BBG займутся цифровой трансформацией ресторанного бизнеса 1
27.02.2025 Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг 1
27.02.2025 Валерий Ермаков -

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
12.11.2024 Ростелеком представил специальный проект «Территория» на конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра» 1
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
05.09.2024 «Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом единого дня голосования 1
15.08.2024 Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат 1
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США 1
02.07.2024 Вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» назначен Иван Пичугин 1
07.06.2024 «Ростелеком» и «Алроса» совместно займутся цифровой трансформацией на базе отечественных технологий 1
06.06.2024 «Ростелеком» и правительство Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве 1
05.06.2024 «СКБ Контур» и «Ростелеком» объединили усилия для защиты информационной безопасности 1

Публикаций - 140, упоминаний - 144

Ермаков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 107
МегаФон 10742 35
9594 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
R-Vision - Р-Вижн 267 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 10
SAP SE 5601 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Telegram Group 2940 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 4
Microsoft Corporation 25774 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Oracle Corporation 7074 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Альфа-Банк 1979 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 2
Агротек Холдинг 7 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Русагро Группа Компаний 379 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ФосАгро 176 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
МФЦ Полюс 6 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
LEGO 260 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Nike 195 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 4
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 167 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 15
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 15
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 12
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 4
LibGen - Library Genesis 18 4
Linux OS 11533 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 3
Microsoft Windows 16882 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
Яндекс.Бар 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 2
Pirate Library Mirror - Anna's Archive 8 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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