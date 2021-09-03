Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ермаков Валерий


03.09.2021 «Ростелеком» и Корпорация развития Республики Саха планируют совместно развивать цифровые технологии 2
12.08.2021 «Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи 1
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
20.05.2021 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
24.09.2020 «Ростелеком» и «Агросигнал» подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования 1
16.09.2020 Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ 1
08.07.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования 1
03.07.2020 «Ростелеком» заявил о готовности системы видеонаблюдения к ЕГЭ-2020 1
03.07.2020 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020 1
06.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте 1
28.04.2020 «Ростелеком» предложил крупным клиентам услугу «Бесплатный вызов» за 1 рубль 1
22.04.2020 «Ростелеком» запустил акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса 1
26.03.2020 «Ростелеком» подарит корпоративным клиентам дополнительные 100 минут и 10 ГБ мобильного интернета 1
25.03.2020 «Ростелеком» пообещал не блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета 2
02.12.2019 «Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир 1
18.11.2019 «Ростелеком» завершил развертывание Wi-Fi в 6300 отделениях Сбербанка 1
19.06.2019 «Ростелеком» обеспечил телефонией персонал «Связьтранснефти» 1
26.11.2018 «Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России 1
20.11.2018 «Ростелеком» превратит Ульяновскую область в умный регион 2
25.05.2018 «Яндекс» и «Ростелеком» будут развивать цифровую рекламу в помещениях 1
24.05.2018 «Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики 1
10.05.2018 «Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами 1
10.04.2018 «Ростелеком Контакт-центр» и «Техносерв Консалтинг» разработали и внедрили «Виртуальное отделение» для ВТБ 1
14.03.2018 «Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa 1
04.10.2017 «Ростелеком» и «Альянс» совместно займутся страхованием от киберугроз 1
13.03.2017 «Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP 1
21.11.2016 «Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN 1
26.10.2016 «Ростелеком» объявил о возможности покрытия WI-FI для корпоративных клиентов и государственного сектора по всей стране 1
10.10.2016 Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране 1
21.07.2016 «Ростелеком» упростил заказ услуги «Виртуальный ЦОД» 1
24.06.2016 Собственная разработка «Ростелекома» RusGIS зарегистрирована в Роспатенте 1
07.06.2016 «Ростелеком» предлагает телевидение «под ключ» для отелей 1
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа 1
24.05.2016 «Ростелеком» расширил функционал «Виртуального ЦОДа» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 82

Ермаков Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 3
Синтерра - Synterra 565 3
Питерская группа связистов 114 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Telstra Corporation Limited 60 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
Globecast 7 2
MX 1 3 2
АгроСигнал 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Рустелеком ТК 197 1
Seldon - Селдон 14 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
НТВ-Плюс 174 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Oracle Siebel 130 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Microsoft Corporation 11110 1
Samsung Electronics 5686 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
SAP SE 3216 1
ОТР 135 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
РТКомм.ру 160 1
Yandex - Яндекс 4101 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Почта России ПАО 1574 1
Почта Банк 289 1
Транснефть 159 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ПромСвязьКапитал 61 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Деловые Линии ГК 36 1
Связьтранснефть 15 1
Synterra Cyprus 11 1
Alternativa Capital 2 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Правительство РФ 2206 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Яндекс.Директ 91 1
Seldon АИС Тендеры 1 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 1
Таврин Иван 83 2
Калугин Сергей 162 2
Ткачук Лариса 44 2
Румянцева Ольга 45 2
Рейман Леонид 412 2
Коршунов Владимир 3 1
Дорохина Юлия 42 1
Филиппов Алексей 2 1
Мадани Фарид 11 1
Барыкин Сергей 9 1
Палаткин Василий 3 1
Найговзин Игорь 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Емельченков Сергей 83 1
Мацыгин Юрий 8 1
Михайленко Константин 2 1
Ванин Александр 1 1
Тюрин Андрей 3 1
Шумейко Анна 15 1
Цегельная Ольга 10 1
Бурметьев Данила 14 1
Брюквин Юрий 196 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Кулик Вадим 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Россия - ПФО - Самара 1291 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - Челябинск 773 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Ульяновская область 350 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
НТВ - Телекомпания 164 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Eurovision 4 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще