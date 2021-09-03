Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ермаков Валерий
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Публикаций - 71, упоминаний - 82
Ермаков Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
|Таврин Иван 83 2
|Калугин Сергей 162 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Румянцева Ольга 45 2
|Рейман Леонид 412 2
|Коршунов Владимир 3 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Филиппов Алексей 2 1
|Мадани Фарид 11 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Палаткин Василий 3 1
|Найговзин Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Мацыгин Юрий 8 1
|Михайленко Константин 2 1
|Ванин Александр 1 1
|Тюрин Андрей 3 1
|Шумейко Анна 15 1
|Цегельная Ольга 10 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Кулик Вадим 113 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru