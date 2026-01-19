Разделы

LibGen Library Genesis

LibGen - Library Genesis

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать 2
30.01.2025 США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции 2
23.12.2024 Гигантскую онлайн-библиотеку с российскими корнями добивают окончательно. У нее отбирают домены и блокируют в Европе 2
26.09.2024 У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство 3
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
15.08.2024 Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат 4
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США 1
18.11.2022 Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 3
19.11.2018 Россиянам запретили читать знаменитые научные сайты с российскими корнями 2

Публикаций - 14, упоминаний - 25

LibGen и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2608 3
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
X Corp - Twitter 2912 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4564 2
Google LLC 12300 2
Yandex - Яндекс 8537 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Cloudflare 131 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 1
Bookmate 27 1
Oxide Interactive - Oxide Games 22 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
Wattpad 6 1
Webglobe 1 1
Elsevier 15 5
Springer Nature Limited 6 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1346 2
Флибуста 34 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Storytel - Сторител 9 1
Азбука-Аттикус 7 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 40 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
Демократическая политическая партия США 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 11
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 5
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 415 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3969 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3554 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Аудиокнига - Audiobook 243 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 4
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 943 4
НКК - РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель 8 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 2
LoL - League of Legends - компьютерная игра 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Google Gmail 990 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 232 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Pirate Library Mirror - Anna's Archive 4 1
Напольский Антон 6 5
Ермаков Валерий 136 4
Дуров Павел 312 2
Путин Владимир 3372 1
Казарян Карен 80 1
Элбакян Александра 1 1
Рябыко Максим 11 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Колесников Олег 20 1
Донцова Дарья 18 1
Бедеров Игорь 87 1
Баев Андрей 9 1
Ермакова Валерия 2 1
Макаренков Борис 4 1
Tai Katherine - Тай Кэтрин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 7
Германия - Федеративная Республика 12947 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 5
Финляндия - Финляндская Республика 3659 5
Нидерланды 3639 5
Малайзия 900 5
Люксембург Великое Герцогство 437 5
Аргентина - Аргентинская Республика 600 5
Панама - Республика 109 5
Франция - Французская Республика 7986 3
Австрия - Австрийская Республика 1337 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Испания - Королевство 3763 2
Казахстан - Республика 5821 1
Европа 24657 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 1
Исландия 250 1
Индия - Bharat 5713 1
Атлантический океан - Атлантика 295 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
США - Калифорния 4777 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Сербия - Республика 358 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Александрия 46 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 6
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 5
Английский язык 6880 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Цензура - Свобода слово 507 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 157 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Молекула - Molecula 1084 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1885 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 119 1
TorrentFreak (TF) 149 7
Wikipedia - Википедия 592 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 2
Reddit 362 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 2
Ведомости 1268 1
Ars Technica 435 1
Nature 821 1
Le Figaro 20 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 8
Pearson VUE 55 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

